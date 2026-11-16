Песков не нашел слов для оценки перспектив участия Каллас в переговорах

Кремль усомнился в пользе участия Каллас в группе переговорщиков

Tекст: Катерина Туманова

Кремль продолжает обращать внимание на планы по включению главы евродипломатии Каллас в переговорный процесс со стороны Евросоюза и задается вопросом об уровне пользы, которую такой переговорщик может привнести в процесс, передает РИА «Новости».

«Мне по-прежнему нечего сказать про Каю Каллас. Слов у меня нет», – заявил Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова Каллас о планах хакерских атак для получения информации об участниках спецоперации.

Ранее Каллас сообщила о возможности кражи Евросоюзом данных о российских военнослужащих с целью введения против них санкционных ограничений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Каллас выразила намерение участвовать в формировании позиции Евросоюза на переговорах с Россией и США по Украине. В воскресенье участие Каллас в диалоге с Москвой в качестве представителя Европы исключили. До этого Песков уже отказывался комментировать кандидатуру Каллас на должность переговорщика.