Иранские власти казнили двух человек за шпионаж в пользу «Моссад»

Иранские власти казнили двух человек за передачу секретов «Моссаду»

Tекст: Тимур Шайдуллин

Иранские власти привели в исполнение смертный приговор в отношении Якуба Каримпура и Насера Бекрзаде, которых обвинили в шпионаже в пользу израильской разведки «Моссад», передает местное информагентство Tasnim. Оба были признаны виновными в информационном сотрудничестве и шпионаже после утверждения приговора верховным судом страны.

В официальном сообщении отмечается, что Каримпур передавал «Моссаду» секретные данные о стране в период открытого противостояния с США и Израилем. Следствие установило, что Бекрзаде собирал информацию о государственных, провинциальных и религиозных деятелях, а также о стратегически важных объектах, включая Натанз.

До этого, 21 апреля в Тегеране казнили еще одного участника январских протестов, связанного с израильскими спецслужбами. А 20 апреля власти Ирана применили высшую меру наказания к двум агентам «Моссада», обвиненным в диверсиях.



