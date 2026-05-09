Народ – это та точка, где прошлое, настоящее и будущее сходятся. Народ – это возможность истории как таковой. Народ хранит в себе образы и память предков, а в его несгибаемой воле к жизни рождаются и образы будущих поколений.2 комментария
Акция «Бессмертный полк» прошла под «Катюшу» в Кельне
Шествие «Бессмертного полка» прошло под «Катюшу» в Кельне
Участники шествия «Бессмертного полка» в Кельне в ФРГ несли портреты родственников-фронтовиков и советские флаги, а также слушали военные песни, включая знаменитую «Катюшу», сообщили местные русскоязычные СМИ.
Акция «Бессмертный полк» прошла по улицам Кёльна под песни военных лет. По данным портала «Русское поле», участники несли портреты своих родных – ветеранов Великой Отечественной войны, а также советские знамена, российские триколоры и флаги союзных республик, сообщает ТАСС.
В шествии приняли участие как взрослые, так и дети. Прозвучали известные мелодии, среди которых «Катюша» и «Прощание славянки», создавшие особую атмосферу торжества. После завершения акции состоялся праздничный концерт.
В этом году шествия «Бессмертного полка» прошли также в других городах ФРГ, среди которых Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Гамбург и Аугсбург.
Как писала газета ВЗГЛЯД, также в субботу сотни людей приняли участие в шествии «Бессмертного полка» в Шанхае в Китае.
Накануне полиция в Женеве нейтрализовала несколько человек с флагами Украины, которые пытались сорвать акцию «Бессмертный полк» у штаб-квартиры ООН.
Ранее шествия «Бессмертного полка» прошли в центре Вашингтона и на территории российского постоянного представительства при ООН в Нью-Йорке.