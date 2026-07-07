Самозапрет на кредиты в 2026 году: как оформить через Госуслуги, как снять и на какие займы действует

Tекст: Ольга Никитина

Что такое самозапрет на кредиты

Самозапрет на кредитование – это ограничение, которое гражданин может установить в своей кредитной истории на заключение договоров потребительского кредита или займа. Механизм предусмотрен законом, вступившим в силу с 1 марта 2025 года. С 1 марта 2025 года самозапрет оформили более 22 млн россиян – в Центробанке отметили большой интерес к этой услуге.

Самозапрет позволяет защититься от мошенников, которые могут оформить кредит на чужое имя, а также помогает контролировать собственные финансовые решения. Услуга бесплатная, и устанавливать или снимать ограничение можно неограниченное количество раз.

Как работает самозапрет на кредиты

После подачи заявления сведения о самозапрете попадают в кредитную историю человека. Банки и микрофинансовые организации перед выдачей кредита или займа обязаны проверить наличие действующих ограничений в квалифицированных бюро кредитных историй.

При наличии запрета кредитор должен отказать гражданину в заключении договора потребительского займа. Если же кредит или заем все-таки будет оформлен, несмотря на запрет, кредитор не сможет требовать от заемщика возврата денег.

Устанавливать и снимать самозапрет можно бесплатно и неограниченное количество раз. Информация о запрете отображается в кредитной истории и доступна всем кредитным организациям при проверке потенциального заемщика.

На какие кредиты распространяется самозапрет

Самозапрет действует на потребительские кредиты и займы. В частности, ограничение распространяется на потребительские кредиты в банках, займы в микрофинансовых организациях (МФО), кредитные карты, овердрафты (договоры банковского счета, предусматривающие платежи при отсутствии денежных средств) и дистанционные кредиты, оформленные онлайн.

На какие кредиты самозапрет не действует

Закон предусматривает исключения. Самозапрет нельзя установить на ипотеку (кредиты на покупку жилья), автокредиты, обязательства по которым обеспечены залогом транспортного средства, образовательные кредиты с государственной поддержкой (основные образовательные кредиты на оплату обучения), поручительства по кредитам других лиц, выдачу денежных средств по уже имеющимся кредитным картам, оплату задолженности по ранее выданным кредитам или займам, а также на действующие кредиты и займы – их не нужно досрочно погашать для установления самозапрета.

Как оформить самозапрет на кредиты через Госуслуги в 2026 году

Процедура установления самозапрета через портал «Госуслуги» доступна с 1 марта 2025 года. Для этого нужна подтвержденная учетная запись.

Пошаговая инструкция:

Войдите на портал «Госуслуги» через подтвержденную учетную запись. Выберите услугу «Установление запрета на получение кредита». Проверьте данные, которые будут предложены для подтверждения: ФИО, серию и номер паспорта, ИНН. Укажите вид запрета на оформление кредитов: полный или частичный. Выберите организации, на которые будет распространяться запрет: кредитные организации, микрофинансовые организации или оба вида. Укажите метод выдачи кредита, который запрещаете: очный и дистанционный или только дистанционный. Выберите вид электронной подписи и подпишите заявление. Отправьте заявление.

Как установить самозапрет через МФЦ

С 1 сентября 2025 года подать заявление об установлении самозапрета можно в любом многофункциональном центре, независимо от места жительства или пребывания. Для этого потребуется предоставить документ, удостоверяющий личность, и ИНН. Сотрудник МФЦ поможет заполнить шаблонное заявление, выбрать нужные условия запрета и направит его во все квалифицированные бюро кредитных историй.

Заявление принимают независимо от места регистрации заявителя. Срок обработки заявления стандартный – информация о самозапрете появляется в кредитной истории на следующий день.

Какие виды самозапрета можно выбрать

Закон и Центробанк предусматривают несколько вариантов самозапрета, которые можно комбинировать.

По типу кредитора:

запрет только для банков;

запрет только для микрофинансовых организаций (МФО);

запрет для обоих видов кредиторов.

По способу оформления:

только дистанционный (онлайн-кредиты и займы);

очный и дистанционный (все способы получения кредита);

полный запрет, распространяющийся на все условия.

При желании можно установить полный самозапрет, который будет действовать на все виды потребительских кредитов и займов.

Когда начинает действовать самозапрет

Самозапрет начинает действовать на следующий день после включения сведений о нем в кредитную историю. Заявление об установлении самозапрета должно быть принято квалифицированным бюро кредитных историй и включено в кредитную историю. Даты начала действия самозапрета определяются по московскому времени.

Самозапрет можно установить, даже если у человека нет кредитной истории: на основании заявления квалифицированное бюро кредитных историй сформирует кредитную историю и включит в нее сведения о самозапрете.

Можно ли оформить кредит при действующем самозапрете

При наличии действующего самозапрета кредитор обязан отказать в выдаче кредита или займа. Если хотя бы в одном квалифицированном бюро кредитных историй есть сведения о действующем запрете, банк или МФО должен проверить эту информацию и отказать заемщику в заключении договора с указанием причины отказа.

Если кредитор все же заключит договор, несмотря на установленный самозапрет, он не сможет требовать от заемщика исполнения обязательств по кредиту или займу. Гражданин сможет исключить информацию о таком кредите из своей кредитной истории.

Даже если банк или МФО уступит или продаст права требования по такому договору другим лицам, они также не смогут требовать от гражданина возврата денежных средств.

Нужно ли платить действующие кредиты после установки самозапрета

Нет, действующие кредиты (займы) для установления самозапрета досрочно погашать не нужно. Самозапрет не влияет на уже существующие обязательства. Запрет распространяется только на новые кредиты и займы, которые могут быть оформлены после его установления. Выплаты по действующим кредитам продолжаются по обычному графику.

Как снять самозапрет на кредиты в 2026 году

Снять самозапрет можно в любой момент через Госуслуги или МФЦ. Однако процесс снятия имеет свои особенности.

Как снять через Госуслуги. С 1 марта 2025 года заявление о снятии запрета, поданное через Госуслуги, можно подписать УНЭП «Госключ» (усиленная неквалифицированная электронная подпись) или УКЭП (усиленная квалифицированная электронная подпись). С 1 июня 2025 года были ужесточены требования к подписанию заявления на снятие самозапрета. Дистанционно его можно снять только с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в том числе УКЭП «Госключ».

Что такое «Госключ». Это приложение, в котором можно бесплатно получить сертификат УКЭП, а также создавать, хранить и применять ключи электронной подписи. Для работы с ними не нужны токены и внешний криптопровайдер. Если у гражданина нет УКЭП «Госключ», снять заявление через Госуслуги не получится.

Как снять через МФЦ. Заявление о снятии самозапрета можно подать через МФЦ и подписать его собственноручной подписью. Это альтернативный способ для тех, у кого нет электронной подписи. Для этого потребуется документ, удостоверяющий личность, и ИНН.

Через сколько снимается самозапрет

Ограничение будет снято по прошествии двух дней после его установления. Самозапрет снимают через день после внесения в состав кредитной истории человека соответствующей информации. Такой «период охлаждения» нужен для предотвращения случаев, когда клиент может снять самозапрет под влиянием мошенников. Если вы сняли самозапрет, воспользоваться кредитом можно будет только через два дня. Это защитный механизм, который дает время взвесить решение и не поддаться давлению злоумышленников.

Почему могут отказать в оформлении самозапрета

Отказать в подаче заявления вам не могут – оно будет оформляться по стандартному шаблону в МФЦ или на Госуслугах. Однако квалифицированное бюро кредитных историй может отклонить заявление, если выявит несоответствие сведений в нем. Например, если данные в заявлении не совпадают с информацией в государственных реестрах. В этом случае бюро направит заявителю уведомление о причине отказа. Уведомление можно будет получить в личном кабинете на Госуслугах и при визите в МФЦ. После устранения всех неточностей заявление можно подать повторно.

Частые вопросы

Можно ли оформить самозапрет без кредитной истории?

Да, можно. На основании заявления о самозапрете квалифицированное бюро кредитных историй сформирует кредитную историю человека и включит в нее сведения о самозапрете.

Можно ли поставить запрет только на МФО?

Да, можно выбрать только микрофинансовые организации, только банки или оба вида кредиторов одновременно.

Можно ли оформить ипотеку при самозапрете?

Да, самозапрет не распространяется на ипотеку, поэтому оформить жилищный кредит при действующем запрете можно.

Можно ли устанавливать и снимать запрет несколько раз?

Да, можно делать это неограниченное количество раз. Услуга бесплатная.

Можно ли снять самозапрет сразу после оформления?

Да, но он начнет действовать на следующий день после подачи заявления. Снять его можно в любой момент, но с учетом периода охлаждения в два дня.

Нужно ли платить за услугу?

Нет, установление и снятие самозапрета осуществляется бесплатно.

Главное о самозапрете на кредиты в 2026 году