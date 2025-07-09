Пакистан сообщил о планах построить сталелитейный завод с Россией

  • Новость часаВ здании МИД произошла авария
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    До полного отказа от роли миротворца Трампу остался один шаг
    Рогов рассказал о смелом броске российских бойцов по дну Каховского водохранилища
    Дипслужба ЕС вызвала посла Китая из-за инцидента в Красном море
    Посольство ФРГ в Москве извинилось за публикацию карты с фейковым флагом СССР
    Кремль усомнился в подлинности угроз Трампа «разбомбить» Москву
    МИД указал Трампу на преступные удары Украины по Курску и Рыльску
    Мерц: Дипломатические пути решения конфликта на Украине исчерпаны
    Эстония пригрозила заблокировать пакет санкций ЕС против России
    Москва призвала Баку отказаться от жесткости к задержанным россиянам
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Дания вышла на антироссийскую «передовую»

    Первого июля страной – председателем Евросоюза на ближайшие полгода стала Дания. Ее поведение в последнее время однозначно говорит о том, что противостояние с Россией станет приоритетом датской политики. А необходимость пристально следить за действиями Дании обусловлена еще и тем, что именно она закрывает для нас выход из Балтийского моря.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем нам цензура

    В наши дни возродить цензуру невозможно даже чисто технически. Государство не обладает монополией на информацию – и уже никогда не сможет ее восстановить. Когда со смартфона вы можете вещать хоть на весь мир – почту, телеграф, да и типографии захватывать бессмысленно. Так стоит ли пробовать?

    11 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Кадышева в Казани работает на Русский мир

    Недавний тур певицы Надежды Кадышевой, кстати, уроженки Татарстана, запомнившийся тем, как на ее малой родине поколение «зумеров» лихо отплясывало под хиты вроде «Течет ручей» или «Виновата ли я», показал, что жители республики включены в общерусское культурное поле.

    6 комментариев
    9 июля 2025, 15:29 • Новости дня

    Пакистан сообщил о планах построить сталелитейный завод с Россией

    Спецпомощник премьера Пакистана сообщил о планах построить сталелитейный завод с Россией

    Tекст: Ольга Иванова

    Исламабад выразил заинтересованность в совместном с Россией проекте сталелитейного завода мощностью один млн тонн в Карачи.

    О планах Пакистана построить совместно с Россией сталелитейный завод в Карачи сообщил спецпомощник премьер-министра страны Харун Ахтар Хан, передает ТАСС.

    Он уточнил, что речь идет о предприятии мощностью один миллион тонн, построенном россиянами в Пакистане в начале 80-х годов, которое сейчас не функционирует. Хан отметил, что Пакистан хотел бы восстановить это производство или создать новое совместное предприятие.

    По словам спецпомощника, у сторон имеется предварительное технико-экономическое обоснование, и на данный момент обсуждается подписание соглашения по техническому и коммерческому ТЭО, что в дальнейшем может привести к заключению контракта. Харун Ахтар Хан добавил, что Пакистан уже три месяца взаимодействует с российской компанией и достиг хороших результатов.

    Кроме того, Пакистан проявляет интерес к проектам в области ядерной энергетики и ждет предложений от России по этому направлению. Хан подчеркнул, что ядерная энергия может помочь снизить расходы на энергоносители, что важно для экономики страны.

    Также Харун Ахтар Хан отметил заинтересованность Пакистана в запуске прямого железнодорожного сообщения с Россией, Белоруссией и Казахстаном. Он сообщил о подписании соглашения по подготовке технико-экономического обоснования маршрута между Узбекистаном, Афганистаном и Пакистаном, что откроет новые возможности для торговли и промышленного сотрудничества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отряд кораблей Тихоокеанского флота России, в состав которого вошли корветы и морской танкер, прибыл в Карачи.

    8 июля 2025, 16:00 • Новости дня
    Путин назвал поддержку многодетных семей приоритетом для России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что поддержка большой и крепкой многодетной семьи является безусловным стратегическим приоритетом для страны.

    По его словам, этот вопрос напрямую связан с будущим народа России, поэтому важно эффективно развивать демографические, экономические и социальные меры, а также укреплять сотрудничество между властями и общественными организациями.

    Путин приветствовал участников Всероссийского свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца» в Национальном центре «Россия» и отметил, что мероприятие, приуроченное ко Дню семьи, любви и верности, проводится второй раз, но уже стало популярным и обзавелось традициями.

    Он отдельно подчеркнул значимость церемонии бракосочетания, которая в этом году собрала более 200 пар. В обращении, опубликованном на сайте Кремля, президент пожелал новым семьям беречь искренние чувства, взаимопонимание, уважение, доверие, а также следовать семейным ценностям, переданным предками – почитанию старших, заботе о детях и святости материнства.

    Ранее Путин призвал сделать большую традиционную семью модным трендом.

    Комментарии (4)
    8 июля 2025, 20:21 • Новости дня
    Трамп заявил о подготовке «сюрприза» для Москвы

    Трамп допустил возможность введения новых санкций против России

    Трамп заявил о подготовке «сюрприза» для Москвы
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении рассмотреть новые санкции против России, добавив, что детали предстоящих мер пока останутся в секрете.

    Трамп выразил недовольство действиями президента России Владимира Путина и допустил возможность введения новых санкций против России, передает Ura.ru. Такое заявление он сделал на заседании кабинета министров в Белом доме, подчеркнув, что пока не готов раскрыть детали будущей политики Вашингтона в отношении Москвы.

    Трамп заявил: «Я не скажу вам. Мы хотим устроить маленький сюрприз», отвечая на вопрос журналистов о возможных новых санкциях. По его словам, вариант согласия на продвижение через Конгресс законопроекта о санкциях против России рассматривается «очень решительно».

    Глава Белого дома также отметил, что остается «очень недоволен» позицией Владимира Путина по конфликту на Украине. Однако Трамп отказался уточнять, какие дальнейшие шаги планируют власти США в отношении Москвы. Трансляцию заседания вел телеканал FoxNews.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что обсуждал с Владимиром Путиным вопрос санкций.

    Комментарии (50)
    9 июля 2025, 13:20 • Видео
    Украина меняет правительство. Чего ждать?

    Источники украинских и мировых СМИ утверждают, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, занявший этот пост еще в 2020 году, покинет его в ближайшие дни. Что заставило Владимира Зеленского сменить премьера?

    Комментарии (0)
    8 июля 2025, 18:23 • Новости дня
    Лыжник Коростелев назвал сумму, за которую мог бы сменить гражданство

    Лыжник Коростелев заявил о готовности сменить гражданство за миллиард долларов

    Лыжник Коростелев назвал сумму, за которую мог бы сменить гражданство
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российский лыжник Савелий Коростелев с юмором заметил, что за миллиард долларов мог бы сменить спортивное гражданство, но остался бы русским в душе.

    Как сообщает издание «Спорт24», российский лыжник Савелий Коростелев прокомментировал гипотетическую возможность перехода в другую национальную команду. Отвечая на вопрос о сумме, сравнимой с контрактом Криштиану Роналду, Коростелев с юмором заявил: «Если тебе заплатят миллиард долларов за переход, какой дурак не согласится». Он добавил: «В душе я всегда останусь русским».

    Спортсмен отметил, что ему никогда не поступали предложения о смене гражданства от других национальных сборных. Коростелев подчеркнул, что не собирается менять спортивное гражданство и не планирует этого делать.

    По его словам, если бы он захотел перейти в другую сборную, уже бы начал работать над этим вариантом. В условиях санкций и ограничений для российских спортсменов смена спортивного гражданства остается важной темой для обсуждения.

    Савелий Коростелев в 21 год стал обладателем Кубка России, Малого хрустального глобуса в дистанционных дисциплинах и взял две золотые медали на чемпионате страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская теннисистка Дарья Касаткина получила постоянный вид на жительство в Австралии и решила сменить спортивное гражданство. Олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила, что решение Касаткиной представлять Австралию следует воспринимать без негативных эмоций, и отметила, что теннисистка давно не живет в России.

    Комментарии (37)
    8 июля 2025, 18:48 • Новости дня
    Посольство Германии знамя СССР изобразило как нацистский флаг
    Посольство Германии знамя СССР изобразило как нацистский флаг
    @ germania_online

    Tекст: Евгения Караваева

    В Telegram-канале посольства Германии появилась карта, где флаг СССР изображен с черными серпом и молотом в белом круге на красном фоне.

    Информацию об опубликованной карте с измененной символикой СССР немецким посольством в России передает РИА «Новости».

    На карте был показан послевоенный раздел Германии. Вместо классического флага СССР использован вариант с черными серпом и молотом в белом круге на красном фоне.

    Такое оформление визуально напоминает нацистский флаг, где используется свастика, белый круг и красное поле. Флаги США, Британии и Франции на иллюстрации остались без искажений и соответствуют историческим оригиналам.

    Классический флаг СССР содержит золотой серп и молот в верхнем углу красного полотнища. В публикации к карте не было пояснений причин изменения советской символики.

    Спустя непродолжительное время аккаунт посольства Германии в России в Telegram удалил фотографию карты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты рассказали, что немцы быстро научились русофобии, а также проанализировали, как становятся нацистами.

    Комментарии (28)
    8 июля 2025, 16:17 • Новости дня
    Первая леди Франции вновь публично унизила супруга

    Первая леди Франции вновь публично унизила супруга, отказавшись подать руку

    Первая леди Франции вновь публично унизила супруга
    @ REUTERS

    Tекст: Евгения Караваева

    Супруга французского президента Брижит Макрон отказалась принять руку Эммануэля Макрона при выходе из самолета на военной базе в Британии.

    На кадрах трансляции телеканала France 24 видно, как президент Франции Эммануэль Макрон первым спускается по трапу, после чего протягивает руку супруге для поддержки. Брижит Макрон, одетая в белое платье и на высоких каблуках, проигнорировала этот жест и начала спускаться, опираясь на поручень, передает РИА «Новости».

    Макрон убрал руку и повернулся навстречу принцу Уильяму и принцессе Кейт Мидлтон, которые встречали французскую делегацию.

    В мае СМИ уже обсуждали отношения Макрона и его супруги во время их визита во Вьетнам. Тогда камеры зафиксировали, как Брижит Макрон толкнула президента рукой в подбородок, что вызвало волну обсуждений. Елисейский дворец сначала отрицал подлинность этих кадров, однако позже источник из окружения президента подтвердил, что это была «семейная ссора». Сам Макрон позднее объяснил, что супруги просто дурачились.

    Визит французского президента в Британию продлится три дня. По прибытии Макрон с супругой отправились в Виндзорский замок, где их встретили Карл III и королева Камила.

    Во вторник Макрон планирует выступить с речью в британском парламенте. В четверг запланирован саммит между Макроном и премьер-министром Киром Стармером, на котором обсудят вопросы иммиграции и обороны.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что не знаком с деталями произошедшего между французским лидером Эммануэлем Макроном и его супругой, но посоветовал ему «держать дверь закрытой». Также Трамп просил журналистку Оуэнс прекратить расследование о жене Макрона.

    Комментарии (12)
    9 июля 2025, 01:38 • Новости дня
    Хинштейн сообщил подробности атаки беспилотников ВСУ на пляж в Курске

    Жертвой удара ВСУ стал эвакуировавший людей с пляжа в Курске росгвардеец

    Хинштейн сообщил подробности атаки беспилотников ВСУ на пляж в Курске
    @ rosguard.gov.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Среди погибших в результате атаки беспилотников ВСУ на пляж в Курске оказался сотрудник Росгвардии, который эвакуировал отдыхающих, пострадал пятилетний ребенок, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

    Хинштейн сообщил, что погибли трое мужчин, в том числе сотрудник Росгвардии. «Вместе с товарищем они выехали на пляж после того, как люди начали сообщать об атаке беспилотника. Старший сержант начал эвакуировать людей, в этот момент произошел второй взрыв. К сожалению, росгвардеец не выжил», – сообщил Хинштейн в Telegram.

    Хинштейн выразил соболезнования семье погибшего и заявил, что уже обсудил с руководством Росгвардии представление сотрудника к государственной награде посмертно.

    Всего в результате атаки пострадали семь человек, в том числе пятилетний мальчик. Пятеро пострадавших, в том числе ребенок, находятся в тяжелом состоянии.

    Хинштейн назвал удар по пляжу беспрецедентно жестоким и отметил, что место было мирным, без каких-либо военных объектов. Он выразил уверенность, что подобные действия не останутся безнаказанными и все причастные понесут заслуженное наказание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Хинштейн сообщил о гибели трех человек в результате украинской атаки на пляж в Курске.

    Комментарии (16)
    8 июля 2025, 18:36 • Новости дня
    Выявлена причастность USAID к транспортировке вирусов в Уханьский институт

    Daily Caller: США финансировали транспортировку вирусов в Уханьский институт

    Выявлена причастность USAID к транспортировке вирусов в Уханьский институт
    @ Algi Febri Sugita/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Агентство США по международному развитию (USAID) финансировало транспортировку 11 тыс. образцов различных вирусов из провинции Юньнань в Уханьский институт вирусологии, пишет Daily Caller.

    По информации портала Daily Caller, программа длилась десять лет, передает РИА «Новости». Образцы поступали из региона, где фиксируются близкие родственники COVID-19, и направлялись в Ухань, который стал эпицентром пандемии.

    В публикации подчеркивается, что USAID не имело четкого плана по предотвращению использования образцов для разработки биооружия и по доступности материала для властей США. Среди доставленных образцов был и один из наиболее близких известных родственников вируса COVID, пишет портал.

    Как подчеркнул в беседе с изданием высокопоставленный чиновник Госдепартамента США, расследования в отношении прежнего финансирования программ USAID в сфере глобального здравоохранения продолжаются. По его словам, при нынешней администрации США «противоречивые программы» не будут поддерживаться.

    Ранее администрация президента США Дональда Трампа предложила существенное сокращение бюджетов ряда ключевых ведомств, включая Госдепартамент и USAID.

    Комментарии (9)
    8 июля 2025, 22:15 • Новости дня
    ЦРУ выразило готовность предоставить Трампу разведданные о химоружии на Украине
    ЦРУ выразило готовность предоставить Трампу разведданные о химоружии на Украине
    @ Mattie Neretin/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава ЦРУ Джон Рэтклифф заявил о готовности предоставить президенту США Дональду Трампу разведывательные данные по вопросу применения химического оружия на Украине.

    В ходе заседания президентского кабинета в Белом доме Рэтклифф уточнил, что не может раскрыть детали таких данных в публичном формате, но готов сделать это лично президенту, передает ТАСС.

    По словам Рэтклиффа, если факт применения химоружия был бы задокументирован, это являлось бы нарушением всех международных норм и соглашений о ведении конфликтов.

    «Вы, конечно, не потерпите и не допустите нарушения кем-либо норм международного права», – добавил директор ЦРУ, обращаясь к Трампу. Тот ответил: «Это верно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Британии включили в санкционный список начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Алексея Ртищева и его заместителя Андрея Марченко. В российском посольстве в Британии заявили, что Лондон такими санкциями стремится отвлечь внимание от применения украинскими войсками химоружия.

    В ноябре Киев передал ОЗХО образцы с территории Украины, а организация заявила, что обнаружила в них следы отравляющего вещества CS.

    Россия представила ОЗХО доказательства применения Украиной химического оружия в Курской области. В ноябре сообщалось, что в ходе спецоперации на Украине зафиксировали более 400 случаев использования украинской стороной химических средств. 

    Комментарии (15)
    9 июля 2025, 12:23 • Новости дня
    Эстония пригрозила заблокировать пакет санкций ЕС против России
    Эстония пригрозила заблокировать пакет санкций ЕС против России
    @ Kira Hofmann/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Эстония может заблокировать принятие 18-го пакета санкций Евросоюза против России, если в нем не сохранится пункт о снижении максимальной цены на российскую нефть, заявил глава эстонского МИД Маргус Цахкна.

    «У нас очень четкая позиция: снижение потолка цен на нефть должно быть включено в этот пакет. В этом вопросе у нас очень твердая позиция», – заявил министр, его цитирует гостелерадио ERR, передает ТАСС.

    Он напомнил, что изначально снижение потолка цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель было заложено в проекте Еврокомиссии. Однако сейчас обсуждается возможность исключения этой меры из итогового варианта документа.

    На прошлой неделе Словакия в очередной раз заблокировала принятие 18-го пакета антироссийских санкций Евросоюза. Словацкий премьер Роберт Фицо предупреждал, что Братислава готова заблокировать новые санкции, если отказ от российских энергоресурсов будет навязан без учета национальных интересов.

    Ранее президент России Владимир Путин продлил запрет на экспорт нефти по ценовому потолку.

    Комментарии (10)
    9 июля 2025, 10:20 • Новости дня
    CNN опубликовал запись угроз Трампа «бомбить» Москву и Пекин
    CNN опубликовал запись угроз Трампа «бомбить» Москву и Пекин
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Телеканал CNN опубликовал аудиозапись прошедшего года, в которой президент США Дональд Трамп обсуждает возможные военные действия против России и Китая.

    В записи, опубликованной CNN, Трамп вспоминает разговор с президентом России Владимиром Путиным, где заявил: «Если вы зайдете на Украину, я разбомблю к черту Москву. Говорю вам, у меня нет выбора». По словам Трампа, Путин не поверил этой угрозе полностью: «правда в том, что он поверил на 10%».

    Трамп также рассказал о беседе с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой пригрозил нанести удар по Пекину, если Китай решит начать военную операцию против Тайваня. Он заявлял, что председатель КНР воспринял эти слова как проявление безумия.

    Газета The Washington Post в прошлом году писала, что Трамп на одном из мероприятий для доноров его предвыборной кампании заявил, что если бы конфликт на Украине или на Тайване начался в срок его пребывания на президентском посту, он бы «бомбил Москву и Пекин».

    Комментарии (27)
    9 июля 2025, 11:37 • Новости дня
    Мерц: Дипломатические пути решения конфликта на Украине исчерпаны
    Мерц: Дипломатические пути решения конфликта на Украине исчерпаны
    @ IMAGO/Stefan Zeitz Photography/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что конфликт на Украине больше нельзя решить дипломатическим путем.

    Выступая в Бундестаге, он выразил мнение, что дипломатические методы урегулирования ситуации на Украине полностью «исчерпаны», передает РИА «Новости».

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о невозможности завершить СВО политико-дипломатическим путем. При этом он высказал мнение о приоритетности дипломатических путей решения задач специальной военной операции, отметив важность политических инструментов.

    Комментарии (21)
    9 июля 2025, 10:57 • Новости дня
    Пекин ответил на требование фон дер Ляйен ограничить сотрудничество с Россией

    Пекин призвал фон дер Ляйен не вмешиваться в отношения России и Китая

    Пекин ответил на требование фон дер Ляйен ограничить сотрудничество с Россией
    @ Andy Wong/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пекин отверг требования главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ограничить сотрудничество с Москвой, подчеркнув, что взаимодействие между странами не является угрозой для других государств.

    Официальный представитель МИД КНР Мао Нин прокомментировала на брифинге слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая призвала Пекин сократить сотрудничество с Москвой, передает ТАСС.

    «Нормальное сотрудничество между Китаем и Россией не направлено против третьих сторон и не должно подвергаться вмешательству третьих сторон», – заявила она.

    Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен накануне саммита ЕС – КНР потребовала от Китая изменить подход к поддержке России и открыть внутренний рынок для европейских компаний.

    Издание The New York Times писало, что Европейский союз оказался в сложной ситуации между крупнейшими экономиками мира – Соединенными Штатами и Китаем.

    Комментарии (6)
    8 июля 2025, 17:52 • Новости дня
    Йельский университет объявлен в России нежелательной организацией

    Генпрокуратура объявила Йельский университет нежелательной организацией в РФ

    Йельский университет объявлен в России нежелательной организацией
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Евгения Караваева

    Российские правоохранительные органы признали нежелательной организацией американский Йельский университет из-за деятельности, направленной на подрыв экономики и территориальной целостности РФ.

    Деятельность иностранной организации Yale University (США) является нежелательной на территории России, передает Генеральная прокуратура. В заявлении говорится, что работа университета направлена на нарушение территориальной целостности, международную блокаду и подрыв экономических основ России, а также дестабилизацию внутренней ситуации.

    На факультете международных отношений Йеля реализуется стипендиальная программа, которая, по данным прокуратуры, на практике является подготовкой оппозиционных лидеров, в том числе из России.

    В числе российских выпускников программы названы руководители и активисты признанной экстремистской организации «Фонд борьбы с коррупцией» (НКО, признанная иноагентом, экстремистская организация, запрещенная в России), которые, как сообщается, использовали приобретенные знания для эскалации протестов в России. В интернете распространяются призывы к усилению санкций против России и конфискации российских активов за рубежом, а также к их использованию для финансирования ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Генпрокуратура признала нежелательными две бельгийские организации, японскую ассоциацию и запретила деятельность Comunita dei Russi Liberi in Italia в России.

    Комментарии (7)
    9 июля 2025, 13:18 • Новости дня
    Рогов рассказал о смелом броске российских бойцов по дну Каховского водохранилища
    Рогов рассказал о смелом броске российских бойцов по дну Каховского водохранилища
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    ВС России совершили марш-бросок по дну обмелевшего Каховского водохранилища. Это позволило развить наступление на Каменское. Причем российские военные смогли дойти по берегу Днепра до следующего населенного пункта Плавни, где также завязались бои, рассказал газете ВЗГЛЯД член ОП Владимир Рогов. Ранее ВС России выбили ВСУ из Каменского в Запорожской области.

    «Каменское – это очень непростой с точки зрения географии населенный пункт. Он находится на берегах Днепра и разделен рекой Янчекрак. Кроме того, речь идет о сплошном укрепрайоне, где ВСУ выстроили глубокоэшелонированную оборону», – отметил Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов.

    Впрочем, российские бойцы вновь проявили смекалку, как это было, например, с операцией «Поток». «Наши ребята совершили марш-бросок по дну обмелевшего Каховского водохранилища. Местами оно сухое. Но есть участки с илом и грязью, где можно увязнуть – это было проблемой. Военнослужащие ВС России справились хорошо», – подчеркнул собеседник.

    По его словам, это позволило развить наступление на севере Каменского. «Причем в боях за северную часть села российские военные – меньшей численностью, чем противник – смогли дойти по берегу Днепра до следующего населенного пункта Плавни», – указал Рогов.

    «Таким образом, давление на группировку ВСУ оказывалось не только с юга, как это классически происходит на Запорожском участке фронта. Противник не выдержал и бежал из Каменского. Сейчас там идет зачистка», – добавил член ОП. Освобождение села будет иметь важное значение, поскольку на Степногорском направлении это предпоследний населенный пункт на пути к Запорожью, отметил собеседник.

    «Противник удерживает еще Степногорск. Армия России накрывает его ФАБами и артиллерией. На этом участке у ВСУ выстроена основательная линия обороны. Также подтянуты подкрепления, включая спецподразделения ГУР и иностранных наемников. Кроме того, украинские военные используют колоссальное количество ударных дронов, пытаясь таким образом не допустить ближнего боя с нашими военными. Нам предстоит серьезная работа», – заключил Рогов.

    Ранее российские войска выбили подразделения ВСУ из Каменского в Запорожской области. По информации Рогова, противник отступил в сторону Степногорска. Как отмечает РИА «Новости», ранее ВС России водрузили в центре Каменского российский триколор.

    Каменское и Степногорск – населенные пункты в Запорожской области, распложенные на левом берегу бывшего Каховского водохранилища, вдоль трассы Москва – Симферополь. Путь через оба населенных пункта открывает дорогу на город Запорожье.

    Военный корреспондент Алексей Гавриш сообщил, что на Запорожском направлении впервые за долгое время ужесточились бои, а линия фронта заметно растягивается. «Наша армия начала свое движение на этом участке фронта. Активно используются FPV-дроны, активно используется воздушная разведка, артиллерия. И наши бойцы небольшими группами прощупывают вражескую оборону», – сказал он в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

    Комментарии (0)
    8 июля 2025, 22:50 • Новости дня
    Из снятого у входа в камеру Эпштейна видео при публикации ФБР пропала минута

    Tекст: Антон Антонов

    В опубликованной ФБР видеозаписи, снятой у входа в тюремную камеру Джеффри Эпштейна, не хватает минуты видео, сообщают СМИ.

    ФБР выложила 11 часов записи, пытаясь опровергнуть теории заговора. На видео не зафиксировано посещений камеры. Однако пользователи обратили внимание на отсутствие одной минуты видео в предоставленной записи, передает Первый канал.

    На видео вырезана минута, предшествующая полуночи. Никаких объяснений от ФБР или Минюста США пока не последовало, передает RTVI.US.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские СМИ сообщали, что министерство юстиции США и ФБР не обнаружили доказательств шантажа влиятельных лиц или намеренного убийства финансиста Эпштейна. Также, по данным СМИ, ФБР начало экстренное редактирование документов по делу Эпштейна перед их публикацией.

    Эпштейн был арестован в Нью-Йорке 6 июля 2019 года, следствие заявило, что в 2002-2005 годах миллиардер организовал визиты десятков несовершеннолетних девушек в свой дом, где дети подвергались домогательствам и сексуальному насилию, а в августе 2019 года он, предположительно, покончил с собой в тюрьме. В деле Эпштейна упоминали бывшего президента США Билла Клинтона, миллиардеров Билла Гейтса и Ричарда Бренсона, британского принца Эндрю.

    Комментарии (6)
    Главное
    По военным аэродромам Украины нанесен групповой удар «Кинжалами»
    США собрались увеличить в четыре раза закупки ракет для ЗРК «Пэтриот»
    Орбан потребовал отставки фон дер Ляйен
    Захарова: Британия семимильными шагами превращается в полицейское государство
    В Госдуме сообщили о работе главы «Фонда кино Абхазии» в USAID
    Умерла народная артистка России Галина Карелина
    Ученые зафиксировали троекратный рост смертей от жары в Европе

    Кто выиграет от исторического падения доллара

    Доллар по отношению к мировым валютам показал в июне худший показатель с 1973 года. Судя по всему, именно этого и добивался Дональд Трамп своими торговыми войнами. Однако непредсказуемость американского президента может сыграть злую шутку с экономикой США. Почему план Трампа, где слабый доллар возрождает американскую промышленность, может не сработать? Подробности

    Перейти в раздел

    До полного отказа от роли миротворца Трампу остался один шаг

    Президент США Дональд Трамп номинирован на Нобелевскую премию мира. Он ждал этого так долго, что уже успел полностью дискредитировать свой образ миротворца. Впрочем, решающей ошибки хозяин Белого дома пока не совершил – той, что связана с военными поставками на Украину. Подробности

    Перейти в раздел

    Против нефтяного экспорта России развязали тайную войну

    Целая серия загадочных инцидентов произошла в последние месяцы с торговыми кораблями, регулярно заходящими в порты России. Некоторые из происшествий закончились гибелью судов и даже несли угрозу массовых человеческих жертв. Из этих событий напрашиваются как минимум три вывода. Подробности

    Перейти в раздел

    Как провалилась идея «технократического мирового правительства»

    70 лет назад, 9 июля 1955 года, в Лондоне было опубликовано так называемое письмо (меморандум) Рассела – Эйнштейна, положившее начало Пагоушскому движению. Что это была за организация, как сказался ее подход на отношении разных стран к ядерному оружию – и почему заложенные тогда идеи аукаются в самых острых современных дискуссиях, в частности на тему искусственного интеллекта? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    • Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв
      Дания вышла на антироссийскую «передовую»

      Первого июля страной – председателем Евросоюза на ближайшие полгода стала Дания. Ее поведение в последнее время однозначно говорит о том, что противостояние с Россией станет приоритетом датской политики. А необходимость пристально следить за действиями Дании обусловлена еще и тем, что именно она закрывает для нас выход из Балтийского моря.

      4 комментария
    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Зачем нам цензура

      В наши дни возродить цензуру невозможно даже чисто технически. Государство не обладает монополией на информацию – и уже никогда не сможет ее восстановить. Когда со смартфона вы можете вещать хоть на весь мир – почту, телеграф, да и типографии захватывать бессмысленно. Так стоит ли пробовать?

      11 комментариев
    • Илья Ухов Илья Ухов
      Кадышева в Казани работает на Русский мир

      Недавний тур певицы Надежды Кадышевой, кстати, уроженки Татарстана, запомнившийся тем, как на ее малой родине поколение «зумеров» лихо отплясывало под хиты вроде «Течет ручей» или «Виновата ли я», показал, что жители республики включены в общерусское культурное поле.

      6 комментариев
    Перейти в раздел

    • Украина меняет правительство. Чего ждать?

      Источники украинских и мировых СМИ утверждают, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, занявший этот пост еще в 2020 году, покинет его в ближайшие дни. Что заставило Владимира Зеленского сменить премьера?

    • Президент США выбрал войну

      Президента США выдвинули на Нобелевскую премию мира, о чем он давно мечтал. Однако он ее точно не получит. Во-первых, номинировал его Израиль. Во-вторых, Трамп решил всерьез втянуться в конфликт России и Украины.

    • Роль Сталина и Хрущева в истории опять переписали

      На съезде КПРФ была принята резолюция, осуждающая антисталинскую речь Никиты Хрущева на XX съезде КПСС. В чем подвох?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации