В Японии впервые премьер-министром стала женщина
Лидер Либерально-демократической партии Санаэ Такаити сформировала правительство Японии, став первой женщиной на этом посту за всю историю государства.
Санаэ Такаити официально заняла пост премьер-министра Японии по итогам голосования в обеих палатах парламента, передает РИА «Новости».
Она стала 104-м главой правительства страны и первой женщиной на этом посту. Такаити 64 года, они известна своими консервативными взглядами. В прошлом она занимала пост министра по экономической безопасности.
В бытность министром она единственная из членов кабинета посещала храм Ясукуни, символ японского милитаризма, но после назначения лидером ЛДП в октябре воздержалась от визита, отправив лишь подношение.
Политик входила в близкое окружение покойного экс-премьера Синдзо Абэ, который называл ее «звездой консерваторов». Свой путь в правительстве она начала в 2006 году, когда стала министром по делам Окинавы и северных территорий, к которым в Японии относят Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.
Такаити открыто заявляет, что стремится стать японской «железной леди», вдохновляясь образом Маргарет Тэтчер.
В числе приоритетов нового премьера – конституционная реформа, в частности, закрепление статуса сил самообороны как «армии самообороны», а также усиление обороноспособности в космосе, киберпространстве и радиоэлектронной борьбе.
Напомним, японское правительство сложило полномочия перед внеочередными выборами.
Санаэ Такаити победила на выборах председателя Либерально-демократической партии Японии.
Такаити планировала распределить ключевые посты между соперниками и бывшими министрами для укрепления внутрипартийного единства.