Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.2 комментария
«Яндекс Директ» возобновил работу после атаки дронов на дата-центры
Работа основных функций сервиса «Яндекс Директ» восстановлена после недельных ограничений, вызванных атаками беспилотников на центры обработки данных, сообщили в компании.
«Рекламодатели снова могут создавать кампании и редактировать существующие, регистрировать новые аккаунты и изменять настройки пользователя, а также в полном объеме управлять счетом», – заявили в компании ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу «Яндекс» опроверг отсутствие страховки у пострадавших от БПЛА дата-центров. На прошлой неделе в России зафиксировали массовые сбои в работе сервисов «Яндекса». В начале месяца Украина ударила по дата-центру «Яндекса».