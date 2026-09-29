У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.3 комментария
Путин встретился с лидерами Республики Сербской и пожелал им победы на выборах
Президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с председателем правительства Республики Сербской Саво Миничем и лидером правящей партии Милорадом Додиком, пожелав им победы на грядущих выборах в Боснии и Герцеговине.
Глава государства выразил надежду на успешное выступление правящей коалиции Республики Сербской на предстоящих 4 октября всеобщих выборах, передает РИА «Новости». Российский лидер подчеркнул, что представители Москвы примут участие в ходе голосования в качестве наблюдателей.
На прошлой неделе политики провели переговоры с послом России Игорем Калабуховым в Восточном Сараево. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее указывал на традиционно тесные исторические связи между Москвой и Республикой Сербской.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о предстоящей встрече главы государства с лидерами Республики Сербской.
Летом Милорад Додик пообещал сохранить партнерство с Россией после выборов.
В мае Путин заявил о совместном выступлении Москвы и Республики Сербской за справедливый миропорядок.