Мерц отверг возможность сделки по Украине без участия Европы

Tекст: Алексей Дегтярёв

Фридрих Мерц во время визита в Вашингтон подчеркнул, что любые решения по урегулированию кризиса должны приниматься коллективно, передает ТАСС.

«Мы не готовы принять соглашение, которое будет заключено за нашей спиной», – сказал он.

Политик отметил, что лично озвучил эту принципиальную позицию в разговоре с президентом США Дональдом Трампом.

Мерц также выразил уверенность, что американский лидер теперь лучше осознает ставки в текущей ситуации и понимает мнение союзников из Старого Света.

В начале февраля Мерц заявлял о готовности Европы обсуждать урегулирование конфликта с Россией по согласованным каналам.

СМИ сообщали, что Мерц во время своего визита в Китай серьезно смягчил свою радикальную риторику.