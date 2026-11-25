Tекст: Валерия Городецкая

«Я не понимаю, почему мы отправляем военных на Украину, хотя это не наша война», – цитирует ТАСС заявление Ринера во время встречи с представителями местных органов управления в Париже.

Отвечая на вопрос, почему он не считает конфликт делом Франции и Европы, политик спросил: «А что, Украина – это Евросоюз?». Ринер отметил, что ему не нравится подготовка действий в отношении России и сам факт отправки французских военнослужащих без уведомления.

На фоне этих событий кандидат высказался за досрочное проведение президентских выборов во Франции. Он выразил надежду, что в случае победы сможет стать тем политиком, который договорится о прекращении конфликта на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Ринер обошел лидера фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен по уровню симпатий избирателей во Франции.

На прошлой неделе после сообщений о тайной деятельности французских военнослужащих на Украине лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо запустил петицию против их присутствия в зоне конфликта.

В начале месяца Ринер объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента Франции в 2027 году.