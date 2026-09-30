Путин: Новые регионы приняли участие в референдуме в сложнейших условиях

Политолог: Выборы стали индикатором доверия общества к партии президента

Tекст: Олег Исайченко

«Прошедшие выборы стали своеобразным индикатором доверия общества к партии президента, а также его внешней и внутренней политике, кадровым решениям главы государства и стратегии в рамках построения многополярного мира», – заявил Марат Баширов, профессор НИУ ВШЭ. Он также отметил, что высокая явка стала проявлением гражданской ответственности россиян и их заинтересованности в будущем страны.

Отдельно эксперт подчеркнул активное участие в кампании ветеранов СВО. «Прохождение в Госдуму и региональные парламенты участников проекта «Время героев», созданного в свое время по инициативе Владимира Путина, стало очередным этапом формирования новой управленческой страты России. Такой результат можно расценивать и как благодарность общества в отношении своих защитников», – полагает политолог.

В целом, указал собеседник, встреча президента Владимира Путина с руководством прошедших в Госдуму партий показала, что глава государства высоко оценивает значимость прошедшей избирательной кампании, а также роль нижней палаты парламента в политической системе России.

«И выборы на федеральном уровне, и региональные кампании прошли в полном соответствии с электоральным законодательством и Конституцией. В 33 регионах было доступно дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Эта форма волеизъявления защищена лучше, чем, например, операции, которые мы совершаем, когда проводим какую-либо оплату со смартфона. Таким образом, с точки зрения прозрачности и легитимности к прошедшим выборам не может возникнуть никаких вопросов», – подчеркнул спикер.

«В условиях внешних угроз ЦИК тесно взаимодействовал с различными органами для обеспечения безопасности без ущерба для выборной процедуры», – добавил политолог. Он обратил внимание на колоссальную работу, проделанную внутриполитическим блоком Кремля, выстроившим эффективную архитектуру координации ведомств.

В понедельник президент Владимир Путин провел в Кремле встречу с руководством политических партий, прошедших по итогам выборов в Госдуму девятого созыва. «Все парламентские партии не только подтвердили свой статус, но и внесли вклад в укрепление политической системы, государственного суверенитета и общественной стабильности», – подчеркнул глава государства.

Он назвал прошедшую избирательную кампанию содержательной, конструктивной и показавшей высокий уровень зрелости отечественной политической культуры. «Поддержку, оказанную вашим партиям, народное доверие необходимо оправдать всей последующей работой в местных и региональных органах власти, в федеральном парламенте, подчеркну, хочу это особо отметить, работой совместной и командной», – акцентировал Путин.

В этот же день президент провел встречу с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой. «Особенно важно то, что выборы были организованы и в правовом смысле на самом высоком уровне. Все члены избирательных комиссий следовали и духу, и букве законов России, и прошедшие выборы, безусловно, подтвердили легитимность всех органов исполнительной и представительной власти в России, что в современных условиях особенно важно», – отметил президент.

Со своей стороны, глава ЦИК указала на одну из ключевых черт кампании – Госдума наполовину обновилась и помолодела на четыре года. «Но самая важная особенность, что в нее были избраны впервые 46 участников и ветеранов СВО», – рассказала Памфилова. Докладчик также указала на другие позитивные маркеры выборов: рекордную за три последних избирательных цикла явку – 59,8%, максимальное количество наблюдателей – 336 тыс. и минимальный уровень отказов в регистрации кандидатов – 0,93%.

Упомянула Памфилова и дистанционное электронное голосование, с помощью которого в выборах приняли участие 7 млн граждан из 33 регионов. «И конечно, очень важный рекорд, о котором я не могу не сказать, – это беспрецедентное количество международных наблюдателей, экспертов, которые к нам приехали. Это не просто рекорд для страны, это вообще рекорд для всего международного пространства», – добавила глава ЦИК.

Выборы в России прошли с 18 по 20 сентября. Центральная избирательная комиссия подвела итоги выборов в Госдуму. «Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, «Новые люди» – 19, «Справедливая Россия» – 17. Еще пять мандатов достались «Родине» и самовыдвиженцам. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какой будет новая нижняя палата Федерального собрания.

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