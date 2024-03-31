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ОАК возобновила испытания самолета Ил-114
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) после длительного перерыва возобновила летные испытания 68-местного самолета Ил-114, сообщил Ростех.
В сообщении на сайте ОАК говорится, что состоялся первый полет второго опытного самолета Ил-114-300 с аэродрома филиала ПАО «ОАК» – ЛАЗ им. Воронина. Это важный шаг на пути создания нового регионального самолета российского производства.
Отмечается, что полет продолжался 40 минут и проходил на высотах до 900 метров и скоростях до 230 километров в час. Экипаж сообщил, что полет прошел штатно, системы и оборудование работали исправно, передает ТАСС.
В ОАК добавили, что впереди еще предстоит большой объем сертификационных работ по самолету Ил-114-300, в том числе летных испытаний.
Новый региональный самолет Ил-114-300 придет на смену Ан-24 на местных авиалиниях. Он будет способен работать автономно с относительно небольших аэродромов, имеющих как бетонированные, так и грунтовые покрытия.
Самолет оснащен двигателем ТВ7-117СТ-01, который превосходит зарубежные аналоги. Силовая установка обладает повышенной мощностью на взлетном режиме и включает новый воздушный винт АВ112-114, имеющий повышенную тягу 4 тонны, указали в ОАК.
Первый полет Ил-114-300 состоялся в день, когда отмечалось 130-летие со дня рождения великого авиаконструктора Сергея Ильюшина.
Ранее заместитель гендиректора ОАК по экономике и финансам Алексей Демидов на выставке «Россия» рассказал об основных этапах развития гражданского авиастроения в РФ, отметив, что российская авиастроительная отрасль прошла путь от трудных 90-х до развития импортозамещения.