Пекин пообещал помирить США и Иран

Tекст: Алексей Дегтярёв

Пекин планирует и дальше участвовать в мирном разрешении разногласий между Соединенными Штатами и Ираном, сказал Го Цзякунь, передает ТАСС.

На этот курс не повлияет даже вероятное давление президента США Дональда Трампа на председателя КНР Си Цзиньпина во время будущих встреч.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Го Цзякунь подчеркнул стабильность курса страны. «Что касается ситуации с Ираном, позиция КНР остается неизменной: мы будем и впредь играть активную роль в деле прекращения огня и военных действий, а также в урегулировании конфликта и возобновлении переговоров», – заявил дипломат.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи встретился с китайским коллегой Ван И в Пекине. Глава МИД КНР выразил готовность содействовать мирным переговорам между Тегераном и Вашингтоном.