Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.11 комментариев
В сервисах «Яндекса» начались перебои из-за пожара в дата-центре под Рязанью
Часть сервисов «Яндекса» работает с перебоями из-за остановки центра обработки данных в городе Сасово под Рязанью, где произошел пожар, сообщили в компании.
Часть инфраструктуры центра обработки данных «Яндекса» в Сасово пострадала в результате возгорания, из-за чего работа объекта была полностью остановлена, указали там, передает РИА «Новости».
«Работа дата-центра полностью остановлена, часть сервисов «Яндекса» может быть недоступна для пользователей», – сообщили в пресс-службе компании.
В «Яндексе» уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время профильные службы находятся на месте и устраняют последствия пожара.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году сервис «Яндекс такси» предупредил о сбоях работы в центре Москвы.
В марте 2025 года Роскомнадзор пояснял, что перебои сервисов «Яндекса» произошли из-за сбоя в энергообеспечении дата-центра.