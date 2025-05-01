Изменения в современном мире заставляют задуматься о том, что имперский порядок не такой уж морально устаревший. А империи могут вернуться в мировую политику не только в виде мрачных теней прошлого.9 комментариев
WSJ сообщила о планах США нарастить применение беспилотников
Американское военное командование рассматривает возможность масштабного внедрения дронов в каждый боевой дивизион, что требует значительных инвестиций, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Армия США собирается резко увеличить использование беспилотных летательных аппаратов, оснастив каждую дивизию примерно одной тысячей дронов, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Wall Street Journal. В издании отмечается: «Армия США начинает крупнейший пересмотр со времен холодной войны, планируя вооружить каждое боевое подразделение 1000 дронами и избавиться от устаревшего оружия».
Реформа военной структуры, по данным газеты, обойдется бюджету США примерно в 36 млрд долларов за ближайшие пять лет. Особое внимание в реформе уделяется опыту, полученному в ходе конфликта на Украине: Пентагон считает, что массовое применение БПЛА может существенно изменить баланс сил на поле боя благодаря низкой стоимости и способности вскрывать оборону противника.
Параллельно американская армия вложит около трех млрд долларов в разработку новых систем защиты от беспилотников. Кроме того, планируется модернизировать средства связи бойцов, внедрив для них смартфоны и планшеты с доступом в интернет, что должно повысить эффективность координации на поле боя.
Как писала газета ВЗГЛЯД, США потеряли ряд беспилотников в небе над Йеменом, что существенно ограничило их возможности по наблюдению за действиями хуситов и затруднило проведение оценки эффективности авиаударов.