Песков сообщил о предстоящей встрече Путина с лидерами Республики Сербской

Путин: Избирательная кампания в Госдуму была масштабной и значимой

«Подведены официальные итоги избирательной кампании, масштабной и очень значимой для нашей страны. Поздравляю вас и ваших сторонников с успехом, с достигнутыми результатами!» – сказал глава государства, говорится в сообщении на сайте Кремля.

По словам президента, все парламентские партии подтвердили свой статус и содействовали укреплению политической системы страны. Саму предвыборную кампанию президент оценил как достойную, содержательную и конструктивную, отметив зрелость отечественной политической культуры.

Говоря о предстоящей работе, Путин призвал политические силы действовать сообща.

«Поддержку, оказанную вашим партиям, народное доверие необходимо оправдать всей последующей работой в местных и региональных органах власти, в федеральном парламенте, подчеркну, хочу это особо отметить, работой совместной и командной», – подчеркнул президент.

Отдельно он отметил четкую организацию выборов и профессионализм избирательных комиссий. Их сотрудники выполняли обязанности честно и беспристрастно, а в приграничных регионах, Донбассе и Новороссии проявили смелость, мужество и героизм, работая в практически боевых условиях.

«К сожалению, мы с вами это знаем, не обошлось и без потерь. Разумеется, все эти случаи будут оцениваться соответствующим образом, будут люди представлены к государственным наградам, но некоторые, к сожалению, посмертно. Государство должно сделать все для того, чтобы оказать помощь семьям наших погибших товарищей», – заявил Путин.

Президент также обратил внимание на доступность способов участия в выборах.

«Сама процедура голосования была максимально удобной для граждан, имею в виду и трёхдневный формат, и широкую доступность электронных сервисов», – отметил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Владимир Путин поблагодарил россиян за высокую явку на выборах в Госдуму.