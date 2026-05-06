    Рынок «людоловов» на Украине вступил в стадию передела
    Грузинский эксперт объяснил активность Зеленского на Южном Кавказе
    Осло направил Украине 302 млн долларов на быстрые поставки вооружений
    Рейтинг Мерца в Германии стремительно упал
    Киев заявил об «отказе» России от перемирия
    В России осудили антибелорусское заявление Еревана
    Трамп остановил миссию «Проект свобода» в Ормузе
    В Грузии высмеяли «обанкротившуюся евробюрократию» на саммите ЕС-Армения
    Токаев заявил о готовности Казахстана к жесткой позиции
    Игорь Пшеничников Игорь Пшеничников Лондон хочет, чтобы Россия воевала за Шпицберген

    Британцы создают новую линию конфронтации с Россией. Теперь в Арктике – из-за Шпицбергена. Что делает идею Трампа об аннексии Гренландии бессмысленной.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему у российских семей больше нет главы

    В современном мире у бессемейности и одиночества действительно есть определенные выгоды. И прямо сейчас мы находимся в моменте, когда эти выгоды максимальны и выглядят крайне привлекательно – что, собственно, и отражает социология. Но так будет не всегда.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Для антироссийского кино у Запада закончились силы и идеи

    Сильная массовая кинопродукция, сравнимая с шедеврами прошлого столетия, представляет собой инструмент мобилизации широких народных масс. Но на Западе ни один политик не заинтересован в том, чтобы население его страны почувствовало себя сплоченным коллективом.

    6 мая 2026, 12:42 • Новости дня

    ВСУ за сутки в зоне СВО потеряли более 1,1 тыс. военных

    Tекст: Мария Иванова

    В зоне СВО подразделения группировки войск России улучшили позиции на нескольких направлениях, нанеся значительные потери противнику – до 1125 военнослужащих и десятки единиц техники.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной бригады, отдельного штурмового батальона ВСУ и двух бригад теробороны около Кияницы, Могрицы и Лесного в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Харьковской области поражены живая сила и техника механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины рядом с Ивановкой, Чайковкой и Крейдянкой.

    Противник при этом потерял до 210 военнослужащих, пять бронемашин, артиллерийское орудие и ЗРК.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной и штурмовой бригад ВСУ возле Крестища, Сидорово и Пришибом в Донецкой народной республике (ДНР).

    Потери ВСУ составили свыше 180 военнослужащих, две бронемашины, три артиллерийских орудия и пять станций РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Константиновки и Дружковки в ДНР.

    ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, пять орудий полевой артиллерии и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, механизированной, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ и трех бригад нацгвардии у Торского, Белицкого, Новоалександровки, Доброполья и Новониколаевки в ДНР, Новоподгородного и Новопавловки в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 290 военнослужащих, танк, бронемашина, две РСЗО, четыре артиллерийских орудия и станция РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне потери ВСУ в зоне СВО за сутки составили порядка 1,2 тыс. военнослужащих.

    В минувшие выходные российские войска установили контроль над селом Мирополье в Сумской области.

    Днем ранее они взяли под контроль Покаляное в Харьковской области.

    5 мая 2026, 13:23 • Новости дня
    Зеленский заявил о запуске ракет «Фламинго» по России

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о боевых пусках крылатых ракет F-5 Flamingo в сторону России.

    Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины осуществили боевые пуски крылатых ракет F-5 Flamingo по территории России, передает Lenta.ru.

    По его словам, боевые пуски крылатых ракет F-5 Flamingo в рамках операции Вооруженных Сил Deep Strike по нескольким целям. Он также заявил, что эти ракеты якобы смогли преодолеть расстояние в 1,5 тыс. километров.

    Совладелец компании Fire Point Денис Штильман заявил о планах запустить по Москве 30 баллистических ракет.

    Напомним, накануне российские средства ПВО за сутки сбили 507 украинских дронов.

    5 мая 2026, 19:22 • Новости дня
    Погранохрана Финляндии: Нарушившие границу дроны летели с Украины в Россию
    Tекст: Валерия Городецкая

    Tекст: Валерия Городецкая

    Дроны, нарушившие воздушное пространство Финляндии, предположительно, вылетели с Украины и следовали в сторону России, сообщила финская пограничная охрана.

    «На основании информации, полученной в ходе предварительного расследования, предполагается, что беспилотные летательные аппараты с очень высокой вероятностью вылетели с Украины», – заявило ведомство, передает РИА «Новости».

    По данным погранохраны, дроны двигались с южного направления на северо-восток через территорию Финляндии. После этого они покинули воздушное пространство страны и направились к российской границе. Пограничная охрана также подчеркнула, что конечный пункт назначения этих беспилотников до сих пор не установлен.

    В воскресенье Минобороны Финляндии сообщило о неопознанном дроне у российской границы.

    Премьер Финляндии заявил Владимиру Зеленскому о недопустимости вторжения беспилотников.

    5 мая 2026, 19:00 • Видео
    Вашингтон заставил Германию скулить

    В свете угроз администрации США лишить немцев дальнобойных ракет «Томагавк», канцлер ФРГ Фридрих Мерц неожиданно поддержал Вашингтон в торговом конфликте с Евросоюзом. Только вот Германии это не поможет.

    5 мая 2026, 13:41 • Новости дня
    Военкоры показали результаты ударов ВС РФ по целям на Украине
    @ dsns

    Tекст: Вера Басилая

    Минувшей ночью российские военные поразили объекты энергетики, железнодорожные станции и промышленные предприятия в нескольких регионах Украины, сообщают военкоры с места событий.

    Взрывы прозвучали в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Сумской и Запорожской областях, сообщил военкор Евгений Поддубный. Целями атак стали объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, которые используются в интересах украинской армии.

    В Днепропетровской области поражены склады промышленного кластера «Метинвест» и железнодорожная станция, сообщили «Военкоры Русской Весны». В Вышгородском районе под Киевом после попадания вспыхнул сильный пожар на территории промышленного предприятия. Удары также пришлись по промзоне в Запорожье.

    В районе полтавской Машевки огневое поражение нанесено комплексу по переработке газа и газового конденсата. Из-за этого в регионе начались проблемы с подачей топлива. Кроме того, в Харьковской области уничтожен железнодорожный состав, а в Одессе повреждена портовая инфраструктура.

    Во вторник в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины.

    Глава Полтавской областной администрации Виталий Дьяковнич заявил о повреждении местного промышленного предприятия и железнодорожной инфраструктуры.

    6 мая 2026, 11:10 • Новости дня
    Киев заявил об «отказе» России от перемирия
    Tекст: Вера Басилая

    Tекст: Вера Басилая

    Недавние ночные атаки беспилотников и ракет свидетельствуют об отказе российской стороны от перемирия, предложенного украинским руководством в преддверии 9 Мая, заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

    Украинские власти заявили, что ночные удары дронов и ракет демонстрируют отказ Москвы от предложения Киева о перемирии, передает Bloomberg.

    «Российские атаки с использованием 108 беспилотников и трех ракет продолжались всю ночь, включая утренние удары по Харькову и Запорожью», – сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига в социальной сети. По его словам, это показывает, что Россия якобы отвергает мир, а призывы к прекращению огня не имеют отношения к дипломатии.

    Bloomberg отмечает, что Россия не заявляла о намерении соблюдать режим тишины с 6 мая, предложенный Владимиром Зеленским в ответ на объявление Путиным одностороннего прекращения огня 8 и 9 мая. При этом в понедельник Минобороны России предупредило о возможном массированном ракетном ударе по центру Киева в случае срыва парада на Красной площади.

    Сибига не уточнил, воздержится ли Украина от ударов 9 мая.

    Зеленский во вторник отметил отсутствие координации с его правительством по поводу российского объявления о прекращении огня.

    В последние недели Украина усилила атаки на объекты в глубине России, включая попадание дрона в жилой дом в Москве.

    Ранее советник министра обороны республики Сергей Стерненко заявил, что Вооруженные силы Украины не намерены придерживаться режима перемирия с Россией на 9 Мая.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский объявил режим тишины с 6 мая.

    До этого президент России Владимир Путин объявил перемирие на 8 и 9 мая.

    Министерство обороны России сообщило, что за ночь с 5 на 6 мая были нейтрализованы 53 беспилотника самолетного типа. В этот же период была совершена атака на Джанкой, в результате которой погибли пять мирных жителей.

    5 мая 2026, 19:30 • Новости дня
    Еврокомиссия объявила о создании альянса с Украиной по БПЛА
    Tекст: Валерия Городецкая

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейская комиссия объявила о старте приема заявок для желающих стать членами-учредителями нового альянса Европейского союза и Украины в сфере беспилотных летательных аппаратов.

    В заявлении Еврокомиссии отмечается, что этот альянс призван укрепить безопасность и оборону Евросоюза и Украины, передает РИА «Новости».

    Основная задача нового объединения будет заключаться в поддержке разработок в области БПЛА, а также в совершенствовании средств противодействия беспилотникам.

    Желающие войти в число участников могут подать заявки до 25 мая.

    Ранее Минобороны России опубликовало список иностранных предприятий, производящих беспилотники для Украины, включая адреса компаний в восьми европейских странах.

    5 мая 2026, 20:30 • Новости дня
    В 155-й ОМБР ВСУ избили экс-чемпиона Украины по карате Маленко
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В расположении 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ произошел инцидент с избиением военнослужащего, который оказался экс-чемпионом Украины по карате-кекусинкай Сергеем Маленко.

    Факт избиения подтвердили в российских силовых ведомствах, передает ТАСС.

    Ранее украинское издание «Страна» опубликовало видео, на котором видно, как мужчину со связанными руками избивают ногами по голове на глазах у строя личного состава.

    По данным собеседника агентства, жестокое избиение происходило при участии одного из операторов беспилотников, который после случившегося самовольно покинул расположение части. При этом, как отмечается, командир подразделения находился на месте и не вмешался в происходящее.

    После появления видео в социальных сетях Сухопутные войска ВСУ в своем Telegram-канале не стали опровергать факт инцидента.

    Ранее боевиков из подразделения «Волки Да Винчи» задержали на Украине за похищение. В апреле военные ВСУ избили мужчину и угнали его машину в Сумской области.

    6 мая 2026, 00:21 • Новости дня
    Жертвами атаки беспилотников на Джанкой стали пять человек
    Tекст: Антон Антонов

    Tекст: Антон Антонов

    В результате удара украинских беспилотников по Джанкою погибли пять мирных жителей, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

    «К сожалению, в результате удара вражеских БПЛА по Джанкою есть жертвы среди гражданского населения – пять человек погибли», – сообщил глава региона в «Максе».

    Он выразил соболезнования родным и близким жертв атаки. Руководство республики гарантировало оказание всей необходимой поддержки семьям погибших. В настоящее время на месте происшествия работают профильные экстренные службы.

    Глава региона подчеркнул, что держит ситуацию под личным контролем. Он попросил граждан сохранять спокойствие и ориентироваться исключительно на официальную информацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские беспилотники атакуют территорию Крыма. Над Севастополем сбили 12 беспилотников.

    6 мая 2026, 10:19 • Новости дня
    Киев обвинил Россию в «нарушении» объявленного Зеленским режима тишины
    Tекст: Вера Басилая

    Tекст: Вера Басилая

    Советник министра обороны республики Сергей Стерненко заявил, что Вооруженные силы Украины не намерены придерживаться режима перемирия с Россией на 9 Мая из-за «нарушения» Москвой объявленного Владимиром Зеленским режима тишины.

    Вооруженные силы Украины не намерены придерживаться режима перемирия с Россией на 9 Мая, передает Lenta.ru. Советник министра обороны Украины Сергей Стерненко заявил, что российские военные «нарушили» режим тишины и провели ряд атак на украинские объекты.

    Стерненко подчеркнул, что якобы эти атаки нивелируют объявленное Владимиром Путиным «перемирие» на 9 мая». Он добавил, что в такой ситуации украинская сторона не видит возможности для соблюдения перемирия.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский объявил режим тишины с 6 мая.

    Отметим, что ранее президент России Владимир Путин объявил перемирие 8 и 9 мая.

    Минобороны сообщило, что с 21.00 мск 5 мая до 7.00 мск 6 мая нейтрализовано 53 беспилотника самолетного типа. В том числе в результате атаки на Джанкой погибли пять мирных жителей.

    Губернатор Курской области Александр Хинштейн подтвердил атаки ВСУ утром 6 мая после объявления режима тишины Владимиром Зеленским.

    5 мая 2026, 14:25 • Новости дня
    Власти ДНР сообщили о скором окружении Константиновки
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска берут в малое кольцо населенный пункт Константиновка в ДНР, рассказал советник главы республики Игорь Кимаковский.

    Кимаковский рассказал, что российские войска берут населённый пункт Константиновка в Донецкой Народной Республике в малое кольцо, замыкая окружение украинских сил, передает ТАСС.

    По словам Кимаковского, сейчас самые ожесточённые боевые действия идут именно в Константиновке. «Идет такое малое кольцо вокруг Константиновки на замыкании», – отметил он, добавив, что после освобождения Ильинки и Длинной Балки российские силы выравнивают фронт на северном направлении.

    Кимаковский также сообщил, что продвижение продолжается на север, а линия соприкосновения российских и украинских сил смещается на запад.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская армия создала полукольцо протяженностью 16 км вокруг Константиновки и поставила группировку ВСУ под угрозу полного окружения.

    Российские подразделения на юго-западе Константиновки усилили давление на противника.

    Российские дроноводы и артиллеристы взяли под огневой контроль все подходы к Константиновке в ДНР.

    5 мая 2026, 19:52 • Новости дня
    Дрон ВСУ убил тракториста в Белгородской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В селе Лаптевка Ракитянского округа Белгородской области беспилотник атаковал трактор во время работы в поле, погиб тракторист, сообщают власти региона.

    В селе Лаптевка Ракитянского округа Белгородской области дрон ВСУ атаковал трактор, работавший в поле. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    «В районе села Лаптевка Ракитянского округа работающий в поле трактор подвергся атаке FPV-дрона. Погиб тракторист. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Выражаю самые искренние соболезнования всем его родным и близким», – написал глава региона.

    Ранее во вторник два беспилотника ВСУ атаковали Белгород, ранив женщину и мальчика одиннадцати лет. В этот же день украинский беспилотник убил мирную жительницу Шебекино.

    А накануне атаки ВСУ на Белгородскую область привели к гибели одного мирного жителя и ранениям семи человек, включая десятилетнего ребенка и бойца подразделения «Орлан».


    5 мая 2026, 17:20 • Новости дня
    При атаке БПЛА на Чебоксары погибли два человека
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Жертвами масштабной атаки беспилотников по Чебоксарам стали двое мирных жителей, еще 34 человека получили различные травмы, включая одного ребенка, повреждено 28 многоквартирных домов, сообщают власти республики.

    Два человека погибли в результате самой масштабной атаки беспилотников по Чувашии, сообщил глава республики Олег Николаев в своем канале на платформе Мах.

    «Чувашия столкнулась с беспрецедентным вызовом – самой масштабной атакой вражеских ВСУ. К глубокой скорби, двое мирных жителей погибли. Приношу искренние соболезнования их родным и близким. Мы скорбим вместе с вами», – написал он.

    Еще 34 человека получили ранения, в том числе один ребенок. Большинство пострадавших уже выписаны из больниц, а оставшимся в стационарах оказывается вся необходимая помощь, сообщил Николаев, подчеркнув, что медицинский персонал работает в усиленном режиме.

    Основной удар пришелся на гражданскую инфраструктуру. Повреждены 28 многоквартирных домов, в которых живут 8,5 тыс. человек. В двух зданиях нарушены несущие конструкции, их жителям предложено переселиться в подготовленные общежития и три пункта временного размещения, где организовано питание, предоставлены медикаменты и работают психологи.

    В регионе введен режим чрезвычайной ситуации, решение о котором принято на заседании оперативного штаба. Это позволит оперативно мобилизовать ресурсы для быстрой помощи пострадавшим. Глава Чувашии заверил, что будет оказана вся необходимая поддержка семьям погибших и пострадавших, этот вопрос находится на его особом контроле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ночного налета украинских беспилотников на Чебоксары 5 мая трое мирных жителей получили травмы различной степени тяжести. Позже глава Чувашии заявил о повторных ударах по городу. После этого в Чебоксарах открыли пункты временного размещения, более 700 человек обратились за помощью.

    5 мая 2026, 22:13 • Новости дня
    Госдеп США одобрил продажу Украине авиабомб JDAM на 373,6 млн долларов

    Tекст: Вера Басилая

    Госдепартамент Соединенных Штатов согласился на возможную сделку по поставке Украине авиабомб JDAM увеличенной дальности на сумму 373,6 млн долларов, включая сопутствующее оборудование.

    Госдепартамент США принял решение одобрить потенциальную продажу Украине авиационных бомб Joint Direct Attack Munition (JDAM) увеличенной дальности и соответствующего оборудования по линии программы иностранных военных поставок. Сумма сделки составляет 373,6 млн долларов, передает РИА «Новости».

    В заявлении Госдепа подчеркивается, что эта сделка направлена на достижение внешнеполитических и национальных интересов безопасности Соединенных Штатов. Прямая речь в заявлении гласит: «У Украины не возникнет трудностей с включением этих изделий и услуг в состав своих вооруженных сил».

    Также подчеркивается, что предполагаемая продажа не изменит общий военный баланс в регионе. В документе отмечается, что поставка JDAM призвана усилить оборонные возможности Украины, но не повлияет на стратегическую ситуацию в регионе.

    Госдепартамент США одобрил продажу Киеву военных запчастей на 185 млн долларов.

    6 мая 2026, 09:30 • Новости дня
    ВСУ уничтожили корпус свинокомплекса в Брянской области

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Севском районе Брянской области в результате удара беспилотных летательных аппаратов сгорел один из производственных корпусов свинокомплекса «Подывотье», сообщили в «Мираторге».

    После атаки БПЛА произошел пожар, он полностью уничтожил один из производственных корпусов, сообщили представители компании, передает ТАСС.

    Возгорание удалось оперативно локализовать и ликвидировать силами сотрудников предприятия. В результате происшествия никто из персонала не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле при атаке украинского дрона на территорию агрохолдинга в селе Брахлов погиб сотрудник предприятия.

    6 мая 2026, 12:16 • Новости дня
    Политолог: Зеленский не собирался соблюдать «режим тишины»

    Политолог Шеслер: Украина не собиралась соблюдать «режим тишины» Зеленского

    Tекст: Олег Исайченко

    Tекст: Олег Исайченко

    Владимир Зеленский, вероятно, уведомил Минобороны Украины о том, что его заявление об объявлении «режима тишины» сделано исключительно для вида и останавливать удары по территории России на самом деле не следует, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Так она прокомментировала несоблюдение ВСУ объявленного Зеленским «режима тишины».

    «Объявленный Владимиром Зеленским «режим тишины» – лишь декларация, заявление о планах и намерениях, которое не имеет отношения к реальным действиям украинской армии. На деле никакого решения соблюдать перемирие на Украине просто нет», – считает политолог Лариса Шеслер. По ее мнению, версия о том, что генералы на местах ослушались указаний Зеленского, несостоятельна.

    «Зеленский полностью контролирует министерство обороны, силовые структуры, судебные органы. Если бы он действительно решил приостановить военные действия, это было бы сделано. Я допускаю, что Зеленский уведомил Минобороны, что его заявление – исключительно для вида, а останавливать атаки на территорию России в реальности не следует», – предположила собеседница.

    Как считает Шеслер, Зеленский объявлением «режима тишины» преследовал несколько целей. Первая – это продемонстрировать Дональду Трампу якобы миролюбивые намерения украинской стороны. «Конечно, это пиар-акция, желание показать свою позицию «голубя» президенту США, который неодобрительно относится к агрессивной риторике и политике Киева», – уточнила политолог.

    Вторая цель – создать предлог для обвинения России в том, что это Москва нарушает «перемирие», продолжила собеседница. Она напомнила, что российские военные, согласно приказу Верховного главнокомандующего Владимира Путина, будут соблюдать режим прекращения огня 8 и 9 мая, а о периоде с 6 мая речи не шло. «Но в Киеве считают, что происходящее можно использовать как оправдание для обстрелов Украиной российских городов», – добавила спикер.

    Эксперт допустила, что именно поэтому Зеленский объявил «режим тишины» со среды – обзавестись «поводом» для сворачивания своего «перемирия» и несоблюдения режима прекращения огня 8 и 9 мая. «Украинское руководство полагает, что ситуация меняется в их пользу. Как мы видим, Украина не собирается заканчивать эскалацию», – заключила Шеслер.

    Напомним, в ночь на среду вступил в силу режим тишины, объявленный Украиной. Между тем Минобороны России сообщает, что в период с 21.00 мск 5 мая до 7.00 мск 6 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотника над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

    В результате удара украинских БПЛА по Джанкою погибли пять мирных жителей, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. ВСУ 54 раза за прошедшие сутки открывали артиллерийский огонь по приграничным районам Курской области, над регионом сбито 79 вражеских дронов, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

    Кроме того, зафиксировано десять фактов целенаправленных атак украинской армии на Запорожскую область за сутки. Атакам подверглись город Энергодар, Васильевский, Каменско-Днепровский и Михайловский муниципальные округа. Пострадали две женщины, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

    При этом на Украине ссылаются на российские ночные удары дронов и ракет. «Это показывает, что Россия отвергает мир», – считает глава МИД Украины Андрей Сибига. Нюанс в том, что Москва не заявляла, что будет соблюдать «режим тишины» с полуночи 6 мая, предложенный Владимиром Зеленским, признает агентство Bloomberg.

    Напомним, Россия в преддверии Дня Победы в одностороннем порядке объявила о режиме прекращения огня 8 и 9 мая. О том, что Москва готова пойти на такой шаг, изначально Владимир Путин заявил в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом. Глава Белого дома поддержал эту инициативу.

    Российское военное ведомство предупредило, что ВС России нанесут ответный массированный ракетный удар по центру украинской столицы, если ВСУ попытаются сорвать празднование 81-й годовщины Победы. «Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город», – добавили в министерстве.

    Такой сигнал стал реакцией на угрозы Владимира Зеленского атаковать Москву именно 9 мая. С таким заявлением, напомним, он выступил на открытии VIII саммита Европейского политического сообщества в Ереване. «Украинские дроны могут также пролететь на этом параде», – заявил Зеленский.

    6 мая 2026, 09:49 • Новости дня
    Экс-офицер ЦРУ предрек Зеленскому гибель при срыве парада в Москве 9 мая

    Экс-офицер ЦРУ Джонсон предрек Зеленскому гибель при срыве парада в Москве 9 мая

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон предупредил о тяжелых последствиях для Владимира Зеленского в случае попытки сорвать парад в Москве на День Победы.

    Офицер ЦРУ в отставке Ларри Джонсон заявил, что лидер киевского режима Владимир Зеленский рискует собственной жизнью и судьбой страны, если попытается сорвать парад в Москве 9 мая, передают «Вести».

    По словам Джонсона, пересечение «определенной черты» в отношении России может стать для Зеленского фатальной ошибкой.

    «Он бы обеспечил себе скорую гибель. Он бы недолго продержался, если бы сделал это… Тогда русские больше не будут себя сдерживать», – сказал Джонсон, выступая в YouTube.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский допустил атаку беспилотников на Москву во время парада Победы.

    В ответ Министерство обороны России предупредило о массированном ракетном ударе по центру Киева.

    Кипрский журналист Алекс Христофору спрогнозировал падение украинской столицы из-за подобных угроз.

    Что будет с ценами на авиабилеты

    Миллиардные убытки терпит мировая авиаотрасль, которая столкнулась не только с ростом цен на топливо, но и реальным его дефицитом. Авиакомпании по всему миру вынуждены сокращать число рейсов на май, повышать цены и пересаживать пассажиров на более экономные борта. Кто оказался в лучшей ситуации? Подробности

    Бизнес Зеленского на ракетах «Фламинго» затягивает конфликт на Украине

    За сутки российская ПВО отразила одну из самых масштабных атак последних месяцев: уничтожены более 600 украинских беспилотников и шесть крылатых ракет «Фламинго». Одновременно на Украине всплыли новые детали коррупционного скандала вокруг производителей этих ракет. Как связаны военные операции ВСУ с применением «Фламинго» с попыткой замаскировать политический кризис в Киеве? Подробности

    Россия запустила «рабочую лошадку» для космического суверенитета

    С Байконура успешно стартовала новая ракета-носитель «Союз-5». В экспертной среде отмечают, что новая ракета откроет большие возможности для России в сфере космоса. Чем «Союз-5» отличается от предшественников и как прошедший запуск отразится на создании российской космической станции? Подробности

    Рынок «людоловов» на Украине вступил в стадию передела

    Правоохранительные органы Украины отчитываются о массовых задержаниях тех, кто давно уже получил прозвище «людоловы» – сотрудников так называемых территориальных центров комплектования (ТЦК), то есть военкоматов. На этих людях держится не только насильственная мобилизация в ВСУ, но и грандиозная коррупционная вертикаль. И к настоящей борьбе с коррупцией эти аресты отношения не имеют. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Вашингтон заставил Германию скулить

      В свете угроз администрации США лишить немцев дальнобойных ракет «Томагавк», канцлер ФРГ Фридрих Мерц неожиданно поддержал Вашингтон в торговом конфликте с Евросоюзом. Только вот Германии это не поможет.

    • Зеленский грозит России в гостях у Пашиняна

      В столице Армении проходит саммит Европейского политического сообщества, высокопоставленные гости которого устали хвалить хозяина – премьера Никола Пашиняна – за антироссийский курс. В числе гостей – Владимир Зеленский.

    • Евросоюз сломал президента Сербии?

      Сербии предрекают скорую смену президента и досрочные парламентские выборы, а Евросоюз уверен, что нашел слабое место Александра Вучича и скоро посадит в Белграде своего человека. Так ли это?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Магнитные бури в мае 2026: точный прогноз по дням, опасные даты и влияние на здоровье

      Май 2026 года принесет россиянам не только долгожданные праздники и тепло, но и несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Ученые предупреждают: вторая половина месяца окажется особенно неспокойной. В материале – подробный прогноз магнитных бурь на каждый день мая, объяснение того, как на самом деле солнечная активность влияет на самочувствие, и практические советы для метеочувствительных людей.

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

