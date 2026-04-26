    Смерть, голод и чувства. О чем вспоминают вернувшиеся из плена куряне
    Эксперты рассказали об уроках Чернобыля
    Лавров: Зеленский получает удовольствие от возрождения нацизма
    Названо сырье, которое есть только у России
    В братской могиле в Судже нашли тела 524 мирных жителей
    ПВО Севастополя сбила 71 воздушную цель
    Стали известны подробности стрельбы на ужине Трампа с прессой
    Израиль тайно отправил ОАЭ систему «Железный купол»
    Лихачев исключил «чернобыльский сценарий» на российских АЭС
    Анна Сытник Анна Сытник Каким может быть «Чернобыль» искусственного интеллекта

    Вместо того, чтобы поставить вопрос о пределах инфраструктурной экспансии ИИ, конкурирующие за лидерство техно-предприниматели ищут, куда вынести следующую ступень нагрузки – в океан, под воду, в космос?

    Ольга Андреева Ольга Андреева Три стадии принятия атома – любовь, страх, равнодушие

    Печальная дата 40-летия чернобыльской катастрофы может быть отмечена в том числе и гарантиями российских специалистов – технически такое уже невозможно. Все прочее остается на совести иностранных «партнеров». Ведь удары по Запорожской и Бушерской АЭС по-прежнему возможны.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Мы больше не люди книги

    Не так давно на сетевых барахолках вдруг возник тренд, вгоняющий людей, выросших с книгой в руках, в некоторый ступор: книги продают на килограммы, кубометры (я не шучу), целыми домашними библиотеками. За копейки. За самовывоз.

    26 апреля 2026, 16:08 • Новости дня

    Белоусов наградил военных КНДР за отвагу в Курской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава российского военного ведомства Андрей Белоусов во время визита в Пхеньян отметил государственными наградами бойцов Корейской Народной Армии за проявленный героизм.

    Руководитель Министерства обороны РФ Андрей Белоусов в ходе рабочей поездки в КНДР вручил ордена Мужества военнослужащим Корейской Народной Армии, отличившимся при выполнении задач в Курской области, передает РИА «Новости».

    «По приглашению Председателя Государственных дел КНДР товарища Ким Чен Ына и по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина мы собрались в этом зале, чтобы отдать дань глубочайшего уважения тем, кто делом доказал свою безграничную преданность Родине, воинскому долгу и присяге», – заявил министр обороны России на торжественной церемонии.

    Белоусов подчеркнул, что награждаемые являются элитой вооруженных сил КНДР. Он отметил, что корейские воины всегда отличались мужеством и готовностью защищать суверенитет государства. По словам министра, за каждой наградой стоит тяжелый ратный труд, самоотверженность и готовность рисковать жизнью ради боевых товарищей.

    Министр обороны КНДР Но Гван Чхоль поблагодарил российскую сторону за высокую оценку заслуг корейских военных. Солдаты КНДР были направлены в Россию для участия в операции по освобождению Курской области в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Кроме того, в 2025 году лидер КНДР Ким Чен Ын решил направить в РФ саперов и строителей для разминирования и восстановления инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Госдумы Вячеслав Володин провел переговоры в Пхеньяне с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

    Накануне спикер парламента поблагодарил корейский народ за поддержку в борьбе с неонацистскими захватчиками.

    Месяцем ранее белорусская делегация во главе с Александром Лукашенко по просьбе Владимира Путина возложила цветы к монументу «Освобождение» в знак признательности за помощь в спецоперации.

    25 апреля 2026, 20:34 • Новости дня
    Российские ПВО уничтожили 22 украинских дрона над шестью регионами

    Tекст: Мария Иванова

    Российские системы противовоздушной обороны за шесть часов успешно перехватили и уничтожили более двух десятков украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

    Дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали 22 украинских беспилотника над российскими регионами, передает Минобороны.

    Атаки были отражены в период с 14.00 до 20.00 по московскому времени. Вражеские дроны самолетного типа пытались атаковать объекты на территории страны.

    Беспилотные летательные аппараты были перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей, а также над Республикой Крым.

    Ранее в субботу российская ПВО за шесть часов сбила 42 украинских дрона. За прошедшую ночь ПВО сбила 127 украинских БПЛА над регионами России, Черным и Азовским морями.

    26 апреля 2026, 07:30 • Новости дня
    ПВО Севастополя сбила 71 воздушную цель

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе массированного ночного налета на Севастополь была сбита 71 воздушная цель, погиб один человек, еще четверо получили ранения.

    О массированной атаке ВСУ на Севастополь ночью сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Max-канале. По его словам, силы ПВО, Черноморского флота и мобильные огневые группы уничтожили 71 воздушную цель. В результате налета погиб один человек, четверо получили ранения.

    Развожаев уточнил, что от атаки пострадали 34 многоквартирных и 17 частных домов. Также повреждены два магазина – в них выбиты стекла, а на улице Загородная Балка у станции технического обслуживания была пробита крыша.

    Губернатор рассказал, что между Родным и Терновкой после падения осколков сбитого беспилотника начался пожар в поле, где загорелась трава. В районе Кара-Кобы произошло возгорание лесной подстилки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате отражения атаки беспилотников над Севастополем пострадал человек и повреждена контактная линия железной дороги.

    Силы ПВО и мобильные группы отражают очередную воздушную атаку, сбив четыре цели в районе Северной стороны.

    В результате массированной атаки ВСУ на Севастополь силы ПВО и флота сбили 43 беспилотника, есть погибший и трое пострадавших.


    26 апреля 2026, 14:30 • Видео
    Свершилось: против Израиля даже Германия

    Почти все государства Европы перешли от поддержки Израиля к его критике, многие выступают за приостановку соглашений об ассоциации. Германия и Венгрия оставались чуть ли не последними странами ЕС, на которые Тель-Авив мог во всем рассчитывать. А теперь канцлера Фридриха Мерца сравнивают с Гитлером.

    26 апреля 2026, 08:16 • Новости дня
    ПВО уничтожили 203 украинских беспилотника над регионами России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В течение ночи российские системы ПВО уничтожили 203 беспилотника самолетного типа над различными регионами страны и акваторией Черного моря, сообщает Минобороны России.

    В период с 20.00 по московскому времени 25 апреля до 7.00 26 апреля дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 203 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, передает Минобороны в MAX.

    Атаки БПЛА были отражены над территориями сразу нескольких регионов: речь идет о Белгородской, Брянской, Вологодской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областях, Московском регионе, Республике Крым, а также акваторией Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе массированного ночного налета на Севастополь силы ПВО сбили 71 воздушную цель. Днем ранее российские военные уничтожили 127 украинских беспилотников над регионами России. В тот же день дежурные расчеты перехватили еще 42 дрона над приграничными областями и Азовским морем.

    26 апреля 2026, 09:26 • Новости дня
    Минобороны сообщило о уничтожении 49 украинских БПЛА за два часа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Силы ПВО с 07:00 до 09:00 мск сбили 49 украинских БПЛА над регионами России и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны РФ.

    Силы противовоздушной обороны России за два часа сбили 49 украинских беспилотников, передает ТАСС. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, атака была отражена в период с семи до девяти утра по московскому времени.

    В военном ведомстве уточнили: «26 апреля в период с 07:00 до 09:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Вологодской, Ярославской областей, Республики Крым и акваторией Черного моря».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в течение ночи российские системы ПВО уничтожили 203 беспилотника над различными регионами страны. Днем ранее дежурные расчеты перехватили 42 дрона над Белгородской, Брянской и Курской областями. Несколькими днями ранее военные сбили 155 украинских аппаратов над российской территорией и акваторией Черного моря.

    25 апреля 2026, 17:21 • Новости дня
    При ночной атаке украинских БПЛА на ЛНР погибли три человека
    При ночной атаке украинских БПЛА на ЛНР погибли три человека
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Минувшей ночью в результате удара украинских беспилотников по жилым домам села Солонцы в ЛНР погибли три человека, еще двое получили ранения, сообщил глава республики Леонид Пасечник.

    В результате удара по жилым домам в селе Солонцы Троицкого округа погибли три мирных жителя, еще два человека получили ранения, сообщил в Max Пасечник.

    Он добавил, что местные власти оказывают необходимую помощь пострадавшим.

    На месте работают экстренные службы, уточняются обстоятельства происшествия. Власти республики пообещали принять все меры для поддержки семей погибших и раненых.

    Ранее количество пострадавших после атаки БПЛА в Екатеринбурге выросло до девяти человек.

    Силы ПВО за шесть часов сбили 42 БПЛА над регионами России и Азовским морем.

    За прошедшую ночь ПВО сбила 127 украинских БПЛА над регионами России, Черным и Азовским морями.

    25 апреля 2026, 17:57 • Новости дня
    Глава Екатеринбурга сообщил о повреждении 44 квартир после атаки ВСУ

    Глава Екатеринбурга Орлов сообщил о повреждении 44 квартир после атаки ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    В результате атаки беспилотника в Екатеринбурге были повреждены 44 квартиры, эвакуированы 81 человек, госпитализирована одна женщина с отравлением продуктами горения, сообщил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

    В результате атаки беспилотника на жилой дом в Екатеринбурге были повреждены 44 квартиры, сообщил по итогам оперативного штаба в Max Орлов.

    Он отметил, что конструкциям здания ничего не угрожает, и опасности обрушения нет. Эксперты из Архитектурно-строительного центра УрФУ подтвердили устойчивость несущих элементов дома.

    В момент происшествия из здания эвакуировали 81 человека. Для них был организован пункт временного размещения в школе №10, где люди получили все необходимое: воду, горячее питание и спальные места. Только одна семья воспользовалась предложением о временном жилье в гостинице, остальные обошлись своими силами.

    За медицинской помощью обратились девять человек, при этом одна женщина была госпитализирована с отравлением продуктами горения. Травматических повреждений ни у кого из пострадавших нет, с жильцами продолжают работать психологи.

    Глава города подчеркнул, что восстановление пострадавших квартир начнется в самое ближайшее время.

    «Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь. Это главная задача для всех служб и ведомств», – заявил Орлов.

    Жильцы, чьи квартиры не пострадали, смогут вернуться домой после завершения следственных мероприятий.

    Ранее украинский беспилотник повредил многоэтажный жилой дом в Екатеринбурге.

    За медицинской помощью после инцидента обратились девять человек.

    Следственный комитет России начал расследование преступных действий украинских вооруженных формирований.

    26 апреля 2026, 02:21 • Новости дня
    В Севастополе умер получивший ранения от осколков БПЛА мужчина

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате массированной атаки ВСУ на Севастополь силы ПВО и флота сбили 43 беспилотника, есть погибший и трое пострадавших.

    Мужчина 1983 года, получивший ранения от осколков сбитого над Севастополем украинского беспилотника, скончался, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

    По его словам, погибший находился в автомобиле на улице Генерала Острякова.

    «Прибывшая на место бригада скорой помощи пыталась его реанимировать, но к сожалению спасти его не удалось. Приношу искренние соболезнования родным и близким», – отметил Развожаев.

    По предварительным данным, пострадали еще три человека. Среди них пожилой мужчина и женщина с осколочными ранениями и травмами средней тяжести – их обнаружили в районах Генерала Мельника и Балаклавском.

    Также пострадал молодой парень в районе Хрюкина.

    Все раненые были доставлены в больницы города.

    В результате падения осколков сбитых беспилотников были зафиксированы многочисленные повреждения инфраструктуры.

    На территории Академии хореографии выбиты окна, однако дети и сотрудники не пострадали, так как находились в укрытии.

    В районе СНТ «Фронтовик» из-за осколков вспыхнула станция шиномонтажа, а на Фиолентовском шоссе загорелся частный жилой дом.

    Осколки также повредили здания в районах Гераклея, Радиогорки, Горпищенко, где пробиты стены и выбиты окна.

    В Учкуевке повреждена газовая труба, в нескольких районах пострадали линии электропередач.

    Отмечается, что были зафиксированы случаи попадания пуль в жилые дома и окна.

    Губернатор подчеркнул, что спасательные службы Севастополя продолжают реагировать на все сообщения о повреждениях и опасных находках.

    Горожан просят при обнаружении подозрительных предметов незамедлительно сообщать об этом по номеру 112, чтобы избежать новых инцидентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, войска России отразили удар украинских войск в районе мысов Фиолент и Херсонес, уничтожив несколько вражеских объектов.

    В Севастополе сбили девять беспилотников. В результате отражения атаки осколками дронов были ранены молодой мужчина и женщина в разных районах города.

    25 апреля 2026, 22:34 • Новости дня
    ВСУ атаковали Белгородскую область, ранены дети

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате атак украинских дронов в Белгородской области пострадали четверо мирных жителей, среди которых двое детей получили серьезные ранения.

    Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Max-канале. По его словам, в селе Ржевка Шебекинского округа украинский дрон атаковал легковой автомобиль, в результате чего были ранены четверо гражданских.

    Один мужчина получил осколочные ранения спины, ног и грудной клетки, второй пострадавший – осколочные ранения спины, 13-летний мальчик – рваную рану ноги, а 12-летний мальчик – осколочные ранения плеча и спины.

    Все пострадавшие были оперативно доставлены бойцами самообороны в Шебекинскую центральную районную больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте происшествия повреждены легковой автомобиль и остекление частного дома.

    В городе Алексеевка многоквартирный дом подвергся атаке беспилотника самолетного типа. В одной из квартир загорелся балкон, пожарные расчеты ликвидируют возгорание. Повреждены фасад и остекление квартир на нескольких этажах.

    Все оперативные службы работают на местах происшествий, уточняется информация о последствиях атак, подчеркнул Гладков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ракетного удара и атак БПЛА на территории ДНР погибла женщина и были ранены девять мирных жителей.

    В Екатеринбурге в результате атаки беспилотника были повреждены 44 квартиры, эвакуировали 81 человек, а одну женщину госпитализировали с отравлением продуктами горения.

    25 апреля 2026, 23:32 • Новости дня
    Развожаев сообщил о девяти сбитых БПЛА над Севастополем

    Tекст: Денис Тельманов

    В Севастополе войска сбили девять беспилотников.

    В Севастополе сбито девять беспилотников, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Max-канале.

    Он призвал жителей города соблюдать меры безопасности

    «Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах. Если находитесь дома, то отойдите от окон», – написал Развожаев.

    Глава города отметил, что военные продолжают уничтожать вражеские БПЛА с помощью различных средств, включая стрелковое оружие.

    Он подчеркнул, что пули, выпущенные в небо, возвращаются вниз с ускорением свободного падения, поэтому жителям важно соблюдать осторожность.

    Развожаев также проинформировал о новых правилах подачи сигнала воздушной тревоги. Теперь сирена будет звучать три раза, после чего отключаться – это сделано для того, чтобы звук не мешал работе средств ПВО и мобильных огневых групп. По его словам, такой подход позволит повысить эффективность воздушной защиты города.

    Он подчеркнул, что прекращение сигнала не означает отмену тревоги или отсутствие угрозы. Информация об отбое воздушной тревоги будет поступать через громкоговорители и официальные каналы губернатора. Жителей призывают внимательно следить за сообщениями и не пренебрегать предосторожностями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы противовоздушной обороны отразили воздушный налет украинских беспилотников на Севастополь.

    Вражеский беспилотник атаковал автомобиль гуманитарной миссии Севастополя, который доставлял продукты, пасхальные подарки и медикаменты в прифронтовые села.

    25 апреля 2026, 22:19 • Новости дня
    В четырех российских аэропортах ввели временные ограничения

    Росавиация ввела ограничения на полеты во Внуково и еще трех аэропортах

    Tекст: Мария Иванова

    В аэропортах Внуково, Нижнего Новгорода, Череповца и Ярославля временно приостановлены прием и отправка воздушных судов для обеспечения безопасности полетов.

    Работа четырех российских аэропортов временно ограничена, сообщает канал Росавиации.

    Меры коснулись столичного Внуково, а также воздушных гаваней Нижнего Новгорода (Чкалов), Череповца и Ярославля (Туношна).

    В ведомстве уточнили, что ограничения на прием и выпуск самолетов введены для обеспечения безопасности полетов. Точное время снятия ограничений пока не называется.

    Ранее в субботу в аэропортах Калуги и Тамбова ввели временные ограничения.

    В тот же день Росавиация вводила ограничения на рейсы в Екатеринбурге, Перми и Челябинске.

    26 апреля 2026, 00:38 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 43 БПЛА над Севастополем

    Силы ПВО сбили 43 БПЛА над Севастополем, пострадали два человека

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате отражения атаки были осколками дронов ранены молодой мужчина и женщина, находившиеся в разных районах города.

    Силы ПВО и мобильные огневые группы сбили 43 беспилотника над Севастополем и акваторией рядом с городом, передает ТАСС. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, атака была отражена ночью и утром, ситуация остается под контролем.

    «В Севастополе силы ПВО и наши мобильные огневые группы отражают атаку ВСУ. К этому часу сбито 43 БПЛА над морем и над разными районами города», – заявил глава региона.

    По словам Развожаева, в результате атаки пострадали два мирных жителя. В районе проспекта Генерала Острякова осколками от сбитого беспилотника ранен молодой человек, находившийся в автомобиле, а в одном из садоводческих товариществ в районе Генерала Мельника осколочное ранение получила молодая женщина.

    Медики оказали пострадавшим необходимую помощь. На месте продолжают работать экстренные службы, дополнительной угрозы для населения нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Севастополе войска сбили девять беспилотников.

    Российские системы противовоздушной обороны успешно отразили удар украинских войск, уничтожив несколько вражеских объектов в районе мысов Фиолент и Херсонес.

    Восемь БПЛА сбиты в районе Северной стороны и мыса Херсонес над морем в Севастополе, гражданские объекты не пострадали.

    26 апреля 2026, 07:51 • Новости дня
    Группировка «Север» за сутки продвинулась в Сумской и Харьковской областях

    Tекст: Денис Тельманов

    Войска группы «Север» продолжили наступление, продвигаясь до 650 метров на отдельных участках фронта, уничтожая живую силу и технику противника.

    Оперативная обстановка в Сумской и Харьковской областях остается напряженной, передает Telegram-канал «Северный ветер». Штурмовые подразделения группировки «Север» вели ожесточенные бои на Сумском направлении, за сутки продвинувшись до 550 метров на двадцати четырех участках.

    В районах Мирлогов, Атинского, Кияницы, Марьино, Бачевска, Мачулищ, Сум, Шостки и других населенных пунктов был нанесен огневой удар по скоплениям живой силы и техники ВСУ.

    В Краснопольском районе продолжаются стрелковые бои в селах Таратутино и Новодмитровка. В Таратутино противник попытался контратаковать силами штурмовой группы, но украинские националисты были уничтожены. За сутки продвижение войск «Север» в этом районе составило до 450 метров.

    На Харьковском направлении штурмовые отряды продвигались на десяти участках, выбивая противника из ряда населенных пунктов, включая освобождение села Бочково.

    На Великобурлукском направлении отмечено продвижение на четырех участках до 650 метров. Отмечаются значительные потери противника, превышающие 200 человек за сутки, из которых более 150 – в Сумской области. Были уничтожены бронемашины, минометы, автомобили, пункты управления БпЛА и беспилотники различных типов.

    В отдельных районах штурмовые подразделения продолжают зачищать приграничные лесные массивы, а артиллерия и операторы БпЛА наносят удары по вскрытым целям. В Великобурлукском и Липцовском направлениях отмечено уничтожение пикапов, квадроциклов и мотоциклов, а также дополнительной беспилотной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская группировка войск «Север» продолжает продвигаться на Сумском и Харьковском направлениях.

    Подразделения группировки «Север» создают буферную зону и наносят значительный урон живой силе и технике противника.

    За сутки войска группировки «Север» достигли продвижения до 500 метров на ряде направлений и нанесли серьезный урон противнику.

    26 апреля 2026, 05:58 • Новости дня
    ПВО сбили 16 беспилотников над Севастополем

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате отражения атаки беспилотников над Севастополем пострадал человек, повреждена контактная линия железной дороги, ведутся восстановительные работы.

    Силы ПВО и мобильные огневые группы продолжают отражать атаку ВСУ на Севастополь, сообщает ТАСС. По данным властей, всего над разными районами города было сбито 16 воздушных целей, включая беспилотные летательные аппараты.

    Спасательная служба Севастополя зафиксировала попадание обломков сбитого БПЛА в отделение кардиологии первой городской больницы. В результате один человек получил осколочные ранения, ему оказали необходимую медицинскую помощь.

    Части сбитого беспилотника также упали на железнодорожные пути. Повреждена контактная линия, однако железнодорожное полотно не пострадало. Возможны задержки пригородных поездов, ремонтно-восстановительные работы начнутся после завершения тревоги.

    Военные продолжают уничтожать вражеские беспилотники различными средствами, в том числе стрелковым оружием. Граждан просят соблюдать меры безопасности, покидать открытые пространства и оставаться в защищенных местах. При обнаружении опасных предметов необходимо сообщать по номеру 112, службы реагируют оперативно и выезжают на место.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО и мобильные группы в Севастополе отразили очередную воздушную атаку, сбив четыре цели в районе Северной стороны.

    В результате массированной атаки ВСУ на Севастополь силы ПВО и флота уничтожили 43 беспилотника, есть погибший и трое пострадавших.

    В ходе отражения атаки осколками дронов были ранены молодой мужчина и женщина, которые находились в разных районах города.

    25 апреля 2026, 22:02 • Новости дня
    Системы ПВО сбили три воздушные цели над Севастополем

    Силы ПВО сбили три воздушные цели при отражении атаки на Севастополь

    Tекст: Мария Иванова

    Российские системы противовоздушной обороны успешно отразили удар украинских войск, уничтожив несколько вражеских объектов в районе мысов Фиолент и Херсонес.

    Подразделения Вооруженных сил России продолжают работу по защите города от атак противника, передает канал губернатора Михаила Развожаева в Max.

    В перехвате задействованы расчеты ПВО и мобильные огневые группы. Предварительные данные указывают на уничтожение трех целей у Северной стороны и прибрежных мысов.

    Глава региона Михаил Развожаев обратился к местным жителям. «Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах», – подчеркнул губернатор.

    По данным спасательных служб, гражданская инфраструктура не получила повреждений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские военные отразили три воздушные атаки на Севастополь. Силы противовоздушной обороны нейтрализовали три объекта в районе Северной стороны города.

    Ранее подразделения ПВО совместно с Черноморским флотом уничтожили три цели около мыса Херсонес.

    25 апреля 2026, 21:38 • Новости дня
    При атаке ВСУ в ДНР погибла женщина и девять человек пострадали

    Пушилин сообщил о гибели женщины и девяти пострадавших при обстрелах ДНР

    Tекст: Вера Басилая

    В результате ракетного удара и атак БПЛА на территории ДНР погибла женщины и ранены девять мирных жителей, сообщил глава региона Денис Пушилин.

    Пушилин сообщил в Max, что один человек погиб и девять получили ранения в результате действий украинских сил.

    По его словам, в Новопетриковке Великоновоселковского муниципального округа в результате ракетного удара погибла женщина, еще четыре человека пострадали, в том числе две женщины и два мужчины с ранениями средней степени тяжести.

    Пушилин отметил, что атака беспилотника по автозаправочному комплексу в Куйбышевском районе Донецка привела к ранениям еще четырех человек: женщины и трех мужчин. Кроме того, один человек был ранен при ударе БПЛА на автодороге Светлодарск – Дебальцево.

    Глава региона подчеркнул, что всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. По его данным, в результате атак получили повреждения инфраструктура автозаправочной станции, газовоз, автобус городского маршрута №23 в Куйбышевском районе Донецка, а также жилые дома и грузовой автомобиль в Новопетриковке.

    Ранее при ночной атаке украинских БПЛА на ЛНР погибли три человека.

    До этого количество пострадавших после атаки БПЛА в Екатеринбурге выросло до девяти человек.

    Песков заявил о неотъемлемой принадлежности России к Европе
    В Кремле назвали главные причины снижения экономики России
    Эксперт предсказал новые покушения перед выборами в США
    Украинский Ан-28 оснастили дронами-перехватчиками
    Зеленский обсудил с Санду вступление Украины и Молдавии в ЕС
    Эксперт рассказала о нелюбимых работодателями качествах сотрудников
    Российские школьники выиграли четыре золота на олимпиаде по биологии

    Морская блокада США медленно задушит Иран

    США усиливают морскую блокаду Ирана: из страны не могут пройти танкеры с нефтью, а в страну – корабли с оборудованием и продовольствием. Вместо блицкрига Вашингтон сделал ставку на медленное удушение Тегерана. Как блокада уже сказывается на иранской экономике, что Иран может сделать в ответ – и когда блокада станет для него действительно невыносимой? Подробности

    Зеленский грозит Европе превратить Украину в Грузию

    Владимир Зеленский потребовал от Брюсселя назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. По его словам, страна готова присоединиться к ЕС уже в 2027 году, а в противном случае Европа рискует «потерять Украину», как это якобы произошло с Грузией. У стран действительно много общего – вооруженный конфликт, потеря части территорий, разрыв отношений с Россией. Однако сейчас Тбилиси настроен по отношению к Москве вполне конструктивно. Пойдет ли этим путем Украина? Подробности

    Смерть, голод и чувства. О чем вспоминают вернувшиеся из плена куряне

    Работа российских властей по возвращению 165 жителей Суджанского района, незаконно удерживавшихся на Украине, завершена. Последние семеро заложников вывезены из плена незадолго до первой годовщины освобождения курского приграничья от ВСУ. В одном из пунктов временного размещения в Курске спецкор газеты ВЗГЛЯД встретился с гражданскими военнопленными киевского режима – людьми очень разными, но оказавшимися в схожих обстоятельствах: оккупация, вывоз на Украину, возвращение в Россию. Подробности

    Чем опасен для ВМС США иранский «москитный флот»

    Сообщения о том, что ВМС Ирана полностью уничтожены, оказались несколько преждевременны. Как оказалось, три американских авианосных ударных группировки не могут обеспечить судоходство в Ормузском проливе из-за противодействия так называемого москитного флота Ирана. Чем опасны иранские катера для ВМС США? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Свершилось: против Израиля даже Германия

      Почти все государства Европы перешли от поддержки Израиля к его критике, многие выступают за приостановку соглашений об ассоциации. Германия и Венгрия оставались чуть ли не последними странами ЕС, на которые Тель-Авив мог во всем рассчитывать. А теперь канцлера Фридриха Мерца сравнивают с Гитлером.

    • Президента России пригласили в США. Лететь стоит?

      «Если бы он приехал, это, вероятно, было бы очень полезным», – заявил президент США Дональд Трамп, говоря о направленном президенту России Владимиру Путину приглашении посетить саммит G20 в Майями. Но стоит ли его посещать?

    • Макрон даст полякам потрогать атомную бомбу

      Появились подробности того, что президент Франции Эммануэль Макрон называл совместным использованием французского ядерного оружия. Использовать он его планирует совместно с поляками. Разумеется, с прицелом на Россию.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Ключевая ставка ЦБ РФ сейчас: 14,5% в апреле 2026 года – что это значит для кредитов, вкладов и рубля

      Банк России 24 апреля 2026 года снизил ключевую ставку до 14,5% годовых – это уже восьмое подряд решение в рамках цикла смягчения. Показатель продолжает снижаться после мартовских 15% и напрямую влияет на кредиты, вклады и курс рубля. Разбираемся простыми словами, что означает новая ставка, почему ее снизили и как это отразится на деньгах россиян уже сейчас.

    • Приметы погоды на май 2026 по дням: народный календарь на каждый день и прогноз на месяц

      Май – ключевой месяц весны, от которого зависит будущий урожай и характер погоды на все лето. В народе говорили: «Май холодный – год хлебородный», но при этом «Майский мороз не выдавит слез». Этот месяц полон противоречий: здесь и возвратные заморозки, и первое настоящее тепло, и буйное цветение садов. Народные приметы на каждый день мая помогают заранее понять, будет ли тепло, ждать ли заморозков и каким окажется июнь. Публикуем полный календарь примет на май 2026 года с практическими советами для дачников и садоводов.

    • Православный церковный календарь на май 2026 года: праздники по дням, Вознесение и Троица

      Май 2026 года – время особой духовной радости для православных христиан. Это период, когда после светлого праздника Пасхи верующие продолжают прославлять Воскресение Христово и готовятся к встрече Святой Троицы. В последний весенний месяц нас ждут сразу несколько значимых церковных дат – от двунадесятого праздника Вознесения Господня до Дня Святой Троицы, а также дни памяти многих почитаемых святых. Публикуем полный календарь церковных праздников на май 2026 года по дням с пояснениями и значением ключевых дат.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

