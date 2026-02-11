Отказ от нефти России стоил Германии 40 млрд евро

Tекст: Дмитрий Зубарев

Германия с начала действия антироссийских санкций переплатила за импорт нефти почти 40 млрд евро, пишет РИА «Новости». По данным Евростата, отказ от российской нефти привёл к резкому росту цен: если в январе-ноябре 2021 года страна закупала нефть по 55,2 евро за баррель, то в 2022 году цена выросла до 90,5 евро, в 2023 году – до 77,5 евро, в 2024 году – до 75,5 евро, а в прошлом году – до 63,7 евро за баррель.

Объёмы импорта нефти показали значительные колебания: в 2022 году Германия закупила 502,1 млн баррелей, что выше показателя предыдущего года (445 млн баррелей). В 2023 году объём снизился до 417,9 млн баррелей, а в 2024 году снова подрос до 451,9 млн баррелей. За 11 месяцев прошлого года объём импорта составил 425,5 млн баррелей.

По итогам неполного 2025 года Германия потеряла 3,6 млрд евро, а за период с 2022 по 2024 годы – 36,2 млрд евро. В общей сложности за четыре года страна переплатила 39,8 млрд евро из-за роста стоимости импортной нефти.

«Отказываясь от российской нефти, Германия в первую очередь потеряла доступ к относительно дешёвым трубопроводным поставкам, что в 2022–2023 годах, сразу после введения санкций ЕС и прекращения импорта российской нефти, привело к росту издержек для промышленности, транспорта и энергетики», – заявил аналитик «Эксперт РА» Кирилл Лысенко.

Евросоюз планирует полностью прекратить импорт российского топлива. Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в декабре 2025 года сообщил, что Европейская комиссия намерена в начале 2026 года внести законодательное предложение о запрете поставок в ЕС всей российской нефти.

