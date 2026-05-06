Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной бригады, отдельного штурмового батальона ВСУ и двух бригад теробороны около Кияницы, Могрицы и Лесного в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

А в Харьковской области поражены живая сила и техника механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины рядом с Ивановкой, Чайковкой и Крейдянкой.

Противник при этом потерял до 210 военнослужащих, пять бронемашин, артиллерийское орудие и ЗРК.

В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной и штурмовой бригад ВСУ возле Крестища, Сидорово и Пришибом в Донецкой народной республике (ДНР).

Потери ВСУ составили свыше 180 военнослужащих, две бронемашины, три артиллерийских орудия и пять станций РЭБ, перечислили в Минобороны.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Константиновки и Дружковки в ДНР.

ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, пять орудий полевой артиллерии и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.

Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, механизированной, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ и трех бригад нацгвардии у Торского, Белицкого, Новоалександровки, Доброполья и Новониколаевки в ДНР, Новоподгородного и Новопавловки в Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 290 военнослужащих, танк, бронемашина, две РСЗО, четыре артиллерийских орудия и станция РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне потери ВСУ в зоне СВО за сутки составили порядка 1,2 тыс. военнослужащих.

В минувшие выходные российские войска установили контроль над селом Мирополье в Сумской области.

Днем ранее они взяли под контроль Покаляное в Харьковской области.