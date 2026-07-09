  • Новость часаВооруженные силы Украины атаковали пассажирский автобус и заправку в ЛНР
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Львов отказался идти на войну с Россией
    Комик Слепаков заочно арестован и объявлен в розыск
    Набравший 300 баллов школьник раскрыл секрет подготовки к ЕГЭ без репетиторов
    Макаревич призвал Израиль перестать «бегать по пустыне с автоматами»
    Лавров сообщил об утрате доверия России к позиции Запада по Украине
    Газпром спрогнозировал дефицит газа в европейских хранилищах к зиме
    Первый замгубернатора Курской области попал в ДТП
    «АвтоВАЗ» запустил продажи новых версий Lada Vesta и Aura
    Минздрав решил изменить правила обезболивания при лечении зубов
    Мнения
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Российский футбол сидит под замком в УЕФА

    Российский футбол оказался заперт в УЕФА, единственной конфедерации, где к нему относятся хуже всех, без единого запасного выхода. Была бы половина в Азии, была бы открытая дверь. «Барселоны» за ней нет, зато есть Роналду, Шанхай и ОАЭ, есть сборная Узбекистана и Китая, есть живой футбол вместо карантина.

    4 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Грабеж Крыма – традиция Запада

    Европейцы вообще, и голландцы в частности, грабили всех и всегда. Именно на грабеже выстроено благополучие большинства европейских стран. И Крым они грабили неоднократно, в последний раз – совсем недавно.

    5 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем нам Европа

    Нынешняя Европа чужда нам, и русские становятся в ней все более чужими, уже не пытаясь сойти за своих. Но чужда она была и Достоевскому, а все же он говорил про «священные камни Европы».

    17 комментариев
    9 июля 2026, 20:38 • Новости дня

    Лавров сообщил об утрате доверия России к позиции Запада по Украине

    Лавров сообщил об утрате доверия России к позиции Запада по Украине
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия больше не рассчитывает на то, что западные страны действительно заинтересованы в переговорах по урегулированию украинского конфликта, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

    Свое заявление глава российского внешнеполитического ведомства сделал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Мозамбика Марией Лукаш. По словам Лаврова, Москва окончательно истратила «запас доброго отношения и надежд» в адрес Запада, передает РИА «Новости».

    «Верить Западу в то, что он хочет переговорных решений, больше не будем. Этот запас доброго отношения и надежд исчерпан окончательно», – отметил дипломат. Лавров отметил, что западные государства, по его словам, лишь демонстрировали готовность к диалогу по украинскому вопросу, однако затем перешли к открытым ультиматумам в адрес Москвы.

    Лавров напомнил, что прежние договоренности, достигнутые под гарантии европейских лидеров в 2014, 2015 и 2019 годах, оказались ложными и были нарушены. Аналогичная судьба постигла и соглашения между Россией и Украиной весной 2022 года, которые были публично сорваны при участии западных стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня глава МИД отказался верить обещаниям оппонентов на слово. Чуть ранее министр назвал диалог с европейскими странами дипломатическим прикрытием геополитической экспансии Запада. В мае российский дипломат обвинил Вашингтон и Брюссель в срыве возможностей мирного урегулирования.



    9 июля 2026, 14:07 • Новости дня
    Кремль отреагировал на передачу Киеву лицензии на производство систем Patriot

    Песков: США вовсю продолжают поставки вооружений и военных технологий Киеву

    Кремль отреагировал на передачу Киеву лицензии на производство систем Patriot
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение США предоставить Украине лицензию на производство зенитных ракетных комплексов Patriot.

    Накануне американский лидер Дональд Трамп объявил об этом шаге в ходе встречи с Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

    «Что касается Patriot, то да, это очевидный факт: Соединенные Штаты вовсю продолжают поставки вооружений, поставки военных технологий на Украину. Это действительно, мы это знаем. Мы не носим розовые очки, это прекрасно знает президент Владимир Путин», – подчеркнул представитель Кремля.

    Накануне Трамп сообщил о передаче Киеву лицензии на производство зенитных комплексов Patriot.

    Месяцем ранее американский лидер пообещал рассмотреть соответствующую просьбу украинских властей.

    В свою очередь Песков напомнил о непрекращающихся поставках американского оружия на Украину.

    Комментарии (13)
    9 июля 2026, 09:00 • Новости дня
    ФСБ пресекла масштабную серию терактов киевского режима в России
    ФСБ пресекла масштабную серию терактов киевского режима в России
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские спецслужбы пресекли беспрецедентную атаку беспилотников на военные объекты и арестовали девушку, готовившую убийство высокопоставленного офицера в Москве, сообщили в ФСБ.

    Целями атак должны были стать инфраструктура, предприятия военно-промышленного комплекса и военнослужащие, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Атаки планировались при непосредственном участии западных кураторов, они должны были стать беспрецедентными по масштабу и степени угрозы.

    В Москве удалось предотвратить покушение на одного из руководителей Минобороны. По подозрению в подготовке преступления задержана россиянка, родившаяся в 2001 году.

    Следствие установило, что два года назад ее завербовали через мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской). Девушка собирала данные о военных объектах в столице и Петербурге.

    При обыске у подозреваемой нашли технику для слежки, средства маскировки и телефоны с перепиской. В ведомстве добавили, что фигурантка уже признала свою вину и начала сотрудничать со следствием. Возбуждено уголовное дело о госизмене. Задержанной грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне сотрудники ФСБ предотвратили убийство военнослужащего Минобороны завербованным иностранцем.

    Весной силовики сорвали серию атак украинских беспилотников в Московском регионе. В том же месяце спецслужбы задержали агента с ударными дронами в Саратовской области.

    Видео задержания смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

    Комментарии (2)
    8 июля 2026, 19:35 • Видео
    США возобновили войну с Ираном

    Президент США Дональд Трамп заявил, что декларация о прекращении боевых действий с Ираном более не действует. Стороны возобновили обмен ракетными ударами. Надолго ли вернулась война?

    Комментарии (2)
    9 июля 2026, 11:41 • Новости дня
    TWZ: Объемы производства «Искандеров» серьезно превосходят возможности Patriot

    TWZ: Украина не сможет быстро наладить производство ракет Patriot

    TWZ: Объемы производства «Искандеров» серьезно превосходят возможности Patriot
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Обещанная Вашингтоном лицензия на выпуск зенитных перехватчиков не принесет Киеву быстрой пользы, так как создание одной ракеты занимает больше двух лет, отмечают СМИ.

    Трамп на саммите НАТО в Анкаре предложил Владимиру Зеленскому лицензию на производство ракет Patriot, передает The War Zone. «Это довольно круто. Таким образом, вы не можете жаловаться, что мы не даем их достаточно. Я сказал: «Делайте их сами», – заявил американский лидер.

    Однако издание отмечает, что реализация этого плана займет много месяцев. Производство сталкивается с серьезными ограничениями: для ракеты требуется 24 месяца, а для твердотопливного двигателя – 30 месяцев.

    Основная проблема заключается в нехватке ключевых компонентов, таких как активные радиолокационные головки самонаведения, производимые компанией Boeing.

    Кроме того, Украина должна обеспечить безопасность производственных мощностей, которые могут стать целью российских ударов. По данным украинской разведки, Россия планирует поставить до 700 баллистических ракет «Искандер» в 2026 году.

    Эксперты подчеркивают, что объемы производства ракет в России значительно превышают текущие возможности выпуска высокотехнологичных перехватчиков Patriot.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил о передаче Киеву лицензии на производство зенитных комплексов Patriot.

    Bloomberg предупредило о необходимости долгих лет для организации выпуска таких перехватчиков.

    Издание Responsible Statecraft назвало подобную попытку усиления украинской системы ПВО бесполезной.

    Комментарии (3)
    9 июля 2026, 14:39 • Новости дня
    Мирошник цитатой из «12 стульев» высмеял оружейные подарки Эрдогана

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский дипломат Родион Мирошник с иронией отреагировал на необычные подарки турецкого лидера европейским политикам, вспомнив известную фразу из романа «12 стульев».

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник в Telegram-канале прокомментировал информацию о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вручил лидерам стран Евросоюза пистолеты.

    «Придется отстреливаться… Я дам вам парабеллум», – написал Мирошник, процитировав знаменитый роман Ильи Ильфа и Евгения Петрова.

    Дипломат также задался вопросом о скрытом смысле такого жеста. Он иронично предположил, что раздача револьверов лидерам государств НАТО может быть своеобразным способом турецкого лидера завершить глобальные конфликты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вручил европейским политикам боевые пистолеты после саммита НАТО в Анкаре.

    Перед началом этого мероприятия Кремль пообещал внимательно отслеживать поступающую из Турции информацию.

    В прошлом году премьер-министр Польши Дональд Туск оказался под угрозой тюремного заключения из-за незадекларированного дорогого подарка от турецкого лидера.

    Комментарии (9)
    9 июля 2026, 09:04 • Новости дня
    Сотрудник спецслужб Украины соблазнил россиянку ради подготовки теракта в Москве
    Сотрудник спецслужб Украины соблазнил россиянку ради подготовки теракта в Москве
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сотрудники спецслужб предотвратили убийство военного, организованное Киевом через обманутую фиктивным романом российскую гражданку, сообщили в ФСБ.

    В столице задержана гражданка России, помогавшая иностранной разведке готовить нападение на высокопоставленного военнослужащего, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Куратор манипулировал женщиной, обещая совместное будущее после завершения миссии.

    «В процессе вовлечения в террористическую деятельность украинский координатор имитировал романтические отношения, обещая после выполнения всех поручений их продолжение на территории Украины», – добавили в спецслужбе.

    В марте 2026 года задержанная сняла жилье рядом с домом офицера. Там она установила камеры для круглосуточной трансляции видеосигнала на Украину и передавала точные координаты своему координатору.

    Кроме того, злоумышленница подготовила тайное укрытие для непосредственного исполнителя преступления, закупив продукты и средства маскировки. Сама пособница планировала сбежать на Украину транзитом через Турцию и Молдавию.

    Ранее в четверг ФСБ сообщила о предотвращении серии террористических атак в России, которые организовал киевский режим. Также было предотвращено покушение на российского военного.

    В июне ФСБ предотвратила убийство сотрудника Минобороны агентом украинских спецслужб. Подозреваемый в подготовке покушения иностранец заявил, что действовал по заданию СБУ в обмен на европейские документы.

    Видео задержания смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

    Комментарии (7)
    9 июля 2026, 13:54 • Новости дня
    Песков: Эскалация на Украине приведет к увеличению буферной зоны
    Песков: Эскалация на Украине приведет к увеличению буферной зоны
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил, что при дальнейшем обострении конфликта спецоперация затянется, а на Украине появится более широкая буферная зона безопасности.

    Он заявил журналистам: «Дальнейшая эскалация, возможно, продлит специальную военную операцию в какой-то степени – мы не можем точно сказать в какой – но это приведет к тому, что нам придется делать большую зону безопасности, большую буферную зону», передают РИА «Новости».

    Отвечая на отдельный вопрос о позиции Вашингтона, Песков затронул заявления представителей США по украинскому направлению. По его словам, в Кремле не считают, что эти заявления означали возвращение США к курсу на эскалацию. Пресс-секретарь подчеркнул, что такой оценки происходящего в Москве сейчас не разделяют.

    Ранее Песков назвал заблуждением ставку США на мир через эскалацию.

    Комментарии (19)
    9 июля 2026, 14:09 • Новости дня
    Назван соучастник убийства подозреваемой во взрыве в Монако

    Соучастником убийства подозреваемой во взрыве в Монако назван Жикович

    Назван соучастник убийства подозреваемой во взрыве в Монако
    @ INTERPOL

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правоохранительные органы Украины раскрыли личность второго подозреваемого в расправе над женщиной, которая ранее пыталась застрелить известного предпринимателя Ермолаева на территории княжества.

    Следствие на Украине считает Виталия Жиковича вторым соучастником преступления против покушавшейся на бизнесмена Ермолаева в Монако Анастасии Березовской, передает ТАСС. Об этом заявил прокурор в ходе судебного заседания по избранию меры пресечения первому фигуранту дела, сотруднику военной разведки Владиславу Реуту.

    «Подозреваемый действовал вместе со своим сообщником Виталием Жиковичем», – отметил представитель обвинения.

    Согласно материалам дела, 3 июля мужчины вывезли жертву в лес и застрелили со спины. Тело закопали в Бучанском районе, а место захоронения позже показал сам Реут. Девушка прибыла на Украину первого июля, при этом защита разведчика отрицает его роль как непосредственного исполнителя.

    В конце июня в жилом доме Монако прогремел взрыв, при котором пострадал гражданин Кипра Вадим Ермолаев. Журналисты называли его одним из самых богатых украинских бизнесменов и связывали с сетью мошеннических кол-центров. Предприниматель отказался от гражданства в 2019 году, а позже киевские власти ввели против него санкции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба безопасности Украины подтвердила задержание двух подозреваемых в убийстве Анастасии Березовской.

    Она законно пересекла украинскую границу в начале июля. Сейчас правоохранители проверяют причастность арестованных мужчин ко взрыву в Монако.

    Комментарии (4)
    9 июля 2026, 12:10 • Новости дня
    Ветеран «Альфы» объяснил методы вербовки украинских спецслужб

    Ветеран ФСБ Гончаров: Готовившая теракт россиянка стала жертвой украинской пропаганды

    Ветеран «Альфы» объяснил методы вербовки украинских спецслужб
    @ ФСБ

    Tекст: Олег Исайченко

    Разведка Украины использует разнообразные методы вербовки российских граждан. Один из них – имитация влюбленности и романтических отношений, как это произошло в случае с задержанной 25-летней россиянкой. Не исключено, что она стала жертвой украинской пропаганды, сказал газете ВЗГЛЯД ветеран ФСБ Сергей Гончаров. Ранее сотрудник спецслужб Украины соблазнил россиянку ради подготовки теракта в Москве.

    «Террористическое давление Украины на нашу страну усиливается. Так, спецслужбы противника активно проводят вербовочные операции для терактов и диверсий. Как правило, привлекают украинских беженцев, которые не любят Россию, мигрантов, малообеспеченных граждан», – отметил Сергей Гончаров, почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

    Кроме того, ВСУ запускают сотни беспилотников по регионам РФ, продолжил собеседник. «Агентура может наводить их на высокопоставленного офицера, военные объекты и предприятия ВПК. А Запад предоставляет украинской стороне спутниковые данные, которые периодически позволяют обходить системы ПВО», – рассуждает Гончаров. Как заметил ветеран ФСБ, разведка Украины использует разнообразные методы вербовки российских граждан.

    Один из них – имитация влюбленности и романтических отношений, как это произошло в случае с задержанной 25-летней россиянкой. Спикер не исключает, что она стала жертвой украинской пропаганды. «Это не первый случай. Известно, например, что девушка со словами «если ты меня любишь» просила школьника отнести в военкомат некую посылку», – рассказал спикер.

    «В этом смысле спецслужбы Украины используют все возможности, чтобы довести теракты, диверсии и убийства до финала», – пояснил Гончаров. По его мнению, на этом фоне важно работать с молодежью и проводить воспитательную работу. Тем более, что ожидать спада террористической угрозы не приходится. «С 2014 года Украина – фактически страна-наемник. Она находится под полным контролем спецслужб США, Британии и ряда других европейских стран, которые планируют операции против России», – напомнил собеседник.

    Несмотря на колоссальное внешнее давление, ФСБ показывает эффективную работу, считает Гончаров. «Ни одна спецслужба и контрразведка мира не может гарантировать 100% предотвращаемость терактов и диверсий. Тем не менее, ФСБ работает успешно и хорошо. Я горжусь тем, что у нас есть такая служба», – подчеркнул он.

    Схожей точки зрения придерживается военкор Евгений Поддубный. «Не секрет, что спецслужбы киевского режима целенаправленно вербуют молодых женщин через романтические отношения в мессенджерах, используя эмоциональную вовлеченность как главный рычаг управления агентом», – написал он. Поддубный напомнил, что с начала 2026 года в России предотвращено уже 78 терактов, и противник все больше делает ставку на физическую ликвидацию.

    «Под прицелом – военные, сотрудники ОПК, чиновники, лидеры общественного мнения», – заметил военкор. По его оценкам, провал серии терактов Украины говорит о том, что контрразведывательное проникновение в агентурную цепочку произошло на раннем этапе – исполнитель так и не въехал в страну. «Квартира работала как ловушка», – заключил он.

    Ранее ФСБ заявила о предотвращении беспрецедентной по масштабу и степени угрозы серии терактов спецслужб Украины. Как рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства, злоумышленники планировали с помощью беспилотников осуществить диверсии на объектах военной инфраструктуры и одном из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса России. Атаки планировали провести при непосредственном участии западных кураторов.

    Один из предотвращенных терактов был направлен против высокопоставленного военнослужащего Минобороны. По подозрению в подготовке преступления задержана россиянка 2001 года рождения. По данным ФСБ, девушка была завербована украинскими спецслужбами в 2024 году через мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) для сбора информации об объектах в Москве и Санкт-Петербурге.

    Координатор поддерживал с ней контакт, имитируя романтические отношения и обещая продолжить их на Украине после выполнения заданий. В 2026 году по его заданию она арендовала квартиру в Москве, где установила видеокамеры для наблюдения за домом и автомобилем военнослужащего с трансляцией видеосигнала на Украину. Также россиянка отслеживала и отправляла куратору места расположения видеокамер поблизости от места проживания офицера.

    В арендованной квартире девушка подготовила средства маскировки и продукты для конспиративного проживания непосредственного исполнителя теракта, прибытие которого планировалось после ее выезда из России транзитом через Турцию и Молдавию на Украину. Она признала вину и сотрудничает со следствием. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 (приготовление к теракту). В дальнейшем к обвинению может добавиться ст. 275 УК (госизмена).

    Напомним, июне ФСБ предотвратила убийство сотрудника Минобороны агентом украинских спецслужб. Подозреваемый в подготовке покушения иностранец заявил, что действовал по заданию СБУ в обмен на европейские документы.

    Видео задержания смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

    Комментарии (4)
    9 июля 2026, 12:10 • Новости дня
    ФСБ: СБУ угрозами жене заставила россиянина пойти на теракт

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинская служба безопасности (СБУ) смогла заставить россиянина, жившего в Днепропетровске, совершить попытку убийства военного в Москве, угрожая уголовным преследованием его жене, сообщили в ФСБ.

    Завербованный россиянин жил с семьей в Днепропетровске. До этого в 2002 году его осудили в России за кражу и разбой.

    В феврале 2026 года под угрозой уголовного преследования жены СБУ заставила его пройти подготовку, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    «По указанию куратора фигурант арендовал в городе Москве квартиру, где установил две видеокамеры для дистанционного наблюдения за адресом проживания объекта посягательства», – добавили в ФСБ.

    Также он купил накладные усы, бороду и очки, чтобы использовать маскировку в ходе теракта.

    Подозреваемого задержали в Краснодаре, это мужчина 1978 года рождения.

    ФСБ ранее сообщила, что покушение организовал по указке СБУ житель Днепропетровска. Для этого его обучили стрелять и устраивать взрывы.

    Убить военного планировали с помощью дрона.

    В четверг ФСБ также предотвратила серию терактов.

    Комментарии (0)
    9 июля 2026, 13:00 • Новости дня
    Эксперт связал пресеченную ФСБ серию терактов с 40-дневной операцией Зеленского

    Эксперт Кнутов: Пресеченная ФСБ серия терактов – часть 40-дневной операции Зеленского

    Эксперт связал пресеченную ФСБ серию терактов с 40-дневной операцией Зеленского
    @ ФСБ

    Tекст: Олег Исайченко

    Успешная операция ФСБ по предотвращением серии терактов, срывает планы Киева по дестабилизации обстановки внутри России, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее ФСБ сорвала подготовку серии атак с участием украинских агентов на объекты российского ВПК и высокопоставленных военнослужащих.

    «Владимир Зеленский около двух недель назад утвердил 40-дневную операцию СБУ, направленную против России: речь о террористических актах, провокациях и дезинформации», – напомнил военный эксперт Юрий Кнутов. По его оценкам, серия терактов, которая была предотвращена ФСБ, – это один из пунктов украинского плана.

    «Цель противника – дестабилизировать обстановку в нашей стране по нескольким направлениям. Так, убийства военных, по задумке Киева, должны вызвать у россиян опасения за свои жизни, удары по военным объектам – породить вопросы о способности защитить гражданскую инфраструктуру, наконец, атаки по НПЗ – спровоцировать недовольство граждан», – детализировал собеседник.  

    Эксперт также упомянул сведения СВР о том, что украинские спецслужбы пытаются скупать российские военные и патриотические телеграм-каналы для распространения дезинформации, подмены информационного наполнения антиправительственными сообщениями. «Неслучайно все это происходит накануне выборов в Государственную думу», – подчеркнул Кнутов.

    Он не исключает, что к разработке 40-дневной операции приложили руки британские структуры. «Задача – сделать так, чтобы российские граждане стали требовать от правительства заключения мира на условиях Запада. На мой взгляд, успешная операция ФСБ с предотвращением серии терактов – это срыв плана противника по государственному перевороту в нашей стране», – рассуждает аналитик.

    В истории с покушением на офицера спикер обратил внимание на то, что 25-летняя россиянка выполняла задания координатора с Украины, который имитировал влюбленность и обещал продолжить романтические отношения после теракта. «Психология женщин – загадка. Известны масса случаев обмана, когда жиголо выманивает у своей жертвы миллионы», – заметил Кнутов.

    По его мнению, причина такого поведения девушки – личные травмы. «Люди уходят в соцсети, предпочитая личному общению виртуальное – причем зачастую теперь с искусственным интеллектом. Этот переход ведет к слому психики. Противник этим активно пользуется. Разработана целая концепция когнитивных технологий по изменению сознания. То есть, подбираются индивидуальные «ключики», а затем приступает к работе агентура. К сожалению, на некоторых молодых людях эта перепрошивка срабатывает, и девушка, видимо, поддалась на уловку», – заключил спикер.

    Ранее ФСБ заявила о предотвращении беспрецедентной по масштабу и степени угрозы серии терактов спецслужб Украины. Как рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства, злоумышленники планировали с помощью беспилотников осуществить диверсии на объектах военной инфраструктуры и одном из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса России. Атаки планировали провести при непосредственном участии западных кураторов.

    Один из предотвращенных терактов был направлен против высокопоставленного военнослужащего Минобороны. По подозрению в подготовке преступления задержана россиянка 2001 года рождения. По данным ФСБ, девушка была завербована украинскими спецслужбами в 2024 году через мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) для сбора информации об объектах в Москве и Санкт-Петербурге.

    Координатор поддерживал с ней контакт, имитируя романтические отношения и обещая продолжить их на Украине после выполнения заданий. В 2026 году по его заданию она арендовала квартиру в Москве, где установила видеокамеры для наблюдения за домом и автомобилем военнослужащего с трансляцией видеосигнала на Украину. Также россиянка отслеживала и отправляла куратору места расположения видеокамер поблизости от места проживания офицера.

    В арендованной квартире девушка подготовила средства маскировки и продукты для конспиративного проживания непосредственного исполнителя теракта, прибытие которого планировалось после ее выезда из России транзитом через Турцию и Молдавию на Украину. Она признала вину и сотрудничает со следствием. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 (приготовление к теракту). В дальнейшем к обвинению может добавиться ст. 275 УК (госизмена).

    Позже стало известно, что ФСБ задержала в Краснодаре 48-летнего россиянина, который по заданию СБУ готовил теракт в Московском регионе в отношении высокопоставленного сотрудника Минобороны России. Установлено, что в 2002 году подозреваемый был осужден в России за кражу и разбой. После отбытия наказания он уехал в Днепропетровск.

    В 2026 году его завербовала СБУ под угрозой уголовного преследования супруги. После вербовки мужчина прошел стрелковую и взрывную подготовку, а в Россию прибыл через Молдавию и Армению. В Москве он снял квартиру и установил там видеокамеры, чтобы наблюдать за военным, а также купил накладные усы, бороду и очки.

    Мужчина надеялся узнать график военного и взорвать его дроном с самодельной бомбой, когда тот входил бы в подъезд. Фигурант рассказал: «Куратор сказал, что этого военного можно уничтожить только с помощью дрона, который невозможно заглушить». Российские силовики вскрыли план агента Киева и задержали его. Возбуждено дело о покушении на теракт и незаконном обороте взрывчатых веществ. Задержанный во всем признался.

    Напомним, июне ФСБ предотвратила убийство сотрудника Минобороны агентом украинских спецслужб. Подозреваемый в подготовке покушения иностранец заявил, что действовал по заданию СБУ в обмен на европейские документы.

    Видео задержания смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

    Комментарии (5)
    9 июля 2026, 09:46 • Новости дня
    Задержанная агент Киева призналась в подготовке убийства офицера в Москве
    Задержанная агент Киева призналась в подготовке убийства офицера в Москве
    @ ФСБ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Девушка, задержанная по подозрению в подготовке убийства российского военного, призналась, что по заданию украинских спецслужб арендовала квартиру на Новом Арбате для наблюдения за жертвой.

    Россиянка подозревала, что следит за высокопоставленным лицом ради его убийства, сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.

    «Я арендовала квартиру в городе Москва… и установила камеру», – заявила задержанная на опубликованном спецслужбой видео.

    Куратор 25-летней девушки завербовал ее под предлогом романтических отношений. Они познакомились шесть лет назад, а в 2024 году возобновили общение. Выяснилось, что мужчина переехал на Украину и занимался разведывательной деятельностью, после чего россиянка предложила ему свою помощь.

    Сначала в качестве проверки она собирала данные в заведениях Петербурга. Затем куратор поручил ей переехать в столицу и организовать слежку за военным. Злоумышленницу задержали во время прогулки с собакой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники спецслужб предотвратили организованное Киевом убийство высокопоставленного военнослужащего. Украинский координатор завербовал исполнительницу преступления через мессенджер два года назад.

    Ранее суд в Петербурге приговорил другую пособницу украинских спецслужб к 16 годам колонии за слежку за генералом.

    Видео задержания смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

    Комментарии (7)
    9 июля 2026, 08:46 • Новости дня
    Responsible Statecraft сообщило о провале плана Трампа по вооружению Киева
    Responsible Statecraft сообщило о провале плана Трампа по вооружению Киева
    @ REUTERS/Richard Chung

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Попытка президента США Дональда Трампа усилить украинскую систему ПВО за счет передачи лицензии на производство ракет Patriot может оказаться бесполезной и даже навредить самому Вашингтону, пишет издание Responsible Statecraft.

    Решение президента США передать Киеву лицензию на выпуск зенитных комплексов Patriot может навредить самому Вашингтону, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Responsible Statecraft.

    «Во-первых, украинцы не смогут построить их вовремя, чтобы это хоть как-то изменило ситуацию, а во-вторых, войну с Россией никогда не выиграть на поле боя», – указывается в публикации.

    Американские журналисты отмечают, что подобный шаг не решит проблему дефицита систем ПВО на Украине. При этом передача технологий облегчит геополитическим конкурентам доступ к секретной военной информации. Автор статьи предполагает, что Пентагон осознает эти риски и постарается максимально затянуть реализацию опасной инициативы.

    О возможной передаче лицензии американский лидер заявил на полях недавнего саммита НАТО в Анкаре. В свою очередь Москва неоднократно предупреждала о недопустимости накачивания Киева оружием. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, любые подобные военные грузы автоматически становятся законной целью для российских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава Белого дома сообщил о передаче Киеву лицензии на производство зенитных комплексов Patriot.

    В середине июня американский лидер пообещал рассмотреть просьбу украинских властей о самостоятельном выпуске боеприпасов.

    При этом западные военные эксперты сочли отправку дополнительных систем ПВО на Украину абсолютно бесполезной.

    Комментарии (0)
    9 июля 2026, 05:35 • Новости дня
    Эрдоган на прощание подарил лидерам ЕС пистолеты с боевыми патронами
    Эрдоган на прощание подарил лидерам ЕС пистолеты с боевыми патронами
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Турции Тайип Эрдоган сделал прощальный подарок европейским политикам после саммита НАТО в Анкаре, вручив им оружие с боевыми патронами.

    Эрдоган преподнес председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, главе Евросовета Антониу Коште и другим лидерам ЕС пистолеты с гравировкой и боевыми патронами, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    Команда службы безопасности главы Евросовета сразу же изъяла подаренное оружие для проведения проверки. Европейские чиновники отметили, что такие подарки не соответствуют строгим ограничениям Бельгии. В связи с этим Кошта и фон дер Ляйен вряд ли смогут хранить пистолеты лично.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер и его нидерландский коллега Роб Йеттен также получили аналогичные презенты от турецкого лидера. Политики заявили, что оставят оружие перед отправкой домой, чтобы специалисты сделали его небоеспособным в целях безопасности.

    В прошлом году премьер-министру Польши Дональду Туску пригрозили тюрьмой из-за дорогого подарка от Эрдогана.

    В 2024 году Эрдоган прислал подарок президенту России Владимиру Путину ко дню рождения.

    Комментарии (14)
    9 июля 2026, 14:11 • Новости дня
    Российские бойцы рассказали о зачистке Красного Лимана от остатков ВСУ

    Комбат ВС РФ Скорпион сообщил об отсутствии сопротивления ВСУ в Красном Лимане

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские военнослужащие в Красном Лимане перестали оказывать сопротивление и прячутся в подвалах, пока российские силы продолжают зачистку города, сообщили в ВС России.

    В Красном Лимане осталось очень мало личного состава украинских войск. По словам командира батальона 36-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» с позывным Скорпион, противник не вступает в открытый бой.

    «На текущий момент сопротивления противник уже не оказывает. Противник, можно сказать, прячется трусливо в подвалах. В штыковую с нами в бой не вступает», – сообщил РИА «Новости» комбат.

    Российские подразделения уверенно продвигаются вперед, занимаясь зачисткой городских кварталов от боевиков.

    Перед началом зачистки бойцы Вооруженных сил России всегда предлагают украинским солдатам сдаться. Скорпион отметил, что в некоторых случаях военнослужащие ВСУ соглашаются на это предложение из-за критической нехватки людей.

    Единственным средством давления со стороны украинских сил остаются так называемые дроны-ждуны, а также различные ловушки и растяжки. Российские военные готовы к таким угрозам: они ликвидируют их огнем из стрелкового оружия или уничтожают с помощью сбросов гранат с беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне штурмовые отряды российской армии захватили два опорных пункта противника западнее Красного Лимана.

    Несколькими днями ранее бойцы группировки войск «Запад» ликвидировали в городе до 20 украинских военнослужащих. А в начале месяца подразделения закрепления приступили к разминированию и полной зачистке территории данного населенного пункта.

    Комментарии (0)
    9 июля 2026, 10:45 • Новости дня
    FT сообщила о проблемах Киева из-за убийства подозреваемой во взрыве в Монако

    FT: Убийство подозреваемой во взрыве в Монако грозит Киеву вопросами на Западе

    Tекст: Мария Иванова

    Гибель предполагаемой исполнительницы покушения на предпринимателя Вадима Ермолаева подрывает доверие западных партнеров к способности украинских властей бороться с организованной преступностью, отмечает Financial Times.

    Смерть гражданки Украины Анастасии Березовской, подозреваемой в покушении на бизнесмена Ермолаева, может вызвать серьезные вопросы к украинским властям со стороны Запада, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    Ранее под Киевом обнаружили тело женщины, а позже задержали подозреваемых в ее убийстве – сотрудника военной разведки и бывшего силовика.

    «Обстоятельства гибели Березовской и личность подозреваемых, арестованных в связи с этим, вероятно, вызовут неудобные вопросы к Киеву – не в последнюю очередь из-за его усилий убедить партнеров в ЕС, что он пытается побороть организованную преступность и коррупцию в рамках стремления вступить в блок», – пишет британское издание.

    Ранее Guardian отмечала, что инцидент может дорого обойтись украинской стороне.

    Само покушение на Ермолаева произошло 29 июня в Монако. В результате взрыва предприниматель пострадал, однако местная прокуратура не стала квалифицировать случившееся как теракт. По данным газеты Figaro, следователи считают приоритетной версией причастность СБУ.

    Украинские силовики задержали сотрудника военной разведки по подозрению в убийстве Березовской.

    Взрыв в Монако был не последним ударом по Западу со стороны Украины, где сами западные страны и вырастили радикальный режим, считает официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Комментарии (0)
    Главное
    ВС России ликвидировали командира вторгшихся в Курскую область «Ястребов»
    ЕС решил пересмотреть предоставление убежища военнообязанным украинцам
    Бундестаг проголосовал против передачи ракет Taurus и Patriot Киеву
    Руководство автоконцерна Volkswagen решило сократить до 120 тыс. рабочих мест
    Пентагон профинансировал разработку лазерного оружия
    В Германии очистили от граффити мемориальную плиту Пушкину
    В США зафиксировали вспышку «взрывной» диареи

    Европа близка к провалу в подготовке к зиме без российского газа

    Европейские компании продолжают медлить с подготовкой к новому отопительному сезону, и так мало закачивают газа в хранилища. Это чревато проблемами зимой. Особенно непростая ситуация наблюдается в Германии. Европейские власти при этом не просто бездействуют. Они еще и умудряются вводить запреты против поставщиков газа – а именно против российского СПГ, добивая свою экономику. Подробности

    Перейти в раздел

    ФСБ сломала 40-дневный план Зеленского против России

    Украина планировала беспрецедентную серию терактов в России, сообщает ФСБ. Однако намерения противника пресечены силами спецслужбы. Целями были высокопоставленные военнослужащие Минобороны РФ. Задержана 25-летняя девушка, следившая за одним из офицеров, и мужчина, завербованный под угрозой уголовного преследования жены. Какие цели преследует Киев и что может предпринять Россия? Подробности

    Перейти в раздел

    Как зенитные ракетные войска внедрили искусственный интеллект в армию

    В среду, 8 июля, Россия отмечает День зенитных ракетных войск (ЗРВ), входящих в систему войск ПВО/ПРО Воздушно-космических сил РФ. Именно с ЗРВ еще несколько десятилетий назад началась эпоха внедрения в советские войска систем искусственного интеллекта – которые сегодня становятся ключевым фактором повышения эффективности боевых действий, особенно против угроз с воздуха. Подробности

    Перейти в раздел

    Европейцы отказываются от американской оборонки

    На саммите НАТО в Анкаре заключены сделки на 50 млрд долларов. Генсек альянса Марк Рютте объявил о «новой эре трансатлантического промышленного сотрудничества» Северной Америки и Европы. Однако на полях саммита звучат сомнения: военное сотрудничество с Вашингтоном вступает в противоречие с концепцией «Покупай европейское». Насколько реально создание независимого от США европейского ВПК? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США возобновили войну с Ираном

      Президент США Дональд Трамп заявил, что декларация о прекращении боевых действий с Ираном более не действует. Стороны возобновили обмен ракетными ударами. Надолго ли вернулась война?

    • США встречают юбилей в состоянии шока

      Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

    • ЕС стал военным блоком. Как теперь жить?

      «Евросоюз трансформируется в военно-политико-экономический блок. Это совсем другая реальность», – заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Чем эта реальность отличается от прежней? Как ни странно, многим.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как подключить домашний телефон в 2026 году: пошаговая инструкция для квартиры и дома

      Домашний телефон можно подключить в квартире, частном доме или новостройке, если у оператора есть техническая возможность провести линию или подключить номер через современную сеть связи. Рассказываем, куда обращаться, какие документы могут понадобиться, сколько стоит подключение стационарного телефона и чем отличается классическая линия от телефона через роутер.

    • Самозапрет на кредиты в 2026 году: как оформить через Госуслуги, как снять и на какие займы действует

      Самозапрет на кредиты в 2026 году позволяет защититься от мошенников и запретить оформление потребительских займов и кредитов на свое имя. Ограничение можно бесплатно установить через Госуслуги или МФЦ, а информация о нем автоматически попадет в кредитную историю. Разбираемся, как оформить самозапрет на кредиты, как снять ограничение, на какие займы оно распространяется и сможет ли банк выдать деньги при действующем запрете.

    • Как уменьшить расход топлива на автомобиле в 2026 году: способы сэкономить бензин

      Снизить расход топлива можно без сложных доработок автомобиля. Для этого достаточно следить за давлением в шинах, плавно ездить, вовремя обслуживать двигатель, не перегружать машину и разумно пользоваться кондиционером. Разбираем простые способы, которые помогут экономить бензин в городе и на трассе.

    Перейти в раздел

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации