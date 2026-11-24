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Дзюдоист Ринер обошел Ле Пен по симпатиям избирателей во Франции
Кандидат в президенты Франции, пятикратный олимпийский чемпион по дзюдо Тедди Ринер обошел лидера фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен по уровню симпатий избирателей.
Олимпийский чемпион по дзюдо Тедди Ринер собрал больше симпатий, чем любой другой из кандидатов в президенты Франции, набрав 23%, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование социологической службы Odoxa.
Социологи определяли уровень приверженности граждан, суммируя симпатии и готовность поддержать кандидата. Несмотря на лидерство по симпатиям, Ринер занял лишь третье место в общем списке из-за небольшого числа избирателей, готовых за него проголосовать – таких оказалось всего 4%.
Первое и второе места в рейтинге приверженности заняли лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, которую готовы поддержать 22% при 13% симпатий, и лидер партии Жордан Барделла с 21% поддержки и 13% симпатий.
Президентские выборы во Франции пройдут 18 апреля 2027 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца французский дзюдоист Тедди Ринер назвал слова поддержки Эммануэля Макрона в свой адрес «поцелуем смерти».
В начале месяца Тедди Ринер объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента Франции.
Исследование института Cluster 17 показало снижение неприязни избирателей к кандидату в президенты Марин Ле Пен.