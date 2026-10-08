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    8 октября 2026, 14:58 • Общество

    Украина ударила по дата-центру «Яндекса» ради медийного эффекта

    Украина ударила по дата-центру «Яндекса» ради медийного эффекта
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    ВСУ впервые ударили по центру обработки данных на территории России. Целью стал дата-центр «Яндекса» в городе Сасово в Рязанской области. Как сообщили в компании, часть сервисов может быть недоступна для пользователей. Эксперты подчеркивают: ЦОД не использовался в интересах российского Минобороны, и атака противника на этот объект в очередной раз подтвердила террористическую тактику Киева.

    В ночь на 8 октября украинские БПЛА атаковали дата-центр «Яндекса» в городе Сасово в Рязанской области, в результате чего на объекте произошел пожар, затронувший инфраструктуру. Никто не пострадал. Работа площадки была полностью остановлена.

    На этом фоне в пресс-службе компании предупредили, что часть сервисов «Яндекса» может быть недоступна для пользователей. В Yandex Cloud уточнили, что в зоне доступности ru-central1-b возникли перебои с электропитанием. Профильные службы устраняют последствия происшествия.

    Позднее сервис объявлений о продаже и аренде недвижимости «Циан» сообщил о сбоях в работе сайта и приложения в связи с инцидентом на объекте инфраструктурного партнера. Не открываются также сайты нескольких девелоперских компаний в России, например, «А101», «Гранель», «Брусника». Пользователи жалуются на сбои в работе сервиса «Яндекс Почта».

    Ранее Минобороны России сообщало, что в ночь на 8 октября были уничтожены 399 украинских беспилотников. Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что над территорией региона сбиты два БПЛА. «В Сасовском округе произошло возгорание кровли одного из предприятий, выбиты стекла в нескольких домах частного сектора», – сообщил он.

    Дата-центр «Яндекса» в Сасово Рязанской области запущен в 2014 году. Это один из четырех дата-центров, на которых размещается платформа Yandex Cloud. В частности, дата-центр соответствует зоне доступности ru-central1-b. Он занимает часть бывших помещений завода «Саста» – производителя трубонарезных и металлообрабатывающих станков. Чтобы подключить серверы к единой сети, «Яндекс» проложил между Сасово и Москвой несколько линий оптической связи.

    В дата-центре Сасово размещены два из трех суперкомпьютеров «Яндекса»: «Ляпунов» (с 2020 года) – 137 узлов на базе NVIDIA HGX A100, а также «Червоненкис» (с 2021 года) – 199 узлов NVIDIA HGX A100. Удар по этому объекту стал первой атакой БПЛА на российский ЦОД.

    Как отмечают в экспертном сообществе, по задумке противника, налет БПЛА не преследовал военных целей, но был призван создать медийный эффект и оказать давление на российское общество. Однако на деле произошедшее не способно повлиять ни на ход боевых действий, ни на настроения граждан.

    «Дата-центры не являются военными объектами. Однако сегодня разделение цифровой инфраструктуры на «гражданскую» и «военную» во многом условно», – рассуждает Александра Янькова, заведующий сектором Евразийских исследований Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ.

    Она указала, что многие вооруженные силы задействуют мощности коммерческих площадок. «Известно, например, что и Пентагон, и NASA используют центры обработки данных (ЦОД) компаний Microsoft, Amazon и других – причем, доля военного трафика достигает 70%», – уточнила собеседница. Существует предположение, что в России наблюдается схожая практика: коммерческие мощности ключевых IT-компаний, в том числе «Яндекса», якобы применяются в том числе для решения государственных и военных задач.

    «Нанося удар по дата-центру в Сасово, ВСУ, вероятно, рассчитывали повлиять на скорость передачи данных, задействованных в ряде боевых задач»,

    – предположила Янькова. Однако такая логика противника ошибочна, подчеркнул военный эксперт Алексей Анпилогов. Он обозначил принципиальную разницу в подходах России и Украины к организации цифровой инфраструктуры.

    «Украинская система связи и обработки данных уступает российской: она менее разветвленная и практически не предусматривает многократного резервирования. Каких-то отдельных сетей военного назначения в республике даже и не строили. Именно поэтому ВСУ фактически «залезают» в гражданские сети: для маршрутизации, передачи и хранения данных оборонного характера в стране используются сети общего назначения. Такой подход нередко характерен для бедных стран, и на Украине он применялся в полной мере», – рассказал аналитик.

    В России, напротив, реализуется принцип разделения сетей, продолжил он. Более того,

    стратегически важное сетевое оборудование Минобороны, ФСБ и других силовых ведомств физически отделено от интернета – действует принцип «воздушного зазора».

    «Суть в том, что военная или иная оборонно значимая сеть не имеет прямых связей с глобальной сетью. Это исключает, например, проникновение вирусов и прямые кибератаки», – пояснил аналитик.

    Кроме того, оборонно-ориентированная инфраструктура во многом носит секретный характер. «Местоположение линий передач и центров обработки данных не раскрывается. Даже западные разведки располагают лишь общим представлением об этой сети», – уточнил Анпилогов. По его словам, дата-центр «Яндекса» в городе Сасово не использовался в интересах российского военного ведомства.

    «Я полагаю, что украинская сторона хотела добиться медийного эффекта и продемонстрировать возможности наносить ответные удары по нашей цифровой инфраструктуре. Поскольку московские дата-центры имеют более высокий уровень защиты, вероятно, целью выбрали региональный ЦОД – с меньшей степенью защищенности», – рассуждает эксперт.

    Схожей точки зрения придерживается военный эксперт Юрий Кнутов. «Противник выбрал целью площадку в Рязанской области, исходя из предположения, что объект менее защищен системами ПВО», – сказал он. Собеседник напомнил, что ВС России последовательно поражают центры обработки данных на Украине, которые предоставляют услуги высокоскоростного интернета для ВСУ. Цель таких операций – осложнить работу связи и системы управления БПЛА. Украинское руководство преследует совсем иные цели. По мнению Кнутова,

    в Киеве стремятся, во-первых, добиться медийного эффекта, чтобы устроить локальную «перемогу» для обывателей, а во-вторых, навредить российским гражданам, побудить их выйти на улицы с требованием заключить соглашение на условиях Украины и Запада.

    На этом фоне он указал, что ранее в этой же логике ВСУ атаковали логистические центры маркетплейсов Wildberries и Ozon, школьные автобусы, в том числе белорусские, здания общежитий и учебных заведений.

    «Владимир Зеленский прямо говорил, что хочет создать такие условия, чтобы население России «почувствовало войну и захотело ее прекратить». Он не фокусируется на военных объектах или базах, а постоянно делает акцент на ударах по гражданской инфраструктуре. Фактически он объявил войну мирным жителям нашей страны и стремится терроризировать простых людей», – подчеркнул аналитик, отметив, что удар по дата-центру «Яндекса» – часть тактики киевских властей.

    С Кнутовым согласна и Янькова. «Украина действует в своем стиле – пытается пошатнуть стабильность российского общества. Удар по дата-центру «Яндекса» укладывается в ту же логику, что и атаки на склады Wildberries или Ozon: цель – подорвать настроения граждан и затронуть их повседневные интересы», – отметила она.

    Как напомнила собеседница, компания «Яндекс» обслуживает значительную часть интернет-пользователей в России. «Если замедлится интернет-трафик или станут недоступны отдельные сервисы «Яндекса», это негативно скажется на людях. По расчетам украинской стороны, это должно спровоцировать давление на власть со стороны граждан. Однако очевидно, что такого эффекта не возникает и вряд ли возникнет», – детализировала эксперт. Янькова подчеркивает:

    удар по дата-центру в Сасово не повлияет ни на ход боевых действий, ни на настроения россиян.

    «Да, возможны отдельные сбои – например, временные затруднения с передачей интернет-трафика или доступом к сервисам «Яндекса». Но последствия, скорее всего, будут минимальными. Дело в том, что крупные ИТ-компании используют резервирование мощностей: при повреждении одного ЦОД трафик автоматически перенаправляется на другие площадки», – добавила собеседница.

    О том, что проблемы, вызванные атакой БПЛА, носят временный характер, коснутся малой части пользователей и будут оперативно устранены, говорит и Кнутов. «Учитывая размеры компании «Яндекс», я полагаю, что информационный ущерб окажется минимален», – рассуждает специалист. – При этом расчет киевских властей на рост недовольства в России обернется против них самих: люди станут требовать ответных мер и нанесения более активных ударов по ЦОД на территории Украины».

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