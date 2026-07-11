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Слюсарь сообщил о ликвидации пожаров после атаки дронов ВСУ
Пожары в Таганроге, Азове и Азовском районе, возникшие накануне в результате попадания БПЛА, полностью ликвидированы, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Глава Ростовской области поделился актуальной информацией в своем канале на платформе Макс. «Пожары в Таганроге, Азове и Азовском районе, возникшие накануне в результате попадания БПЛА, полностью ликвидированы», – подчеркнул губернатор.
Он уточнил, что борьба с огнем продолжалась всю ночь. Помощь сотрудникам пожарной охраны активно оказывали представители областных и муниципальных служб.
Эвакуированные граждане уже могут безопасно возвращаться в свое жилье. Местные администрации продолжают оказывать необходимую адресную поддержку всем нуждающимся.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Азове из-за атаки беспилотников загорелись два объекта хранения нефтепродуктов.
Позже губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об успешной локализации этого возгорания.
В ночь на субботу при ударе дронов по судам в Таганрогском заливе погиб матрос.