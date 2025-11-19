  • Новость часаРада отправила в отставку министра энергетики Гринчук
    США толкают Южную Корею к войне с Россией
    Politico: Обстоятельства вынудят Зеленского подписать мирный план урегулирования на Украине
    Рестораны потребовали равных условий с магазинами на рынке готовой еды
    В Петербурге разрешили храмам звонить в колокола по утрам
    США отказались обсуждать возобновление авиасообщения с Россией
    Еврокомиссия одобрила план по созданию «военного Шенгена»
    Володин: Никто не собирается повышать возраст выхода на пенсию
    Путин сообщил об успешном строительстве АЭС «Эль-Дабаа» в Египте
    Польша закрыла последнее генконсульство России
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В Средней Азии идет большая игра с «Соглашениями Авраама»

    Продвижение «Соглашений Авраама» в Средней Азии и Закавказье направлены против интересов ряда стран. Прежде всего – России, которую Вашингтон стремится вытеснить из этих регионов, а также Ирана, Турции и Китая.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Искусственный интеллект – опасный подхалим

    Самая опасная черта ИИ – это его чрезвычайное удобство в качестве собеседника. У ИИ, в отличие от живого человека, всегда есть для вас время. Он всегда безупречно приветлив, никогда не устает и не раздражается. Он не выдвигает к вам никаких требований и не критикует.

    13 комментариев
    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Государство не должно платить за аборты

    105 лет назад в России был легализован аборт. Таким образом, советская Россия стала первой в мире страной, законодательно разрешившей искусственное прерывание беременности не только по медицинским показаниям, но просто по желанию женщины.

    41 комментарий
    19 ноября 2025, 16:30 • Новости дня

    Дарчиев: Москва спокойно восприняла заявления США о ядерных испытаниях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский посол в США Александр Дарчиев заявил, что Москва спокойно воспринимает заявления Вашингтона о возможном возобновлении ядерных испытаний.

    Дарчиев отметил, что в самих Соединенных Штатах возможное возвращение к испытаниям ядерного оружия вызывает критику не только среди политических оппонентов президента Дональда Трампа, но и среди экспертов, передает ТАСС.

    «Заявления же о том, что Россия и Китай якобы испытывают ядерное оружие, а потому Америка обязана не отставать, носят голословный характер», – сказал дипломат.

    По словам Дарчиева, такие заявления нынешней американской администрации продиктованы желанием обеспечить военное превосходство Соединенных Штатов. Посол подчеркнул, что в Москве эти решения воспринимают спокойно благодаря успехам в создании современных вооружений.

    Дарчиев особо отметил, что благодаря прорывным образцам новейшего вооружения, которые были созданы в последние годы, Россия надежно обеспечивает свою безопасность и национальные интересы.

    Ранее американский лидер подтвердил намерение США провести ядерные испытания.

    Власти России пообещали реагировать, если США откажутся от соблюдения запрета на ядерные испытания.

    18 ноября 2025, 19:46 • Новости дня
    Силуанов сообщил об ответном пакете мер в случае конфискации активов России

    Силуанов сообщил о готовности ответить на конфискацию активов России Западом

    Силуанов сообщил об ответном пакете мер в случае конфискации активов России
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство финансов России подготовило проект мер, которые будут использованы в ответ на возможную конфискацию российских активов западными странами, сообщил глава ведомства Антон Силуанов.

    Министр подчеркнул, что эти меры могут быть реализованы при принятии соответствующих решений западными государствами, передает ТАСС.

    «Аналогичные. Проект таких мер уже подготовлен на случай, если будут приняты недружественные действия со стороны западных стран. Так что такой пакет есть в составе наших предложений», – заявил он.

    Напомним, Еврокомиссия предложила странам ЕС рассмотреть три варианта финансирования Украины, включая экспроприацию замороженных российских активов до 2027 года.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к кабмину из-за изъятия активов в Европе.

    Комментарии (27)
    19 ноября 2025, 11:46 • Новости дня
    Эксперт указал на роль США в украинской атаке ракетами ATACMS по Воронежу

    Военный эксперт Кнутов: Российские военные показали высший класс в отражении ракетного удара по Воронежу

    Эксперт указал на роль США в украинской атаке ракетами ATACMS по Воронежу
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Российские военные показали высший класс в отражении атаки ATACMS по Воронежу и уничтожении установок MLRS. Но само по себе применение американских ракет по территории России показывает неготовность администрации Дональда Трампа к деэскалации украинского кризиса, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

    «В Воронеже множество объектов, которые могли интересовать ВСУ в качестве цели. Среди них Военно-воздушная академия им. Жуковского и Гагарина, аэродромы, учебные центры, Нововоронежская АЭС. Судя по всему, противник намеревался ударить по кадровой составляющей российских сил, а также создать панику среди мирного населения», – пояснил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Нужно отметить, что российские военные показали высший класс в отражении атаки. ATACMS крайне трудно сбить – она летит по баллистической траектории и маневрирует на ряде участков. Мы выработали алгоритмы для работы по ним, в том числе благодаря уничтожению частично схожих ракет «Точка-У». Думаю, расчеты ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь» применили также элементы искусственного интеллекта», – считает спикер.

    «Блестяще провели и ответное уничтожение установок MLRS. Судя по всему, наши беспилотники контролируют воздушное пространство на всей территории, прилегающей к линии боевого соприкосновения. Информация практически в режиме онлайн и без всяких задержек прошла на командный пункт батареи «Искандеров». После чего были произведены ответные пуски по точным координатам», – предположил аналитик.

    «Важна также ликвидация работающих на MLRS специалистов, каждый из которых для ВСУ на вес золота. Между тем сам факт удара ATACMS по России говорит о том, что нынешняя администрация Дональда Трампа продолжает политику эскалации украинского кризиса, запущенную его предшественником Джо Байденом», – заключил Кнутов.

    Ранее ВСУ пытались ударить четырьмя американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS по гражданским объектам в Воронеже. Все боеприпасы были сбиты расчетами С-400 и «Панциря», сообщается в Telegram-канале Минобороны. Упавшие обломки повредили крыши Воронежского геронтологического центра и детдома для сирот, а также частный дом. Жертв и пострадавших среди мирных граждан нет.

    В ответ на это российская воздушная разведка оперативно вычислила место пуска ATACMS. Две установки MLRS располагались в Харьковской области – в районе Волосской Балаклеи в 50 км к юго-востоку от Чугуева. «Боевым расчетом ОТРК «Искандер-М» был нанесен удар по ракетной позиции ВСУ. В результате две установки MLRS с боекомплектом, а также личным составом – до 10 человек – были уничтожены», – сообщает Минобороны.

    «Не задалась у Киева атака американской дальнобойкой по «международно-признанной» территории России. ПВО сработала на «пятерочку», – пишет в своем Telegram-канале военкор Александр Коц. «Генштаб ВСУ вчера с помпой объявил, что ударил по России ракетами ATACMS. Очевидно, теми, что бьют на 300 км. Разрешение на такие операции дали еще при Байдене», – напомнил он.

    Кроме того, в ночь на среду дежурные средства ПВО России перехватили и уничтожили 65 украинских беспилотников. Над Черным морем нейтрализовали 16 дронов, над Воронежской областью – 14, над Кубанью – также 14. Над Белгородской областью уничтожили 11 БПЛА, над Азовским морем – девять, над Брянской областью – один.

    Комментарии (8)
    18 ноября 2025, 17:52 • Видео
    Что Россия должна потребовать от Британии

    Союзники Киева в ЕС нервничают: Лондон пытался установить тайный канал связи с Москвой. Не для того ли, чтобы выйти из украинского конфликта? На самом деле – нет. России нет смысла общаться с Британией до того, как та ответит за все свои преступления, включая гибель птицы додо.

    Комментарии (2)
    19 ноября 2025, 05:47 • Новости дня
    Axios: Белый дом готовит новый план урегулирования на Украине
    Axios: Белый дом готовит новый план урегулирования на Украине
    @ Will Oliver/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американская администрация разрабатывает новый план урегулирования конфликта на Украине, идут «тайные» консультации с российской стороной, пишет Axios.

    По данным Axios, речь идет о плане из 28 пунктов, «вдохновленном» сделкой по сектору Газа. Ведущую роль в подготовке инициативы играет спецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф, передает ТАСС.

    Как сообщает издание, Уиткофф уже провел детальные консультации с Кириллом Дмитриевым, российским спецпредставителем по инвестиционно-экономическому сотрудничеству и главой РФПИ.

    «По данным источников Axios, 28 пунктов плана делятся на четыре основные категории: мир на Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения США с Россией и Украиной. Неясно, как план подходит к таким спорным вопросам, как территориальный контроль на востоке Украины», – приводит текст материала РИА «Новости»

    Портал также привел выдержки из интервью с Дмитриевым. Дмитриев рассказал, что в течение трех дней вел переговоры с Уиткоффом и другими американскими чиновниками во время визита в Майами в октябре. «Мы считаем, что российскую позицию по-настоящему услышали», – сказал он.

    Он пояснил, что основной замысел состоит в подготовке комплексного предложения не только по прекращению конфликта на Украине, но также по восстановлению диалога между Россией и США, а также снятию обеспокоенностей России в сфере безопасности. Документ предлагается подготовить к следующей очной встрече президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

    Он отметил, что США уже знакомят с этим подходом как украинскую сторону, так и европейских союзников. «Это происходит на фоне того, что Россия определенно добивается новых успехов на поле боя», – добавил Дмитриев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Уиткофф намерен встретиться с Владимиром Зеленским в Турции. Зеленский заявил, что планирует провести в Турции переговоры по обмену пленными и мирным инициативам. Москва сообщила, что российские представители не примут участия в этих переговорах.

    Комментарии (14)
    19 ноября 2025, 14:51 • Новости дня
    США отказались обсуждать возобновление авиасообщения с Россией

    Посол Дарчиев: США отказались обсуждать возобновление авиасообщения с Россией

    США отказались обсуждать возобновление авиасообщения с Россией
    @ Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Соединенные Штаты отказываются обсуждать возможность возобновления прямого авиасообщения с Россией, сообщил посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев.

    Дарчиев в интервью «Коммерсанту» сообщил, что Госдепартамент также не идет на диалог о возврате шести объектов дипломатической недвижимости, которые, по его словам, де-факто были конфискованы у России и перешли под контроль американских спецслужб.

    Он отметил, что эти объекты являются частной собственностью России, однако российские дипломаты и сам посол не могут попасть на их территорию, поскольку «американские спецслужбы, взявшие их под охрану, незаконно не допускают туда посла России и наших дипломатов». По его словам, позиция Соединенных Штатов по вопросу авиасообщения сопряжена с урегулированием ситуации на Украине на условиях, которые их устраивают.

    Он добавил, что серьезные переговоры по этому поводу Соединенные Штаты готовы начинать только при условии, если будут реальные подвижки по вопросам, связанным с ситуацией на Украине.

    Напомним, 1 октября заместитель главы российского МИД Сергей Рябков сообщил, что Россия настойчиво ставит перед США вопрос о возобновлении прямого авиасообщения.

    Ранее Россия передала США документы с предложениями по возобновлению прямого авиасообщения.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил об отсутствии отклика от США по возобновлению авиасообщения.

    Комментарии (9)
    18 ноября 2025, 19:10 • Новости дня
    ЦБ начал обсуждение правил скидок на Ozon и Wildberries

    ЦБ начал открытое обсуждение с банками и правительством скидок на маркетплейсах

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Центробанке начали открытый диалог с финансовыми структурами и платформами относительно механизмов предоставления скидок на популярных маркетплейсах, сообщили в пресс-службе регулятора.

    Банк России открыто инициировал обсуждение вопросов предоставления скидок на маркетплейсах, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора. В релизе отмечается, что диалог ведется не только с участниками финансового рынка, но и с представителями онлайн-платформ и правительством.

    В Центробанке отмечают: «Скидки и бонусы должны оставаться на уровне взаимодействия банка и клиента. Но сама по себе цена товара на маркетплейсе не должна зависеть от того, какой картой платит клиент». В регуляторе считают, что маркетплейсы, выступая инфраструктурой, должны соблюдать равные условия для банков, чтобы потребители выигрывали от здоровой конкуренции и получали больше скидок.

    На данный момент обсуждение ведется в открытом формате, причем Банк России приглашает к диалогу все заинтересованные стороны. В регуляторе убеждены, что такой подход приведет к поиску оптимальных решений для рынка и покупателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Ozon заявил, что скидки при оплате банковской картой являются частью программы лояльности. А Wildberries назвал ограничения скидок на маркетплейсах абсурдными.

    При этом глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что цена товара на маркетплейсе должна быть одинаковой вне зависимости от способа оплаты.

    В то же время руководитель «Сбера» Герман Греф заявил, что сумма неуплаченных налогов маркетплейсами из-за предоставленных скидок достигла в этом году 1,5 трлн рублей.

    Комментарии (17)
    19 ноября 2025, 06:50 • Новости дня
    WSJ: Министр армии США Дрисколл планирует переговоры с Зеленским и Россией
    WSJ: Министр армии США Дрисколл планирует переговоры с Зеленским и Россией
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Министр армии США Дэниел Дрисколл планирует встретиться в Киеве с Владимиром Зеленским, а затем провести переговоры с российскими официальными лицами, пишут Politico и Wall Street Journal.

    По данным Politico, Дрисколл и начальник штаба армии США генерал Рэнди Джордж «стали самыми высокопоставленными представителями Пентагона, прибывшими на Украину с необъявленной поездкой на этой неделе», передает РИА «Новости».

    Со среды делегация США намерена проводить встречи с Зеленским, украинскими военными и законодателями. Цель визита связана с американскими поисками способа ускорить завершение конфликта на Украине. Отмечается, что глава Пентагона Пит Хегсет, вступивший в должность в январе, Киева пока не посещал.

    В свою очередь, Wall Street Journal пишет, что после переговоров в Киеве Дрисколл планирует провести встречу с представителями России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным Axios, американская администрация разрабатывает новый план урегулирования конфликта на Украине. Сообщается, что Вашингтон ведет консультации с российской стороной по этому вопросу.

    Комментарии (3)
    18 ноября 2025, 20:42 • Новости дня
    Власти Турции опровергли прекращение поставок газа из России
    Власти Турции опровергли прекращение поставок газа из России
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Центр по борьбе с дезинформацией Управления по коммуникациям при администрации президента Турции опроверг слухи о возможном прекращении поставок газа из России.

    По данным центра, информация о том, что Турция якобы может отказаться от российского газа из-за новых соглашений по СПГ с США, не соответствуют действительности, передает ТАСС.

    «Распространенные в некоторых СМИ утверждения о том, что закупки Турцией российского газа прекратятся, поскольку она подписала соглашение о поставках СПГ с США, и, следовательно, на горизонте нависает энергетический кризис, являются продуктом дезинформации», – говорится в заявлении. Власти Турции подчеркнули, что поставки российского природного газа идут в штатном режиме.

    Представители центра также заявили, что газ поступает в Турцию по долгосрочным контрактам, заключенным между соответствующими компаниями двух стран.

    Ранее Турция отказалась прекращать закупки российского газа после призывов США.

    Комментарии (0)
    19 ноября 2025, 15:59 • Новости дня
    Politico: Обстоятельства вынудят Зеленского подписать мирный план урегулирования на Украине
    Politico: Обстоятельства вынудят Зеленского подписать мирный план урегулирования на Украине
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Уже на этой неделе или до конца месяца все участники конфликта на Украине могут согласовать рамочное мирное соглашение, сообщает американское издание Politicо со ссылкой на представителя Белого дома.

    Как пишет Politico, новый план урегулирования, судя по всему, был разработан без непосредственного участия Украины и европейских стран, передает ТАСС. В документе пока отсутствуют подробности по вопросам гарантий безопасности Киева и контролируемых Россией территорий.

    Один из чиновников Белого дома отметил: «То, что мы предложим Украине, является разумным». При этом в американской администрации считают, что Владимиру Зеленскому придется принять данный план под давлением обстоятельств на поле боя и коррупционного скандала, охватившего Украину. Источник издания добавил, что мнение Европы в данном вопросе не играет решающей роли.

    Ранее Reuters сообщило, что делегация США, которую возглавляет министр Сухопутных войск Дэниел Дрисколл, прибыла в Киев по поручению администрации президента Дональда Трампа, чтобы прояснить ситуацию и рассмотреть пути прекращения боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, WSJ со ссылкой на источники сообщила, что министр армии США Дэниел Дрисколл планирует провести переговоры с российскими официальными лицами после встречи с Владимиром Зеленским в Киеве. Axios сообщил, что администрация США якобы разрабатывает новый план урегулирования конфликта на Украине и ведет «тайные» консультации с российской стороной.

    Комментарии (4)
    19 ноября 2025, 15:54 • Новости дня
    Рестораны потребовали равных условий с магазинами на рынке готовой еды
    Рестораны потребовали равных условий с магазинами на рынке готовой еды
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Игорь Бухаров направил председателю Госдумы Вячеславу Володину письмо с просьбой устранить неравенство в условиях для ресторанов и торговых сетей.

    В обращении рестораторы отмечают, что у магазинов, реализующих готовую еду, менее строгие требования к оборудованию, помещениям и санитарии по сравнению с кафе и ресторанами, передает РБК.

    По мнению ФРиО, готовая еда в торговых сетях по сути является услугой общепита, но стоит дешевле в первую очередь из-за отсутствия строгих требований, а не только из-за масштабов бизнеса. Такое положение, считают авторы письма, создает неравную конкуренцию для предприятий сферы HoReCa.

    Бухаров пояснил, что рестораны и кафе вынуждены инвестировать серьезные средства в оборудование кухонь, вентиляцию, обучение персонала и обеспечение санитарных условий, тогда как торговые сети зачастую обходятся без должного разграничения зон или даже без отдельных санузлов для посетителей. Он отметил, что в законодательстве сейчас вообще отсутствует определение «готовая еда», из-за чего вопрос регулирования остается открытым.

    В Ассоциации компаний розничной торговли, объединяющей ведущих ретейлеров, на запрос журналистов не ответили. Аналогично не поступили официальные комментарии от X5, «Магнит» и «Лента».

    Ранее Ozon и Wildberries обвинили в нечестной конкуренции.

    Банк России начал открытый диалог с финансовыми структурами и платформами по вопросам скидок на маркетплейсах.

    Ozon и Wildberries ответили на инициативу ограничить скидки, заявив о необходимости четких правил.

    Комментарии (3)
    18 ноября 2025, 19:16 • Новости дня
    Компания-разработчик игры S.T.A.L.K.E.R. признана нежелательной в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральная прокуратура России объявила нежелательной деятельность украинской компании GSC Game World.

    Компания учреждена в 1995 году в Киеве и занимается разработкой игр, а также компьютерным программированием. Наиболее известна разработкой серии S.T.A.L.K.E.R.

    «Генеральной прокуратурой Российской Федерации деятельность украинской организации GSC Game World объявлена нежелательной», – говорится в пресс-релизе на сайте Генпрокуратуры России. Уточняется, что компания занимается сбором средств для поддержки ВСУ через собственный сайт и фонд помощи военнослужащим Lesia UA, а также фонд «Повернись живим», который уже признан нежелательным в России.

    По данным надзорного ведомства, в 2022 году руководство GSC Game World перевело около 17 млн долларов фонду помощи украинским военным. На эти деньги приобретались ударные беспилотники, комплектующие и автомобили для ВСУ.

    В 2024 году, по информации Генпрокуратуры, компания выпустила новую компьютерную игру, которая, по оценке ведомства, продвигает украинские нарративы и содержит агрессивный русофобский контент.

    Ранее блогер и писатель Дмитрий Пучков (Гоблин) в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал игру S.T.A.L.K.E.R. 2 «дрянью от украинских нацистов».

    Комментарии (0)
    18 ноября 2025, 21:24 • Новости дня
    Суд отказался признавать художника Сафронова отцом еще одного ребенка
    Суд отказался признавать художника Сафронова отцом еще одного ребенка
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресненский суд Москвы не удовлетворил иск о признании художника Никаса Сафронова отцом еще одного ребенка.

    В суде уточнили, что иск к Сафронову подал Гибас Вакарис, передает РИА «Новости».

    По данным из открытых источников, у Сафронова пятеро сыновей.

    В 2022 году сын Никаса Сафронова приковал себя к McDonald's.

    Комментарии (0)
    19 ноября 2025, 03:11 • Новости дня
    Постпред США при НАТО призвал Европу быть агрессивнее к российским активам

    Постпред США при НАТО Уитакер: Европа должна смело изъять российские активы

    Tекст: Антон Антонов

    Европа должна «смело действовать» и быть более агрессивной в процессе изъятия российских зарубежных активов, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

    По мнению Уитакера, конфискация российских активов стала бы важным шагом не только для экономической и военной поддержки Украины на ближайшие годы, но и ознаменовала бы более «агрессивный» подход со стороны европейских властей, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    Дипломат указал, что Соединенные Штаты часто делают замечание, что Европа «недостаточно агрессивна». «Я думаю, что сейчас пришло для них самое время смело действовать», – сказал Уитакер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство финансов России подготовило проект мер для ответа на возможную конфискацию российских активов странами Запада. Еврокомиссия предложила странам Евросоюза три варианта финансирования Украины, включая экспроприацию замороженных российских активов до 2027 года.

    Глава Euroclear Валери Урбан сообщила, что в бельгийском депозитарии находится 193 млрд евро российских активов, из которых около 180 млрд евро принадлежат Центробанку России. Урбан также предупредила о возможном обращении в суд для блокировки передачи этих активов европейскими властями.

    Комментарии (2)
    18 ноября 2025, 18:28 • Новости дня
    Анонсировано участие Путина в установке корпуса реактора АЭС «Эд-Дабаа»

    Кремль: Путин примет участие в установке корпуса реактора АЭС «Эд-Дабаа»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси примут участие в установке корпуса реактора первого энергоблока на египетской атомной электростанции «Эд-Дабаа».

    Мероприятие пройдет в режиме видео-конференц-связи 19 ноября и будет приурочено к этапу установки корпуса реактора в проектное положение, сообщил Кремль в Telegram-канале.

    Ранее вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что возводя в Египте АЭС «Эль-Дабаа» и обучая египетских студентов ее обслуживанию, Россия фактически создает в стране новую отрасль.

    Ас-Сиси подчеркнул важность отношений Египта с Россией.

    Комментарии (0)
    18 ноября 2025, 18:59 • Новости дня
    Путин встретился с главой МИД Индии в Кремле

    Путин встретился с главой МИД Индии Джайшанкаром в Кремле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин встретился с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром в представительском кабинете в Кремле.

    Индийский министр находится в Москве для участия в заседании совета глав правительств стран ШОС, передает РИА «Новости».

    Последний раз Путин и Джайшанкар проводили переговоры в августе, когда индийский чиновник приехал на заседание российско-индийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

    Во встрече принимают участие министр экономического развития России Максим Решетников, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, замглавы МИД Андрей Руденко и помощник президента Юрий Ушаков.

    Ранее Путин провел встречу с руководителями советов министров стран ШОС.

    Комментарии (0)
    18 ноября 2025, 18:15 • Новости дня
    В Тюмени из-за чумы на карантин закрыт приют для животных

    В приюте в Тюмени ввели карантин по чуме животных

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В муниципальном приюте «Леспаркхоз» в Тюмени ограничили доступ и остановили ввоз и вывоз животных из-за установленного карантина по чуме плотоядных, сообщили в правительстве области.

    Карантин по чуме плотоядных животных ввели в приюте для бездомных собак и кошек Тюмени. Запрет введен по распоряжению управления ветеринарии. Новый режим будет действовать не менее 30 дней после полного выздоровления или убоя последнего больного животного, пишет РИА «Новости». 

    Весь период карантина на территории приюта разрешается находиться только обслуживающему персоналу и представителям госветслужбы. Ввоз и вывоз восприимчивых к чуме плотоядных животных полностью запрещены, а также запрещены любые процедуры, которые могут передавать инфекцию, включая дегельминтизацию и татуировку.

    Приют обязан соблюдать все противоэпизоотические и ветеринарно-санитарные меры. Туда поступают животные после отлова бездомных собак и кошек на территории Тюмени, а также в Тюменском, Исетском и Нижнетавдинском округах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее у границы России в Монголии выявили патоген чумы.

    Распространение чумы в России маловероятно благодаря усиленному контролю и мониторингу санитарной обстановки, сообщил Роспотребнадзор, комментируя ситуацию в США, где врачи зафиксировали первую с 2007 года смерть от легочной чумы.

    В Америке пациент с легочной чумой поступил в больницу в тяжелом состоянии и скончался в день госпитализации. Природные очаги чумы в целом зарегистрировали в 15 штатах США.

    Комментарии (0)
    Ozon и Wildberries обвинили в нечестной конкуренции

    При контактах с Москвой Лондон вышел за рамки

Правительство Великобритании втайне от своих союзников пыталось установить канал связи с Россией, но из этой затеи ничего не вышло. В Кремле подтвердили намерения Лондона и факт того, что диалог с британцами на данном этапе не имеет смысла. Сперва они должны ответить за свои преступления перед человечеством.

    При контактах с Москвой Лондон вышел за рамки

    Правительство Великобритании втайне от своих союзников пыталось установить канал связи с Россией, но из этой затеи ничего не вышло. В Кремле подтвердили намерения Лондона и факт того, что диалог с британцами на данном этапе не имеет смысла. Сперва они должны ответить за свои преступления перед человечеством. Подробности

    Ледокол «Сталинград» станет символом господства России в Арктике

    В Санкт-Петербурге заложен новый ледокол проекта 22220, получивший название «Сталинград». Почему имя нового корабля имеет особую символику для сегодняшнего геополитического соперничества в Арктике, какими возможностями обладают ледоколы данного класса и в чем уже сейчас заключаются их основные задачи? Подробности

    Франция мечтает заработать на украинских иллюзиях

    Во Франции потирают руки после сделки, заключенной в начале недели с Украиной на продажу колоссального количества вооружений, в том числе ста истребителей «Рафаль». Выводы французских военных экспертов парадоксальны: они верят, будто бы «Рафали» могли изменить ход конфликта для Украины, но при этом признают, что в ближайшие годы киевский режим в любом случае эти истребители не получит. А главное – никто не знает, кто оплатит все это оружие. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Что Россия должна потребовать от Британии

      Украинцев депортируют из США

Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила о том, что 80% украинцев, находящихся сейчас в Соединенных Штатах, могут быть депортированы. За что?

    • 100 истребителей для Зеленского: миф или угроза

      Президент Франции Эммануэль Макрон и известный комедийный артист Владимир Зеленский подписали соглашение, из которого следует, что Украина получит сотню истребителей Rafale к полутора сотням тех, которые ранее пообещала Швеция. Смеяться можно после слова «Макрон».

    • Украинцев депортируют из США

      Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила о том, что 80% украинцев, находящихся сейчас в Соединенных Штатах, могут быть депортированы. За что?

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

