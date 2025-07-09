Пакистан сообщил о планах построить сталелитейный завод с Россией

Спецпомощник премьера Пакистана сообщил о планах построить сталелитейный завод с Россией

Tекст: Ольга Иванова

О планах Пакистана построить совместно с Россией сталелитейный завод в Карачи сообщил спецпомощник премьер-министра страны Харун Ахтар Хан, передает ТАСС.

Он уточнил, что речь идет о предприятии мощностью один миллион тонн, построенном россиянами в Пакистане в начале 80-х годов, которое сейчас не функционирует. Хан отметил, что Пакистан хотел бы восстановить это производство или создать новое совместное предприятие.

По словам спецпомощника, у сторон имеется предварительное технико-экономическое обоснование, и на данный момент обсуждается подписание соглашения по техническому и коммерческому ТЭО, что в дальнейшем может привести к заключению контракта. Харун Ахтар Хан добавил, что Пакистан уже три месяца взаимодействует с российской компанией и достиг хороших результатов.

Кроме того, Пакистан проявляет интерес к проектам в области ядерной энергетики и ждет предложений от России по этому направлению. Хан подчеркнул, что ядерная энергия может помочь снизить расходы на энергоносители, что важно для экономики страны.

Также Харун Ахтар Хан отметил заинтересованность Пакистана в запуске прямого железнодорожного сообщения с Россией, Белоруссией и Казахстаном. Он сообщил о подписании соглашения по подготовке технико-экономического обоснования маршрута между Узбекистаном, Афганистаном и Пакистаном, что откроет новые возможности для торговли и промышленного сотрудничества.

Как писала газета ВЗГЛЯД, отряд кораблей Тихоокеанского флота России, в состав которого вошли корветы и морской танкер, прибыл в Карачи.