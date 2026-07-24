Государства – это социальные организмы и точно так же, как обычные люди, могут стать жертвой телефонных мошенников. И механизмы тут не особо различаются. Вот только речь идет не о разовой потере средств, а о системном использовании находящихся в распоряжении государства средств.14 комментариев
Масштабные лесные пожары во Франции побили 20-летний антирекорд
Площадь выгоревших лесов во Франции достигла абсолютного максимума за 20 лет
К середине июля огонь уничтожил во Франции свыше 42 тыс. гектаров леса, спровоцировав массовую эвакуацию десятков тысяч местных жителей.
Масштабы бедствия оказались рекордными за последние 20 лет наблюдений, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Le Figaro.
Показатели текущего года уже значительно превысили данные за весь 2025 год. Статистика основывается на снимках системы Effis, фиксирующей возгорания от 30 гектаров.
Очаг одного из крупнейших возгораний находится на юго-западе страны в департаменте Жиронда. Огонь охватил территорию около пяти тыс. гектаров, из-за чего спасатели эвакуировали 20 тыс. человек. Предварительной причиной катастрофы стала работа кусторезной машины в сосновом лесу.
Стихия также затронула департамент Ланды. Пламя вплотную подобралось к окраинам Бискарроса. Власти были вынуждены экстренно эвакуировать девять тыс. местных жителей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, площадь природного пожара во французском департаменте Жиронда превысила 3 тыс. гектаров.
Возгорание в лесном массиве департамента Вар привело к обесточиванию более 2 тыс. домохозяйств.
Правоохранители по всей стране задержали свыше сотни подозреваемых в умышленных поджогах лесов.