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Путин оценил работу «Роснефти» с частными АЗС
Ведущие нефтяные компании, обеспечивающие до 89% суточного потребления топлива на востоке страны, активно заключают новые контракты с независимыми автозаправками, рассказал президент России Владимир Путин.
Глава государства на совещании с членами правительства обратил внимание на взаимодействие крупных игроков рынка с малыми предприятиями, передает ТАСС.
«Что касается вертикально интегрированных компаний, в том числе и прежде всего «Роснефти», которая работает активно в восточных регионах, то компания где-то на 89% сейчас от суточного розничного потребления в регионе осуществляет поставки», – сказал президент России.
Путин добавил, что корпорация активно сотрудничает с частными компаниями и автозаправочными станциями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня Владимир Путин призвал обеспечить стабильное снабжение граждан топливом.
Вице-премьер Александр Новак рассказал о приоритетном снабжении независимых автозаправочных станций крупными нефтяными компаниями.