«Яндекс такси» предупредил о сбоях работы в центре Москвы

«Яндекс такси» предупредил о некорректной работе в центре Москвы

Tекст: Вера Басилая

Сервис «Яндекс такси» предупредил о возможных сбоях в центре города из-за проблем с мобильной связью, передает ТАСС.

В приложении отмечено, что в некоторых районах могут быть недоступны все тарифы, а также временно нельзя вызвать машину на определенные зоны. Ограничения также отображаются в приложении «Ситимобила».

В компании также посоветовали пользоваться общественным транспортом или подождать восстановления связи.

В случае потери связи во время поездки пассажир сможет доехать до пункта назначения как обычно. После восстановления соединения рекомендуется проверить корректность завершения поездки и правильность расчета суммы в приложении. При необходимости можно обратиться в службу поддержки, где возможно проверят расчет даже спустя время.

Кроме того, во время сбоев могут быть затруднения со стартом и завершением аренды каршеринга и самокатов. Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов сообщил, что в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий ко Дню Победы на нескольких улицах столицы введут временные ограничения на движение и парковку такси, каршеринга, электросамокатов и велосипедов.

Ранее власти Москвы вводят ограничения на доступ в интернет для обеспечения безопасности массовых праздничных мероприятий.

Жителей столицы и области предупредили о возможных сбоях мобильного интернета и сервисов в период подготовки ко Дню Победы.

В отдельных районах Москвы уже наблюдаются перебои мобильного интернета у пользователей разных операторов.

Кремль объяснил ограничение мобильной связи в Москве «опасным соседством».