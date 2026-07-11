Слюсарь сообщил о ликвидации пожаров после атаки дронов ВСУ

Российские войска поразили три украинских порта

ВС России поразили логистические узлы ВСУ в портах Черноморск, Южный и Измаил

Tекст: Мария Иванова

Вооруженные силы России в ночь на субботу поразили используемые украинскими военными объекты в портах Черноморск, Южный и Измаил, передает Минобороны. Эти порты играют роль важнейших логистических узлов для снабжения ВСУ.

В порту Черноморск, обеспечивающем до 90% аграрного экспорта страны и поставки военных грузов, уничтожены резервуары с горюче-смазочными материалами. Также повреждена инфраструктура, предназначенная для разгрузки и хранения грузов военного назначения.

Удары по порту Южный привели к поражению объектов хранения военных грузов и резервуаров с топливом.

В Измаиле, который служит важнейшим логистическим узлом на Дунае, уничтожены склады ГСМ, насосные станции, места хранения вооружения и военной техники, а также пункты управления портовой инфраструктурой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска атаковали объекты военной промышленности в Киеве. В частности, было поражено предприятие «Аэродрон», занимающееся разработкой и производством тяжелых беспилотников большой дальности.

Накануне Вооруженные силы России нанесли шесть групповых ударов по украинской портовой инфраструктуре.