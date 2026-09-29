У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.2 комментария
Песков сообщил о предстоящей встрече Путина с лидерами Республики Сербской
Кремль анонсировал переговоры Путина с Додиком
Президент Владимир Путин во вторник примет в Кремле премьер-министра Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Саво Минича и председателя правящей партии республики «Союз независимых социал-демократов» Милорада Додика, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин проведет переговоры с председателем правительства Республики Сербской Саво Миничем и лидером партии «Союз независимых социал-демократов» Милорадом Додиком, передает ТАСС.
«В начале второй половины дня Путин примет в Кремле находящихся в Москве с рабочим визитом председателя правительства Республики Сербской Саво Минича и председателя партии «Союз независимых социал-демократов» Милорада Додика», – рассказал Песков.
Представитель Кремля также обратил внимание на то, что Россию и Республику Сербскую связывают исторические, традиционные и очень тесные отношения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа Милорад Додик анонсировал свой осенний визит в Москву для переговоров с Владимиром Путиным.