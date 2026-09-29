Французские старшеклассники разгромили 15 школ в парижском регионе

Протесты старшеклассников привели к погромам в 15 школах Иль-де-Франса

Tекст: Мария Иванова

Предварительный ущерб, нанесенный зданиям учебных заведений, оценивается в 200 тыс. евро. Всего была парализована работа около 40 школ, передает ТАСС.

По словам главы МВД Франции Лорана Нуньеса, в ходе протестов, которые прошли почти в 180 лицеях, задержаны 164 человека. Большинство учебных заведений, затронутых акциями, находятся в регионе Иль-де-Франс, однако протесты прошли также в Ницце, Лионе, Гренобле и Лилле.

Старшеклассники проводят акции уже неделю. Они выступают против перегруженного расписания и нехватки преподавателей. Протесты периодически перерастают в беспорядки, сопровождаются поджогами и столкновениями с полицией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом массовые протесты охватили Францию после жестокого убийства маленькой девочки.

В прошлом году во Франции на акциях протеста задержали более 300 человек. Полиция применила дубинки для разгона протестующих.