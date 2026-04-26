Tекст: Ольга Иванова

Руководитель Министерства обороны РФ Андрей Белоусов в ходе рабочей поездки в КНДР вручил ордена Мужества военнослужащим Корейской Народной Армии, отличившимся при выполнении задач в Курской области, передает РИА «Новости».

«По приглашению Председателя Государственных дел КНДР товарища Ким Чен Ына и по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина мы собрались в этом зале, чтобы отдать дань глубочайшего уважения тем, кто делом доказал свою безграничную преданность Родине, воинскому долгу и присяге», – заявил министр обороны России на торжественной церемонии.

Белоусов подчеркнул, что награждаемые являются элитой вооруженных сил КНДР. Он отметил, что корейские воины всегда отличались мужеством и готовностью защищать суверенитет государства. По словам министра, за каждой наградой стоит тяжелый ратный труд, самоотверженность и готовность рисковать жизнью ради боевых товарищей.

Министр обороны КНДР Но Гван Чхоль поблагодарил российскую сторону за высокую оценку заслуг корейских военных. Солдаты КНДР были направлены в Россию для участия в операции по освобождению Курской области в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Кроме того, в 2025 году лидер КНДР Ким Чен Ын решил направить в РФ саперов и строителей для разминирования и восстановления инфраструктуры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Госдумы Вячеслав Володин провел переговоры в Пхеньяне с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Накануне спикер парламента поблагодарил корейский народ за поддержку в борьбе с неонацистскими захватчиками.

Месяцем ранее белорусская делегация во главе с Александром Лукашенко по просьбе Владимира Путина возложила цветы к монументу «Освобождение» в знак признательности за помощь в спецоперации.