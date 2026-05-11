Британия ввела санкции против ИРИ и главы АНО «Диалог»
Британские власти расширили рестрикции, добавив в санкционные списки НКО «Институт развития интернета» и гендиректора АНО «Диалог» Владимира Табака.
Правительство Британии 11 мая обновило санкционные перечни, передает РИА «Новости».
Под новые ограничения попали российская некоммерческая организация «Институт развития интернета» и генеральный директор АНО «Диалог» Владимир Табак.
Обосновывая решение по АНО «Диалог», западные чиновники указали на якобы причастность центра к политическим процессам. Утверждается, что организация якобы способствовала дестабилизации ситуации на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Британия внесла в санкционный список АНО «Диалог» и ряд других организаций.