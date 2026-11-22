Победа в Великой Отечественной войне – важнейшая часть нашей истории, нашего культурного кода. Но Победа – это не только освобожденные земли, народы, гордость и память. Это и то, что происходит с героями впоследствии.12 комментариев
Полиция Парижа задержала бойца ММА Амира Алиева по делу об изнасиловании
Французская полиция задержала российского бойца смешанных единоборств Амира Алиева по жалобе на изнасилование сразу после его победы на турнире ARES 45 в Adidas Arena в Париже, пишет Le Parisien.
Алиев, выступающий в смешанных единоборствах в легчайшей весовой категории, был задержан в пятницу вечером в Adidas Arena в Париже, где проходил турнир ARES 45 с предварительными боями, вскоре после победы над бразильцем Маттеусом Малтой, пишет Le Parisien.
По данным издания, Алиев разыскивался в рамках расследования по жалобе на изнасилование, поданной в пригороде Парижа Монтрейль, где, как предполагается, несколько дней назад были совершены инкриминируемые действия. В пятницу полицейские без инцидентов доставили спортсмена в местный комиссариат для помещения под стражу.
Прокуратура в Бобиньи подтвердила, что в субботу вечером срок задержания Алиева по делу о предполагаемом изнасиловании в коммуне Монтрейль был продлен.
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