    Иран напугал Америку ответным огнем
    Минфин предложил дать ФНС право искать скрытые доходы в переводах на карты россиян
    США похвастались ударом по снятым с вооружения советским ЗРК «Квадрат» в Иране
    Tasnim: Иран подготовил для США несколько «сюрпризов» в ближайшие дни
    «Новатэк» договорился о поставках газа во Вьетнам
    Дмитриев предупредил о риске еще одного кризиса из-за блокады Ормузского пролива
    Израильские СМИ назвали дату завершения конфликта США с Ираном
    Комиссия кабмина одобрила десятилетний срок давности по делам о приватизации
    В Колумбии разбился самолет со 110 военными на борту, половина выжила
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему микрозаймы – зло

    Легкость получения микрокредитов делает их соблазнительными для людей, оказавшихся в отчаянной ситуации. Тот довод, что у людей должна быть возможность раздобыть где-то денег в самом крайнем случае, едва ли можно принять всерьез.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Кто будет отвечать за действия нейросети

    Сегодня контуры цифровой трансформации мира формируются в борьбе цифровиков и государств. В этом матче я всё же делаю ставку на государство, причем конкретно на свое – только от него мы можем ждать защиты.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Зимний огурец стал новым признаком русской цивилизации

    Вся история России – это создание высокоразвитой цивилизации в принципиально негодных для этого природных условиях. А цивилизация проявляется не столько в необходимом, сколько во вроде бы ненужном и избыточном. Например, в огурцах зимой.

    23 марта 2026, 22:43 • Новости дня

    Ле Пен осудила выпады Мерца против Орбана на саммите ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер парламентской фракции французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен осудила критику со стороны канцлера ФРГ Фридриха Мерца в отношении премьера Венгрии Виктора Орбана, который заблокировал 20-й пакет санкций ЕС и кредит Украине на 90 млрд евро.

    Лидер фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен назвала недопустимыми слова канцлера Германии Фридриха Мерца о венгерском премьер-министре Викторе Орбане, заблокировавшем новый пакет антироссийских санкций и выплату Украине крупного кредита, передает РИА «Новости».

    По итогам саммита ЕС Мерц назвал вето Орбана «актом грубой нелояльности» и заявил о возможных последствиях для Венгрии.

    «Что я, наоборот, считаю спорным – так это то, что мы предоставляем право вето… но, когда страна использует его, мы оскорбляем ее всеми способами, как посчитал возможным это сделать канцлер ФРГ. Это нетерпимо», – отметила Ле Пен.

    Она также добавила, что свобода государства заключается в праве самостоятельно принимать решения, отметив неприемлемость давления на суверенные страны.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что Будапешт поддержит Украину по кредиту ЕС только при условии снятия ограничений на транзит российской нефти через трубопровод «Дружба».

    Ранее Виктор Орбан заявил о праве Будапешта заблокировать военный кредит Евросоюза Украине на 90 млрд евро.

    Орбан назвал остановку Киевом транзита российской нефти тяжким преступлением.

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо охарактеризовал это вето как пощечину главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен.

    23 марта 2026, 10:21 • Новости дня
    Украина впервые использовала самолет радиолокационного обнаружения Saab 340
    @ Bjorn Trotzki /imago-images/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Впервые был зафиксирован полет самолета радиолокационного дозора Saab 340 AEW&C в небе над Украиной, пишет TWZ.

    На появившихся в Сети кадрах, якобы снятых в светлое время суток, отчетливо виден самолет с характерным «балочным» обтекателем радара на фюзеляже. Видео было впервые опубликовано в российском Telegram-канале, однако время и место съемки не подтверждены, как и подлинность самого видео.

    Если съемка подлинная, это первый случай, когда Saab 340 AEW&C заснят в составе украинских ВВС. Ранее открытые источники фиксировали возможные полеты такого самолета в районе Львова, что могло указывать на постпоставочную калибровку техники. Два самолета этого типа переданы Украине в мае 2024 года в рамках крупнейшего на тот момент шведского пакета военной помощи, стоимостью 1,25 млрд долларов.

    Saab 340 AEW&C (ASC 890 или S 100D Argus) оснащен радаром Erieye с активной фазированной антенной решеткой, который позволяет выявлять воздушные и морские цели на дистанции до 450 километров, отслеживая до 1000 воздушных и 500 надводных объектов одновременно. Система управления позволяет передавать данные на наземные пункты и другие самолеты, что критично для координации противодействия российским беспилотникам и крылатым ракетам на малых высотах. Радарная система также может обнаруживать объекты, скрытые рельефом, что значительно расширяет возможности украинской ПВО.

    Ранее для обмена данными между подобными самолетами и истребителями F-16 и Mirage 2000 использовалась система связи Link 16, однако, по информации конца 2024 года, эти модули в украинских F-16 отключены или удалены из-за опасений США, что технология может попасть к России. Тем не менее даже без Link 16 новый самолет резко увеличивает возможности воздушной и морской разведки ВСУ.

    Возможности Saab 340 AEW&C делают его приоритетной целью для российской армии. Самолеты этого типа, скорее всего, дислоцированы на западе Украины и перемещаются между аэродромами для снижения риска поражения ударами. По мнению экспертов, при наличии всего двух машин невозможно обеспечить круглосуточное патрулирование, поэтому один Saab 340, вероятно, находится в постоянной готовности к вылету в случае массированной атаки дронов или ракет.

    Оценку эффективности этих самолетов даст только время, однако специалисты подчеркивают, что появление радарного самолета существенно повысило осведомленность украинских сил ПВО о воздушной обстановке и позволило быстрее реагировать на угрозы со стороны российских дронов и ракет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Швеции приняло решение передать ВСУ два самолета радиолокационной разведки ASC 890.

    Позднее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль поблагодарил Стокгольм за предоставление этой техники.

    Владимир Зеленский заявил о намерении получить от западных партнеров флотилию из 250 новых бортов.

    23 марта 2026, 11:33 • Новости дня
    Российские войска «разрезали пополам» группировку ВСУ в Константиновке
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В результате наступления российские штурмовые группы вошли в Константиновку с востока и разделили украинские силы на две части, сообщили в российских силовых структурах.

    Российские войска удачно провели операцию в Константиновке, передает ТАСС.

    По данным силовых структур, штурмовые подразделения России вошли в город с восточной стороны, что позволило разделить украинскую группировку на две части.

    «Группировка противника в Константиновке разрезана пополам», – заявили в силовых структурах. Таким образом, линия обороны ВСУ оказалась нарушена, а украинские военные были изолированы друг от друга.

    Кроме того, по информации силовых структур, российские войска ведут огневое воздействие на противника не только с востока, но и с северного и южного направлений. Это значительно осложняет маневры и переброску резервов ВСУ внутри города.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил об улучшении позиций ВС РФ в Константиновке.

    23 марта 2026, 20:10 • Видео
    Трамп сдал назад. Война с Ираном все?

    Президент США Дональд Трамп выступил с серией заявлений, из которых следует, что он не будет исполнять ультиматум по уничтожению энергетики Ирана. Наоборот, готовится «сделка», а с иранцами ведутся переговоры. Рынки в это поверили. Войне конец?

    23 марта 2026, 11:24 • Новости дня
    Грузия обиделась на лидеров Евросоюза за отсутствие соболезнований

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    В Тбилиси резко раскритиковали лидеров Евросоюза и украинского президента Владимира Зеленского за отсутствие соболезнований в связи с кончиной патриарха Грузии Илии Второго, которого похоронили в Сионском соборе в Тбилиси 22 марта, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Ни одного соболезнования от еврокомссаров! Ни одного! Какие фарисеи! Вот как они «заботятся» о народе Грузии, – заявил бывший госминистр по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава. – Мечтают только вовлечь Грузию во что-то ужасное».

    Политолог Гиа Абашидзе считает, что отсутствие соболезнований из Брюсселя «показало нам настоящее лицо еврократии».

    По его словам, в реальности Брюссель «стоит не рядом с народом Грузии, а покровительствует криминалам и экстремистам в нашей стране».

    «Хорошо, что нынешняя когорта евробюрократов сама сбросила лживую маску «солидарности» с нашим народом», – отметил он.

    «Аналогично поступил и Владимир Зеленский. Собственный народ спросит с него за предательство и коррупцию», – сказал Гиа Абашидзе.

    В траурных мероприятиях приняли участие официальные и церковные делегации разных стран, в том числе РПЦ. Соболезнования высказал, в частности, госсекретарь США Марко Рубио, а от имени главы российского государства Владимира Путина «духовенству и народу Грузии» соболезнования выразил специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

    Напомним, церемония прощания с католикосом-патриархом всея Грузии Илией II состоялась в Сионском соборе Тбилиси.

    23 марта 2026, 12:04 • Новости дня
    Эксперт назвал победителей и проигравших на выборах во Франции

    @ MOHAMMED BADRA/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Муниципальные выборы считаются репетицией общенациональных. Однако «законы» на местном и на национальном уровнях все же отличаются. Тем не менее, намечаются тенденции, и результаты будущей президентской и парламентской кампаний во Франции будут зависеть от того, сохранят ли левые единство, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Сергей Федоров. Ранее левые кандидаты победили в ряде крупных городов Франции.

    «Результат кандидата от левой Социалистической партии Эммануэля Грегуара в Париже – показательный кейс: он победил, несмотря на попытки правых объединиться», – отметил Сергей Федоров, ведущий сотрудник Института Европы РАН. Он напомнил, в частности, что Сара Кнафо официально сняла свою кандидатуру с выборов мэра французской столицы и поддержала во втором туре Рашиду Дати. «Однако это не помогло. Верх взяли социалисты», – констатировал собеседник.

    На результаты не повлиял и скандал вокруг гибели правого активиста Кантена Деранка во время выступления евродепутата партии «Непокорившаяся Франция» Римы Хассан в Лионе. «Как мы видим, это не скомпрометировало имидж левых», – добавил эксперт. По его мнению, преимущество было гарантировано благодаря объединению списков во многих коммунах.

    «Коалиция «Новый народный фронт», которая была образована в преддверии внеочередных парламентских выборов в 2024 года, продолжает действовать, хотя ее руководители заверяют в обратном», – считает Федоров. Как полагает спикер, главный вывод минувшей кампании заключается в следующем: «на местах традиционные партии сохраняют свои позиции, хотя на национальном уровне их положение довольно плачевное».

    «Муниципальные выборы считаются своего рода репетицией общенациональных. Однако «законы» на местном и на национальном уровнях все же отличаются. Поэтому проецировать результаты нынешней кампании на президентские и парламентские выборы, которые намечены на 2027 год, некорректно. Тем не менее, намечаются тенденции, и многое будет зависеть от того, сохранят ли левые свое единство», – заключил Федоров.

    В минувшие выходные во Франции прошел второй тур муниципальных выборов. Левые силы удержали крупнейшие города страны. Так, в Париже социалист Эммануэль Грегуар набрал около 51% голосов, опередив кандидата от правых Рашиду Дати.

    Похожая ситуация сложилась и в Марселе, где действующий мэр Бенуа Пайян одержал победу с результатом около 53%, оставив далеко позади кандидата от «Национального объединения» Франка Аллизио. Одна из наиболее драматических ситуаций сложилась на выборах мэра Лиона, третьего по величине города Франции.

    Кандидат от союза левых политических сил Грегори Дусе, согласно результатам голосования, лидирует с 50,4% голосов. Он опережает своего единственного соперника Жана-Мишеля Оласа, поддержанного центристской партией «Возрождение» президента Эммануэля Макрона, лишь на 2,8 тысяч голосов. Олас не признал поражение и, упомянув о многочисленных нарушениях во время голосования, заявил, что обжалует результаты.

    Кандидаты от различных левых политических сил лидируют также в таких крупных французских городах, как Нант, Страсбург, Монпелье и Лилль. В то же время значительных успехов достигли кандидаты от правых политических сил. В частности, представителям партии «Республиканцы» и их союзникам удалось одержать верх на выборах мэров в Тулузе, Тулоне, Орлеане, Нарбонне, Лиможе, Труа и Реймсе.

    Главными успехами правой партии «Национальное объединение» на этих выборах стали победы в таких городах, как Оранж, Каркасон и Мантон, равно как и победа лидера союзной им политической силы «Союз правых за республику» Эрика Сьотти на выборах мэра Ниццы, передает BFMTV.

    Главными успехами пропрезидентской центристской партии «Возрождение» стали победы поддержанных ею кандидатов в Бордо, Мюлузе, Анже, Невере и Пуатье, а также победа лидера союзной ей политической силы «Горизонты» и бывшего премьер-министра Франции Эдуара Филиппа на выборах мэра нормандского Гавра, сообщает телеканал.

    Напомним, муниципальные выборы проводятся во Франции каждые шесть лет. В 2026 году первый тур выборов состоялся 15 марта, завершающий тур прошел 22 марта.

    23 марта 2026, 05:45 • Новости дня
    «Гитлер» победил «Зеленского» на выборах мэра во Франции

    @ Social media

    Tекст: Антон Антонов

    В коммуне Арси-сюр-Об в Шампани прошли выборы мэра, на которых Шарль Итлер (Charles Hittler) одержал победу над Антуаном Рено-Зелински (Antoine Renault-Zielinski). Figaro указывала, что борьба происходила между кандидатами с фамилиями, созвучными фамилиям Адольфа Гитлера и Владимира Зеленского.

    Министерство внутренних дел Франции сообщает, что Итлер и возглавляемый им список кандидатов в члены городского совета получили поддержку 40,59% избирателей. Рено-Зелински со своим списком оказался на третьем месте с 27,92%, передает РИА «Новости».

    Второе место занял список Анни Сука (Annie Soucat, ударение, согласно правилам французского языка, падает на второй слог), за который проголосовали 31,49% жителей коммуны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ницце лидер партии «Союз правых за республику» Эрик Сьотти одерживает победу во втором туре выборов мэра. Партия Сьотти является союзниками «Национального объединения» Марин Ле Пен.

    23 марта 2026, 20:40 • Новости дня
    На Украине спрогнозировали возвращение десятков тысяч человек в Россию
    @ Сергей Батурин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тысячи жителей ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей, которые были перемещены на Украину, смогут вернуться домой в случае отмены или существенного упрощения процедуры фильтрации, заявил экс-советник назначенного Киевом мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

    «Достаточно сказать, что не будет фильтрации или она будет упрощена, и мы увидим десятки тысяч украинцев, которые будут возвращаться… Для людей будет возвращение домой», – приводят его слова украинские СМИ, передают «Вести».

    Андрющенко также указал на ошибки, допущенные при организации приема украинцев, покинувших страну и уехавших в государства Евросоюза. По его словам, судьба беженцев, чей статус истечет в марте 2027 года, остается неясной. Он добавил, что проблему усугубляют призывы к мобилизации мужчин, находящихся за границей.

    Ранее в Раде заявили о возвращении 150 тыс. жителей Донбасса с Украины в Россию.

    23 марта 2026, 08:11 • Новости дня
    Дмитриев назвал Евросоюз последним в очереди за энергоресурсами
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз рискует оказаться последним среди покупателей российских энергоносителей на фоне развития энергетических проектов России с Вьетнамом и другими странами, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    В социальной сети Дмитриев подчеркнул: «ЕС в конце очереди».

    Такое заявление глава РФПИ сделал в ответ на публикацию BRICS News, посвящённую визиту премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тиня в Россию. Эта встреча проходит на фоне расширения сотрудничества России с азиатскими странами, в том числе в энергетической сфере.

    Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь отправился с официальным визитом в Россию.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал отказ от русофобии в ЕС условием преодоления энергетического кризиса.

    Дмитриев заявил о наступлении зимы для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен из-за провальной политики.

    23 марта 2026, 08:22 • Новости дня
    В ЕС ограничили участие Венгрии в переговорах из-за России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейский союз ограничил участие Венгрии в некоторых встречах из-за опасений, что она якобы может информировать о ходе переговоров Россию, сообщает Politico со ссылкой на дипломатические источники.

    По данным журналистов, теперь европейские переговоры часто проходят в более узком формате малых групп, чтобы ограничить доступ Венгрии к конфиденциальной информации. В материале также отмечается, что ЕС снизил объем передаваемых Будапешту сведений закрытого характера, передают «Вести».

    Параллельно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что, по его мнению, «европейская демократия умирает». Он подчеркнул, что лидеры ЕС вмешиваются во внутренние дела других государств, а также выразил обеспокоенность цензурой и экономическим спадом в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские источники сообщили об отсутствии единогласия по вопросу возможного лишения Венгрии права голоса. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна призвал ограничить Будапешт в правах из-за сотрудничества с Россией. Глава комитета Бундестага Михаэль Рот предложил лишить страну председательства в Совете ЕС после поездки Виктора Орбана в Москву.

    23 марта 2026, 05:37 • Новости дня
    Дрозденко: Над Ленобластью уничтожили более 50 дронов
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные продолжают отражать воздушную атаку над Ленинградской областью, уже ликвидировано свыше 50 украинских беспилотников, сообщил глава региона Александр Дрозденко.

    Над регионом поражено более 50 дронов, отражение атаки продолжается, сообщил Дрозденко в Max.

    До этого он сообщал о 35 сбитых БПЛА над Ленинградской областью. По этим данным, в порту Приморска повреждена емкость с топливом, начался пожар.

    До этого при атаке беспилотников в Гатчинском округе Ленобласти было повреждено остекление трех квартир.

    23 марта 2026, 14:50 • Новости дня
    Рар: Борьба СДПГ за рейтинг может разрушить хрупкое правительство Мерца

    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Теряющая популярность в Германии Социал-демократическая партия может изменить ситуацию, если начнет продвигать левые идеи – встанет на старый путь классовой борьбы. Но это разрушит и без того хрупкое состояние федерального правительства, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Христианско-демократический союз обошел СДПГ на выборах в земле Рейнланд-Пфальц.

    «Результаты выборов в земле Рейнланд-Пфальц не стал сенсационным. Христианско-демократический союз (ХДС) и Социал-демократическая партия (СДПГ) в западных регионах Германии по-прежнему являются системными партиями. Что касается «Альтернативы для Германии» (АдГ), то она, скорее, набирает вес в восточных землях», – объяснил германский политолог Александр Рар.

    Спикер обратил внимание на тенденцию снижения рейтинга СДПГ как партии рабочих и служащих. «Уже несколько лет наблюдается закат этой традиционной силы в Германии. Избиратели перестали ей доверять, рабочий класс голосует за АдГ из протеста против политики нынешнего правительства – ХДС/СДПГ. «Зеленые», которые также считаются левыми, обгоняют социал-демократов», – отметил он.

    «В этой связи для канцлера ФРГ Фридриха Мерца возникает проблема: его партнер по коалиции начинает серьезно сдавать позиции. СДПГ может изменить ситуацию, если начнет продвигать левые идеи – встанет на старый путь классовой борьбы. Но это разрушит и без того хрупкое состояние правительства», – предупредил эксперт.

    «С моей точки зрения, СДПГ должна позиционировать себя как партия мира, перестать поддерживать только Зеленского на Украине и жестче критиковать Израиль и США за операцию в Иране. В этом случае социал-демократы получили бы существенное приращение избирателей. Но политкорректность и «инквизиция» СМИ не позволят СДПГ стать партией мира», – посетовал Рар.

    Ранее партия канцлера ФРГ Фридриха Мерца Христианско-демократический союз (ХДС) одержала победу на выборах в западной земле Рейнланд-Пфальц, набрав 31%. Йенс Шпан, лидер парламентской фракции в Берлине, назвал произошедшее «историческим событием». «Это дает нам импульс для борьбы на федеральном уровне», – добавил он.

    Успех отмечается на фоне поражения партнеров Мерца по федеральной коалиции – Социал-демократической партии (СДПГ), которая заняла второе место с 25,9%. Произошедшее может усугубить кризис в Германии и дестабилизировать федеральное правительство, поскольку партия стремится привлечь на свою сторону остатки левоориентированного электората, пишет Politico.

    Однако наибольший прирост голосов получила «Альтернатива для Германии» (АдГ). Она увеличила свою поддержку более чем вдвое – до 19,5% по сравнению с предыдущими выборами. Согласно соцопросам, партия имеет все шансы одержать победы в нескольких восточных землях на выборах, запланированных на сентябрь. «Избиратели высоко ценят нашу работу в качестве оппозиционной партии. Мы продолжим этот путь, чтобы войти в состав правительства на следующих выборах», – заявила Алиса Вайдель, одна из лидеров АдГ.

    Стоит также отметить, что СДПГ потерпела поражение в Мюнхене, проиграв второй тур выборов мэра «Зеленым» с двузначным отрывом. Социал-демократы управляли столицей Баварии на протяжении нескольких десятилетий. В этой связи Ларс Клингбейль, один лидеров партии, уже анонсировал запуск обсуждения кадровых вопросов.

    23 марта 2026, 10:55 • Новости дня
    Politico: Партия Ле Пен во Франции назвала итоги выборов историческим прорывом

    Tекст: Вера Басилая

    Результаты муниципальных выборов во Франции показали значительный успех ультраправых в малых и средних городах, несмотря на проигрыш в крупных центрах, сообщает Politico.

    Ультраправое «Национальное объединение» под руководством Марин Ле Пен не смогло победить в ключевых крупных городах, таких как Марсель, Тулон и Ним, однако представители партии заявили о наращивании поддержки на местном уровне. Лидер партии Жордан Барделла заявил: «Мы достигли самого крупного прорыва в нашей истории», подчеркнув, что это начало конца старого политического порядка во Франции, передает Politico.

    В то же время партия одержала победу во множестве небольших и средних городов на юге страны, а также в таких муниципалитетах, как Каркассон, Агд и Ментон. В Ницце, пятом по величине городе Франции, победу также одержал союзник «Национального объединения». В Марселе партия получила 40% голосов, что стало значительным результатом для столь крупного и многонационального города.

    Партия отмечает, что традиционные политические силы, особенно левые, сохраняют влияние в мегаполисах, однако на национальном уровне тенденция смещается вправо. Согласно опросу Harris Interactive, Барделла лидирует в президентской гонке 2027 года с 35% голосов в первом туре, опережая ближайших конкурентов на 17%.

    Тем не менее, результаты муниципальных выборов вновь показали уязвимость ультраправых во втором туре из-за объединения других партий против них, что уже приводило к поражениям Ле Пен на выборах 2017 и 2022 годов. Соперники «Национального объединения» подчеркивают, что рост радикальных сил требует объединения центристов и консерваторов для противодействия.

    Позиции ультраправого «Национального объединения» усилились в небольших городах по итогам муниципальных выборов во Франции.

    Напомним, Эммануэль Грегуар стал новым мэром Парижа по итогам второго тура муниципальных выборов.

    Лидер партии «Союз правых за республику» Эрик Сьотти одержал победу в борьбе за пост главы Ниццы.

    Эксперты называли эту кампанию проверкой готовности общества к смене политического курса во Франции.

    23 марта 2026, 05:16 • Новости дня
    Пожар произошел в порту Приморска в Ленобласти после атаки БПЛА
    @ Официальный канал МЧС России в Max

    Tекст: Антон Антонов

    Над Ленинградской областью уничтожено 35 беспилотников, в порту Приморска повреждена емкость с топливом, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

    «Системами ПВО и РЭБ с начала атаки над Ленобластью уничтожено уже 35 БПЛА», – сообщил Дрозденко в Max.

    В порту Приморска зафиксировано повреждение емкости с топливом, что привело к возгоранию. На месте происшествия ведутся работы по тушению пожара, персонал был оперативно эвакуирован.

    «Боевая работа по отражению атаки продолжается», – сказано в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки беспилотников в Гатчинском округе Ленинградской области было повреждено остекление в трех квартирах. Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Пулково.

    Комментарии (0)

    23 марта 2026, 09:07 • Новости дня
    Христианские демократы Мерца одержали победу на выборах в Германии

    Tекст: Ольга Иванова

    Впервые за более чем 30 лет Христианско-демократический союз обошел социал-демократов на выборах в Рейнланд-Пфальце, получив 31% голосов.

    Христианско-демократический союз канцлера Фридриха Мерца одержал победу на выборах в ландтаг Рейнланд-Пфальца, сообщает ТАСС.

    По предварительным данным, опубликованным на сайте земельной избирательной комиссии, ХДС набрал 31% голосов, опередив Социал-демократическую партию Германии, которая получила 25,9%. Для СДПГ это первое поражение на выборах в этом регионе с 1991 года.

    Третье место заняла «Альтернатива для Германии», набравшая 19,5% голосов. Это практически вдвое больше, чем на прошлых выборах в 2021 году, и лучший результат партии в западной части страны. В ландтаг также проходят «Зеленые» с поддержкой 7,9% избирателей, остальные партии не преодолели пятипроцентный барьер.

    Свободная демократическая партия, ранее входившая в правящую коалицию на федеральном уровне, набрала лишь 2,1% и не получила мест в новом составе парламента. Правом голоса на этих выборах обладали почти 3 млн человек, явка составила 68,5%, что выше показателя 2021 года.

    Эксперты полагают, что провал СДПГ усилит внутренние разногласия и давление на руководство партии, в частности по вопросам социальной политики и миграции. Уже после объявления результатов выборов некоторые социал-демократы потребовали отставки сопредседателя партии Ларса Клингбайля, который занимает пост министра финансов Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье проходят выборы в ландтаг федеральной земли Рейнланд-Пфальц. Избирательные участки открылись в 8.00 по местному времени, что соответствует 10.00 по московскому времени.

    23 марта 2026, 07:34 • Новости дня
    Рютте: Зеленский хочет заключить сделку по урегулированию на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава киевского режима Владимир Зеленский стремится к заключению соглашения по Украине, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте.

    Зеленский намерен достичь договоренностей для завершения противостояния, сказал Рютте, передает РИА «Новости».

    В эфире телеканала CBS глава альянса привел детали разговора. «На прошлой неделе я полтора часа разговаривал с Зеленским в Лондоне. Он хочет заключить сделку», – указал Рютте.

    Рютте также отметил необходимость донести эту информацию до российской стороны. По его мнению, важно убедиться, что Москва готова к взаимодействию в данном вопросе.

    Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф называл переговоры с украинской делегацией во Флориде конструктивными.

    Сам Зеленский говорил, что у него плохое предчувствие из-за конфликта в Иране и его влияния на украинские переговоры.

    23 марта 2026, 10:47 • Новости дня
    Победу партии Мерца на выборах в Рейнланд-Пфальце назвали исторической

    Tекст: Ольга Иванова

    Победа Христианско-демократического союза (ХДС) на выборах в Рейнланд-Пфальце является исторической, это позволило партии впервые за 35 лет получить контроль над местным правительством, отметил лидер парламентской группы ХДС в Берлине Йенс Шпан.

    Шпан назвал результат историческим для партии. Он отметил, что успех на федеральном уровне будет способствовать укреплению позиций ХДС в целом по стране. Кандидат ХДС на пост премьер-министра земли Гордон Шнайдер подчеркнул, что победа стала возможна благодаря упорной кампании и сильной мотивации команды на местах, передает Politico.

    Самым заметным ростом поддержки отличилась партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая увеличила свой результат более чем вдвое, до 19,7%. Это лучший результат АдГ в западных землях и свидетельство растущей популярности партии вне традиционных восточных опорных регионов. Лидер АдГ Алиса Вайдль заявила, что избиратели оценили работу партии в оппозиции и выразила надежду на участие в правительстве в будущем, если удастся преодолеть «ограду» вокруг партий правого толка.

    Поражение СДПГ стало одним из худших в истории, и, как отметил министр финансов Ларс Клинкбайль, это приведет к дебатам о будущем руководства партии. СДПГ также потеряла пост мэра Мюнхена, уступив кандидатам от партии «Зеленые». Политологи полагают, что социал-демократы теперь будут более настойчиво отстаивать свои позиции в федеральной коалиции, что может осложнить работу правительства Фридриха Мерца.

    Победа ХДС произошла на фоне экономических трудностей в Германии и опасений за будущее промышленности страны. Генеральный секретарь ХДС Йенс Шпан подчеркнул, что для Германии важнее всего сейчас снова добиться экономического роста после трех лет рецессии и стагнации. АдГ активно использует тему экономического спада, усиливая давление на ХДС и рассчитывая на крупные успехи на сентябрьских выборах в восточных землях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Христианско-демократический союз обошел социал-демократов на выборах в Рейнланд-Пфальце впервые за более чем 30 лет. Партия получила почти 31% голосов.

    На Украине спрогнозировали возвращение десятков тысяч человек в Россию
    «Трюфель» поступил на вооружение в Московский военный округ
    Иран нанес удары по израильской авиабазе Тель-Ноф
    Британия объявила о размещении ЗРК в Бахрейне и Кувейте
    СПЧ направил в Минтранс предложения о запрете курьерам езды по тротуарам
    Россиян предупредили о штрафах за сбор березового сока в пределах города
    У больной раком блогера Лерчек отказал правый глаз

    Чем для мира обернется пятый в истории энергетический кризис

    Сценарий, который еще недавно казался «страшилкой», становится реальным: цены на нефть могут взлететь до 180–200 долларов за баррель. Если Ормузский пролив останется закрытым, к концу апреля мир войдет в пятый энергокризис – и он ударит по всем без исключения, от богатых импортеров до беднейших стран, у которых нет запаса прочности. Подробности

    Перейти в раздел

    Америка пришла к Лукашенко с протянутой рукой

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к «большой сделке» с США. Это сразу вызвало вопрос: не готовит ли Минск внешнеполитический разворот на Запад. Но Лукашенко подчеркнул: Вашингтон не ставил целью на переговорах вмешаться в отношения между Россией и Белоруссией. Речь шла о поставках за океан калийных удобрений, чтобы обеспечить ими в посевную американских фермеров. И заработать на этом сможет не только Минск, но и Москва. Подробности

    Перейти в раздел

    Преданный анафеме: зачем Филарет расколол украинское православие

    От церковного дипломата сталинской эпохи до анафемы и фактического забвения – такова траектория жизни патриарха-раскольника Филарета. В 1990 году он был в шаге от патриаршего престола Русской православной церкви, но после поражения предпочел раскол. Его биография стала зеркалом украинского церковного кризиса, где личные амбиции оказались важнее многовекового духовного единства славянских народов. Подробности

    Перейти в раздел

    Война с Ираном добивает остатки Британской империи

    Судьба ключевых британских военных баз в Средиземном море поставлена под вопрос. Почему Кипр, который десятилетиями терпел их присутствие на своей территории, теперь называет базы «пережитком колониализма» – и как Лондон пытается лавировать, желая сохранить присутствие на стратегически важном острове? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп сдал назад. Война с Ираном все?

      Президент США Дональд Трамп выступил с серией заявлений, из которых следует, что он не будет исполнять ультиматум по уничтожению энергетики Ирана. Наоборот, готовится «сделка», а с иранцами ведутся переговоры. Рынки в это поверили. Войне конец?

    • Евросоюз хочет расшириться на Америку

      Канаде опять предложили вступить в ЕС. На этот раз французы, озабоченные тем, чтобы Европа сохранила статус мирового центра силы. Как ни странно, многие канадцы хотят стать европейцами. Но им не дадут совершить такую глупость.

    • Новый этап войны в Иране и тупик США

      Власти Катара заявили о форс-мажоре: Иран обстрелял завод, на который приходится 20% мирового рынка СПГ. Поставки сорваны как в Европу, так и в Азию, а Тегеран объявил это новым этапом войны. Теперь у президента США Дональда Трампа осталось три варианта действий.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Пятая неделя Великого поста 2026: что можно и нельзя есть по дням, правила питания и смысл седмицы

      Сейчас идет пятая неделя Великого поста 2026 — один из самых важных и строгих периодов Четыредесятницы. Эта седмица посвящена памяти преподобной Марии Египетской и отличается особой глубиной покаянных богослужений. Верующие усиливают молитву и продолжают соблюдать ограничения в питании. Разбираем, что можно и нельзя есть по дням, какие действуют правила поста для мирян и какие особенности у пятой седмицы.

    • Что посеять на рассаду в марте: список овощей и цветов, сроки и советы на 2026 год

      Март – ключевой месяц для начала рассадного сезона, и даже во второй половине месяца еще можно успеть посеять большинство популярных культур. Если вы не начинали посевы раньше, сейчас остается вполне рабочее окно, чтобы получить крепкую рассаду и полноценный урожай. Разберемся, что посеять на рассаду в марте 2026 года, какие культуры еще актуальны и как избежать типичных ошибок.

    • Ключевая ставка ЦБ РФ сейчас: 15% в марте 2026 года – что это значит и на что влияет

      Ключевая ставка ЦБ РФ снижена до 15% годовых к концу марта 2026 года. Это уже седьмое подряд решение регулятора в рамках цикла смягчения. Разбираемся, что такое ключевая ставка простыми словами и как она влияет на кредиты, вклады и курс рубля.

    Перейти в раздел

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации