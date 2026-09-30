Германия предсказала приближение мира по дыму из Киева

Tекст: Дмитрий Бавырин

Переговоры о мире на Украине могут начаться уже очень скоро, считает глава МИД Германии Йоханн Вадефуль. По его словам, сейчас есть «все признаки». И это заявление тянет на локальную сенсацию, если учесть все тонкости.

Прежде всего Вадефуль – это продолжение канцлера ФРГ Фридриха Мерца, его соратник и ближайшей советник по внешнеполитическим вопросам. Ту ересь о России, которую несет Мерц, ему насоветовал в том числе Вадефуль. И канцлер настолько его ценит, что нарушил давнюю политическую традицию ФРГ, по которой пост главы МИД получает младший партнер по коалиции.

То есть внешнеполитическое ведомство должен был возглавить кто-то из социал-демократов, но Мерц настоял на кандидатуре однопартийца. И не столько ради него, сколько ради себя: чтобы Вадефуль продвигал его видение, но когда надо, держался в тени. Внешней политикой канцлер предпочитает заниматься самолично.

Что это за политика и что за видение – давно известно: противостояние с Россией. При этом Мерц упрямо повторял, что война надолго, а переговоры преждевременны – Россия к ним не готова. В том смысле, что не проиграла и не обескровлена.

А теперь вторая голова Мерца заявляет совсем другое. И то, что переговоры скоро начнутся, и то, что Евросоюз должен в них участвовать (хотя его, к слову, к этому не приглашали и не собираются приглашать). Причем заявляет в ПАСЕ, откуда все быстро разлетится по континенту. Что-то случилось?

Что-то несомненно случилось, поскольку чуть ранее немцы столь же публично уже наступили на горло собственной песне и предложили российской делегации провести переговоры на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Глава МИД РФ Сергей Лавров впоследствии описал эту встречу с Вадефулем в насмешливом тоне, заметив, что ничего нового из нее не извлек.

«Я предложил ему изложить то, с чем он пришел. Он вынул записки и зачитал текст, который полностью воспроизводил то, что Германия устами своих руководителей официально, публично заявляет ежедневно», - рассказал российский министр на пресс-конференции в Генассамблее ООН.

Теперь стало понятно, зачем Вадефуль приходил: видит признаки скорых переговоров и хочет участвовать, вот и прощупывает почву. А переговоры, надо понимать, он ожидает результативные. Не такие, как раньше.

Кажется, речь о тех признаках, которые броско описал в нашумевшем посте комбат ВСУ Роман Ковалев, критикуя своего головнокомандувача:

«Денег на армию нет. Баллистики нет. ПВО нет. Людей в армии нет. Экономики нет. Металлургии нет. Путей вывоза зерна нет. Ничего нет».

Иными словами, Украина проигрывает. А худшее (зима) еще впереди.

Когда с Генассамблеи ООН возвращался Владимир Зеленский, на нем лица не было.

Он рассчитывал, что первейшая его зашитница - глава ЕК Урсула фон дер Ляйен - срочно выдаст денег (а нужно минимум 30 млрд долларов до конца года), но она всучила какие-то гроши и потребовала провести антикоррупционные реформы - поставить назначение силовиков Украины под контроль международных структур, что для нынешнего режима равносильно самоубийству.

Он надеялся, что президент США Дональд Трамп подбросит противоракет для систем «Пэтриот» - «экстренный зимний пакет», чтобы прикрыть хотя бы Киев. Вместо этого хозяин Белого дома предложил вместе посетить Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, чем, по свидетельствам украинской делегации, шокировал криворожца. Зеленский сам настаивал на трехсторонней встрече, но, разумеется, не в Москве и не на ее условиях, потому что для него это капитуляция.

Получается, Трамп предлагает сдаться. Но готов в этом момент побыть рядом с Зеленским, чтобы тому не было так страшно.

На фоне катастрофических провалов босса в Нью-Йорке глава МИД Украины Андрей Сибига выпустил заявление, что Киев готов к перемирию прямо сейчас, без всяких предварительных условий. Звучит красиво, а означает следующее: мы условий России выполнять не будем, просто прекратите, потому что мы проигрываем.

Это большой прогресс для режима, который три года назад обещал силой занять Крым, запретил сам себе переговоры с президентом России и убеждал США продолжать войну, из-за чего Трампу пришлось наорать на Зеленского в Овальном кабинете. Но прогресс все равно недостаточный.

«Судя по всему, ответные действия российских вооружённых сил оказались настолько чувствительными и разрушительными, что сейчас они опять активно поднимают вопрос о перемирии… Но по каждой позиции – именно они начали, - заочно ответил Киеву Владимир Путин. - Это что, игрушки, что ли? Это детские игры, что ли, какие-то?!

Поэтому они должны почувствовать ответные удары России».

В ходе своего выступления в Санкт-Петербурге президент России также заявил, что «предложение о возобновлении переговоров и все перемирия на столе». «Но после всего того, что они сделали, мы еще подумаем, как следует, что нам нужно предпринять в ответ. И в любом случае все решения по этому направлению, в том числе и по возможному возобновлению переговорного процесса, мы будем принимать исходя из интересов Российской Федерации», - резюмировал он.

Таким образом, Киев сильно ухудшил свое положение. А Россия согласна только на те условия, которые для нее выгодны, но не против подождать, чтобы украинская сторона дозрела до их принятия.

То, что Украина дозревает, видят даже немцы, хотя часто в последние годы были слепы. Вадефуль явно осознает, что переговоры, в которых ЕС самонадеянно хочет участвовать, будут носить для Киева капитуляционный характер, если сравнивать с тем, на что рассчитывали Зеленский и НАТО.

Видимо, в том числе поэтому глава МИД ФРГ заявил, что в обозримом будущем «европейская безопасность должна строиться не вместе с Россией, а против России». То есть, фиксируя поражение, продолжает оставаться слепым в главном.

В Берлине очень старались, чтобы для Киева все сложило иначе, чтобы, как это говорилось, «Россия заплатила неподъемно высокую цену». И ничуть не похоже, чтобы смирились, переговоры - сугубо вынужденный шаг. Вадефуль косвенно это признал, сказав, что его страна «достигла предела возможностей по оказанию военной помощи без ущерба для собственной безопасности».

Фантасмагорический ужас ситуации в том, что Берлин все равно продолжит помогать Украине. Более того, по словам Мерца, сказанным в ходе встречи с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, постарается нарастить поддержку.

За последние полгода немецкие власти многое поняли. Они поняли, что Украина проигрывает. Поняли, что не в состоянии обеспечивать продолжение конфликта. Поняли, что с Россией придется разговаривать и считаться с ее интересами.

Но по-прежнему упрямо повторяют механические действия по выскребанию своих сусеков ради обанкротившегося киевского режима и обращают к Москве заведомо бессмысленные ультиматумы.

Это уже не политика. Это что-то медицинское.