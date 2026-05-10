Россиянин пропал на Пхукете после звонка из полицейского участка

Россиянин пропал на Пхукете после получения денег на оплату полицейского штрафа
Получив от матери деньги на оплату штрафа, проживавший в Таиланде 34-летний мужчина перестал выходить на связь с близкими.
Инцидент произошел с уроженцем Ростовской области, который проживал за границей более года, передает РИА «Новости.
Незадолго до случившегося 34-летний мужчина рассказал семье о знакомстве с местной жительницей.
Администратор тематического сообщества в социальных сетях Светлана Шерстобоева сообщила подробности последнего разговора. «2 мая Валех позвонил Валентине из полицейского участка и сказал, что с него требуют штраф 5-10 тыс. батов, которых у него при себе нет. За что арестовали, сказать не успел – разъединили», – сказала волонтер.
Мать перевела сыну необходимую сумму, однако после этого он окончательно пропал. В настоящее время поисками исчезнувшего занимаются добровольцы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Таиланде бесследно исчез проживший там 12 лет россиянин.
Ранее полиция Паттайи сообщила о гибели похищенного россиянина.