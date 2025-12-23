История говорит о том, что следование правильным принципам создает успех, успех порождает гордыню, гордыня ведет к забвению принципов, а это забвение ведет к провалу. Это про Запад вообще и про санкции против российских ученых в частности.0 комментариев
Полиция заинтересовалась видео с перевозкой детей в курьерских сумках в Люберцах
Полицейские начали проверку после появления в Сети видеозаписи, на которой видно, как двое доставщиков продуктов перевозят детей в курьерских сумках, закрепленных на багажниках электровелосипедов, сообщили в подмосковном ГУ МВД.
На записи запечатлено, как двое доставщиков продуктов перевозили детей в курьерских сумках, закрепленных на багажниках электровелосипедов, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Пока обращений и заявлений по этому факту в полицию не поступало. Сотрудники МВД занимаются установлением личностей участников инцидента. Действиям доставщиков будет дана правовая оценка в соответствии с действующим законодательством.
