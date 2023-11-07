Россия применила на Украине ракеты С-400 с активными головками самонаведения

В Британии отметили раздражительность Зеленского

The Spectator: Зеленский стал более раздраженным после провала контрнаступления

Tекст: Елизавета Шишкова

Он отметил, что «в эти дни из Киева доносится совсем другой тон». Галеотти обратил внимание, что если раньше Зеленскому оказывали на Западе торжественный прием, то во время недавнего визита в Вашингтон не дали выступить с публичным обращением к Палате представителей Конгресса США и не пригласили на шоу Опры Уинфри, передает ТАСС.

Обозреватель добавил, что Зеленский в интервью американскому журналу Time «звучал рассерженно».

По его мнению, так дает о себе знать постоянная борьба за сохранение международной поддержки.

Также на прошлой неделе в журнале The Economist вышло интервью главкома ВСУ Валерия Залужного, в котором он рассказал о тупике, в котором оказалась Украина.

Галеотти подчеркнул, что и Зеленский, и Залужный выглядят «уставшими и даже подавленными».

Контрнаступление ВСУ не привело к «ожидавшимся территориальным приобретениям». Зеленский и Залужный вынуждены признать, что контрнаступление принесло куда менее внушительные результаты, чем они надеялись, но при этом им необходимо сохранять моральный дух в стране.

Колумнист обратил внимание и на ситуацию в обществе. Хоть социологические исследования и говорят о поддержке Зеленского, в реальности все не так однозначно.

В частности, он отметил, что на Украине все более принудительным становится процесс призыва на военную службу.

По словам обозревателя, власти Украины сейчас «пытаются играть на страхах» Запада. Галеотти поясняет, что если ранее позиция Киева была «дайте нам больше [оружия], и мы быстро победим», то теперь она фактически формулируется как «дайте нам больше [оружия] или это затянется на неопределенный срок».

В Киеве говорят, что конфликт может обернуться «вечной войной».

Галеотти добавил, что все более очевидной становится усталость Запада от конфликта на Украине. По его мнению, сейчас «работа Зеленского и Залужного состоит в том, чтобы сохранять заинтересованность» Запада в конфликте.

Ранее бывший замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины генерал в отставке Сергей Кривонос заявил, что Залужный написал статью для Economist о «тупике» в конфликте на Украине, поскольку офис Зеленского игнорировал его мнение.

