После начала СВО некоторые граждане ломанули из России в солнечный Израиль. Причина называлась такая: «не хотим жить в стране, воюющей с соседями». Теперь посмотрим счет на табло: Израиль сравнял с землей сектор Газа, напал на Иран, бомбит Ливан. Всё это они, конечно же, осуждают? Как бы не так.2 комментария
При ударе по Чебоксарам ранения получили три человека
В ходе обстрела Чебоксар травмы получили три местных жителя, одного из них медики уже отпустили на амбулаторное лечение, сообщил глава Чувашии Олег Николаев.
«По уточненным данным, в результате атаки пострадали три человека. Врачи делают все необходимое: двое пострадавших в состоянии средней степени тяжести, третий – в легкой», – указал Николаев в Max.
Он добавил, что жизни людей на данный момент ничего не угрожает. По словам руководителя региона, одного из пациентов врачи уже отпустили домой.
Утром в среду Чебоксары подверглись ракетному обстрелу. В городе отменили работу детских учреждений.