    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Великим державам пора экономить силы

    Мировая политика перестает быть спортивным состязанием, а становится гонкой на выживание, где в строю останется не самый яркий, а тот, кто сумеет грамотно распределить наличные ресурсы. Трата военных и политических активов ради мелких задач или престижа становится нерациональной.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Революция ИИ – последний шанс Запада

    Впервые в истории у людей появился повод объединиться не по принципу принадлежности к одной расе, религии или идеологии, а только потому, что они люди. Может быть, это в итоге нас и спасет от мрачного владычества цифровой элиты.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Жизнь страны надо развивать, а не запрещать

    Чем больше люди в ущерб личным интересам и удобствам проявляют терпение и понимание в действительно важных моментах, тем больше их раздражают явно бессмысленные, глупые и просто неадекватные ограничения и запреты.

    30 апреля 2026, 20:59 • Новости дня

    Медведев заявил о невозможности армий мира противостоять массовым атакам дронов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Зампредседателя Совбеза РФ рассказал о трудностях противодействия одновременному применению большого числа беспилотников на поле боя.

    Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что посетил учебный центр Ленинградского военного округа и прокомментировал проблему массового использования дронов в современных военных конфликтах, передает РИА «Новости».

    «Никто не снимал с повестки дня проблему роя дронов, с которым, скажем по-честному, я думаю, сейчас нет возможности справиться ни у одной армии мира. Просто потому что это такая очень сложная многокомпонентная задача, требующая применения и искусственного интеллекта, и современных компьютеров», – заявил Медведев.

    По его словам, в будущем подобные технологии для противодействия роям дронов будут разработаны, но пока подобная угроза остается крайне сложной для всех военных систем. Медведев отметил, что сбить одновременно сто беспилотников сейчас чрезвычайно сложно и подчеркнул необходимость подготовиться к появлению таких технологий в будущем.

    Как уже писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг Медведев заявил о реальной возможности ядерного апокалипсиса и отметил отсутствие признаков стремления Ирана к созданию ядерного оружия.

    Также Медведев подчеркнул прямое участие десятков западных стран в противостоянии с Россией и сравнил текущую ситуацию с преддверием мировых войн. Кроме того, он раскритиковал руководство Евросоюза и пожаловался на потерю прежних связей с Европой.


    30 апреля 2026, 16:24 • Новости дня
    Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поддержал изучение ИИ в школе
    Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поддержал изучение ИИ в школе
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Зампред Совбеза и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев согласился с необходимостью добавить изучение современных технологий в образовательную программу для детей.

    Инициативу обсудили во время федерального просветительского марафона «Знание. Первые» в Москве, передает РИА «Новости». Один из участников мероприятия поинтересовался у председателя партии «Единая Россия», какие предметы стоит внедрить в отечественное образование.

    «Знаете, я, ребята, не настолько хорошо разбираюсь в школьной программе. Я, в общем, не так часто обращаюсь к ней... Что касается того, что нужно добавить, а вот я лучше другое спрошу: а чего не хватает?» – ответил политик.

    Собеседник отметил нехватку занятий, посвященных искусственному интеллекту. По его словам, задания профильных олимпиад часто требуют навыков, которые сейчас отсутствуют в базовых дисциплинах.

    Зампред Совбеза полностью разделил эту позицию. Он подчеркнул, что развивающиеся системы необходимо изучать во избежание ситуаций, когда они смогут перехитрить человека, поэтому подобные курсы должны войти в школьную программу.

    30 апреля 2026, 11:17 • Новости дня
    TWZ сообщил о создании новых боевых подразделений морской пехоты США
    TWZ сообщил о создании новых боевых подразделений морской пехоты США
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Корпус морской пехоты США представил концепцию GCE 2040, предусматривающую интеграцию ИИ и беспилотников для повышения боеспособности наземных войск.

    Корпус морской пехоты США презентовал на выставке Modern Day Marine Expo в Вашингтоне концепцию развития своих наземных войск под названием Ground Combat Element 2040 (GCE 2040), передает TWZ.

    В основу концепции легла инициатива бывшего командующего корпусом генерала Дэвида Бергера по модернизации к 2030 году. Основное внимание уделяется не только оснащению новейшими технологиями, но и подготовке бойцов к их эффективному применению в бою.

    Генерал-майор Джейсон Моррис отметил, что задача состоит в создании самого «летального и живучего» наземного элемента, способного действовать в любых условиях и интегрировать новые системы в течение ближайших трех бюджетных циклов. По его словам, концепция предусматривает акцент на подготовке личного состава, а не только на внедрении техники, что отражено в слогане «оснащать морпеха, а не машину».

    В рамках GCE 2040 особое место занимают автоматизированные системы управления, интеграция искусственного интеллекта, а также применение автономных платформ для разведки и поражения целей. Видеоматериалы, показанные на презентации, подчеркивают, что новые технологии позволят быстрее обнаруживать и нейтрализовать угрозы во всех сферах, включая воздух, сушу и море. Также морпехи отмечают возрастание роли средств ПВО вплоть до уровня отделения из-за массового распространения ударных дронов.

    В концепции прописан переход к распределенному командованию, усилению сетей разведки и связи, а также развитию взаимодействия с другими родами войск США и союзниками. Моррис подчеркнул, что подготовка кадров и адаптация к новым угрозам – ключ к успеху.

    Отдельно подчеркивается, что опыт конфликтов последних лет, в том числе на Украине и на Ближнем Востоке, подтверждает необходимость ускоренной адаптации к новым видам угроз, прежде всего беспилотным и высокотехнологичным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авиация Корпуса морской пехоты США запланировала активное внедрение технологий искусственного интеллекта.

    Американское военное командование рассматривает возможность масштабного оснащения каждого боевого дивизиона тысячей беспилотников.

    Офицеры армии США подчеркнули необходимость ускоренной интеграции робототехники для современных условий.

    30 апреля 2026, 18:45 • Видео
    Путин для Трампа важнее короля

    Полуторачасовые телефонные переговоры между президентами России и США показали, что взаимопонимание между ними сохраняется, а в продолжении конфликта виновато руководство Украины. Следовательно, визит британского короля в Вашингтон провалился.

    30 апреля 2026, 14:03 • Новости дня
    ВМФ принял на вооружение тральщик «Полярный»
    ВМФ принял на вооружение тральщик «Полярный»
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новейший морской тральщик «Полярный» проекта 12700 «Александрит», построенный для Северного флота на Средне-Невском судостроительном заводе, вошел в состав Военно-морского флота (ВМФ), сообщили в Минобороны.

    Новейший морской тральщик «Полярный» проекта 12700 «Александрит» официально пополнил состав Военно-морского флота России, передает ТАСС.

    Как сообщили в Министерстве обороны, церемония подъема Военно-морского флага и включения корабля в состав флота прошла сегодня в Балтийске.

    «Сегодня в Балтийске состоялась церемония подъема Военно-морского флага и ввода в корабельный состав ВМФ новейшего морского тральщика «Полярный» проекта 12700 «Александрит», построенного для Северного флота на АО «Средне-Невский судостроительный завод» ОСК», – сообщили в министерстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Санкт-Петербурге спустили на воду корабль противоминной обороны «Полярный».

    Позже на Средне-Невском судостроительном заводе заложили шестнадцатый морской тральщик проекта «Александрит».

    29 апреля 2026, 21:40 • Новости дня
    Комбат ВСУ умер от пьянства на фронте

    Комбат ВСУ Будник умер от пьянства на фронте

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В зоне боевых действий комбат ВСУ Александр Будник из 159-й бригады погиб не при выполнении задания, а из-за сильного алкогольного опьянения, сообщили в российских силовых структурах.

    Комбат ВСУ из 159-й отдельной мотострелковой бригады Александр Будник умер от пьянства в зоне боевых действий, пишет РИА «Новости»  со ссылкой на собственные источники в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, неожиданные отклики появились после публикации некролога о Буднике, где утверждалось, что он погиб, выполняя боевую задачу недалеко от села Белый Колодезь в Харьковской области.

    Однако в социальных сетях появилось множество критических комментариев в адрес погибшего комбата. Несколько женщин написали, что Будник регулярно отправлял своих подчинённых на самые опасные задания и часто отсутствовал на позиции. Они утверждают, что причиной его смерти стало не выполнение боевой задачи, а злоупотребление алкоголем.

    Одна из украинских женщин сообщила, что потеряла сына из-за действий этого офицера. По ее словам, перед смертью Будник был «в стельку пьяный».

    Ранее военнопленный Дмитрий Пархоменко рассказал о регулярном вымогательстве денег и пьянстве командиров 32-й отдельной механизированной бригады ВСУ на передовой.

    До этого командир 225-го полка ВСУ оказался неспособен возглавить оборону на сумском направлении, потому что заснул в пьяном состоянии. А военнослужащая ВСУ и парамедик Алина Михайлова призвала запретить продажу алкоголя в прифронтовых районах Украины из-за участившихся случаев пьянства среди солдат с дебошами и стрельбой.


    30 апреля 2026, 12:39 • Новости дня
    Медведев заявил о прямом участии Запада в войне

    Медведев сравнил нынешнее время с периодом перед Первой мировой войной

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Зампред Совбеза РФ Дмитрий Песков заявил о прямом участии десятков западных государств в противостоянии с Россией и сравнил текущую ситуацию с преддверием мировых войн.

    Десятки западных государств напрямую вовлечены в противостояние с Россией, передает РИА «Новости». Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев во время выступления на просветительском марафоне «Знание.Первые» в Москве.

    «Наш противник – это не только бандеровская Украина. Это, как известно, десятки западных стран, которые принимают прямое участие в войне с нашей страной. Подчеркиваю, прямое, не гибридное, а прямое участие: когда дают цели для нанесения ударов, когда поставляют различные виды вооружений, когда, по сути, руководят действиями нашего врага», – подчеркнул политик.

    Отвечая на вопрос из зала, Медведев сопоставил текущую ситуацию с историческими периодами, предшествовавшими мировым конфликтам. Он отметил сходство нынешних событий с обстановкой перед Первой мировой войной и тридцатыми годами прошлого века, которые привели ко Второй мировой войне.

    Политик напомнил, что до Первой мировой человечество не знало глобальных конфликтов, однако появление танков и авиации превратило боевые действия в «мясорубку», в результате которой Европа наказала сама себя. По его словам, сегодня европейцы ежедневно повторяют мантру о неизбежности войны с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров констатировал факт объявления Западом открытой войны России. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал врагами оказывающие военную помощь Киеву государства. Политик указал на использование противником западных ракет для ведения полноценных боевых действий против Москвы.

    30 апреля 2026, 07:58 • Новости дня
    FT: Техгиганты увеличили инвестиции в ИИ до рекордных 725 млрд долларов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Четверка ведущих технологических компаний – Amazon, Meta (признана в РФ экстремистской), Microsoft и материнская компания Google Alphabet – пересмотрели в сторону повышения первоначальные планы инвестиций в технологии искусственного интеллекта (ИИ) в нынешнем году. Теперь они готовы потратить 725 млрд долларов, что на 77% больше, чем рекордные 410 млрд в 2025-м, сообщила газета Financial Times (FT).

    Ведущие технологические компании США – Amazon, Meta (признана экстремистской в РФ), Microsoft и материнская компания Google Alphabet – увеличили планы инвестиций в искусственный интеллект на 2026 год, пишет ТАСС со ссылкой на Financial Times. Теперь совокупные расходы ожидаются на уровне 725 млрд долларов, что на 77% превышает рекордные 410 млрд долларов, запланированные на 2025 год.

    Ранее инвесторы с осторожностью относились к столь крупным вложениям, однако последние отчеты о доходах компаний показали рост выручки и прибыли благодаря высокому спросу на ИИ и центры обработки данных. Это укрепило доверие к долгосрочной окупаемости инвестиций в отрасли.

    Аналитик Jefferies Брент Тилл подчеркнул, что «экономика ИИ эффективна и устойчиво развивается», а крупные корпорации способны покрывать значительные капитальные затраты. Он также заявил, что пессимистичные прогнозы о падении стоимости финансовых активов техкомпаний – это чепуха.

    Аналитик UBS Стивен Джу считает, что положительные финансовые результаты помогут инвесторам укрепить уверенность в постоянной окупаемости вложений в ИИ-сектор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Google запланировала вложить до 185 млрд долларов в развитие искусственного интеллекта в 2026 году.

    Оплата вычислительных мощностей для нейросетей превысила затраты работодателей на человеческий труд.

    Замглавы администрации президента России Максим Орешкин оценил годовой объем мирового финансирования передовых нейросетей в 450 млрд долларов.

    30 апреля 2026, 12:51 • Новости дня
    Медведев заявил о реальной возможности ядерного апокалипсиса

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев оценил вероятность применения самого разрушительного оружия, отметив отсутствие данных о стремлении Ирана к созданию ядерного арсенала.

    Ядерный апокалипсис представляет собой реальную угрозу, передает РИА «Новости». Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время выступления на просветительском марафоне «Знание.Первые».

    «Меня часто упрекают в том, что я использую какую-то там жестокую риторику и говорю о ядерном апокалипсисе, но, к сожалению, он реально возможен», – подчеркнул политик. При этом он выразил сожаление по поводу сложившейся международной обстановки.

    Кроме того, председатель партии «Единая Россия» прокомментировал ситуацию вокруг иранской ядерной программы. По его словам, у Москвы нет информации о том, что Тегеран стремится получить ядерное оружие. Медведев добавил, что хотя Соединенные Штаты обвиняют Иран в попытках создать такой арсенал, сам Иран категорически отрицает подобные намерения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зампред Совбеза РФ признался в моральной готовности применить ядерное оружие на посту президента. Политик усомнился в компетентности искусственного интеллекта по вопросам иранской ядерной угрозы.

    30 апреля 2026, 12:24 • Новости дня
    Медведев назвал руководство Евросоюза «идиотами, бредящими войной с Россией»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во время лекции на просветительском марафоне «Знание.Первые» зампред Совбеза Дмитрий Медведев резко раскритиковал руководство Евросоюза и посетовал на утрату прежних связей с Европой.

    Выступая на федеральном просветительском марафоне «Знание.Первые» в Москве, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сделал резкие заявления в адрес европейских лидеров, передает РИА «Новости».

    Он заявил: «Сейчас Европу, Европейский союз возглавляют идиоты, просто идиоты, которые сами разрушают то, что было сделано за десятилетия с момента превращения Евросоюза из союза угля и стали в современный Европейский союз. Это абсолютно деструктивные, недалекие люди».

    Продолжая выступление, Медведев отметил, что, по его мнению, руководство Евросоюза «бредит войной с Российской Федерацией». Он добавил, что каждый европейский лидер решает свою задачу и, несмотря на то что он назвал их идиотами, счел их «упорными», однако предупредил, что выбранный ими курс представляет собой «очень опасную дорожку».

    Говоря о состоянии отношений России и Европы, Медведев охарактеризовал нынешний уровень взаимодействия как чудовищный и признался, что ему жаль утраченного качества контактов, которое, по его словам, уже нельзя вернуть. Политик подчеркнул, что конфликт с Европой носит экзистенциальный характер и, скорее всего, не исчезнет даже в течение жизни нынешнего поколения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Европейский союз становится для России опаснее, чем НАТО. По его мнению, Москве пора пересмотреть отношение к вступлению соседних государств в Европейский союз.

    30 апреля 2026, 19:20 • Новости дня
    Пентагон направил Украине военную помощь на 400 млн долларов

    Пентагон выделил Киеву ранее замороженные 400 млн долларов военной поддержки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военное ведомство США отправило Украине военную помощь, сумма которой составила 400 млн долларов, после длительной задержки финансирования, отмечают американские СМИ.

    Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что одобренная ранее военная поддержка Украине на сумму 400 млн долларов была разморожена и направлена Киеву. По его словам, департамент признал выделение этих средств на укрепление европейского потенциала, и 28 апреля они были предоставлены, передает ТАСС.

    Хегсет сообщил об этом во время слушаний в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США. Он подчеркнул, что решение было принято после обвинений сенатора США Митча Макконнелла в адрес замглавы Пентагона Элбриджа Колби относительно задержки передачи помощи.

    В декабре 2025 года Пентагон опубликовал проект бюджета, которым предусматривалось выделение Украине в 2026 и 2027 финансовых годах в общей сложности 800 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон удерживает 400 млн долларов, выделенных Конгрессом США на поддержку Киева.

    Ранее западные СМИ заявляли, что именно Колби настаивает на переориентации военной машины США на противостояние с Китаем. Также западная пресса отмечала, что Колби переложил бремя военной поддержки Киева на европейских союзников Вашингтона.


    30 апреля 2026, 12:35 • Новости дня
    Медведев назвал число заключивших контракты с армией россиян

    Медведев сообщил о подписании военных контрактов 127 тыс. граждан

    Tекст: Елизавета Шишкова

    С начала текущего года ряды Вооруженных сил пополнили 127 тыс. человек, принявших добровольное решение отправиться на службу.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев озвучил статистику во время выступления на просветительском марафоне «Знание.Первые», передает РИА «Новости».

    «В этом году уже на сегодняшнюю дату… 127 тыс. наших граждан, наших ребят и девушек заключили контракт о прохождении военной службы», – заявил политик.

    Он добавил, что еще 10 тыс. человек присоединились к добровольческим формированиям. Для сравнения он привел данные за прошлый год, когда аналогичные документы подписали 450 тыс. россиян.

    В скором времени зампред Совбеза намерен совершить визит в пункт комплектования военнослужащих. Он подчеркнул, что регулярно осматривает полигоны, где проходит подготовка новых подразделений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году контракт на службу в Вооруженных силах России заключили около 450 тыс. человек.

    К декабрю 2025 года в воинские части прибыло более 400 тыс. военнослужащих. По итогам 2025 года договоры с Минобороны подписали свыше 422 тыс. граждан.

    30 апреля 2026, 11:49 • Новости дня
    Медведев заявил о прямой связи безопасности России с целями спецоперации

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Успешное завершение специальной военной операции позволит государству развиваться по прогнозируемому сценарию и обеспечит рост доходов граждан, заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

    Медведев политик отметил необходимость серьезной работы как на передовой, так и в тылу, передает РИА «Новости».

    «Задачи остаются прежними, но для того, чтобы все эти задачи решать, необходимы стабильность и безопасность, а они могут быть достигнуты только в случае достижения цели специальной военной операции», – сказал он.

    По словам спикера, большинство граждан ожидают успешного окончания боевых действий. Это позволит реализовать полноценный сценарий развития государства, который включает решение демографических и жилищных вопросов, а также улучшение систем здравоохранения и образования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал победу в спецоперации решающим аспектом для Москвы. Он отмечал признаки военного успеха по целому ряду показателей.

    30 апреля 2026, 12:07 • Новости дня
    Медведев назвал Россию лидером в развитии искусственного интеллекта

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия в числе немногих стран развивает свои технологии искусственного интеллекта, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

    Медведев заявил, что Россия входит в число немногих государств, активно развивающих собственные технологии искусственного интеллекта, передает РИА «Новости».

    По его словам, таких стран по всему миру насчитывается не более пяти: среди них США, Китай, Франция, Британия, Россия, а также некоторые государства арабского мира.

    Медведев отметил, что искусственный интеллект становится серьезным вызовом для системы образования, особенно в вопросах, связанных с домашними заданиями. Он рассказал, что обсуждает эту проблему с министром просвещения Сергеем Кравцовым и министром высшего образования Валерием Фальковым, подчеркивая, что современные школьники сталкиваются с иными образовательными реалиями, чем раньше.

    «Я с некоторой настороженностью стал ощущать, что часто использую искусственный интеллект, потому что это удобно. И уверен, что большинство из вас делает то же самое», – признался Медведев в ходе выступления на федеральном просветительском марафоне «Знание.Первые». Он добавил, что не стоит отрицать, насколько искусственный интеллект меняет жизнь современного человека и влияет на все сферы, включая образование.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рособрнадзор поднял вопрос об отмене домашних заданий из-за развития нейросетей.

    Президент России Владимир Путин призвал найти оптимальную модель регулирования цифровых технологий.

    Министерство финансов начало внедрять искусственный интеллект в процесс подготовки федерального бюджета.

    30 апреля 2026, 12:05 • Новости дня
    В России создали работающие после попадания пули аккумуляторы

    Ростех разработал сверхпрочные отечественные аккумуляторы для армейской техники

    Tекст: Мария Иванова

    Отечественные инженеры разработали для армии инновационные источники питания без жидкого электролита, продолжающие исправно функционировать даже при сквозных пулевых повреждениях корпуса.

    Предприятие госкорпорации разработало аккумуляторы, которые продолжают работать даже после попадания пуль, сообщает Telegram-канал Ростеха.

    Холдинг «РТ-Проектные технологии» совместно с НПП «Импульс» создал линейку отечественных сверхпрочных источников питания для армии. Ранее в России подобная продукция не производилась.

    Разработка отличается особой конструкцией без жидкого электролита. Он впитан специальными стекловолоконными «губками». Благодаря этому при сквозных повреждениях корпуса электролит не вытекает, а источник питания продолжает функционировать. Кроме того, изделия можно устанавливать в любом положении, они бесперебойно работают при сильной тряске на гусеничных платформах.

    «Ресурс этих изделий измеряется десятилетием, а производственные мощности позволяют выпускать 2 млн единиц таких батарей ежегодно, без оглядки на зарубежную компонентную базу», – отметил заместитель генерального директора госкорпорации Александр Назаров.

    Батареи могут применяться для запуска двигателей тяжелой военной техники, в системах бесперебойного питания командных пунктов и узлов связи. В настоящее время продукция уже используется на объектах морской инфраструктуры и в оборудовании, поднадзорном Российскому морскому регистру судоходства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бронеплита бронежилета «Оберег» выдержала стрельбу из оружия различного калибра.

    Специалисты госкорпорации разработали новую линейку камер для беспилотников.

    Предприятие Ростеха создало инновационный комплекс подавления дронов «Вика».

    30 апреля 2026, 11:39 • Новости дня
    Медведев согласился с фразой Александра III о двух союзниках России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российский император Александр III был прав, заявляла, что у России в союзниках только армия и флот, заявил зампред Совета безопасности РФ и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в ходе просветительского марафона «Знание.Первые».

    По словам политика, ход истории показал ошибочность надежд на союзнические отношения для России, передает РИА «Новости».

    Медведев напомнил известную фразу Александра III: «Прав оказался Александр III с его известными словами насчет того, что у России есть всего два союзника, и вы отлично помните, кто эти союзники – армия и флот». Он подчеркнул, что развитие событий опровергло иллюзии многих людей относительно возможности построения прочных союзов с другими странами.

    Медведев также заявил, что европейцы желают кончины России. Он отметил, что после конфликта на Кавказе пытался наладить устойчивые отношения с европейскими политиками, будучи президентом, но был разочарован итогом.

    Медведев добавил, что европейцы не понимают российскую сторону, не хотят слышать ее аргументов и, по его словам, «желают кончины нашего государства». Политик подчеркнул, что такой подход Запада стал очевиден в последние годы.

    Ранее заместитель председателя Совбеза РФ и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев сообщил, что нынешнее развитие событий опровергло иллюзии относительно отношений России с Западом.

    30 апреля 2026, 20:52 • Новости дня
    Медведев посетил учебный центр Ленинградского военного округа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил о визите в учебный центр Ленинградского военного округа.

    В аккаунте в Max он опубликовал видеоролик, снятый во время посещения центра.

    В своей речи Медведев подчеркнул, что специалисты по беспилотным летательным аппаратам станут основой военной элиты России.

    «Берегите себя, пожалуйста, потому что это действительно важно и для вас лично, для ваших близких, и для нашей страны, поскольку – скажу красивую вещь, но правильную, мне кажется, – все равно те, кто сейчас занимается беспилотниками, это будущий костяк военной элиты. А военная элита нашей стране нужна», – сказал он.

    В феврале 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о формировании Ленинградского и Московского военных округов.

    • Магнитные бури в мае 2026: точный прогноз по дням, опасные даты и влияние на здоровье

      Май 2026 года принесет россиянам не только долгожданные праздники и тепло, но и несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Ученые предупреждают: вторая половина месяца окажется особенно неспокойной. В материале – подробный прогноз магнитных бурь на каждый день мая, объяснение того, как на самом деле солнечная активность влияет на самочувствие, и практические советы для метеочувствительных людей.

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

