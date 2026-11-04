В России бытуют полярные мнения по поводу отношений с КНР. Оптимисты идеализируют эти отношения, алармисты убеждены, что коварный Китай хочет захватить Дальний Восток и выпить Байкал. В Китае ситуация не лучше.11 комментариев
В МВД предупредили о мошенничестве с праздничными выплатами
МВД: Данные банковских карт стали красть под видом праздничных выплат
Мошенники выманивают у граждан реквизиты банковских карт и коды из СМС под предлогом получения праздничных выплат, предупредили в МВД России.
Злоумышленники звонят потенциальным жертвам и сообщают, что им положена праздничная выплата, которую можно получить на банковскую карту, передает ТАСС.
Для начисления денег аферисты просят назвать реквизиты карты, защитный код с обратной стороны и код из СМС. Получив эти данные, мошенники похищают денежные средства.
В МВД рекомендовали прекращать разговор, если неизвестные просят назвать данные банковской карты и коды. Информацию о выплатах следует уточнять через официальные ресурсы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в МВД сообщили о выманивании кодов из СМС и распространении вирусов под предлогом индексации зарплат. Сенатор Шейкин раскрыл схему кражи чужих бонусов перед «черной пятницей». Депутат Немкин сообщил о создании мошенниками поддельных интернет-магазинов с большими скидками в преддверии распродаж.