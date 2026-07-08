Возникает ощущение, что британцы скатились к магическому мышлению – если повторять мантры типа «дроны», «искусственный интеллект» и прочее, то победа придет сама. При этом у бывшей владычицы морей нет никакого плана развития собственного флота.0 комментариев
Подозреваемая в покушении на Ермолаева законно въехала на Украину
Подозреваемая в покушении на Ермолаева законно пересекла украинскую границу
Гражданка Украины Анастасия Березовская без препятствий пересекла государственную границу 1 июля, поскольку на тот момент не числилась в базах розыска Интерпола, заявила украинская погранслужба.
Предполагаемая участница покушения на украинского бизнесмена прибыла на родину без нарушений, передает РИА «Новости».
«Подозреваемая в совершении резонансного преступления в Княжестве Монако въехала на территорию Украины законным способом через один из пунктов пропуска», – заявили в погранслужбе.
В ведомстве уточнили, что 1 июля ограничений на въезд для женщины не существовало. Во время прохождения паспортного контроля система не показала ее нахождения в международном розыске.
Ранее местные издания сообщили об обнаружении тела подозреваемой под Киевом. Прокуратура подтвердила информацию об убийстве, позже задержав двух фигурантов дела. Ими оказались действующий сотрудник военной разведки и бывший силовик.
Взрыв в Монако произошел 29 июня, тогда пострадали три человека. Прокуратура княжества отказалась квалифицировать инцидент как теракт. При этом французская пресса отмечала, что покушение могло быть организовано спецслужбами в качестве предупреждения для предпринимателя.
Накануне сообщалось, что двух украинцев, сотрудника украинской разведки и бывшего правоохранителя, задержали по подозрению в убийстве женщины, которая могла организовать взрыв в Монако, связанный с покушением на Вадима Ермолаева.
Власти Монако назвали причиной теракта заминированную посылку. Замгенпрокурора княжества Морган Раймон заявил о дистанционном подрыве бизнесмена.