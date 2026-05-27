Госдума приняла закон о штрафах для мигрантов за отказ от медосмотра

Tекст: Вера Басилая

Инициативу разработала группа парламентариев, в которую вошли спикер нижней палаты Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая и руководители фракций, передает РИА «Новости».

Согласно новому документу, иностранцам грозит штраф от 25 до 50 тыс. рублей, а также выдворение за пределы страны. Если нарушитель не оплатит взыскание вовремя, сумма удвоится, при этом перспектива депортации сохраняется. Закон вступит в силу сразу после официального опубликования.

Дополнительно вводятся санкции за нарушение правил проверки на наркотики, опасные инфекции и ВИЧ. Гражданам придется заплатить от 25 до 100 тыс. рублей, должностным лицам – от 100 до 200 тыс. рублей. Для юридических лиц предусмотрены штрафы от 300 тыс. до 1 млн рублей либо приостановка работы на срок до 90 дней. При выявлении нескольких одинаковых нарушений штрафовать будут за каждое в отдельности.

«Любые нарушения в сфере миграции должны пресекаться, а ответственность как административная, так и уголовная – быть строже, обеспечивать порядок и безопасность на территории России», – подчеркивал ранее председатель Госдумы.

Профильный комитет Госдумы одобрил инициативу о совершенствовании системы медосвидетельствования иностранцев.

В феврале депутаты приняли данный пакет законопроектов в первом чтении.

Незадолго до этого из Подмосковья выслали более 250 мигрантов с серьезными инфекционными заболеваниями.