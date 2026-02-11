Британское правительство получило несовместимую с жизнью пробоину и самым очевидным образом тонет, увлекая за собой, возможно, и большую часть британского истеблишмента. И не только британского.0 комментариев
В Польше пожаловались на старые металлические каски
Металлические каски, произведенные еще во времена социалистической Польши, до сих пор используются в польской армии, сообщает газета Rzeczpospolita.
В январе 2024 года министерство обороны Польши объявило о намерении полностью отказаться от устаревших металлических касок и заменить их современными композитными шлемами типа FAST. Однако эти планы пока не удалось реализовать в полном объеме.
По информации газеты, современные каски уже поступили почти во все подразделения сухопутных войск. Несмотря на это, стальные каски образца 67/75 продолжают выдавать военнослужащим войск территориальной обороны и резервистам, проходящим учения.
Для решения проблемы Минобороны Польши заключило контракт на поставку в течение ближайших двух лет 21 тыс. новых касок. Однако при текущей численности войск территориальной обороны – 50 тыс. человек – этого объема недостаточно, и вопрос замены устаревших средств защиты остается открытым, отмечает Rzeczpospolita.
