Ле Пен осудила выпады Мерца против Орбана на саммите ЕС
Лидер парламентской фракции французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен осудила критику со стороны канцлера ФРГ Фридриха Мерца в отношении премьера Венгрии Виктора Орбана, который заблокировал 20-й пакет санкций ЕС и кредит Украине на 90 млрд евро.
По итогам саммита ЕС Мерц назвал вето Орбана «актом грубой нелояльности» и заявил о возможных последствиях для Венгрии.
«Что я, наоборот, считаю спорным – так это то, что мы предоставляем право вето… но, когда страна использует его, мы оскорбляем ее всеми способами, как посчитал возможным это сделать канцлер ФРГ. Это нетерпимо», – отметила Ле Пен.
Она также добавила, что свобода государства заключается в праве самостоятельно принимать решения, отметив неприемлемость давления на суверенные страны.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что Будапешт поддержит Украину по кредиту ЕС только при условии снятия ограничений на транзит российской нефти через трубопровод «Дружба».
Ранее Виктор Орбан заявил о праве Будапешта заблокировать военный кредит Евросоюза Украине на 90 млрд евро.
Орбан назвал остановку Киевом транзита российской нефти тяжким преступлением.
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо охарактеризовал это вето как пощечину главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен.