  • Новость часаЭксперт объяснил выбор целей для массированного удара по Киеву
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    Особенность положения Израиля и Турции в международной системе Ближнего Востока в том, что обе страны с трудом вписываются в региональный культурный и исторический ландшафт.

    0 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов ВСУ будут шантажировать Россию Приднестровьем

    Санду и ее кураторам на Западе хотелось бы увязать приднестровский и украинский вопросы на переговорах с Россией. Причем так, как они видят ситуацию, то есть чтобы Россия просто вывела войска. Но на это Россия не пойдет никогда.

    4 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Нельзя отдавать Запорожскую Сечь бандеровцам

    Можно ли считать тех, кто называет себя сегодня украинцами, потомками запорожских казаков? Нет, это точно такой же миф, как и всё, на чем строится украинская идентичность и государственность.

    23 комментария
    2 июля 2026, 12:17 • Новости дня

    Песков анонсировал встречу Путина с главой Калининградской области Беспрозванных

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин намерен провести встречу с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Беспрозванных выступит с докладом по Калининградской области, указал Песков, передает РИА «Новости».

    Кремль сообщит об итогах встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте губернатор Калининградской области пригласил главу государства на празднование 80-летия образования региона.

    30 июня 2026, 19:36 • Новости дня
    Путин включил Цивилеву в Совет по стратегическому развитию и нацпроектам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин включил замминистра обороны и председателя фонда «Защитники Отечества» Анну Цивилеву в Совет по стратегическому развитию и национальным проектам.

    Глава государства подписал соответствующий указ, сообщил телеканал «Звезда» в своем Telegram-канале. Цивилева также включена в президиум этого совещательного органа.

    В январе этого года президент России присвоил Цивилевой чин действительного государственного советника второго класса.

    В середине июня глава государства по ее инициативе расширил полномочия фонда «Защитники Отечества».

    В конце прошлого года Путин провел рабочую встречу с руководителем этой организации в Кремле.

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    30 июня 2026, 10:51 • Новости дня
    Путин посетил церемонию прощания с Сергеем Ивановым
    Путин посетил церемонию прощания с Сергеем Ивановым
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин приехал на церемонию прощания с Сергеем Ивановым в ЦКБ, глава государства возложил цветы и кратко пообщался с семьей, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что президент России Владимир Путин приехал на церемонию прощания с Сергеем Ивановым, передает РИА «Новости». Глава государства почтил память покойного и выразил соболезнования его близким.

    «Владимир Путин посетил церемонию прощания с Сергеем Борисовичем Ивановым в Центральной клинической больнице. Возложил цветы и кратко пообщался с семьей», – сообщил представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший министр обороны Сергей Иванов скончался в возрасте 73 лет.

    Президент России Владимир Путин направил телеграмму соболезнований родным государственного деятеля.

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    1 июля 2026, 22:22 • Видео
    Франция обвиняет СБУ в теракте

    Ведущие СМИ Франции со ссылкой на собственные источники и опрошенных экспертов назвали СБУ главным подозреваемым в организации теракта в Монако. Кого и зачем хотел убить Владимир Зеленский?

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    1 июля 2026, 08:06 • Новости дня
    Испанская школьница получила подарок от Владимира Путина
    Испанская школьница получила подарок от Владимира Путина
    @ spain.mid.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Испанская школьница Люсия из города Овьедо, ранее написавшая письмо президенту России Владимиру Путину, показала фотографию российского лидера с подписью, которую получила от него в подарок.

    Школьница Люсия получила подарок от президента после того, как написала ему письмо, передает РИА «Новости». Посол России в Испании Юрий Клименко пригласил семью девочки в главное здание дипломатической миссии в Мадриде.

    Поводом для приглашения стало обращение юной испанки, которое она попросила передать Владимиру Путину еще в июле 2025 года. В посольстве просьбу выполнили и направили послание по назначению.

    На показанной девочкой фотографии президент запечатлен в рамке. С одной стороны снимка находится Георгиевская лента, а с другой – ленточка в цветах российского флага. «Я бы очень хотела с ним встретиться. С самого детства я люблю Россию, ее народ и ее президента», – сказала Люсия. Она добавила, что встреча с Владимиром Путиным является ее большой мечтой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае китайский инженер Пэн Пай назвал фотографию с автографом Владимира Путина самым ценным подарком.

    В сентябре прошлого года президент исполнил мечту написавшего ему письмо крымского школьника о собаке. Весной 2025 года переехавшая в Подмосковье девятилетняя девочка из ДНР тоже получила щенка от главы государства.

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    1 июля 2026, 14:14 • Новости дня
    Путин обсудил с Совбезом развитие Калининградской области
    Путин обсудил с Совбезом развитие Калининградской области
    @ Павел Быркин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в среду провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

    Главной темой встречи стали вопросы социально-экономического развития Калининградской области, передает РИА «Новости».

    «В нашей повестке сегодня вопросы социально-экономического развития Калининградской области. Несколько вопросов и несколько докладчиков. Начнем с именно социальных вопросов, социальной политики», – сказал глава государства, открывая заседание. После этого он предоставил слово для доклада вице-премьеру Татьяне Голиковой.

    Предыдущая встреча российского лидера с участниками Совета безопасности состоялась 25 июня. Тогда обсуждались обеспечение внутренней безопасности и стабильности, а также вопросы развития отношений с ближайшими соседями. Президент регулярно проводит подобные оперативные совещания, самостоятельно определяя их тематику.

    В феврале прошлого года президент России обсудил с Советом безопасности развитие Калининградской области.

    В середине июня вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о мерах социальной поддержки жителей исторических территорий.

    В начале того же месяца она сообщила о достижении исторического максимума уровня занятости в стране.

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    29 июня 2026, 14:12 • Новости дня
    Лантратова доложила Путину о возвращении всех курян из украинского плена
    Лантратова доложила Путину о возвращении всех курян из украинского плена
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова сообщила президенту Владимиру Путину, что успешно договорилась с Киевом об освобождении всех мирных граждан из Курской области.

    Омбудсмен Яна Лантратова рассказала президенту о результатах работы по вызволению жителей Курской области из украинского плена, передает РИА «Новости».

    По ее словам, сторонам удалось наладить эффективное взаимодействие для решения гуманитарных вопросов.

    Лантратова отметила успешное выстраивание прямого диалога с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом. Это позволило достичь договоренностей о передаче российской стороне всех жителей Курской области, которые ранее удерживались на сопредельной территории.

    Кроме того, во время встречи с главой государства были озвучены общие итоги деятельности на посту. За прошедший период усилиями аппарата уполномоченного на родину вернулись 550 военнопленных.

    Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн встретил пятерых освобожденных из украинского плена курян.

    Ранее вернувшийся из украинского плена рассказал, что его бросали в холодную воду, практикуя «американскую пытку», затем вытаскивали оттуда и резали.

    Всего властям удалось вернуть с территории Украины 171 жителя Курскрй области.

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    30 июня 2026, 08:14 • Новости дня
    На Западе признали правоту Путина о скорой победе России

    Британский аналитик Меркурис признал правоту Путина о скорой победе России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин прав, говоря, что Россия близка к победе в специальной военной операции, заявил в эфире своего YouTube-канала британский военный аналитик Александр Меркурис.

    Зарубежные специалисты разделяют мнение президента России Владимира Путина о скором успешном завершении специальной военной операции, передает РИА «Новости».

    Британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала прокомментировал текущую ситуацию на линии соприкосновения.

    «Я должен сказать, что Путин абсолютно прав, говоря, что русские на самом деле ближе к победе в войне, чем многие вообще осознают», – заявил эксперт.

    По оценке аналитика, украинская армия находится в одном шаге от полного разгрома. Меркурис уверен, что попытки западных лидеров усилить давление на Москву дадут обратный эффект и обернутся величайшим поражением для самих стран Запада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о взятии под контроль 96% территории Константиновки.

    На съезде «Единой России» глава государства отметил неспособность западных элит нанести стране стратегическое поражение.

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    2 июля 2026, 12:11 • Новости дня
    Глава Генштаба доложил Путину о массированном ударе по военным объектам в Киеве

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ходе ежедневного доклада начальник Генштаба Валерий Герасимов по телефону проинформировал президента Владимира Путина о результатах массированного ответного удара по военным объектам Киева, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Утром сегодня во время ежедневного доклада Верховному главнокомандующему начальник генштаба Герасимов также доложил о результатах массированного ответного удара Вооруженных сил Российской Федерации по Киеву, другим населенным пунктам в контексте ударов, конечно же, исключительно по военным или околовоенным объектам», – сказал Дмитрий Песков, передает РИА «Новости»

    Представитель Кремля уточнил, что личной встречи главы государства с Герасимовым в четверг не было. По его словам, доклад о ходе ударов и их результатах был сделан президенту по телефону.

    Пресс-секретарь российского лидера добавил, что контакты Путина с начальником Генштаба по ситуации на Украине проходят практически ежедневно. Он отметил, что такие встречи и обсуждения, как правило, не показываются по телевидению и остаются вне публичного поля.

    В ночь на 2 июля российские войска нанесли ракетные удары по целям в Киеве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал впечатляющими результаты ответных ударов Вооруженных сил России по объектам украинского оборонно-промышленного комплекса.

    Песков заявил о системных ударах российских войск по военной инфраструктуре Киева и других украинских городов в ответ на действия киевского режима.

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    30 июня 2026, 11:10 • Новости дня
    Кремль показал кадры посещения Путиным церемонии прощания с Ивановым

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Кремль опубликовал кадры посещения президентом России Владимиром Путиным церемонии прощания с бывшим министром обороны Сергеем Ивановым.

    Российский лидер почтил память бывшего министра обороны РФ, передает Кремль в MAX. На опубликованных официальных кадрах видно, как президент подходит к гробу, кладет цветы и крестится.

    Как ранее сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, во вторник руководитель страны прибыл в ЦКБ для участия в траурном мероприятии. Во время визита он выразил соболезнования родным и близким покойного.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший министр обороны Сергей Иванов скончался в возрасте 73 лет.

    Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким политика.

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    30 июня 2026, 12:49 • Новости дня
    Прощание с Сергеем Ивановым прошло с высшими воинскими почестями

    Прощание с Сергеем Ивановым посетили Путин, Медведев, Набиуллина и Володин

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Центральной клинической больнице в Москве простились с бывшим министром обороны Сергеем Ивановым, церемония прошла с государственными и воинскими почестями в присутствии первых лиц страны.

    В Москве в Центральной клинической больнице состоялась церемония прощания с бывшим министром обороны России и спецпредставителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергеем Ивановым, она прошла с государственными и воинскими почестями, передает РИА «Новости». В зале был выставлен почетный караул, играл военный оркестр, у гроба дежурили часовые.

    По уставу гарнизонной и караульной служб сводный расчет роты почетного караула провожает в последний путь видных государственных деятелей и высших офицеров. Процессию сопровождали представители сухопутных войск, Воздушно-космических сил и Военно-морского флота. По бокам стояли венки от министерства обороны, президента, различных ведомств и семьи Иванова.

    Церемонию в ЦКБ посетил президент России Владимир Путин: он возложил цветы и кратко пообщался с родственниками.

    Проститься с Ивановым пришли заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава Банка России Эльвира Набиуллина, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, бывший замглавы администрации президента Дмитрий Козак, помощники президента Владимир Мединский и Андрей Фурсенко.

    Также присутствовали спецпредставитель президента по вопросам климата и водных ресурсов Руслан Эдельгериев, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, министр юстиции Константин Чуйченко, бывший уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев, заместитель министра обороны Павел Фрадков, президент Ассоциации каскадеров России Александр Иншаков и артист Сосо Павлиашвили.

    Премьер-министр Михаил Мишустин направил на церемонию траурный венок. Венки также прислали министр обороны Андрей Белоусов и мэр Москвы Сергей Собянин. Дмитрий Медведев во время прощания в ЦКБ лично возложил цветы к гробу Иванова.

    На сайте Госдумы сообщили, что Вячеслав Володин простился с бывшим министром обороны и выразил соболезнования его близким. «Председатель Государственной думы Вячеслав Володин простился с Сергеем Борисовичем Ивановым. Он выразил глубокие соболезнования и слова поддержки его родным и близким», – говорится в сообщении. Володин отметил, что Иванов посвятил жизнь служению Родине и внес огромный вклад в укрепление государственной и политической систем, обороноспособности и безопасности страны.

    Согласно траурному ритуалу, перед погребением военный оркестр исполнит государственный гимн России, затем прозвучит троекратный залп холостыми патронами из стрелкового оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший министр обороны и спецпредставитель президента Сергей Иванов скончался в возрасте 73 лет.

    Бывшего министра обороны Сергея Иванова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

    Президент России Владимир Путин приехал на церемонию прощания с Сергеем Ивановым в Центральную клиническую больницу и возложил цветы.


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    30 июня 2026, 14:43 • Новости дня
    Хинштейн: Запуск Курской АЭС обеспечил Россию большим запасом доступной энергии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Подключение первого энергоблока Курской АЭС к единой энергосистеме страны позволило создать значительный запас доступного электричества, сообщил губернатор Александр Хинштейн на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    Губернатор Александр Хинштейн в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным доложил о результатах работы атомной генерации, говорится на сайте Кремля.

    «В этом году наш первый энергоблок Курской АЭС, вы хорошо это знаете, начал поставлять электроэнергию в Единую энергосистему страны. Теперь у нас есть большой запас надежной и доступной энергии», – заявил руководитель региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о начале промышленной эксплуатации первого энергоблока Курской АЭС-2.

    Перед этим Ростехнадзор выдал официальное заключение о готовности данного объекта к работе.

    В прошлом году президент России Владимир Путин лично осмотрел стройплощадку этой станции в Курчатове.

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    29 июня 2026, 21:17 • Новости дня
    Политолог: Принципиальность ветеранов СВО поможет обновить «Единую Россию»

    Политолог Костин: ЕР помогает ветеранам СВО стать политиками

    Политолог: Принципиальность ветеранов СВО поможет обновить «Единую Россию»
    @ пресс-служба МГРО партии «Единая Россия»

    Tекст: Алексей Нечаев

    Участники СВО способны привнести в политику новый взгляд на проблемы общества, а задача партийного обучения заключается не в том, чтобы изменить их, а в том, чтобы помочь раскрыть потенциал, сказал газете ВЗГЛЯД координатор экспертного совета «Единой России» Константин Костин. 30 июня Высшая партийная школа «Единой России» откроет второй поток очного обучения кандидатов на выборы 2026 года из числа ветеранов СВО.

    «Для «Единой России» образовательный трек – это системное и важное направление работы. Партия недаром создала Высшую партшколу как платформу обучения и повышения квалификации для разных категорий партийного актива. Само собой, депутатский и кандидатский корпус различных уровней тоже включен в этот процесс. Тем более особую актуальность образовательный модуль приобретает в год федеральных выборов», – сказал газете ВЗГЛЯД координатор экспертного совета «Единой России» Константин Костин.

    Среди тех, кто в этом году сел «за парты», много участников специальной военной операции. «Причину долго искать смысла нет – ЕР с 2022 года в постоянном формате работает с ними, помогает и на фронте, организуя гуманитарные миссии, и в ходе реабилитации и социализации после возвращения и, что особенно важно, выполняя поручение президента о поддержке тех, кто с оружием в руках защищает Родину, в их желании служить стране, но уже в новом статусе – в качестве политиков новой формации», – отметил эксперт.

    Костин подчеркнул, что для ветеранов нет какой-то отдельной системы обучения. «Все методики имеют, если можно так выразиться, постоянную и переменную составляющие – базовый модуль и модуль, учитывающий специфику слушателей. Но никто никого не ломает и не меняет. Задача совсем в другом – помочь раскрыть потенциал и получить новые знания и навыки, а иногда и взглянуть на ситуацию с неожиданного ракурса, почувствовать себя в другой среде и роли», – пояснил политолог.

    Трудности характерны для любого человека, впервые приходящего в политику, подчеркивает Костин. «Болевые точки одинаковы для новичков: владение набором коммуникационных практик, в первую очередь речь идет о публичности и раскрытии эмпатии», – отметил эксперт.

    Костин считает ошибочным представление о ветеранах как о людях, которым сложнее адаптироваться к гражданской политике. «Они такие же люди. Хотя и более ответственные, иногда более обстоятельные, в чем-то более прямолинейные. Но именно в этом их ценность для ЕР, для политической системы – они не другие, они просто на многие проблемы смотрят по-другому, четче находят болевые точки. Именно соединение принципиальности с традиционным набором политических практик и дает импульс для обновления партии и оздоровления системы», – сказал собеседник.

    Костин подчеркнул, что привлечение ветеранов в политику – это естественный путь развития политической системы. «Партии нужно развиваться, обновляться, думать о будущем, завоевывать голоса избирателей, но при этом быть как можно ближе к людям и их проблемам. Мне кажется, что приглашение ветеранов СВО в политику как раз этому и способствует. Политика ведь – это люди, которые ее делают. А изменение политического поля неизбежно приведет к изменениям в жизни страны и людей», – сказал он.

    При этом эксперт отмечает, что окончательный выбор всегда остается за гражданами. «Избирателю советы не нужны. Он сам решит, за кого ему голосовать – за того, кто сможет родить у него эмоцию. Это в политике самое главное. Опыт приходит быстро, а вот быть готовым не только выполнять функцию, но и сопереживать, служить, бороться – это дорогого стоит. А ветераны СВО именно этим и отличаются», – считает Костин.

    Напомним, 30 июня Высшая партийная школа «Единой России» откроет второй поток очного обучения кандидатов на выборы 2026 года из числа ветеранов спецоперации. Пройти очное обучение по курсу «Политический лидер» смогут все победители предварительного голосования ЕР по выборам в нижнюю палату парламента из числа ветеранов СВО.

    Напомним, Владимир Путин в своей речи на съезде «Единой России» отметил, что партия обладает «прямой связью с боевыми подразделениями ВС РФ, оборонными заводами и массовыми волонтерскими движениями». «Вы помогаете жителям Донбасса и Новороссии, Крыма, Севастополя, нашим приграничным регионам, поддерживаете семьи защитников Родины и, конечно, самих ветеранов боевых действий», – обратился он к участникам мероприятия.

    Глава государства заметил, что ветераны являются «подлинной элитой России», в связи с чем особенно важно продолжить создавать условия для их дальнейшего «служения стране в гражданских сферах, в политике, в экономике, в государственном и муниципальном управлении».

    Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября и, как подчеркивал Владимир Путин, «в непростых условиях». По словам президента России, внешние силы будут делать все, чтобы внести раскол в общество. Российский лидер выразил уверенность, что такие попытки будут пресечены, а избиратели поддержат «конструктивные политические программы и патриотов, людей дела».

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    30 июня 2026, 14:32 • Новости дня
    Путин и Токаев обсудили развитие отношений России и Казахстана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Лидеры России и Казахстана обсудили реализацию совместных проектов в сфере торговли и энергетики, а также обменялись мнениями по региональной повестке.

    Главы государств обсудили вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений, стратегического партнерства и союзничества. В центре внимания находилась реализация взаимовыгодных проектов в торгово-экономической и энергетической сферах, договоренности о которых были достигнуты во время визита российского лидера в Казахстан в мае текущего года, сообщает пресс-служба Кремля.

    Кроме того, политики затронули актуальные вопросы международной и региональной повестки. В ходе беседы Токаев поделился впечатлениями от недавней поездки в Брюссель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая президент России Владимир Путин прибыл в Астану с государственным визитом.

    Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал успешными двусторонние переговоры в узком формате.

    Глава российского государства завершил свою поездку в соседнюю республику 29 мая.

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    30 июня 2026, 13:19 • Новости дня
    Песков анонсировал международный телефонный разговор Путина

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин запланировал на вторник международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «В течение дня у Путина запланирован международный телефонный разговор», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Кремль сообщит о переговорах по итогу звонка.

    В марте российский лидер провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани.

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    29 июня 2026, 20:51 • Новости дня
    Политолог: «Единая Россия» несет на себе нагрузку преодоления санкций и внешних угроз

    Политолог Данилин: Путин доверил «Единой России» ключевые задачи развития страны

    Политолог: «Единая Россия» несет на себе нагрузку преодоления санкций и внешних угроз
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Нечаев

    «Единая Россия» остается главной политической опорой президента Владимира Путина в реализации стратегического курса страны, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. По его словам, партия сочетает поддержку фронта с решением задач долгосрочного развития России, что особенно важно в период санкций и внешних угроз.

    «Съезд «Единой России» прошел в условиях растущего внешнего давления на Россию. Уже сам факт того, что он состоялся в штатном режиме, а предстоящие выборы пройдут в установленные законом сроки, свидетельствует об устойчивости российской политической системы», – считает политолог Павел Данилин.

    Особое внимание эксперт обратилт на роль партии в поддержке участников специальной военной операции и большое число делегатов съезда в военной форме и с боевыми наградами. «Это наглядное свидетельство того, что «Единая Россия» делает много для поддержки тех, кто защищает Родину, и их семей. Ни одна другая партия не участвует в этой работе столь масштабно. Поэтому ЕР сегодня по праву можно назвать партией победы», – говорит он.

    При этом, подчеркивает Данилин, партия не ограничивается решением задач, связанных со спецоперацией. Развитие страны остается для нее ключевым приоритетом – как через реализацию стратегических программ, так и через законодательную работу. «Имея две трети мандатов в Госдуме и большинство в региональных парламентах, «Единая Россия» обладает всеми возможностями для реализации президентского курса. Путин видит в ЕР свою надежную опору», – отмечает собеседник.

    Выступление президента на съезде, по мнению политолога, стало одновременно постановкой задач для системы государственного управления и обращением к российскому обществу. Оно подтвердило неизменность стратегического курса России: продолжение модернизации экономики, развитие инфраструктуры, решение демографических задач и расширение социальной политики. «Никакие санкции и внешнее давление не способны изменить наши долгосрочные ориентиры. Это временные вызовы», – считает Данилин.

    По его словам, именно на «Единую Россию» сегодня ложится основная ответственность за реализацию этих задач. И то, что страна сумела адаптироваться к санкционному давлению и продолжает развиваться, – в том числе результат работы партии.

    При этом успех складывается не только из крупных государственных решений, но и из конкретных проектов в регионах, добавляет эксперт. Речь идет о благоустройстве дворов, строительстве физкультурно-оздоровительных комплексов, фельдшерско-акушерских пунктов, школ и детских садов. «Из малых дел складываются большие результаты. Запрос граждан на комфортную и благоустроенную жизнь остается одним из самых серьезных», – говорит он. Именно поэтому, по мнению Данилина, «Единой России» есть с чем идти к избирателю в новом электоральном цикле.

    Комментируя состав федеральной пятерки партии, Данилин отметил, что каждый из ее участников напрямую связан с президентом: Сергей Лавров и Сергей Собянин являются его давними соратниками, Евгений Поддубный получил звание Героя России из рук главы государства, Мария Львова-Белова работает уполномоченным при президенте по правам ребенка, а Владислав Головин представляет программу «Время героев». «Такой состав списка подчеркивает высокий уровень доверия президента к партии и ее ключевым представителям», – считает эксперт.

    Кроме того, напоминает Данилин, президент поставил перед партийцами четкую задачу – постоянно работать с людьми, слышать их запросы и отражать их в Народной программе. «Именно такая постоянная связь с гражданами позволяет «Единой России» оставаться партией, способной вести страну вперед даже в самых сложных условиях», – заключил он.

    Ранее Владимир Путин выступил на предвыборном съезде партии «Единая Россия». Президент заявил, что выборы должны пройти в установленные сроки, в полном соответствии с законом и с обеспечением безопасности участников избирательного процесса. По его словам, Россия сталкивается с беспрецедентным внешним давлением, однако продолжит следовать собственному курсу и добиваться всех поставленных целей.

    Глава государства также подчеркнул особую роль «Единой России» как ведущей политической силы страны. Он поблагодарил партию за работу по поддержке участников спецоперации, развитию регионов и реализации социальных проектов, призвав партийцев наращивать темпы этой деятельности.

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    30 июня 2026, 23:35 • Новости дня
    Асафов: «Единая Россия» укрепляет законодательный корпус ветеранами СВО
    Асафов: «Единая Россия» укрепляет законодательный корпус ветеранами СВО
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Алексей Нечаев

    «Единая Россия» последовательно укрепляет законодательный корпус ветеранами СВО, создавая для них условия для перехода от военной службы к политической деятельности. На выборах кандидаты-ветераны смогут найти своего избирателя, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. Ранее Высшая партийная школа «Единой России» анонсировала старт второго потока обучения кандидатов на выборы 2026 года из числа ветеранов СВО.

    «Единая Россия» последовательно выполняет задачу, поставленную президентом: создавать условия, чтобы ветераны СВО могли продолжить служение стране уже в гражданской сфере – в политике, государственном и муниципальном управлении. Партия уделяет этому направлению особое внимание», – сказал политолог Александр Асафов.

    «Ветеранам, участвующим в выборах в Госдуму, оказывается всесторонняя поддержка. Они проходят обучение в Высшей партийной школе, а в рамках предварительного голосования для них были предусмотрены дополнительные меры поддержки. Это вполне закономерно: как и любому человеку, впервые приходящему в политику, им необходимо освоить новые инструменты работы», – отметил он.

    Собеседник напомнил, что военная служба формирует уникальный набор качеств – ответственность, дисциплину, способность принимать решения в сложной обстановке и работать в команде. Но политическая деятельность требует и других компетенций: публичной коммуникации, взаимодействия с избирателями, понимания законодательного процесса и устройства системы государственного управления. «На развитие этих навыков и направлена программа Высшей партийной школы. По своей логике она во многом сопоставима с президентским кадровым проектом «Время героев», – пояснил эксперт.

    «При этом речь не идет о том, чтобы изменить этих людей или подстроить их под партийные стандарты.

    Задача обучения – помочь им раскрыть свой потенциал и дать инструменты, которые позволят максимально эффективно реализовать накопленный жизненный и управленческий опыт уже в новой сфере деятельности», – добавил собеседник.

    «Практика показывает, что ветераны очень быстро осваивают новые форматы работы. Во многом этому способствует армейская дисциплина, высокая мотивация и привычка постоянно учиться. Поэтому переход от военной службы к публичной политике для многих из них становится вполне органичным», – считает Асафов.

    «Таким образом, «Единая Россия» последовательно укрепляет свой законодательный корпус ветеранами СВО. Но речь идет не просто о кадровом обновлении – партия создает условия, чтобы люди, доказавшие свою преданность стране на передовой, могли реализовать себя и в законотворческой работе. И кандидаты-ветераны совершенно точно найдут своего избирателя», – заключил Асафов.

    Напомним, 30 июня Высшая партийная школа «Единой России» открывает второй поток очного обучения кандидатов на выборы 2026 года из числа ветеранов спецоперации.

    Ранее президент Владимир Путин в своей речи на съезде «Единой России» отметил, что партия обладает «прямой связью с боевыми подразделениями ВС РФ, с оборонными заводами и массовыми волонтерскими движениями». «Вы помогаете жителям Донбасса и Новороссии, Крыма, Севастополя, нашим приграничным регионам, поддерживаете семьи защитников Родины и, конечно, самих ветеранов боевых действий», – обратился он к участникам мероприятия.

    Глава государства подчеркнул, что ветераны являются «подлинной элитой России», поэтому важно продолжить создавать условия для их дальнейшего «служения стране в гражданских сферах, в политике, в экономике, в государственном и муниципальном управлении».

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