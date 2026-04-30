  Российские войска освободили сумскую Корчаковку и Новоалександровку в ДНР
    «Наиболее жесткий сценарий – ценовая война»
    Британия объявила о создании единого флота с Европой против России
    Медведев: После распада СССР все смотрели на Запад через «розовые очки»
    Трамп пригрозил Германии выводом американских войск
    Франция утратила рост экономики
    ЕС предложил Украине утешительные льготы вместо ускоренного членства
    Медведев заявил о наличии у России уникального секретного оружия
    Главу стройкомпании «Автодор» отправили под суд в Москве
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Великим державам пора экономить силы

    Мировая политика перестает быть спортивным состязанием, а становится гонкой на выживание, где в строю останется не самый яркий, а тот, кто сумеет грамотно распределить наличные ресурсы. Трата военных и политических активов ради мелких задач или престижа становится нерациональной.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Революция ИИ – последний шанс Запада

    Впервые в истории у людей появился повод объединиться не по принципу принадлежности к одной расе, религии или идеологии, а только потому, что они люди. Может быть, это в итоге нас и спасет от мрачного владычества цифровой элиты.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Жизнь страны надо развивать, а не запрещать

    Чем больше люди в ущерб личным интересам и удобствам проявляют терпение и понимание в действительно важных моментах, тем больше их раздражают явно бессмысленные, глупые и просто неадекватные ограничения и запреты.

    30 апреля 2026, 12:20 • Новости дня

    Эксперт: Путин предложил Трампу способ сохранить лицо в конфликте с Ираном

    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    В конфликте между США и Ираном наступила та фаза, когда Россия посчитала уместным и своевременным вступить в прямое обсуждение урегулирования кризиса. Возможно, российский лидер предложил американскому коллеге вариант сохранения лица в аспекте иранской ядерной программы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа.

    «Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся спустя день после того, как президент России принимал в Санкт-Петербурге главу МИД Ирана», – напомнил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». По его мнению, звонок российского лидера американскому коллеге стал ожидаемым.

    «Путин, по всей видимости, представил Трампу позицию Ирана, которую поддерживает и Москва – иначе, я думаю, мы не выступали бы посредниками. Кроме того, глава государства изложил Штатам вариант завершения конфликта на Ближнем Востоке. Продолжительность разговора свидетельствует о том, что обсуждались исключительно важные вопросы, связанные с кризисом в Персидском заливе, в том числе и последствия для мировой экономики», – рассуждает собеседник.

    «Результаты нынешних событий в регионе повлияют на архитектуру отношений в мире, многополярность, позиции великих держав», – прогнозирует Ткаченко. В этой связи политолог счел заявления по Украине, сделанные по итогам разговора президентов, «ритуальными». «Мне кажется, это стало дипломатическим прикрытием, призванным снизить накал ожиданий относительно переговоров по ключевой теме беседы – кризис в Персидском заливе», – добавил спикер.

    Он предположил, что наступила та фаза конфликта между США и Ираном, когда Россия посчитала уместным и своевременным вступить в обсуждение. В этом контексте любопытно заявление Трампа после переговоров с Путиным о том, что Москва «тоже не хочет, чтобы у Исламской республики было ядерное оружие».

    «Я допускаю, что российский лидер предложил американскому коллеге вариант «сохранения лица» США в аспекте иранской ядерной программы. Идея не нова и состоит в том, что Россия вывозит на свою территорию запас обогащенного урана из Ирана», – указал эксперт, добавив, что в текущей ситуации Штаты в глазах всего мира выглядят проигравшими в конфликте.

    «Предложение же Москвы – это, своего рода, наш подарок Трампу в благодарность за то, что он сокращает вовлечение Вашингтона в украинский кризис», – считает Ткаченко. По его мнению, предположению американского президента о том, что конфликты на Украине и в Иране закончатся в одни сроки, едва ли можно назвать верным.

    «Они никак не связаны между собой. У этих конфликтов своя динамика, свои интересы. Если они вдруг разрешатся в один момент, то это окажется совпадением. Но мне кажется, что все-таки кризис на Украине завершится позже», – заключил аналитик.

    В среду Владимир Путин и Дональд Трамп провели очередной телефонный разговор, который продолжался более 1,5 часов. О содержании беседы рассказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков. По его словам, общение президентов велось в дружественном ключе, было откровенным и деловы.

    Путин первым делом высказал слова поддержки американскому коллеге в связи с попыткой покушения на него 25 апреля в гостинице «Вашингтон Хилтон». «Российский лидер решительно осудил это преступление, подчеркнув, в частности, неприемлемость любых форм политически мотивированного насилия», – цитирует Ушакова сайт Кремля.

    «Кстати, было упомянуто, что опасный инцидент произошел как раз накануне дня рождения первой леди США, 26 апреля. Мелании Трамп были переданы поздравления и отмечен ее вклад в усилия по воссоединению российских и украинских детей с семьями», – добавил помощник президента России.

    Он указал, что из вопросов международной повестки дня основное внимание главы государств уделили ситуации вокруг Ирана и в Персидском заливе. «Владимир Путин считает правильным решение Дональда Трампа продлить режим прекращения огня в отношении Ирана. Это должно дать шанс переговорам и в целом помочь стабилизации обстановки», – указал Ушаков.

    По его словам, российский лидер обратил внимание на неизбежные и крайне пагубные последствия в случае возобновления силовых действий в отношении Исламской республики со стороны США и Израиля. «ИИ конечно, совсем неприемлемым и опасным видится вариант с наземной операцией на территории Ирана», – сказал помощник главы государства.

    Он сообщил, что Москва настроена содействовать развязке кризиса дипломатическим путем и предложила ряд соображений, направленных на урегулирование разногласий вокруг иранской ядерной программы. «В этих целях будут продолжены активные контакты с иранскими представителями, лидерами стран Персидского залива, а также с Израилем и, естественно, командой американских переговорщиков», – добавил Ушаков.

    Путин по просьбе Трампа охарактеризовал обстановку на линии соприкосновения: российские войска удерживают стратегическую инициативу и теснят позиции противника, отметил чиновник. Российский лидер в ходе беседы упомянул, что с начала 2025 года Москва передала Киеву более 20 тыс. тел погибших, получила – чуть более 500.

    «И Владимир Путин, и Дональд Трамп высказали, по сути, схожие оценки поведения киевского режима во главе с Зеленским, который, подстрекаемый европейцами и при их поддержке, ведет линию на затягивание конфликта. Российский лидер прямо сказал, что Киев прибегает к откровенно террористическим методам, атакуя сугубо гражданские объекты на российской территории», – заявила помощник президента России.

    Путин в беседе с Трампом подтвердил, что цели военной операции будут достигнуты, подчеркнул Ушаков. Москва при этом, отметил он, предпочла бы, чтобы это стало результатом переговорного процесса. Глава Белого дома позитивно оценил недавно объявленное РФ пасхальное перемирие, а Путин заявил ему о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы. Американский президент активно поддержал инициативу.

    Трамп, в свою очередь, назвал беседу с Путиным хорошей. По словам главы Белого дома, российский лидер заинтересован в поиске решения по Украине. «Я думаю, Путин хотел бы увидеть решение по Украине. Это хорошо», – добавил он. Трамп рассказал, что ранее президент России был готов к сделке, но «некоторые люди» помешали этому.

    Он предположил, что военные действия в Иране и на Украине могут завершиться в одни сроки. Американский лидер также сообщил, что Путин предложил помочь с решением конфликта на Ближнем Востоке. «Я ответил, что предпочел бы, чтобы вы участвовали в прекращении войны с Украиной. Для меня это было бы важнее, потому что мы собираемся этого достичь», – сказал американец.

    Президент США также заявил, что Украина потерпела поражение в военном плане, однако после привел статистику, которая указывает на то, что он мог подразумевать Иран: «Там 159 кораблей – каждый корабль сейчас под водой». По словам главы Белого дома, его российский коллега «тоже не хочет видеть у Ирана ядерное оружие».

    Отметим, телефонный разговор президентов стал 12-м с момента возвращения Трампа в Белый дом в начале 2025 года, а предыдущий – состоялся 9 марта.

    29 апреля 2026, 22:28 • Новости дня
    Воспитывающий двух дочерей Залужный пообещал заставить сына «вернуть Донбасс»
    @ Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший главком ВСУ Валерий Залужный пообещал заставить своего несуществующего сына поклясться вернуть Украине Донбасс и другие утраченные территории.

    Посол Украины в Британии и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что собирается заставить своего сына поклясться вернуть Украине утраченные территории, передает РИА «Новости».

    По словам Залужного, он намерен дать такое поручение сыну перед своей смертью, а если тот не выполнит обещание, то эта миссия перейдет к его внуку.

    «Я, когда буду умирать, заставлю своего сына поклясться, что он вернет <…> территории. А если не он, то его сын», – приводит его слова издание «Страна.ua».

    Однако, как отмечает источник, у Залужного нет сыновей – бывший главком ВСУ воспитывает двух дочерей.

    Ранее Залужный сравнил конфликт на Украине с боем против известного боксёра Майка Тайсона.

    29 апреля 2026, 21:54 • Новости дня
    Трамп заявил о поражении Украины в военном противостоянии
    @ REUTERS/Serhii Korovainyi

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия нанесла поражение Украине в военном плане.

    «Думаю, в военном плане Украина потерпела поражение. Вы бы этого не узнали, читая фальшивые новости», – сказал американский лидер в беседе с журналистами в Белом доме, передает ТАСС.

    Американский лидер попытался проиллюстрировать свою позицию, однако в своей речи приводил примеры, связанные с Ираном. «У них было 159 кораблей. Все корабли теперь находятся под водой. <…> Все их (военные) самолеты сбиты», – сказал он.

    Кроме того, Трамп выразил мнение, что конфликты на Украине и с Ираном могут завершиться примерно в одно и то же время. Он допустил, что это может произойти «по схожему графику».

    Напомним, Путин рассказал президенту США о продвижении российских войск на Украине, а Трамп заявил Путину о близости сделки по урегулированию на Украине.

    29 апреля 2026, 19:35 • Видео
    Германия взбунтовалась против Евросоюза

    Правящая партия Германии выдвинула ультиматум главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, воспользовавшись тем, что она в этой партии – ХДС – состоит. Причина банальна: политика Брюсселя разоряет ФРГ.

    29 апреля 2026, 20:59 • Новости дня
    Путин предостерег Трампа от наземной операции в Иране

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом подчеркнул неприемлемость и опасность перехода к наземной операции в Иране, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, Путин акцентировал внимание на том, что любые силовые действия США и Израиля могут привести к крайне пагубным последствиям не только для Ирана и его соседей, но и для всего международного сообщества, передает ТАСС.

    Российский президент отметил, что вариант с проведением наземной операции на территории Ирана видится «совсем неприемлемым и опасным».

    Напомним, Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с Трампом, в ходе которого поддержал решение США о продлении перемирия вокруг Ирана.

    29 апреля 2026, 14:38 • Новости дня
    Экономист объяснил намерение ЕС ужесточить Украине кредитные условия

    @ Marco Alpozzi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Изначально было понятно, что Украина не получит сразу всю сумму в 8,4 млрд евро финансовой помощи, а деньги станут выделять траншами и с привязкой к выполнению политических требований, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Условием первого платежа является введение налоговых изменений, на чем настаивает и МВФ, и антикоррупционная реформа.

    «В Брюсселе долго пытались согласовать кредит Украине. А теперь, когда цель достигнута, появились сообщения о том, что Евросоюз выдвигает и ужесточает условия предоставления Киеву макрофинансовой помощи», – отметил экономист Иван Лизан. По его мнению, это не должно вызывать удивления.

    «Изначально было понятно, что украинская сторона не получит сразу всю сумму в 8,4 млрд евро, а деньги станут выделять траншами и с привязкой к выполнению политических требований», – пояснил собеседник, подчеркнув, что в отношениях ЕС и Украины ничего не изменилось. Условием первого платежа является введение налоговых изменений, на чем настаивает и МВФ, и антикоррупционная реформа, указал эксперт.

    «После 2014 года в украинскую экономику пустили транснационалов. Теперь требование – сдать не просто экономику, а уже и политический контроль. Дело в том, что по мере деградации экономики основным средством пополнения бюджета стали косвенные налоги: НДС, акцизы и пошлины. Соответственно, вопрос состоит в том, чтобы повысить эффективность расходования денег, которые собираются внутри Украины, а также поступают в страну извне», – детализировал Лизан.

    По его оценкам, было бы странно, если бы кредиторы, которые взяли Украину на содержание и даже провели ради ее спасения четвертую за прошедшие 12 лет реструктуризацию внешнего долга, не поставили бы ребром антикоррупционный вопрос. «Другое дело, что с украинской коррупцией будут бороться еще те воры и коррупционеры, но это, что называется, издержки профессии», – иронично заметил спикер.

    Впрочем, если Киев выполнит требования ЕС, то это будет иметь ряд последствий. «Так, если у НАБУ и САП появится возможность предъявлять обвинения депутатам Верховной рады без участия генерального прокурора и в целом замкнет на себя все процессы по делу, парламентарии могут еще в более массовом порядке писать заявления и слагать мандаты», – считает аналитик.

    Что касается налоговых изменений, то они приведут к тому, что «бизнес в стране позакрывается», отметил он, добавив, что крупные корпорации выстоят. «Кого интересует жизнь мелких предпринимателей? После «смерти» ИП владельцами и сотрудниками займется ТЦК: всех отловят и заставят воевать», – уточнил Лизан.

    По его мнению, перспективы такого сценария вполне реальны, потому что киевским властям очень нужны деньги. «В бюджете Украины дыра в 60 млрд долларов. Европа и МВФ закроют треть. С мая–июня стоит ожидать отмену целых программ, жесточайшую экономию, повышение тарифов, сокращение субсидирования», – прогнозирует аналитик.

    «В силу критической зависимости от внешних поступлений Киеву придется принять и выполнить требования ЕС. «Откосить», как это неоднократно бывало раньше, едва ли получится. Поэтому с депутатами по налоговым изменениям сторгуются, и те проголосуют», – считает экономист. В то же время Владимира Зеленского, которого фактически цепляют на антикоррупционный ошейник, перспективы устраивают.

    «Его интерес состоит в том, чтобы извне поступали средства, а его самого называли «президентом». Если под это дело надо отловить еще несколько сотен тысяч человек и отправить их на фронт, провести какие-то реформы, то он воспринимает это как часть контракта с Западом, как сделку», – заключил Лизан.

    Ранее стало известно, что Евросоюз планирует ужесточить условия предоставления финансовой помощи Украине в рамках кредита на 90 млрд евро. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, обсуждаемый в Еврокомиссии план предполагает привязку части выплат к выполнению дополнительных налоговых требований.

    Речь идет о 8,4 млрд евро макрофинансовой помощи, которые Киев рассчитывает получить в 2026 году. Для получения средств украинские власти должны повысить налог на добавленную стоимость (НДС) до 20% для компаний, работающих по упрощенной системе налогообложения и имеющих годовой доход выше 4 млн гривен. По расчетам Минфина Украины, изменения принесут бюджету более 40 млрд гривен ежегодно.

    По словам неназванного чиновника, Киев испытывает схожее давление со стороны Международного валютного фонда (МВФ) по отдельной кредитной программе более чем на 8 млрд долларов. МВФ ранее выделил 1,5 млрд долларов. Следующий транш примерно на 700 млн долларов остается под вопросом, поскольку Украина пропустила мартовский срок для изменения налогового законодательства.

    Напомним, в марте Верховная рада не смогла принять законопроект о налогах, что было требованием МВФ. После этого Зеленский пригрозил депутатам, что их отправят на фронт, если те не будут должным образом работать. Министерства финансов главных доноров страны считают, что налоговые послабления для бизнеса в военное время «истощают бюджет, <...> искажают конкуренцию и способствуют сохранению масштабной теневой экономики».

    Впрочем, у Евросоюза есть еще одно требование помимо налоговых изменений. По информации издания «Страна», ЕС увязал выделение Киеву средств с проведением антикоррупционных реформ. В частности, предполагается расширение полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) – появится возможность предъявлять обвинения депутатам Верховной рады без участия генерального прокурора.

    Кроме того, в рамках реформ офис генпрокурора, Государственное бюро расследований, МВД, Высшая квалификационная комиссия судей, а также Конституционный суд должны перейти под внешнее управление. «Речь идет о передаче контроля над указанными выше органами среде, которая ранее была связана с Демпартией США, а теперь патронируется Евросоюзом. Именно эта среда раскручивает коррупционный скандал «Миндичгейт»», составляя костяк сложившейся в прошлом году ситуативной «антизеленской коалиции»», – говорится в материале.

    Как отмечает «Страна», «реализация «реформ» приведет к полной утрате Владимиром Зеленским контроля над правоохранительной и судебной системами» и превратит его в «британскую королеву» без реальных полномочий. Зеленский и его окружение намерены саботировать требования ЕС, полагая, что Европа не осмелится во время войны из-за этого прекратить финансирование Украины.

    Напомним, в апреле после снятия вето Венгрии и Словакии Совет Европейского союза принял законодательный акт о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро на 2026–2027 годы. Средства привлекут за счет совместных заимствований ЕС на рынках капитала под гарантии бюджета блока. Большая часть финансирования (около 60 млрд евро) пойдет на военную помощь, остаток – на поддержку украинского бюджета. Первые транши ожидаются в мае–июне 2026 года.

    30 апреля 2026, 08:18 • Новости дня
    Песков сказал о сроках перемирия по случаю Дня Победы

    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Конкретные сроки перемирия по случаю Дня Победы будут объявлены дополнительно, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    На вопрос, определены ли уже дни и часы прекращения огня, Песков ответил: «Они будут объявлены», передает ТАСС.

    Накануне президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом. В ходе беседы Путин заявил о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы.

    29 апреля 2026, 20:42 • Новости дня
    Путин сообщил Трампу о готовности объявить перемирие на День Победы

    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил президенту США Дональду Трампу о возможности объявления перемирия на время празднования Дня Победы, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «Владимир Путин проинформировал американского коллегу о готовности объявить перемирие и на период празднования Дня Победы», – сообщил он, передает ТАСС.

    Ранее Ушаков сообщил, что Путин рассказал президенту США о продвижении российских войск на Украине.

    29 апреля 2026, 20:57 • Новости дня
    Путин и Трамп обсудили перспективы крупных экономических проектов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе диалога между лидерами России и США внимание было уделено новым экономическим и энергетическим инициативам, среди которых уже есть конкретно прорабатываемые проекты, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили перспективы реализации совместных проектов в сферах экономики и энергетики. Как сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков, обе стороны отметили значительный потенциал для взаимовыгодного сотрудничества, передает ТАСС.

    Ушаков подчеркнул, что ряд масштабных инициатив в экономике уже предметно обсуждается между представителями двух государств. По его словам, президенты обратили внимание на «большие перспективы взаимовыгодных проектов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Глава российского государства посчитал правильным решение Трампа продлить режим прекращения огня вокруг Ирана. Трамп заявил Путину, что сделка для разрешения конфликта на Украине уже близка.

    В свою очередь, Путин рассказал Трампу о террористических методах, используемых Киевом. В марте Путин уже проводил телефонные переговоры с Трампом, которые продолжались около часа и были инициированы американской стороной.

    29 апреля 2026, 16:40 • Новости дня
    СМИ сообщили о планах Ирана прорвать морскую блокаду США

    @ U.S. Navy/Naval Air Crewman 2nd class Diego Aiello

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Тегеран пригрозил Вашингтону беспрецедентными военными мерами в случае продолжения попыток ограничить судоходство в регионе.

    Иран намерен жестко отреагировать на действия американского флота, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Press TV. По данным источников, Вооруженные силы Ирана считают, что на действия США необходимо дать «карающий ответ».

    Отмечается, что ранее армия осознанно проявляла сдержанность ради возможности дипломатического урегулирования конфликта. Теперь же военное руководство готово применить практические и беспрецедентные меры в случае продолжения морской блокады со стороны Соединенных Штатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные перенаправили 37 судов в рамках морской блокады Ирана. ВМС США перехватили в Аравийском море связанный с поставками иранских энергоносителей танкер. Советник председателя парламента исламской республики Мехди Мохаммади призвал дать военный ответ на действия Соединенных Штатов.

    30 апреля 2026, 11:28 • Новости дня
    Ветеран «Альфы» объяснил отмену проезда военной техники на параде Победы

    Ветеран ФСБ Гончаров: Террористическая угроза диктует ограничения парада 9 мая

    Ветеран «Альфы» объяснил отмену проезда военной техники на параде Победы
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Москва нашла оптимальный формат проведения парада Победы на Красной площади, позволяющий обеспечить его безопасность без существенных изъятий из содержательной части, сказал газете ВЗГЛЯД ветеран ФСБ Сергей Гончаров. Ранее Минобороны сообщило об отмене проезда военной техники на параде 9 мая.

    «Власти выбрали совершенно верное решение проводить парад без участия военной техники, а также без прохода кадетов и воспитанников военных училищ. Вопросы безопасности сегодня превыше всего. Террористическая угроза диктует временные ограничения размаха празднеств», – пояснил Сергей Гончаров, почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

    Собеседник напомнил про расширение масштабов террористической войны против России на фоне поражений противника на поле боя. «Нельзя забывать, что Киеву в его деструктивной деятельности помогают разведки стран НАТО. А это довольно серьезный соперник», – продолжил ветеран спецслужбы.

    «Поиск противником возможностей для удара по гражданским лицам мог бы поставить Москву в тупиковую ситуацию. С одной стороны, отмена парада нежелательна, поскольку это исторически значимое и даже общественно-политическое событие. С другой – любой инцидент омрачил бы торжественное мероприятия», – отметил он.

    «В итоге Москва вышла на оптимальный формат парада, позволяющий обеспечить его безопасность без существенных изъятий из содержательной части», – подчеркнул спикер, напомнив, что 2026 год – не юбилейный, и дата не предполагает полномасштабных празднеств.

    Гончаров также обратил внимание на то, что руководство страны открыто донесло до общественности информацию о причинах проведения парада в усеченном виде. «Было бы хуже делать вид, что угроз не существует. Все-таки обстановку, в которой сейчас проводятся массовые мероприятия в России, нельзя считать рядовой. И власти в этой ситуации поступили максимально правильно», – резюмировал собеседник.

    Ранее Минобороны сообщило об усеченном формате парада Победы 9 мая на Красной площади. «Воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов, а также колонна военной техники, в связи с текущей оперативной обстановкой принимать в этом году участия в военном параде не будут», – говорится в посте ведомства в «Максе».

    В пешем строю по Красной площади в Москве пройдут военнослужащие высших учебных заведений всех видов и родов войск. Во время трансляции зрителям покажут работу бойцов в зоне СВО и военнослужащих на боевом дежурстве. В эфире продемонстрируют расчеты Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-космических сил и экипажи кораблей Военно-морского флота.

    Авиационная часть праздника включит пролет пилотажных групп. В финале торжества экипажи штурмовиков Су-25 окрасят небо над Москвой в цвета государственного флага.

    «Киевский режим, который каждый день теряет земли на поле боя, сейчас пустился в террористическую активность, поэтому на фоне этой террористической угрозы, конечно же, принимаются все меры по минимизации опасности», – объяснил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России.

    Он также сообщил, что российские власти в ближайшее время опубликуют финальный перечень иностранных глав государств, которые прибудут на торжественные мероприятия в Москве 9 мая. Помощник президента Юрий Ушаков, в свою очередь, подтвердил, что столицу посетит премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    29 апреля 2026, 20:10 • Новости дня
    США отказались принять мирные предложения Ирана
    @ IMAGO/WILL OLIVER/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вашингтон решил продолжить жесткую экономическую блокаду иранских портов, несмотря на предложение Тегерана открыть Ормузский пролив в обмен на завершение конфронтации.

    Президент США Дональд Трамп не принял мирные предложения иранской стороны по урегулированию конфликта, передает РБК со ссылкой на портал Axios. Иранская инициатива предполагала открытие Ормузского пролива и расположенных в нем портов для завершения противостояния, а обсуждение ядерной программы откладывалось на будущее.

    Американский лидер объяснил свой отказ высокой эффективностью текущего давления на исламскую республику. «Блокада эффективнее бомбардировок. Они задыхаются, как набитая свинья. И для них это будет еще хуже. У них не должно быть ядерного оружия», – заявил глава государства.

    По оценке американского президента, нефтяная инфраструктура Ирана находится в критическом состоянии. Нефтехранилища и трубопроводы страны переполнены из-за невозможности экспортировать сырье в условиях жестких санкций. Вашингтон намерен сохранять блокаду до тех пор, пока Тегеран полностью не откажется от разработки ядерного оружия на условиях США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран выступил с инициативой разблокировать Ормузский пролив ради прекращения боевых действий. Дональд Трамп поручил своим советникам готовиться к длительной блокаде Ирана. Американские власти продолжат оказывать максимальное давление на Иран.

    29 апреля 2026, 21:25 • Новости дня
    Ушаков рассказал о содержании разговора Путина и Трампа
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Украине и в Иране, попытку покушение на американского лидера и перспективы взаимовыгодных проектов, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Ушаков сообщил, что Путин выразил поддержку Трампу в связи с недавней попыткой покушения на него 25 апреля, подчеркнув недопустимость политически мотивированного насилия, говорится в комментарии помощника президента на сайте Кремля. Российский президент также поздравил первую леди США Меланью Трамп с прошедшим днем рождения и отметил ее вклад в вопрос воссоединения российских и украинских детей с семьями.

    Среди международных тем основной акцент был сделан на ситуации вокруг Ирана и в Персидском заливе. Путин заявил, что наземная операция США в Иране опасна, и поддержал решение Трампа о продлении режима прекращения огня. Стороны также обсудили ситуацию на Украине: по словам Трампа, сделка, способная завершить конфликт, уже близка.

    По просьбе Трампа Путин охарактеризовал обстановку на линии соприкосновения, подчеркнув, что российские войска продолжают теснить противника и сохраняют стратегическую инициативу. Было отмечено, что с начала 2025 года Россия передала Украине более 20 тыс. тел погибших, а в ответ получила чуть более 500. Оба лидера выразили схожие оценки в адрес киевского режима и отметили затягивание конфликта со стороны Зеленского.

    Путин напомнил, что достижение мирного урегулирования возможно только при положительной реакции Киева на ранее озвученные предложения. Трамп положительно оценил объявленное Россией Пасхальное перемирие, а Путин выразил готовность объявить перемирие на период Дня Победы, что также было поддержано главой Белого дома.

    Кроме того, президенты обсудили перспективы развития взаимовыгодных проектов в экономике и энергетике, отметив значимость сотрудничества в этих сферах.

    Ранее Ушаков сообщил, что Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с Трампом, который прошел в дружественной атмосфере.

    30 апреля 2026, 02:45 • Новости дня
    Посольство обвинило Нидерланды в передаче винтовок боевикам на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Штурмовые винтовки C7NLD из Нидерландов оказались в распоряжении запрещенной террористической организации из-за бесконтрольной передачи вооружений Киеву, заявили в посольстве РФ в Гааге.

    Голландские штурмовые винтовки попали в руки воюющих на Украине боевиков «Русского добровольческого корпуса» (запрещенная в России террористическая организация) в результате безответственной политики властей Нидерландов, сообщает РИА «Новости».

    Ранее в сети появились видеокадры, на которых члены террористической группировки используют голландские винтовки C7NLD. Кабинет министров Нидерландов опубликовал, а затем удалил список ответов на депутатский запрос о возможном применении этого оружия радикалами. В документе отмечалось, что Гаага не может подтвердить эту информацию из-за сложности проверок в условиях боевых действий.

    «Мы, конечно, видели данные сообщения, видели «застенчивые» ответы официальной Гааги, видели фотографии боевиков РДК, позирующих с голландскими винтовками C7NLD, видели, как они вскидывали руки в нацистском приветствии», – заявили в посольстве РФ в Гааге.

    Российские дипломаты неоднократно предупреждали Нидерланды об опасности бесконтрольных поставок оружия киевским властям, тесно связанным с радикальными группировками. Посольство указывало на высокие риски попадания вооружений к неонацистам, и текущая ситуация стала прямым следствием политики королевства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Нидерландов удалило с официального сайта ответы на вопросы о применении винтовок C7NLD боевиками РДК.

    Ранее министр обороны королевства Рубен Брекелманс анонсировал отправку тренажеров для истребителей F-16 на Украину.

    До этого власти страны выделили 700 млн евро на закупку беспилотников для ВСУ.

    29 апреля 2026, 20:36 • Новости дня
    Ушаков: Путин рассказал Трампу о продвижении российских войск на Украине
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков сообщил журналистам о деталях разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    По словам Ушакова, по просьбе президента США Путин дал оценку текущей ситуации на линии соприкосновения в зоне спецоперации на Украине, передает ТАСС. Он отметил, что российские войска удерживают стратегическую инициативу и продолжают теснить позиции противника.

    «По просьбе Трампа Владимир Путин охарактеризовал текущую обстановку на линии соприкосновения, где наши войска удерживают стратегическую инициативу, теснят позиции противника», – сказал Ушаков.

    Ранее американский лидер заявил о продолжении переговоров с Путиным по Украине.

    Москва допустила наличие неофициального общения между главами государств.

    30 апреля 2026, 11:22 • Новости дня
    Трамп пригрозил Германии выводом американских войск

    @ Schoening/Imagebroker/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Из-за резких разногласий по иранскому кризису администрация США рассматривает возможность сокращения военного присутствия в Германии, где сейчас размещены 35 тыс. американских солдат.

    Американское руководство рассматривает варианты изменения военного присутствия в Европе, передает Bloomberg.

    «Соединенные Штаты изучают и пересматривают возможное сокращение войск в Германии, и решение будет принято в течение короткого периода времени», – заявил Дональд Трамп.

    В Белом доме связали эту публикацию президента с недавними словами немецкого канцлера Фридриха Мерца.

    Ранее глава правительства Германии отметил, что Иран откровенно унижает американских переговорщиков при обсуждении военного конфликта. В ответ американский лидер указал на полную некомпетентность Мерца в этом вопросе. Трамп также напомнил союзникам по НАТО о необходимости оказывать больше поддержки Вашингтону и Израилю.

    Во время первого срока политик уже пытался вывести 9,5 тыс. солдат с территории европейского союзника. Тот план не был реализован до конца, и сейчас в Германии остаются около 35 тыс. военнослужащих США. На фоне растущих разногласий британский король Карл III во время визита в Конгресс призвал Америку отказаться от изоляционизма.

    Конфликт вокруг Ирана привел к закрытию Ормузского пролива, что спровоцировало резкий скачок мировых цен на энергоносители. Трамп подчеркнул готовность продолжать жесткую блокаду судов, направляющихся в иранские порты. Президент добавил, что категорически отверг последнее предложение Тегерана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об унижении США иранскими лидерами. Президент США в ответ упрекнул оппонента в абсолютном непонимании проблемы.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал слова американского лидера о сокращении военного контингента черной меткой для немецкого политика.

    29 апреля 2026, 20:34 • Новости дня
    Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с Трампом
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент РФ Владимир Путин обсудил с главой США Дональдом Трампом важные вопросы по телефону, при этом беседа длилась более полутора часов, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом. По словам помощника президента по международным делам Юрия Ушакова, разговор лидеров двух стран продолжался более полутора часов, передает ТАСС.

    «Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Этот разговор продолжался более полутора часов», – заявил Ушаков журналистам.

    Уточняется, что это уже 12-й телефонный контакт между Путиным и Трампом после возвращения последнего в Белый дом в начале 2025 года.

    Ранее Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры, которые длились около часа 9 марта. После беседы Трамп объявил о временном снятии части санкций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и возможность восстановления мира на Украине. Новых предложений по организации личной встречи между лидерами не поступало, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    На космодроме Восточный установили стенд для новейшего космического корабля
    США начали конфискацию перехваченных иранских нефтяных танкеров
    Турция обвинила Израиль в пиратстве
    В морской пехоте США создали новые боевые подразделения
    Disney+ купила права на Лигу чемпионов
    Озвучены сроки введения в школе обязательного устного экзамена по истории
    Ученые научились останавливать сильное кровотечение из раны за пять секунд

    «Наиболее жесткий сценарий – ценовая война»

    Выход Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК угрожает сильно изменить ситуацию на мировом нефтяном рынке. Среди возможных сценариев есть и резкий обвал цен на нефть, и масштабная ценовая война. О том, что за конфликт предшествовал такому решению ОАЭ и к каким последствиям для рынка и для самого ОПЕК это может привести, в интервью газете ВЗГЛЯД рассказал президент Центра ближневосточных исследований и эксперт НИУ ВШЭ Мурад Садыгзаде. Подробности

    Враги досрочно празднуют победу над президентом Сербии

    По Белграду ходят слухи, будто президенту Сербии Александру Вучичу недолго осталось: Евросоюз его дожал, нашел слабое место, уговорил уйти и выполнить требование уличной оппозиции о досрочных выборах, ради которых студенты периодически ставят сербскую столицу на уши. Как на самом деле? Подробности

    Самый дорогой истребитель России усилен дешевым боеприпасом

    Украинская разведка бьет тревогу: российский истребитель пятого поколения Су-57 получил новый образец вооружений. Что представляет собой крылатая ракета С-71К «Ковер», чем она напоминает знаменитые бомбы с УМПК – и почему она так опасна для ВСУ? Подробности

    Антироссийская миссия британского короля в США полностью провалена

    К визиту короля Великобритании Карла III в Вашингтоне вывесили флаги Австралии. Встреча монарха с президентом США Дональдом Трампом тоже была богата на курьезы. Но разговор между ними состоялся серьезный – о войне и мире, НАТО и Украине. В итоге британский план по перевербовке провален: Владимиру Путину разговор с Трампом удался лучше. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Германия взбунтовалась против Евросоюза

      Правящая партия Германии выдвинула ультиматум главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, воспользовавшись тем, что она в этой партии – ХДС – состоит. Причина банальна: политика Брюсселя разоряет ФРГ.

    • Еще одна война: героизм русских в Мали

      Широкомасштабная атака боевиков на Мали, где едва не повторился сирийский сценарий, дала западным СМИ повод заявить, что Россия теряет свои позиции в Африке. Как на самом деле?

    • Фамилия преемника Трампа зависит от Ирана

      От того, как удастся урегулировать конфликт с Ираном, прямо зависит, кто станет преемником президента США Дональда Трампа: вице-президент Джей Ди Вэнс или госсекретарь Марко Рубио. Но оба предпочли бы, чтобы этой войны не было.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • График выплат пенсий и пособий в мае 2026: когда придут деньги, переносы из-за праздников и выплаты к 9 Мая

      В мае 2026 года российских пенсионеров и семьи с детьми ждут изменения в привычном графике выплат. Из-за продолжительных майских праздников часть пенсий и пособий перечислят досрочно – уже в апреле. Также традиционно к 9 Мая ветераны Великой Отечественной войны получат федеральные и региональные выплаты. Разбираемся, когда именно придут деньги и кому положены доплаты.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

