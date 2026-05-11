Минэкономразвития: Отмена виз с Саудовской Аравией увеличит турпоток наполовину
Взаимный отказ от визовых требований со стороны России и Саудовской Аравии позволит нарастить количество туристических поездок между государствами максимум на 50%, превысив порог в 200 тыс. человек, сообщили в Минэкономразвития.
Безвизовый режим даст мощный импульс туристической отрасли двух стран, заявил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества Минэкономразвития Никита Кондратьев, передает ТАСС.
«По аналогии с другими безвизовыми режимами мы видим, что такой шаг дает возможность увеличить туристический поток еще от 30 до 50%. И, конечно, мы надеемся, что по итогам 2026 года сможем пройти порог 200 тыс. туристов из Саудовской Аравии», – заявил он.
Россия фиксирует уверенный рост числа гостей из королевства. В 2024 году страну посетили 108 тыс. туристов, а по итогам 2025 года этот показатель увеличился на 33%, превысив 140 тыс. поездок.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Саудовская Аравия заключили межправительственное соглашение о взаимной отмене визовых требований. Ассоциация туроператоров России спрогнозировала увеличение туристического потока между странами в два-три раза.