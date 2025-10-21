Если Вашингтон намерен следовать логике «пусть они разбираются сами», то готовящийся саммит в Будапеште следует рассматривать с точки зрения поддержания контактов и очень постепенного процесса притирания позиций.4 комментария
Правительство Японии ушло в отставку перед избранием премьера
Правительство Японии сложило полномочия перед внеочередными выборами, на которых ожидается избрание первой женщины-премьера страны.
абинет министров Японии под руководством Сигэру Исибы ушел в отставку, сообщает ТАСС. Решение принято в преддверии голосования в нижней палате парламента, в ходе которого новым премьер-министром страны может быть избрана Санаэ Такаити – первая женщина на этом посту в истории Японии.
Исиба занимал должность премьер-министра в течение 386 дней. Новое назначение стало возможным после того, как Либерально-демократическая партия заключила альянс с партией «Общество обновления Японии», что обеспечило необходимое парламентское большинство для избрания Такаити.
В течение дня ожидается формирование нового правительства. По информации японских СМИ, министром иностранных дел станет Тосимицу Мотэги, ранее уже занимавший этот пост, а министром обороны – 44-летний Синдзиро Коидзуми, который станет самым молодым главой оборонного ведомства страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Санаэ Такаити одержала победу на выборах председателя Либерально-демократической партии Японии.
Такаити планирует распределить ключевые посты между соперниками и бывшими министрами для укрепления внутрипартийного единства. В случае избрания Такаити премьер-министром серьезных изменений в отношениях России и Японии не ожидается, однако для конструктивного диалога потребуется отмена взаимных санкций.