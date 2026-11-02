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    2 ноября 2026, 22:00 • Экономика

    В США прощупывают путь российскому газу в Европу

    В США прощупывают путь российскому газу в Европу
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Американские СМИ описали возможный механизм возвращения российского газа в Европу. Он якобы предусматривает транзит через Украину и продажу газа через посредника из США. Эксперты видят здесь противоречие: получается, что Вашингтон хочет возобносить поставки российского газа в Европу, хотя ранее сделал все для их прекращения. С другой стороны, США сами не могут полностью удовлетворить потребности ЕС в газе. Насколько реалистичен такой сценарий, если в европейских столицах он встречает сопротивление, а в Москве считают его преждевременным?

    США добиваются возобновления поставок российского газа в Европу через территорию Украины, пишет The Wall Street Journal. По данным издания, эту идею американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер выдвинули во время поездок в Москву и Киев в сентябре.

    Инициатива предусматривает продажу российского газа через американского посредника в обход европейских санкций. Согласно одному из предложений, выручка от продаж в Европе будет размещаться на депозитном счете в юрисдикции третьей стороны. США также рассматривают возможность возобновления работы «Северного потока». Однако, как отмечает WSJ, эти планы сталкиваются с сопротивлением в европейских столицах.

    Напомним, ЕС ранее утвердил поэтапный отказ от российского газа. Переходный период для долгосрочных контрактов на поставки СПГ заканчивается 1 января 2027 года, для трубопроводного газа – 30 сентября 2027 года.

    На этом фоне еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявлял, что разрыв энергетических связей Евросоюза с Россией завершен. Основными поставщиками энергоресурсов для европейских стран сейчас выступают Норвегия и США. «Нам пришлось вложиться в диверсификацию – прежде всего поставок природного газа, и это нам помогает», – сказал Домбровскис.

    В Кремле уже прокомментировали публикацию WSJ. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, «положение дел на земле более чем красноречиво свидетельствует о невозможности реализации таких планов на данный момент».

    Представитель Кремля также указал, что, хотя европейский рынок и является премиальным, мировые центры экономического роста находятся на Глобальном Юге. «Что будет в будущем – посмотрим. Все будет зависеть от желания покупателей, желания продавцов и возможностей продавцов», – добавил Песков.

    В экспертном сообществе напоминают, что ранее Россия уже поставляла газ через Украину. Такая схема предполагала участие посредника и неоднократно подвергалась критике со стороны специалистов и лично президента России Владимира Путина.

    При этом сама идея возвращения к украинскому транзиту выглядит парадоксально. Дело в том, что Россия изначально строила «Северные потоки» именно для того, чтобы диверсифицировать маршруты поставок газа в Европу и не зависеть от транзита через Украину. Однако газопроводы были выведены из строя в результате диверсии.

    Что же касается США, то они не в первый раз поднимают вопрос о возможности восстановления поставок российского газа и нефти в Европу по существующей инфраструктуре, замечает американист Малек Дудаков. При этом, по словам эксперта, Вашингтон не забывает о собственной выгоде: американские власти рассчитывают контролировать эти энергопотоки, получать комиссию, а также выступать гарантами безопасности объектов – в том числе защищать их от диверсий.

    Так, ранее известный сторонник Трампа, американский инвестор Стивен Линч выразил готовность принять участие в аукционе по продаже подорванного трубопровода «Северный поток – 2», если тот будет выставлен на торги в рамках процедуры банкротства компании-оператора Nord Stream 2 AG.

    «Однако европейцы выступили против такой сделки. В итоге процедуру банкротства несколько раз продлевали, чтобы не допустить перехода актива к американскому покупателю», – уточнил эксперт. Теперь внимание американских инвесторов переключилось на газопровод Уренгой – Помары – Ужгород, пролегающий через территорию Украины, продолжил Дудаков.

    «По этому маршруту поставки российского газа в Европу не осуществляются уже несколько лет. Допускаю, что США попытаются выкупить трубопровод: это позволило бы американским инвесторам не только получать доход, но и выступать в роли неких гарантов», – рассуждает политолог. Однако Вашингтон пока не смог добиться согласия европейцев на предложенную схему.

    «Европа проявляет недоговороспособность, как и Украина, – считает американист. – Поэтому все эти планы, скорее всего, так и останутся на бумаге. Но если ситуация изменится – все возможно».

    Григорий Ярыгин, доцент кафедры американских исследований СПбГУ, также считает, что предложение продиктовано прежде всего экономическими интересами. «Если в цепочке продажи газа появляется американский посредник, то российское топливо перестает быть российским и, по сути, становится американским», – пояснил аналитик.

    По его словам, в первую очередь такая схема выгодна самим США. «США будут продавать столько топлива, сколько сочтут нужным. Для них это довольно удобно, учитывая, что американцы не способны исключительно за счет своих объемов покрыть потребности европейцев в том же СПГ», – отметил эксперт.

    Более того, это далеко не первый случай, когда Вашингтон проявляет заинтересованность в российской инфраструктуре и сырье. Примечательно, что подобный интерес чаще всего становится достоянием общественности именно во время очередного этапа переговоров между Москвой и Вашингтоном, обращает внимание Ярыгин.

    «Другими словами, какие-то американские игроки постоянно держат руку на пульсе»,

    – указал американист. Дело в том, что в США энергетический сектор представлен частными компаниями. «Да, у всех них есть свои лоббирующие институты и собственные интересы, которые так или иначе коммуницируют с Белым домом. Вполне возможно, что в преддверии выборов в Конгресс кто-то из них решил проявить большую активность», – допустил спикер.

    При этом инициатива может исходить и непосредственно от администрации США. «Что Дональд Трамп может сейчас предложить России? Возобновление поставок газа в Европу», – говорит собеседник. Москва, в свою очередь, не заинтересована в посредниках и предпочитает прямые поставки по долгосрочным контрактам. «Однако реалии таковы, что рано или поздно сторонам придется идти на сотрудничество. И американское предложение, если оно учтет интересы России, может стать тем самым вариантом», – полагает специалист.

    Несколько иной точки зрения придерживается Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ. По его словам, штаты не заинтересованы в поставках газа из России в Европу.

    «Это обусловлено конкуренцией России и США на глобальном энергетическом рынке. Вашингтон еще до 2022 года последовательно вытеснял российских поставщиков с европейского рынка», – объясняет он. Спикер напомнил, что в 2019 году Штаты ввели санкции против оператора Nord Stream 2 AG. Санкционный режим предусматривал запрет на финансирование и достройку «Северного потока – 2» и «Турецкого потока».

    На этом фоне эксперт предположил, что предложение США по газу – это элемент переговорного процесса и один из возможных компромиссных вариантов. «Россия в рамках переговоров поднимает вопрос об обратной интеграции в мировую экономику – в том числе в глобальную энергетическую систему. Это подразумевает возвращение на европейский рынок», – рассуждает Юшков. Украина в свою очередь выдвигает требования о выплатах, продолжил аналитик.

    «Сейчас Киев стабильно получает внешнее финансирование, но в случае прекращения боевых действий возникнет вопрос о целесообразности дальнейшей поддержки»,

    – уточнил эксперт. Штаты видят решение в возобновлении поставок газа в Европу через Украину. «В таком случае будут учтены интересы обеих сторон: Россия сможет в полной мере вернуться в мировую экономическую и энергетическую систему, а Украина получит устойчивый источник финансирования», – описал спикер. Однако у американской инициативы есть ряд нюансов.

    Первый – позиция европейских стран. «ЕС постоянно выступает с заявлениями, что даже после завершения украинского конфликта не планирует возвращаться к закупкам российского газа», – напомнил Юшков. В качестве возможной лазейки США предлагают создать посредника для поставок энергоресурсов – структуру либо полностью подконтрольную Америке, либо с американским участием и контрольным пакетом.

    Однако, оговорился аналитик, подобная модель все равно может восприниматься как уступка: «Несмотря на формальное дистанцирование от поставок из России, по сути, речь идет о закупках газа российского происхождения».

    Второй нюанс – противоречие предлагаемой схемы стратегическим интересам самих США. «Хотя отдельные американские компании и бизнесмены смогут извлечь прибыль из такой модели, возобновление транзита российского газа в Европу идет вразрез с долгосрочным курсом Вашингтона по вытеснению энергоресурсов РФ с европейского рынка»,

    – считает эксперт. Третий аспект вновь касается позиции украинской стороны. «Доходов от транзита газа для Украины будет явно недостаточно по сравнению с текущим объемом получаемой помощи», – прогнозирует Юшков.

    Что касается выгоды для России, то она зависит от условий сделки. «С одной стороны, возобновление поставок позволит нарастить добычу газа, а значит, увеличить поступления в бюджет за счет налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ)», – говорит он.

    С другой стороны, если газ придется продавать по заниженной цене на границе с Украиной, это может привести к насыщению европейского рынка и снижению цен, что нивелирует экономический эффект. «Поэтому ключевым фактором остается конкретный набор условий, предлагаемых американской или европейской стороной», – заключил Юшков.

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