Современная американская реальность проигрывает советскому прошлому по целому ряду важных показателей. Судя по результатам соцопросов, сегодня эта мысль овладевает умами многих образованных тинейджеров в университетских кампусах США.16 комментариев
Песков не нашел слов для оценки перспектив участия Каллас в переговорах
Кремль усомнился в пользе участия Каллас в группе переговорщиков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии слов для комментария планов включения главы евродипломатии Каи Каллас в группу переговорщиков от Европы на фоне ее высказываний.
Кремль продолжает обращать внимание на планы по включению главы евродипломатии Каллас в переговорный процесс со стороны Евросоюза и задается вопросом об уровне пользы, которую такой переговорщик может привнести в процесс, передает РИА «Новости».
«Мне по-прежнему нечего сказать про Каю Каллас. Слов у меня нет», – заявил Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова Каллас о планах хакерских атак для получения информации об участниках спецоперации.
Ранее Каллас сообщила о возможности кражи Евросоюзом данных о российских военнослужащих с целью введения против них санкционных ограничений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Каллас выразила намерение участвовать в формировании позиции Евросоюза на переговорах с Россией и США по Украине. В воскресенье участие Каллас в диалоге с Москвой в качестве представителя Европы исключили. До этого Песков уже отказывался комментировать кандидатуру Каллас на должность переговорщика.