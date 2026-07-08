  • Новость часаПутин заявил о важности привлечения малого бизнеса к нефтепереработке
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    Илья Ухов Илья Ухов Добивание врага с Запада требует времени и сил

    В нынешнем противостоянии с Западом, в борьбе за будущее на полях Правобережной Украины нет ничего уникального. Вот Петр I более чем 300 лет тому назад сражался практически с теми же противниками и в тех же локациях.

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    Александр Тимохин Александр Тимохин Британия теряет морскую мощь по собственной инициативе

    Возникает ощущение, что британцы скатились к магическому мышлению – если повторять мантры типа «дроны», «искусственный интеллект» и прочее, то победа придет сама. При этом у бывшей владычицы морей нет никакого плана развития собственного флота.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Власти Украины захлопнули ловушку для украинского народа

    Нет у вас теперь никаких дедов, воевавших в Красной армии, строивших корабли в Николаеве и преподававших русскую литературу в Киевском университете. Единственный дед ваш – Бандера, единственное наследие ваше – Бабий Яр, зверски убитые польские дети и сожженные белорусские села.

    15 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что общего у глобального спорта и НАТО

    Скандал с отмененной красной карточкой на ЧМ по футболу и тем, как Белый дом ведет себя с союзниками по НАТО – это примеры индивидуальной стилистики Трампа как промежуточной фигуры в поиске американской элитой новых управленческих решений.

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    8 июля 2026, 18:48 • Новости дня

    Путин потребовал ускорить решения по обеспечению Крыма топливом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на совещании с кабмином настоял на скорейшем принятии решений по обеспечению Крыма топливом.

    На совещании с правительством президент России Владимир Путин потребовал ускорить принятие решений по обеспечению Крыма топливом, передает ТАСС. Глава государства возразил против размытых формулировок о намерении что-то обсудить, потребовав конкретных и оперативных действий.

    Поводом для его замечания стало выступление вице-премьера Александра Новака, который, отвечая на вопрос о поставках топлива на полуостров и возможной субсидии региону, заявил о готовности «рассмотреть» ситуацию совместно с руководством Крыма и Севастополя.

    «Давайте договоримся, что формулировки будут другие. Не просто «готовы рассмотреть», не просто «рассмотреть», а рассмотреть и принять решение как можно быстрее. Не надо затягивать. Хорошо? Тем более возможности такие есть у нас», – сказал Путин, подчеркнув необходимость безотлагательных мер.

    Ранее Путин пообещал, что задача по поставкам в Крым необходимого количества топлива будет решена.

    8 июля 2026, 12:16 • Новости дня
    Путин поздравил участников Всероссийского свадебного фестиваля в НЦ «Россия»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин направил приветственное послание парам, собравшимся в Национальном центре «Россия», где проходит III Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца».

    Текст обращения главы государства опубликован на сайте Кремля.

    Президент обратился к участникам с словами: «Приветствую вас на III Всероссийском свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца» и поздравляю с Днем семьи, любви и верности».

    «Сегодня по всей стране проходят интересные, содержательные мероприятия, посвященные этому замечательному празднику, и ваш фестиваль занимает особое место в его масштабной программе. Для участия в торжестве в Москву из разных регионов приехали любящие пары, чтобы здесь, в столице нашей Родины, соединить свои судьбы и вместе, рука об руку идти по жизни», – отметил президент.

    Путин сердечно поздравил новобрачных с рождением новой семьи, пожелал счастья и благополучия и подчеркнул, что семья является надежной опорой и главной жизненной ценностью.

    «Именно в отчем доме, в семейном кругу во многом формируются личность и мировоззрение человека, закладываются культурные традиции и такие незыблемые нравственные ориентиры, как забота о близких, любовь к Отечеству, чувство сопричастности к его судьбе», – подчеркнул президент. Он выразил уверенность, что фестиваль пройдет в атмосфере дружбы и запомнится яркими моментами.

    Ранее Путин назвал поддержку большой и крепкой многодетной семьи безусловным стратегическим приоритетом.

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    6 июля 2026, 10:48 • Новости дня
    ФАС возбудила дела против сетей АЗС из-за завышения цен на бензин и дизель
    ФАС возбудила дела против сетей АЗС из-за завышения цен на бензин и дизель
    @ Sergey Bulkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Территориальные управления Федеральной антимонопольной службы выявили признаки картельных сговоров и необоснованного повышения стоимости бензина и дизельного топлива на независимых автозаправочных станциях.

    Московское областное управление антимонопольной службы завело дела на шесть независимых топливных операторов, говорится в сообщении на сайте ФАС.

    Компании «АИСТ», «Топливный синдикат», «Серпуховнефтепродуктсервис», «Витаойл», «Элегант» и один индивидуальный предприниматель подозреваются в синхронном завышении розничных цен на бензин и дизельное топливо.

    В Саратовской области ведомство вынесло предупреждение компании «Алькорр», владеющей сетью заправок «Торэко». Проверка показала изменение стоимости марок АИ-92 и АИ-95. Установлено, что в 2025 году данная фирма вместе с двумя другими участниками рынка доминировала в Энгельсском районе.

    Подобные действия могут указывать на установление экономически необоснованных цен, что ущемляет интересы потребителей. Компании предписано устранить нарушения закона о защите конкуренции до 31 июля.

    Кроме того, оренбургское управление ФАС обнаружило нарушения у трех независимых мелкооптовых продавцов дизельного топлива. Ведомство возбудило дело из-за признаков картельного соглашения, которое могло привести к искусственному поддержанию или изменению цен на рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на внутреннем рынке топлива. Он также заявил, что крупнейшие нефтяные предприятия сохраняют стоимость бензина в пределах инфляции. Президент Владимир Путин подписал закон для обеспечения внутреннего рынка автомобильным горючим.

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    4 июля 2026, 09:29 • Видео
    США встречают юбилей в состоянии шока

    Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

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    7 июля 2026, 14:48 • Новости дня
    Путин сообщил о значительном росте несырьевого экспорта России

    Путин: Несырьевой экспорт России вырос на 9%

    Путин сообщил о значительном росте несырьевого экспорта России
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В прошлом году объем российского экспорта товаров неэнергетического сектора вырос на 9%, достигнув отметки в 1,7 трлн рублей, сообщил президент Владимир Путин в ходе встречи с гендиректором Российского экспортного центра Вероникой Никишиной в Кремле.

    В ходе беседы обсуждались результаты работы отечественных компаний на внешних рынках, передает РИА «Новости».

    «Мы знаем все субъективные и объективные сложности, с которыми сталкиваются наши экспортеры, но все-таки при поддержке экспортного центра, всей группы экспортного центра удалось в 2025 году по сравнению с 2024 увеличить объем несырьевого экспорта, неэнергетического на 9% - это получилось 1,7 трлн рублей, прилично», – отметил глава государства.

    Российский лидер подчеркнул значимость достигнутых показателей в условиях текущих экономических вызовов. Увеличение объемов поставок за рубеж демонстрирует эффективность мер поддержки, оказываемых государством.

    Ранее Минпромторг зафиксировал рост несырьевого экспорта по итогам 2025 года до 163,6 млрд долларов.

    В первом квартале текущего года объем поставок российской промышленной продукции за рубеж достиг 26,8 млрд долларов.

    Глава Российского экспортного центра Вероника Никишина оценила долю недружественных государств в таких поставках в 15 процентов.

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    5 июля 2026, 23:16 • Новости дня
    Reuters сообщило о планах Трампа связаться с Путиным после встречи с Зеленским
    Reuters сообщило о планах Трампа связаться с Путиным после встречи с Зеленским
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Американский президент Дональд Трамп намерен после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Анкаре связаться с президентом России Владимиром Путиным, сообщил высокопоставленный чиновник Белого дома.

    «Должностное лицо США высокого ранга заявило, что Трамп, вероятнее всего, после разговора с Зеленским продолжит обсуждение с Путиным», – сообщает Reuters.

    Встреча Трампа с Зеленским должна состояться 8 июля. Американский лидер намерен обсудить с украинским президентом варианты урегулирования конфликта и возможные шаги, которые позволят «прекратить войну», передает РИА «Новости».

    В Белом доме подчеркнули, что, по оценке Трампа, задача завершить боевые действия является неотложной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп провели четвертый за год телефонный разговор.

    Они обсудили урегулирование конфликта на Украине. Путин подчеркнул, что российская армия освободит все укрепленные районы ВСУ в Донбассе, важным этапом освобождения стала Константиновка.

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    5 июля 2026, 23:59 • Новости дня
    Песков назвал Путина и Иванова близкими соратниками

    Tекст: Антон Антонов

    Ушедший из жизни Сергей Иванов был для президента России Владимира Путина близким соратником, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Они были более чем сослуживцы, они действительно знали давно друг друга, хорошо знали друг друга с профессиональной точки зрения. И они были, можно сказать, близкими соратниками», – заявил Песков Павлу Зарубину для ИС «Вести».

    Он подчеркнул, что Иванов всегда занимал «весьма и весьма ответственные должности» и на каждом месте трудился самоотверженно, не жалея себя. Песков добавил, что лично наблюдал его работу более чем 20 лет и назвал этот период огромной частью собственной жизни.

    По словам пресс-секретаря, уход Сергея Иванова стал большой утратой для всех, кто с ним работал. Особенно болезненной потерей Песков назвал ее для Путина, отметив значимость Иванова для президента в личном плане.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на 74-м году жизни бывший министр обороны России Сергей Иванов скончался.

    Президент России Владимир Путин направил семье Иванова телеграмму с глубокими соболезнованиями. Позднее глава государства посетил церемонию прощания с Сергеем Ивановым в Центральной клинической больнице в Москве.

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    7 июля 2026, 04:30 • Новости дня
    «Победа» Путина украсила Овальный зал парламента Республики Сербской

    Подарок Путина стал украшением парламента Республики Сербской

    Tекст: Катерина Туманова

    Подаренная президентом России Владимиром Путиным литография «Победа» заняла почетное место в Овальном зале Народной скупщины Республики Сербской.

    «С сегодняшнего дня в помещениях Народной скупщины Республики Сербской появилось ценное произведение искусства. <...> Литография, которая теперь висит на стене Овального зала», – приводит ТАСС сообщение парламента страны в соцсети Х.

    Там сообщается, что литографию передали председателю парламента Ненаду Стевандичу во время празднования совместной победы над фашизмом 9 мая 2026 года.

    Литографию создал в 1971 году коллектив студии имени Митрофана Грекова по мотивам картины советского художника-баталиста Петра Кривоногова «Победа».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, китайский инженер получил в подарок от Путина русский сервиз. Испанская школьница получила подарок от Владимира Путина. В Казань прибыл подарок Путину из Лаоса.


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    6 июля 2026, 15:12 • Новости дня
    Путин обратил внимание на скромную рождаемость в Тульской области

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в понедельник, 6 июля, провел в Кремле встречу с губернатором Тульской области Дмитрием Миляевым. Президент и глава региона говорили о низкой рождаемости в Тульской области и проектах по поддержке многодетных семей.

    Глава государства провел рабочую встречу с руководителем региона в Кремле, передает ТАСС. В ходе беседы обсуждалась демографическая обстановка и меры поддержки семей.

    «Для Тульской области особенно актуально, имея в виду, прямо скажем, скромный уровень рождаемости», – указал Путин. Губернатор подтвердил слова президента и сообщил, что власти активно работают над решением этой проблемы.

    Миляев отметил, что в регионе реализуется стратегия «Тульская область – территория семейного счастья». По его словам, руководство стремится закрепить в обществе образ многодетности и традиционных ценностей. Также ведется работа по улучшению городской среды, чтобы стимулировать жителей создавать семьи.

    Предыдущая двусторонняя встреча Путина и Миляева состоялась в августе 2024 года. Тогда обсуждались социально-экономическая ситуация, поддержка участников специальной военной операции и помощь в восстановлении Мариуполя. Кроме того, они регулярно видятся на заседаниях Совета по развитию спорта, где губернатор возглавляет профильную комиссию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу главы государства с губернатором Тульской области.

    В мае российский лидер призвал руководителя Мордовии Артема Здунова работать над улучшением демографической ситуации.

    В конце прошлого года Владимир Путин признал недостаточность существующих мер поддержки рождаемости в стране.

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    6 июля 2026, 13:54 • Новости дня
    Песков перенаправил вопрос о реакции Трампа на эскалацию конфликта Белому дому

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Представитель Кремля Дмитрий Песков переадресовал вопрос о реакции президента США Дональда Трампа на эскалацию конфликта на Украине в администрацию американского лидера.

    Журналист поинтересовался оценкой Трампа после того, как, по словам помощника президента России Юрия Ушакова, Владимир Путин сообщил ему о ставке Киева и европейских спонсоров на затягивание и эскалацию конфликта и на терроризм против мирного населения, передает РИА «Новости».

    «Послушайте, наверное, не с руки нам говорить о реакции Трампа. Вы можете адресовать этот вопрос нашим коллегам в администрации Белого дома», – заявил Песков.

    Также он отметил, что у Трампа достаточно последовательная позиция и что разговоры о смене его точки зрения не соответствуют действительности. По словам Пескова, американский лидер убежден в своем понимании происходящего на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о готовности Дональда Трампа воспринимать информацию от Владимира Путина о ставке Киева и европейских стран на эскалацию конфликта.

    Во время телефонного разговора 5 июля президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили украинское урегулирование и подтвердили предпочтительность политико-дипломатического решения конфликта.

    Владимир Путин в разговоре с американским лидером подчеркнул освобождение Константиновки в Донбассе и заявил о намерении российской армии взять все укрепленные районы ВСУ.

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    6 июля 2026, 13:25 • Новости дня
    Песков заявил о готовности Трампа слушать Путина

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский лидер Дональд Трамп готов воспринимать информацию, которую доносит до него президент России Владимир Путин, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент США Дональд Трамп открыт к получению информации от российского лидера Владимира Путина, передает РИА «Новости».

    «Главное, он открыт к тому, чтобы слушать от Путина ту информацию, которую до него доводит», – подчеркнул представитель Кремля. Песков также отметил, что у обоих лидеров есть понимание необходимости продолжения контактов в ближайшее время.

    По словам пресс-секретаря, недавний разговор политиков стал отличной возможностью донести до Вашингтона позицию Москвы. Речь идет о ставке Киева и европейских стран на эскалацию конфликта, о чем ранее американскому президенту сообщил Владимир Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президенты России и США провели четвертый за год телефонный разговор.

    В ходе беседы лидеры двух стран обсудили пути урегулирования украинского конфликта.

    Владимир Путин рассказал американскому коллеге об освобождении Константиновки в Донбассе.

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    7 июля 2026, 09:05 • Новости дня
    Песков: Путин и Трамп пока не договорились о совместном посещении Эрмитажа

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп пока не имеют точных договоренностей о возможной поездке американского лидера в Россию, включая посещение Эрмитажа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Пока никаких конкретных договоренностей на сей счет нет», – сказал Песков, передает ТАСС.

    Ранее помощник президента Юрий Ушаков рассказал о восхищении Трампа Государственным Эрмитажем во время телефонной беседы с Путиным. По его словам, российский лидер напомнил американскому коллеге о действующем приглашении посетить страну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России в ходе телефонного разговора напомнил Трампу о приглашении в Москву.

    Глава Соединенных Штатов в мае допускал возможность своего визита в Россию до конца года.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял об отсутствии такой поездки на повестке дня.

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    7 июля 2026, 16:18 • Новости дня
    Путин отметил успешное создание альянсов с дружественными странами

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин констатировал успешное выстраивание прочных экономических связей с дружественными государствами в рамках работы экспортного центра.

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителем Российского экспортного центра Вероникой Никишиной обратил внимание на эффективное развитие международных контактов, передает ТАСС.

    «Формирование устойчивых партнерств с дружественными странами, я смотрю, как раз идет достаточно успешно?» – поинтересовался глава государства, изучая представленную презентацию. Руководитель структуры подтвердила это наблюдение.

    В ходе беседы Никишина подчеркнула, что ключевой целью ведомства в настоящее время выступает существенное увеличение объемов экспорта. Планируется, что к 2030 году этот показатель должен вырасти на две трети по сравнению с результатами 2023 года. Достижение таких амбициозных планов предполагается обеспечить именно за счет создания надежных альянсов с иностранными партнерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал поддержку отечественного экспорта одним из главных приоритетов властей.

    В прошлом году объем поставок товаров неэнергетического сектора вырос на девять процентов.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о достижении исторического рекорда доли экспорта в дружественные страны.

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    8 июля 2026, 18:44 • Новости дня
    Путин заявил о важности привлечения малого бизнеса к нефтепереработке
    Путин заявил о важности привлечения малого бизнеса к нефтепереработке
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин назвал востребованным участие небольших компаний в нефтеперерабатывающей отрасли, отметив необходимость расширения сети профильных предприятий.

    Президент России Владимир Путин выступил за привлечение малого и среднего предпринимательства к работе в сфере нефтепереработки, передает ТАСС. Глава государства подчеркнул важность расширения сети нефтеперерабатывающих заводов в стране.

    «Привлечение малого и среднего бизнеса в этой сфере тоже востребовано и тоже поощряется, будем в этом отношении работать еще интенсивнее. Конечно, вы абсолютно правы, чем шире сеть, тем сложнее нанести ей ущерб», – заявил российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня президент России сообщил об активном использовании возможностей средних и малых нефтеперерабатывающих предприятий.

    Глава государства поставил властям задачу ускорить проведение ремонтов на объектах энергетической инфраструктуры.

    Глава «Роснефти» Игорь Сечин представил инициативы по обеспечению бесперебойных поставок бензина и дизеля.

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    7 июля 2026, 14:43 • Новости дня
    Путин назвал поддержку экспорта приоритетом российских властей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поддержка российского экспорта остается одним из главных приоритетов для властей страны, заявил президент Владимир Путин на встрече с гендиректором Российского экспортного центра Вероникой Никишиной.

    «Это один из наших приоритетов, и он в таком качестве остается, конечно», – подчеркнул глава государства, говоря о помощи отечественным экспортерам, передает РИА «Новости».

    Он также поддержал мнение главы центра о том, что развитие этого направления приведет к экономическому благополучию страны.

    Предыдущая подобная встреча состоялась весной 2025 года. Тогда обсуждался вклад государственных структур в раскрытие экспортного потенциала бизнеса. Российский экспортный центр, входящий в группу «ВЭБ.РФ», оказывает компаниям всестороннюю финансовую и нефинансовую поддержку при выходе на зарубежные рынки в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал эту встречу главы государства с руководителем Российского экспортного центра.

    В июне Путин предложил нарастить экспорт удобрений и лекарственных препаратов в страны АСЕАН.

    В мае вице-премьер Дмитрий Патрушев доложил об увеличении экспортной выручки отечественного агропромышленного комплекса почти на четверть.

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    6 июля 2026, 13:06 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с губернатором Тульской области Миляевым

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин намерен провести встречу с губернатором Тульской области Дмитрием Миляевым, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Миляев будет у Путина с докладом, указал Песков, передает РИА «Новости».

    Ранее президент провел встречу с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных.

    В начале июля глава государства провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

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    8 июля 2026, 18:40 • Новости дня
    Путин назвал временными трудности с топливом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Текущие проблемы с обеспечением горючим в России не будут долгосрочными, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

    «Это вещи временного характера, это совершенно очевидные вещи», – подчеркнул президент, оценивая ситуацию на внутреннем топливном рынке, передает ТАСС. По его словам, нехватка бензина отчасти спровоцирована целенаправленными действиями противника.

    Российский лидер пояснил, что киевский режим пытается таким образом сорвать летний сезон отпусков. В первую очередь эти усилия направлены против граждан, отдыхающих на юге страны, включая территорию Крымского полуострова.

    Ранее вице-премьер Александр Новак заявил о полном обеспечении внутреннего рынка бензином и дизельным топливом.

    Правительство России изучает проект постановления о возвращении на рынок горючего пониженных экологических стандартов.

    Для решения возникающих вопросов власти сформировали специальный штаб оперативного мониторинга.

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      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как подключить домашний телефон в 2026 году: пошаговая инструкция для квартиры и дома

      Домашний телефон можно подключить в квартире, частном доме или новостройке, если у оператора есть техническая возможность провести линию или подключить номер через современную сеть связи. Рассказываем, куда обращаться, какие документы могут понадобиться, сколько стоит подключение стационарного телефона и чем отличается классическая линия от телефона через роутер.

    • Самозапрет на кредиты в 2026 году: как оформить через Госуслуги, как снять и на какие займы действует

      Самозапрет на кредиты в 2026 году позволяет защититься от мошенников и запретить оформление потребительских займов и кредитов на свое имя. Ограничение можно бесплатно установить через Госуслуги или МФЦ, а информация о нем автоматически попадет в кредитную историю. Разбираемся, как оформить самозапрет на кредиты, как снять ограничение, на какие займы оно распространяется и сможет ли банк выдать деньги при действующем запрете.

    • Как уменьшить расход топлива на автомобиле в 2026 году: способы сэкономить бензин

      Снизить расход топлива можно без сложных доработок автомобиля. Для этого достаточно следить за давлением в шинах, плавно ездить, вовремя обслуживать двигатель, не перегружать машину и разумно пользоваться кондиционером. Разбираем простые способы, которые помогут экономить бензин в городе и на трассе.

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    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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