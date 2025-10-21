В Японии впервые премьер-министром стала женщина

Tекст: Алексей Дегтярев

Санаэ Такаити официально заняла пост премьер-министра Японии по итогам голосования в обеих палатах парламента, передает РИА «Новости».

Она стала 104-м главой правительства страны и первой женщиной на этом посту. Такаити 64 года, они известна своими консервативными взглядами. В прошлом она занимала пост министра по экономической безопасности.

В бытность министром она единственная из членов кабинета посещала храм Ясукуни, символ японского милитаризма, но после назначения лидером ЛДП в октябре воздержалась от визита, отправив лишь подношение.

Политик входила в близкое окружение покойного экс-премьера Синдзо Абэ, который называл ее «звездой консерваторов». Свой путь в правительстве она начала в 2006 году, когда стала министром по делам Окинавы и северных территорий, к которым в Японии относят Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.

Такаити открыто заявляет, что стремится стать японской «железной леди», вдохновляясь образом Маргарет Тэтчер.

В числе приоритетов нового премьера – конституционная реформа, в частности, закрепление статуса сил самообороны как «армии самообороны», а также усиление обороноспособности в космосе, киберпространстве и радиоэлектронной борьбе.

Напомним, японское правительство сложило полномочия перед внеочередными выборами.

Санаэ Такаити победила на выборах председателя Либерально-демократической партии Японии.

Такаити планировала распределить ключевые посты между соперниками и бывшими министрами для укрепления внутрипартийного единства.