Советник Макрона встретился с Ушаковым для обсуждения роли ЕС в переговорах

  • Новость часаДмитриев заявил о прогрессе по мирному соглашению с Украиной
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    ПД-8 укрепил авиационный суверенитет России
    Лавров указал на противоречия в заявлениях и действиях США
    Захарова объяснила инициативу Латвии и Эстонии возобновить диалог с Россией
    Эксперт назвал достоинства электромотоцикла Aurus Merlon
    Стартовал Год единства народов России
    Дмитриев заявил о прогрессе по мирному соглашению с Украиной
    Во Франции сообщили о длительной подготовке Макрона к звонку Путину
    Финляндия попросила США не упоминать пятую статью НАТО в гарантиях Украине
    Politico: Премьер Британии через четыре месяца может лишиться поста
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева Без престижа профессии учителя нельзя рассчитывать на величие

    Военные выступают в школах перед детьми – это очень нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может безнаказанно оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Единство народов – не лозунг, а локомотив развития

    Этнический состав России фантастически разнообразен и одновременно очень прост: около 81% составляют русские. В политологии уровень 80% является той стандартной отсечкой, выше которой страна считается и действует как мононациональная. Однако Россия, как обычно, пошла поперек стереотипов.

    2 комментария
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Триллион как новая единица исторического времени

    Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.

    6 комментариев
    5 февраля 2026, 11:48 • Новости дня

    Советник Макрона встретился с Ушаковым для обсуждения роли ЕС в переговорах

    Советник Макрона встретился с Ушаковым для обсуждения роли ЕС в переговорах
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Советник президента Франции Эммануэль Бонн провел личные переговоры в Москве, чтобы подчеркнуть необходимость участия Европы в вопросах безопасности региона, сообщает Bloomberg.

    Советник президента Франции Эммануэль Бонн на этой неделе посетил Москву и встретился с помощником президента России по внешней политике Юрием Ушаковым, сообщает Bloomberg.

    Главной целью визита было донести до Москвы позицию Парижа о необходимости участия Европы в любых решениях по вопросам европейской безопасности и мирного урегулирования на Украине. Как отмечают собеседники агентства, речь шла о том, что Европа не станет формально одобрять возможное соглашение без участия в переговорах. Вероятность повторных встреч в ближайшем будущем не исключается.

    Французская сторона официально не подтвердила и не опровергла визит, ограничившись ссылкой на слова президента Макрона о подготовке к возобновлению диалога с Москвой. Макрон ранее заявлял, что обсуждения ведутся на техническом уровне и готовятся к дальнейшему развитию. В последнее время Париж активно настаивает на прямом участии Европы в переговорах, особенно на фоне усилий бывшего президента США Дональда Трампа добиться урегулирования конфликта на Украине.

    В настоящее время переговоры между США, Россией и Украиной проходят в Абу-Даби, и европейские представители в них не участвуют. Ранее в январе в Париже состоялась встреча США и союзников Киева, где обсуждались возможные гарантии безопасности для Украины, однако окончательного соглашения так и не было достигнуто.

    Ранее Reuters сообщило, что высокопоставленный французский дипломат находился на этой неделе в Москве для переговоров с российскими официальными лицами.

    Источник во Франции сообщил, что президент Макрон намерен позвонить президенту России Владимиру Путину, однако подготовка разговора может занять несколько дней.

    Между тем, премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис заявили о поддержке инициативы по назначению спецпосланника Евросоюза для восстановления контактов с Россией.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила инициативу Латвии и Эстонии по возобновлению переговоров Евросоюза с Россией усталостью европейцев от нахождения «под столом».

    4 февраля 2026, 19:32 • Новости дня
    Москва отреагировала на разрешающий топить подозрительные суда эстонский закон

    Захарова предупредила Эстонию о рисках применения нового закона против российских судов

    Москва отреагировала на разрешающий топить подозрительные суда эстонский закон
    @ Александр Мелехов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия будет внимательно следить за мерами, которые принимает Эстония в связи с новым законом о праве топить подозрительные и опасные суда, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    Она подчеркнула, что российская сторона намерена реагировать на риски и угрозы, исходящие от Эстонии, передает РИА «Новости». По словам дипломата, на данный момент эстонские власти не решаются применять новое законодательство к судам под российским флагом.

    Захарова также призвала Эстонию строго соблюдать нормы международного морского права, чтобы не получить репутацию морских пиратов.

    «Наша сторона будет реагировать соразмерно рискам и угрозам, которые исходят из Эстонии, от Эстонии. Пока что эстонцы не осмеливаются применять свое новое так называемое законодательство в отношении судов под российским флагом», – сказала она на брифинге.

    В апреле прошлого года Эстония приняла закон о праве топить подозрительные суда.

    Комментарии (25)
    4 февраля 2026, 14:10 • Новости дня
    В дипслужбе ЕС заявили о войне с Россией

    Замглавы дипслужбы ЕС Карбонель: Евросоюз уже воюет с Россией

    В дипслужбе ЕС заявили о войне с Россией
    @ Ignacio Lopez Isasmendi/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный секретарь дипломатической службы Евросоюза Белен Мартинес Карбонель заявила, что ЕС уже находится в состоянии войны с Россией.

    «Дело в том, что мы уже ведем войну с Россией», – заявила Карбонель в интервью испанскому изданию El Pais, передает ТАСС.

    По ее словам, она предпочитает считать, что Евросоюз не движется к классическому военному конфликту с мобилизацией граждан и отправкой их на фронт.

    Чиновница добавила, что для предотвращения военной эскалации, возможно, придется чем-то пожертвовать. Она подчеркнула, что усиление обороны ЕС требует перераспределения ресурсов, увеличения инвестиций в военную сферу и сокращения расходов на другие направления. Защита Европы, по ее словам, будет иметь свою цену.

    Ранее президент России Владимир Путин отметил, что Запад продолжает провоцировать напряженность на Украине и использует Россию в качестве оправдания своих собственных ошибок.

    По словам российского лидера, у Москвы нет намерений начинать военный конфликт с европейскими государствами, но страна готова к любому развитию событий.

    Он также называл чушью заявления о возможном нападении России на НАТО.

    Комментарии (33)
    4 февраля 2026, 19:29 • Видео
    Переговоры Путина и Си: главное

    «В отношениях России и Китая любое время года – это весна», – заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином по видеосвязи. О чем договорились два лидера?

    Комментарии (0)
    4 февраля 2026, 18:04 • Новости дня
    Песков объяснил уход Иванова с должности спецпредставителя президента

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сергей Иванов решил по собственному желанию оставить пост спецпредставителя президента России по вопросам экологии, сообщил пресс-секретарь главы государства.

    Сергей Иванов по собственному желанию покидает пост спецпредставителя президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил ТАСС, что Иванов сам изъявил желание уйти с занимаемой должности.

    «Сергей Борисович сам изъявил такое желание, и поэтому был подписан указ», – сказал Песков.

    Ранее Иванов занимал различные посты в администрации президента, а также работал министром обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Иванова от должности спецпредставителя по природоохранной деятельности, экологии и транспорту.

    Также глава государства утвердил Сергея Бажутова и Сергея Табельского на должности заместителей генерального прокурора и освободил их от прежних постов.

    Комментарии (8)
    4 февраля 2026, 19:42 • Новости дня
    Суд приговорил комика Останина к реальному сроку за оскорбительные шутки

    Суд приговорил комика Останина к 5 годам 9 месяцам колонии

    Суд приговорил комика Останина к реальному сроку за оскорбительные шутки
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Мещанский суд Москвы назначил комику Артемию Останину наказание в виде лишения свободы и штрафа за публичные оскорбляющие чувства верующих высказывания.

    Как передает РИА «Новости», Мещанский суд Москвы приговорил стендап-комика Артемия Останина к пяти годам и девяти месяцам колонии общего режима. Суд также назначил ему штраф в размере 300 тыс. рублей и наложил запрет на администрирование сайтов сроком на три года.

    Судья Олеся Менделеева огласила: «Окончательно назначить Останину наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 9 месяцев с отбыванием в колонии общего режима». Ранее обвинитель просил суд назначить Останину наказание в виде 5 лет 11 месяцев лишения свободы и аналогичный штраф. Сам Останин вину не признал и настаивал на оправдании.

    По версии следствия, 7 марта 2024 года в развлекательном заведении в центре Москвы Останин выступил с номером, в котором содержались высказывания, оскорбляющие чувства верующих. Еще одно выступление, по данным следствия, 15 марта было направлено на унижение людей с инвалидностью и сопровождалось угрозами применения насилия. Видеозаписи этих выступлений были опубликованы в интернете.

    Останина арестовали в марте 2025 года, в июне его внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Артемий Останин сделал предложение своей девушке в ходе судебного заседания. В Мещанском суде Москвы 19 января начали слушать дело комика Артемия Останина, обвиняемого в создании преступной группы для публикации оскорбительных видео.

    Мещанская межрайонная прокуратура ранее утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении стендап-комика Артемия Останина.

    Комментарии (15)
    4 февраля 2026, 17:48 • Новости дня
    Путин освободил Иванова от должности спецпредставителя по экологии
    Путин освободил Иванова от должности спецпредставителя по экологии
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Сергея Иванова от должности спецпредставителя по природоохранной деятельности, экологии и транспорту.

    Указ президента России Владимира Путина об освобождении Сергея Иванова от должности специального представителя по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта был опубликован на портале официального опубликования правовых актов, передает РИА «Новости».

    В документе говорится: «Освободить Иванова Сергея Борисовича от должности специального представителя президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта».

    Сергей Иванов родился в Ленинграде, окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета и высшие курсы КГБ СССР. Он начал карьеру в КГБ, после чего занимал руководящие должности в Службе внешней разведки и Федеральной службе безопасности. В 1998 году стал заместителем директора ФСБ. В последующие года был назначен секретарем Совета Безопасности, министром обороны (2001-2007). В период с 2008 по 2011 год занимал должность заместителя председателя правительства РФ.

    С 2011 по 2016 год Иванов возглавлял администрацию президента, а с августа 2016 года занимал пост специального представителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

    Комментарии (26)
    4 февраля 2026, 22:29 • Новости дня
    Латвия и Эстония выступили за прямые переговоры с Россией

    Латвия и Эстония поддержали назначение спецпосланника ЕС по России

    Латвия и Эстония выступили за прямые переговоры с Россией
    @ CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис заявили о поддержке инициативы по назначению спецпосланника Евросоюза для восстановления контактов с Россией,

    Лидеры Латвии и Эстонии высказались за назначение специального представителя Евросоюза для прямых переговоров с Россией по вопросу конфликта на Украине, передает РБК. По их мнению, европейские страны должны быть непосредственными участниками переговорного процесса, а не оставлять эту роль лидерам США.

    Президент Эстонии Алар Карис отметил, что Европа запоздала с инициативой переговоров, уступив место за столом американскому президенту Дональду Трампу. Он подчеркнул, что, несмотря на это, европейская сторона сохраняет право быть услышанной, поскольку поддерживает Украину и косвенно участвует в конфликте. По его словам, «пару лет назад мы были в позиции, что не разговариваем с агрессорами, а теперь переживаем, что нас там нет за столом переговоров».

    Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что Европа должна участвовать в дипломатическом урегулировании, но при этом настаивала на необходимости продолжения изоляции России и сохранения санкций против нее. Она предложила, чтобы на должность спецпосланника был назначен лидер Германии, Франции или Британии для помощи Украине на переговорах.

    В то же время министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна назвал идею опасной, заявив, что любые попытки диалога ранее воспринимались Россией как уступки и лишь усиливали ее аппетиты. Он призвал продолжать давление на Россию, а не искать компромиссы.

    Ранее сообщалось, что Евросоюз обсуждает создание должности спецпредставителя для ведения переговоров с Россией по урегулированию ситуации на Украине, рассматривается кандидатура президента Финляндии Александра Стубба.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал всем, кто хочет вести серьезный диалог с Россией, не делать громких заявлений, а связаться напрямую.

    Комментарии (10)
    5 февраля 2026, 09:45 • Новости дня
    Захарова объяснила инициативу Латвии и Эстонии возобновить диалог с Россией

    Захарова: Латвии и Эстонии надоело сидеть под столом

    Захарова объяснила инициативу Латвии и Эстонии возобновить диалог с Россией
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично объяснила инициативу Латвии и Эстонии по возобновлению переговоров Евросоюза с Россией усталостью от нахождения «под столом».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала предложение Латвии и Эстонии по возобновлению переговоров Евросоюза с Россией, передает РИА «Новости».

    «Все та же идея про «место за столом». Понять можно: под столом сидеть надоело», – отметила Захарова.

    Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис выразили поддержку инициативе по назначению спецпосланника Евросоюза для восстановления контактов с Россией.

    Комментарии (9)
    5 февраля 2026, 08:52 • Новости дня
    Во Франции сообщили о длительной подготовке Макрона к звонку Путину
    Во Франции сообщили о длительной подготовке Макрона к звонку Путину
    @ Lionel Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон намерен позвонить президенту России Владимиру Путину, но подготовка разговора займет несколько дней, сообщил французский источник.

    Президент Франции Эммануэль Макрон планирует провести телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, передает ТАСС со ссылкой на французский источник.

    «Подготовка содержательного разговора займет не один день, это точно несколько дней», – отметил собеседник ТАСС. Он добавил, что Макрон нацелен на конкретный результат переговоров.

    Ранее Reuters сообщило, что высокопоставленный французский дипломат находился на этой неделе в Москве для переговоров с российскими официальными лицами.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предпринимаются усилия по возобновлению диалога с президентом России Владимиром Путиным.

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал заявления Макрона работой на публику.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Россия и Франция поддерживают рабочие контакты, однако обсуждать что-то значительное в рамках этих взаимодействий пока не приходится.

    Комментарии (14)
    4 февраля 2026, 21:36 • Новости дня
    МИД: Стороны по ДСНВ больше не связаны какими-либо обязательствами
    МИД: Стороны по ДСНВ больше не связаны какими-либо обязательствами
    @ Михаил Джапаридзе/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Стороны по ДСНВ больше не связаны какими-либо обязательствами и симметричными декларациями в контексте договора и вольны в выборе своих последующих шагов, говорится в заявлении МИД России в связи с окончанием действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

    В сообщении МИД говорится, что 5 февраля 2026 года истекает срок действия российско-американского Договора ДСНВ, подписанного 8 апреля 2010 года, вступившего в силу 5 февраля 2011 года и продленного на пять лет в феврале 2021 года. В ведомстве также напомнили, что «в феврале 2023 года действие ДСНВ было приостановлено Российской Федерацией на фоне неудовлетворительного состояния дел с реализацией отдельных аспектов Договора, а также ввиду абсолютно неприемлемых действий США вразрез с основополагающими для данного соглашения принципами и пониманиями, зафиксированными в его преамбуле».

    МИД подчеркивает, что меры России носили вынужденный характер и были реакцией «российской стороны на крайне враждебную политику администрации Дж.Байдена, повлекшую коренное изменение обстоятельств в области безопасности, а также на ряд нелегитимных шагов Вашингтона в контексте конкретных положений ДСНВ».

    Особое внимание в заявлении уделено действиям США в сфере противоракетной обороны: «Среди ключевых негативных факторов следует выделить дестабилизирующие действия США в области противоракетной обороны вопреки закреплённой в ДСНВ неразрывной взаимосвязи стратегических наступательных и стратегических оборонительных вооружений. Это противоречило целям Договора в части поддержания баланса сил, оказывало значительное давление на его жизнеспособность и создавало основания для компенсирующих мер с российской стороны вне сферы охвата ДСНВ в целях поддержания стратегического равновесия».

    В ведомстве напомнили, что президент России Владимир Путин 22 сентября 2025 года выдвинул инициативу о «взятии на себя сторонами по ДСНВ добровольных самоограничений по соблюдению заложенных в Договор «потолков» на уровне соответствующих вооружений как минимум в течение одного года после прекращения существования указанного соглашения».

    При этом реакции США на российскую инициативу «так и не была получена», а публичные комментарии с американской стороны «не дают никаких оснований сделать вывод о готовности Вашингтона следовать порядку действий в сфере СНВ, предложенному Российской Федерацией». В МИД подчеркнули, что «подобный подход представляется ошибочным и вызывает сожаление».

    «В сложившихся обстоятельствах исходим из того, что стороны по ДСНВ больше не связаны какими-либо обязательствами и симметричными декларациями в контексте Договора, включая его центральные положения, и в принципиальном плане вольны в выборе своих последующих шагов», – подчеркивается в заявлении МИД.

    Российская Федерация, говорится в сообщении, после окончания срока действия договора «неизменно готова к решительным военно-техническим контрмерам в целях купирования потенциальных дополнительных угроз национальной безопасности». Одновременно страна остается открытой к дипломатическим решениям для стабилизации стратегической обстановки, если будут созданы «надлежащие условия для подобного взаимодействия».

    МИД отметил, что «ДСНВ в целом выполнял свои основные функции», помогая сдерживать гонку вооружений и обеспечивать предсказуемость в сфере СНВ.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков ранее заявил о готовности России к окончанию действия ДСНВ.

    В сентябре президент России Владимир Путин заявил о готовности сохранить ограничения по ДСНВ после 2026 года.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил об угрозе глобальной безопасности после окончания ДСНВ.

    Комментарии (0)
    4 февраля 2026, 18:36 • Новости дня
    Петербуржца арестовали на 10 суток за украинский трезубец на шапке

    Tекст: Денис Тельманов

    Мужчину задержали в петербургском метро после публикации фото с украинским трезубцем на шапке, суд вынес ему административный арест.

    Жителя Петербурга арестовали на 10 суток за публичную демонстрацию запрещенной символики, передает объединенная пресс-служба городских судов. История началась 29 января, когда правоохранители обнаружили в социальных сетях фотографию мужчины в худи цветов флага США и шапке с эмблемой в виде трезубца. Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД расценили это как нарушение закона.

    Мужчину задержали в метро, а на суде он вину не признал. Он заявил: «Я не знал о запрете этого символа, купил шапку, чтобы подчеркнуть этнические корни, и никогда не занимался пропагандой».

    Несмотря на аргументы защиты, суд поддержал позицию силовиков и назначил десять суток административного ареста. По решению суда шапка была конфискована.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, студента в Чернушке арестовали за антивоенные надписи и поддержку ВСУ и Русского добровольческого корпуса.

    Жителя Волгоградской области взяли под стражу после размещения двенадцати изображений с украинской символикой на жилых домах.

    Москвича отправили под арест на десять суток за футболку с проукраинской символикой.

    Комментарии (19)
    5 февраля 2026, 01:30 • Новости дня
    Небензя призвал закрыть террористам доступ к терминалам Starlink
    Небензя призвал закрыть террористам доступ к терминалам Starlink
    @ Пресс-служба МИД России/via Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    Террористическим группировкам необходимо блокировать доступ к передовым технологиям, включая спутниковую связь Starlink и беспилотники, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на брифинге СБ ООН, посвященном 22-му докладу Генсекретаря ООН об угрозе международному миру и безопасности со стороны ИГИЛ.

    «Такие терорганизации, как ИГИЛ (признана в России террористической и запрещена), делают ставку на совершенствование технологий беспилотных летательных аппаратов. Но речь идет не только о беспилотниках, применяемых для разведки, доставки грузов и совершения терактов. Важно пресекать получение и использование ИГИЛ и его филиалами коммерческих терминалов спутниковой связи, включая «Старлинк», – сказал Небензя.

    Он выразил надежду на то, что государства, под юрисдикцией которых функционируют соответствующие технологические компании, проявят дальновидность и примут эффективные меры противодействия попаданию подобных технологий в руки террористов.

    Дипломат добавил, что проблема применения террористами современных  информационно-коммуникационных технологий универсальна и требует выработки скоординированных межгосударственных механизмов пресечения.

    «Убеждены, что такому процессу послужит разработка профильного дополнительного протокола к Конвенции ООН против киберпреступности», – предложил постпред России при ООН.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, компания SpaceX предприняла меры против использования Россией Starlink в зоне СВО. Беспилотникам с терминалами спутниковой связи ограничили скорость до 90 км/ч.

    В Германии обсуждается возможность запуска спутников связи для создания национальной альтернативы Starlink.

    Комментарии (8)
    5 февраля 2026, 10:09 • Новости дня
    Володин предположил, почему Каллас плохо знает историю
    Володин предположил, почему Каллас плохо знает историю
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин усомнился в знаниях истории у главы евродипломатии Каи Каллас, напомнив о советском прошлом её семьи.

    Володин в своем Telegram-канале прокомментировал высказывания Каллас о якобы нападении России, заявив, что ее позиция и исторические суждения вызывают вопросы.

    Он отметил, что Каллас вновь сделала заявления, не соответствующие здравому смыслу и историческим фактам.

    «Все идет из детства. Мечтающая поумнеть глава Евродипломатии Каллас в очередной раз делает заявления, противоречащие здравому смыслу и историческим фактам», – подчеркнул Володин. В частности, он обратил внимание на то, что Каллас обвинила Россию в том, что она за последние 100 лет якобы нападала по меньшей мере на 19 стран, но не представила никакого списка, так как, по его словам, такого списка не существует.

    Володин также напомнил, что, по его мнению, Россия никогда не начинала войн, а лишь завершала их. Он обратился к биографии Каллас, отметив, что ее отец был высокопоставленным партийным деятелем Эстонской ССР и членом КПСС, а сама Каллас, возможно, не учила историю из-за положения своей семьи. По словам Володина, попытки Каллас дистанцироваться от прошлого ее родителей приводят к антироссийским заявлениям, а рекомендации о санкциях и обвинения в адрес СССР и России, по его мнению, «выдуманы».

    Спикер Госдумы также предположил, что все эти взгляды и заявления Каллас связаны с детскими психологическими проблемами и рекомендовал ей обратиться к врачу.

    Напомним, Кая Каллас заявила, что Россия за последние 100 лет напала более чем на 19 стран.

    Ранее Каллас сообщила, что после завершения нынешней работы станет очень умной, благодаря увлечению чтением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Каллас во время встречи с политическими группами в Европарламенте заявила, что из-за непростой ситуации в мире сейчас самое время начать пить. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала вызывать санитаров для Каллас.

    Комментарии (4)
    4 февраля 2026, 22:17 • Новости дня
    Reuters сообщило о визите дипломатического советника Макрона в Москву

    Reuters: Дипломатический советник Макрона посетил Москву

    Tекст: Катерина Туманова

    Высокопоставленный французский дипломат находился на этой неделе в Москве для проведения переговоров с российскими официальными лицами, сообщили западные СМИ.

    Дипломатический советник французского президента Эммануэль Бонн встречался с официальными лицами в Кремле, передаёт Reuters со ссылкой на информаторов, близких к переговорам. По их данным, Бонн провел переговоры с помощником президента России Юрием Ушаковым. Целью был диалог по ключевым вопросам, прежде всего по Украине.

    В окружении французского президента Эммануэля Макрона ушли от прямого ответа о факте визита дипломата в Москву. «Обсуждения ведутся на техническом уровне в условиях полной прозрачности, в контакте с президентом [Украины Владимиром] Зеленским и основными европейскими коллегами», – ответили в администрации президента Франции.

    В декабре Макрон заявил, что европейцам придется возобновить прямые переговоры с Путиным, если последние усилия США по посредничеству в заключении мирного соглашения с Украиной потерпят крах.

    Во вторник Макрон сообщил журналистам, что предпринимаются усилия по возобновлению диалога с президентом России Владимиром Путиным. «Это готовится, и поэтому ведутся обсуждения на техническом уровне. Важно, чтобы европейцы восстановили свои собственные каналы обсуждения», – подчеркнул Макрон.

    Как писала ране газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров назвал заявления Макрона о готовности связаться с Путиным работой на публику. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков указал, что Россия и Франция поддерживают рабочие контакты, однако обсуждать что-то значительное в рамках этих взаимодействий на данный момент не приходится.

    Комментарии (4)
    5 февраля 2026, 02:15 • Новости дня
    Дмитриев сообщил, как СМИ «глубинного государства» выдают себя
    Дмитриев сообщил, как СМИ «глубинного государства» выдают себя
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев обозначил, как можно выявить СМИ, обслуживающие «глубинное государство» на фоне разоблачений финансиста-педофила Джеффри Эпштейна.

    «Следите за журналистами, экспертами, политиками и представителями СМИ, которые отчаянно пытаются спасти порочную либеральную клику, продвигая фальшивую версию, связывающую Эпштейна с Россией. Они разоблачают себя с помощью этой хорошо скоординированной фальсификации. Запомните их и их ложь. Прозревайте!» – написал он в соцсети Х.

    К посту Дмитриев присоединил ранее высказывание о том, приспешники Клинтон и мистификаторы Russiagate снова продвигают «фальшивые антироссийские материалы».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп призвал к аресту Обамы по обвинению в попытке госпереворота. Илон Маск заявил о необходимости ареста хотя бы одного клиента скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна. Захарова напомнила слова Путина о «бале вампиров» на фоне дела Эпштейна.


    Комментарии (6)
    5 февраля 2026, 00:03 • Новости дня
    ОАК подписала меморандум на поставку сотни Ту-214 авиакомпании S7
    ОАК подписала меморандум на поставку сотни Ту-214 авиакомпании S7
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) Ростеха представила модели среднемагистральных самолетов МС-21 и Ту-214 на выставке NAIS 2026, где также был заключен меморандум о крупной поставке лайнеров Ту-214.

    На выставке NAIS 2026 – 13-й Национальный авиационный инфраструктурный салон в Москве Объединенная авиастроительная корпорация подписала меморандум с S7 Group и Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) о поставке 100 самолетов Ту-214, сообщается в Telegram-канале корпорации.

    «Сегодня мы с эксплуатантами говорим на одном языке: не о об отдельных характеристиках – лётно-технических или запасных частей, а об экономике эксплуатации воздушного судна. Работа по достижению такого уровня стоимости эксплуатации, который устроит авиакомпании, сегодня, в целом, завершена. Мы со всеми коллегами абсолютно прозрачно всё обсудили, поняли, что эта модель существует, мы все её видели и верифицировали», – сказал директор ПАО «ОАК» Вадим Бадеха.

    Он добавил, что ОАК развивает систему альтернативных поставщиков для авиасистем и уже получает положительный эффект. Также глава ОАК подчеркнул важность выхода на международные рынки и увеличения объёмов производства для дальнейшего удешевления продукции.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ОАК возобновила летные испытания 68-местного самолета Ил-114 после длительного перерыва. Первые контракты на Ил-114-300 запланировали подписать 23 февраля. Минтранс опроверг рост цен на билеты из-за российских самолетов.

    Комментарии (2)
    Главное
    Советник Макрона встретился с Ушаковым для обсуждения роли ЕС в переговорах
    ВСУ столкнулись со сбоями работы терминалов Starlink
    В TWZ раскрыли перспективу получения Киевом ракет Meteor класса «воздух-воздух»
    Володин предположил, почему Каллас плохо знает историю
    Новый тяжелый дрон «Провод» поступил в российские войска
    Таможня в Петербурге пресекла вывоз метеорита в Британию
    Американский клен по вреду решили приравнять к борщевику

    ПД-8 укрепил авиационный суверенитет России

    Россия стала еще на шаг ближе к своей уникальной цели в гражданской авиации – начать летать на полностью отечественных лайнерах. На этот раз ОДК успешно провела самые жесткие и длинные 150-часовые испытания двигателя ПД-8 для самолетов «Суперджет-100». Получится ли закончить испытания в срок? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему Эстония занялась пиратством на Балтике

    «Прибалтийские тигры» выводят государственное пиратство на новый уровень» – так в экспертном сообществе комментируют задержание Эстонией контейнеровоза Baltic Spirit. Эстонские власти посчитали, что судно, шедшее из Эквадора в Санкт-Петербург, могло перевозить контрабанду. Аналитики не исключают, что Таллин может сфальсифицировать доказательства для достижения политических целей. Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский вновь выгнал украинцев на мороз

    В ответ на террористические атаки ВСУ Россия возобновила удары по энергетической инфраструктуре противника. В Киеве, Харькове и других областях – массовые отключения тепла и света. По мнению экспертов, Владимир Зеленский, спровоцировавший эту эскалацию, теперь использует гуманитарную катастрофу для затягивания переговоров и шантажа Запада. Подробности

    Перейти в раздел

    Как США рассчитывают подчинить Кубу

    Похоже, что Куба находится накануне потери своего легендарного статуса Острова Свободы. Соединенные Штаты предприняли шаги, которые, по замыслу Белого дома, должны вызвать восстание кубинского народа против собственного руководства – и подчинение США. О чем идет речь и почему это действительно серьезно? Подробности

    Перейти в раздел

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Переговоры Путина и Си: главное

      «В отношениях России и Китая любое время года – это весна», – заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином по видеосвязи. О чем договорились два лидера?

    • Роль черной магии в диктатуре Зеленского

      Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о нравах, которые царили в украинской власти в период строительства диктатуры. Так, по ее словам, некогда всесильный глава офиса президента Андрей Ермак активно практиковал черную магию.

    • Распаковка файлов Эпштейна. Стыд и позор элиты

      Очередная порция опубликованных материалов по делу Джеффри Эпштейна, на частном острове которого мировая элита устраивала оргии с несовершеннолетними, перевозбудила не только Америку: скандал обсуждает весь мир.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Дополнительный отпуск 2026: кому положен по закону и сколько дней можно получить

      Некоторые категории работников имеют, помимо основного, дополнительный ежегодный отпуск. Кто именно пользуется таким правом, сколько дней добавляется к отдыху и какой денежной компенсацией в некоторых случаях эта льгота может быть заменена?

    • Как встать на биржу труда в 2026 году: список документов и порядок регистрации

      Потерявшие работу имеют право на государственное пособие – но чтобы его получить, необходимо соответствующим образом зарегистрироваться. Где и каким образом это сделать, каков размер пособия по безработице в 2026 году, при каких условиях выплаты могут быть прекращены и какие еще есть меры поддержки для безработных?

    • Лунный посевной календарь на февраль 2026: благоприятные дни, когда сажать рассаду

      Февраль – старт активного сезона для садоводов и огородников. В это время на подоконниках закладывается основа будущего урожая: высевается рассада теплолюбивых культур, зелени и цветов. Многие для планирования этих важных работ используют лунный посевной календарь. Это многовековой метод, который помогает соотнести агротехнические мероприятия с естественными циклами природы – фазами Луны и ее прохождением через знаки Зодиака. Считается, что такой подход позволяет оптимизировать энергию роста растений, делая рассаду более крепкой и устойчивой.

    Перейти в раздел

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации