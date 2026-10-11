Tекст: Дмитрий Бавырин

Возрадуйся, Америка: по словам вице-премьера РФ Александра Новака, первая партия российского топлива попадет на рынок США уже в этом месяце. По информации независимых источников, это произойдет всего через несколько суток, а доставит груз греческий танкер Minerva Zen, который вышел из Петербурга 22 сентября. То есть, как минимум две трети пути он уже прошел.

Тут уж одно из двух. Или в Атлантике случайно (но очень кстати) болтался греческий танкер с дефицитным подсанкционным товаром. Или о поразившей Запад сделке, по которой США снимают санкции с российского дизеля, а Россия смягчает мировой дефицит, договорись не на неделе, а раньше. Вот как бывает, если решать вопросы в узком кругу доверенных людей: ни одной утечки. Европейцы с украинцами, любящие хвастать могуществом своих разведок, теперь за голову хватаются: проморгали. Сенсация, мол. Скандал. Удар в спину. Подрыв устоев. Потрясение основ.

Однако с момента, когда Владимир Зеленский приказал бить по НПЗ, а Вашингтон решил повоевать с Ираном, все именно к этому и шло. США отчаялись распечатать в приемлемые сроки Ормуз, чтобы освободить миллионы тон саудовского дизеля. А с сентября под угрозой и альтернативный маршрут - Баб-эль-Мандеб. Пролив, чье название десятилетиями радовало русскоязычных школьников, постепенно берут под контроль иранские союзники - хуситы.

Поскольку саудиты - третий по значимости поставщик дизеля, а россияне - второй, в мире и образовался дефицит. Миру, прямо скажем, плохо, ведь речь уже не об очередях на заправку, а о топливе экономики - о комбайнах и траулерах, грузовиках и поездах, автобусах и бульдозерах, бурах и генераторах. Но лед тронулся: уже как будто договорились о 4,8 млн тонн, которые Россия постепенно отправит в США.

О у скептиков назрел вопрос: а ради кого стараемся? После всего того, что между нами было, не логичнее ли злорадствовать, глядя как лихорадит американский рынок? Не благоразумнее ли его добить за совокупность бед, причиненных нам и миру во всем мире? Ведь США пожали ровно то, что посеяли. Все помнят, кто напал на Иран - и кто раскормил кэвээнщика до монстра.

Увы, но добивать - повод не тот.

Истинно перспективные поводы в ближайшее время вряд ли преставятся, а этот точно мимо: именно США крупнейший производитель и поставщик дизеля. Это их нефтяные бароны снимают с кризиса сливки, а наши 4,8 млн тонн - их выработка за неделю. Поэтому мы не Америку спасаем. Мы спасаем Дональда Трампа. Но стараемся только ради себя.

Все действия президента США в данной момент подчинены одной цели - выборам в Конгресс, до которых менее месяца. Пока меньшинство делит миллиарды, инфляционные издержки распределяют по большинству: цены на тот же дизель на внутреннем рынке выросли на две трети. Поскольку это совпало с уборочной, за демократов грозятся проголосовать даже аграрные штаты - недавний оплот Трампа.

Цены на топливо на выборах в США всегда если не главный вопрос, то второй по значимости. Сейчас - главный, а война с Ираном идет с ним в одном пакете как провоцирующий фактор. Некоторые требуют эмбарго, но это повредит сверхприбылям и поссорит Трампа с его ведущими спонсорами. Поэтому решено закупить российский дизель, для чего его вывели из-под санкций. Долгосрочного эффекта это не даст, однако его и не ждут: Вашингтону удалось сбить цены с пиковых значений, а российские поставки помогут продлить тренд на снижение.

Не помочь Трампу означало помочь демократам - тем самым, которые вскормили Зеленского. Однако правильнее считать, что мы никому, кроме самих себя, не помогаем и просто суммируем собственные выгоды от сделки. Их настолько много, будто эмбарго на экспорт дизеля вводили лишь для того, чтобы вот так вот снять.

Российские власти (тот же Новак) категоричны - дефицита на внутреннем рынке не будет. Оснований сомневаться нет: дизель не бензин, дизеля залейся: его производство более чем вдвое превышает внутренние потребности. Но поставлять на внешние рынки прибыльнее, поэтому эмбарго страхует нашу экономику от того, что произошло с американской. Это важно по многим причинам - от собственной уборочной до взбесившегося Зеленского, но у протекционизма есть недостатки: упущенная сверхприбыль в период высокого спроса и то, что невостребованный дизель нужно где-то хранить, ущемляя другие продукты нефтепереработки (тот же бензин).

Теперь минусов нет, сплошные плюсы, - и в основном у нас, а не у Трампа. Быть может, ему удастся продлить тренд на снижение внутренних цен вплоть до выборов. Только республиканцы их все равно проиграют. Это как с таблетками, которые не помогли, хотя деньги заплачены. Нам.

Положа руку на сердце, Россия не делает сейчас ничего, кроме базовой нормы - продает за валюту свой товар, да еще в условиях излишка. После того, как Запад искалечил и извратил мировую торговлю, на шажок возвращаемся к нормальности. Но формально - оказываем услугу президенту США. И он этого не отрицает, напротив, публично благодарит.

Происходящее ломает пропагандистский конструкт, который выстраивался в Америке годами. Американцам рассказывают, что Россия - та, кто помогает. Перелом, сравнимый с 1941 годом, когда тональность высказываний о СССР сместилась по шкале от источника смертоносной угрозы до важного союзника. Теперь враг - это Украина. Именно она вредит.

«Он хочет создавать проблемы миру. Он хочет создавать проблемы нашим фермерам из-за дизеля»

- говорит президент США о Зеленском. Их конфликт развивается естественным путем. Криворожец не мог не устроить истерики из-за того, что с России сняли санкции, а его спросить забыли. А Трамп не мог оставить без последствий то, что комик-попрошайка смеет его попрекать.

Так дело дошло до истинно воодушевляющих угроз: если верить источникам СМИ США, на встрече с украинцами и европейцами в Майями эмиссары Трампа обрадовали Киев перспективой лишиться американских разведанных, если тот посмеет продолжить удары по российским НПЗ. Зеленский уже заявил, что посмеет. Время делать ставки, как быстро он доведет Белый дом до карательных мер, каждая из которых для России - новое окно возможностей. Если угрозу насчет разведки реализуют, это уже не бонус к сделке, а досрочный джекпот, хотя она и так идеальная.

Всего за день американцы разрушили свое табу на экономическое сотрудничество с Россий, объявили Зеленского причиной мировых бед, подкинули деньжат на СВО - и еще должны нам остались по принципу quid pro quo, услуга за услугу. Правда, они тоже не в накладе. И даже Зеленский пока что при своих: как был авантюристом на стимуляторах в период, когда его начала переваривать кишка истории, так им и остался. Катастрофа на том пути, что он выбрал, была неминуема, просто сейчас темпы продвижения криворожца к ней ускорились.

Глупее всех выглядит Европа, так как в ее положении даже жертвенного трагизма нет, только гниение и тлен. США втянули ее в авантюру по противостоянию России и подписали на санкции против нефти, чем обеспечили Старому Свету энергетический кризис, деиндустриализацию и сверхзависимость. Теперь европейцы покупают дизель у Америки, а Америка, предав названых союзников, - у кого хочет.

Скупой платит дважды, тупой трижды, Евросоюз - пока деньги не кончились. Теперь уже сложно понять, как это пространство деградации могло претендовать на мировое интеллектуальное доминирование. Зато понятно с главным: зима близко. Заключив сделку, работаем дальше.

В смысле, продолжаем уборочную. Аграрии - на полях, военные - на Украине.