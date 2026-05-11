Каллас исключила назначение Шредера переговорщиком Евросоюза с Россией
Бывший канцлер Германии не сможет представлять интересы европейских стран в диалоге с Москвой из-за своих тесных связей с российским бизнесом, заявила верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Кая Каллас
Верховный представитель по иностранным делам ЕС подтвердила отказ от участия Герхарда Шредера в мирном процессе, передает ТАСС. По словам Каи Каллас, европейские министры иностранных дел обсудят возможный диалог с Москвой на неформальной встрече в конце мая.
«Шрёдер является известным лоббистом российских компаний, если он станет представителем ЕС, он будет сидеть по обе стороны стола», – сказала глава дипломатической службы. Она добавила, что перед началом контактов европейским странам необходимо согласовать общую позицию.
Каллас также подчеркнула необходимость встречных уступок со стороны Москвы. Ранее стало известно, что на встрече глав внешнеполитических ведомств на Кипре 26 и 27 мая планируется обсудить список требований к России. Главным условием для старта переговоров европейская дипломатия считает немедленное и долгосрочное перемирие.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава европейской дипломатии Кая Каллас анонсировала майские консультации министров иностранных дел Евросоюза по поводу возможных тем для переговоров с Москвой. Накануне правительство Германии отвергло идею участия бывшего канцлера Герхарда Шредера в диалоге с Россией. Ранее руководитель дипслужбы ЕС пообещала подготовить перечень требований к российской стороне для урегулирования украинского конфликта.