  • Новость часаЭксперт оценил вероятность полномасштабной войны после слов Трампа о конце перемирия с Ираном
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    Мнения
    Александр Тимохин Александр Тимохин Британия теряет морскую мощь по собственной инициативе

    Возникает ощущение, что британцы скатились к магическому мышлению – если повторять мантры типа «дроны», «искусственный интеллект» и прочее, то победа придет сама. При этом у бывшей владычицы морей нет никакого плана развития собственного флота.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Власти Украины захлопнули ловушку для украинского народа

    Нет у вас теперь никаких дедов, воевавших в Красной армии, строивших корабли в Николаеве и преподававших русскую литературу в Киевском университете. Единственный дед ваш – Бандера, единственное наследие ваше – Бабий Яр, зверски убитые польские дети и сожженные белорусские села.

    5 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что общего у глобального спорта и НАТО

    Скандал с отмененной красной карточкой на ЧМ по футболу и тем, как Белый дом ведет себя с союзниками по НАТО – это примеры индивидуальной стилистики Трампа как промежуточной фигуры в поиске американской элитой новых управленческих решений.

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    8 июля 2026, 11:33 • Новости дня

    Подозреваемая в покушении на Ермолаева законно въехала на Украину

    Подозреваемая в покушении на Ермолаева законно пересекла украинскую границу

    Tекст: Мария Иванова

    Гражданка Украины Анастасия Березовская без препятствий пересекла государственную границу 1 июля, поскольку на тот момент не числилась в базах розыска Интерпола, заявила украинская погранслужба.

    Предполагаемая участница покушения на украинского бизнесмена прибыла на родину без нарушений, передает РИА «Новости».

    «Подозреваемая в совершении резонансного преступления в Княжестве Монако въехала на территорию Украины законным способом через один из пунктов пропуска», – заявили в погранслужбе.

    В ведомстве уточнили, что 1 июля ограничений на въезд для женщины не существовало. Во время прохождения паспортного контроля система не показала ее нахождения в международном розыске.

    Ранее местные издания сообщили об обнаружении тела подозреваемой под Киевом. Прокуратура подтвердила информацию об убийстве, позже задержав двух фигурантов дела. Ими оказались действующий сотрудник военной разведки и бывший силовик.

    Взрыв в Монако произошел 29 июня, тогда пострадали три человека. Прокуратура княжества отказалась квалифицировать инцидент как теракт. При этом французская пресса отмечала, что покушение могло быть организовано спецслужбами в качестве предупреждения для предпринимателя.

    Накануне сообщалось, что двух украинцев, сотрудника украинской разведки и бывшего правоохранителя, задержали по подозрению в убийстве женщины, которая могла организовать взрыв в Монако, связанный с покушением на Вадима Ермолаева.

    Власти Монако назвали причиной теракта заминированную посылку. Замгенпрокурора княжества Морган Раймон заявил о дистанционном подрыве бизнесмена.

    7 июля 2026, 13:55 • Новости дня
    За убийство подозреваемой во взрыве в Монако задержан офицер ГУР Украины
    За убийство подозреваемой во взрыве в Монако задержан офицер ГУР Украины
    @ Monaco prosecutor/REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Под Киевом обнаружили тело Анастасии Березовской, подозреваемой в нападении на предпринимателя Вадима Ермолаева в Монако. По подозрению в совершении преступления арестованы два человека, одним из которых оказался действующий офицер военной разведки, подтвердила Служба безопасности Украины.

    СБУ официально подтвердила информацию об обнаружении убитой женщины, передает ТАСС

    Вторым фигурантом уголовного дела стал бывший сотрудник украинских правоохранительных органов. Первый задержанный представитель ведомства уже дал признательные показания, подтвердив факт расправы над жертвой вместе с сообщником.

    Ранее убитая подозревалась в резонансном покушении на предпринимателя Вадима Ермолаева, которое произошло на территории Монако.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Монако назвали причиной теракта заминированную посылку.

    Заместитель генпрокурора княжества Морган Раймон заявил о дистанционном подрыве бизнесмена.

    Бывший французский разведчик Клод Монике сообщил о планах Ермолаева раскрыть украинскую коррупцию в Европарламенте.

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    7 июля 2026, 18:08 • Новости дня
    Киев вошел в десятку самых худших городов мира

    Global Liveability Index: Киев в рейтинге городов мира занял 166-е место из 173

    Киев вошел в десятку самых худших городов мира
    @ Michael Runkel/imagebrokerGlobal Look Press

    Столица Украины вошла в десятку самых худших для жизни городов мира по версии ежегодного исследования The Global Liveability Index 2026, подготовленного аналитическим подразделением Economist Intelligence Unit (EIU).

    Киев занял 166-е место из 173, набрав 45 баллов из 100, говорится в исследовании EIU. Выше украинской столицы расположились Тегеран (Иран), занявший 164-е место, и Хараре (Зимбабве), оказавшийся на 165-й строчке. Ниже Киева в рейтинге оказались только Порт-Морсби (Папуа – Новая Гвинея), Лагос (Нигерия), Алжир (Алжир), Карачи (Пакистан), Дакка (Бангладеш), Триполи (Ливия) и Дамаск (Сирия), который замкнул список на 173-м месте.

    При составлении рейтинга эксперты оценивали города по пяти критериям: стабильность, здравоохранение, культура и окружающая среда, образование и инфраструктура. Под критерием «стабильность» авторы исследования понимают уровень безопасности в городе. В него входят такие показатели, как уровень преступности, угроза терроризма, риск военных конфликтов и вероятность массовых беспорядков. По этому параметру Киев получил 40 баллов из 100. Также украинская столица набрала 42 балла за здравоохранение, 53 – за культуру и окружающую среду, 75 – за образование и 27 баллов за инфраструктуру, что стало одним из самых низких показателей среди всех участников исследования.

    Самым комфортным для жизни городом мира признан Копенгаген (Дания), набравший 98 баллов. В первую десятку также вошли Вена (Австрия), Мельбурн, Сидней и Аделаида (Австралия), Цюрих и Женева (Швейцария), Осака и Токио (Япония), а также Ванкувер (Канада).

    В отчете также отмечается, что наибольший прогресс в рейтинге продемонстрировали китайские города. Лидером по росту стал Фучжоу, поднявшийся сразу на семь позиций. Значительно улучшили свои места Нанкин, Уси, Циндао и ряд других городов Китая. Среди крупных мегаполисов заметно вырос Нью-Йорк, который поднялся на три строчки благодаря улучшению показателей по критерию «стабильность» на фоне снижения уровня преступности и уменьшения террористических рисков. Также в первую десятку вошел Токио, улучшивший оценку в категории «культура и окружающая среда».

    В то же время наиболее заметное снижение позиций зафиксировано у городов Ближнего Востока. Сильнее всего опустился Маскат (Оман) – сразу на 14 мест. Также ухудшились позиции Эль-Кувейта, Аммана, Манамы, Дохи, а также ряда европейских городов, включая Цюрих и Люксембург. По данным EIU, средняя оценка региона Ближнего Востока и Северной Африки снизилась на один балл главным образом из-за войны между Ираном и Израилем, которая негативно сказалась на показателях безопасности.

    Индекс The Global Liveability Index ежегодно оценивает 173 города мира по пяти основным категориям – стабильность, здравоохранение, культура и окружающая среда, образование и инфраструктура, на основании которых определяется общий уровень комфортности проживания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне 2025 года Киев занял 165-ю строчку в рейтинге худших городов мира по качеству жизни. В январе 2026 года мэр города Виталий Кличко признал гуманитарную ситуацию в Киеве критической на фоне коллапса водоснабжения и энергетики.

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    4 июля 2026, 09:29 • Видео
    США встречают юбилей в состоянии шока

    Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

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    7 июля 2026, 21:28 • Новости дня
    Масштабный пожар охватил промышленный объект в Одессе после удара ВС России
    Масштабный пожар охватил промышленный объект в Одессе после удара ВС России
    @ Latin America News Agency/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате попадания баллистической ракеты началось возгорание на промышленном объекте в Одессе.

    Об этом сообщает канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» в Max со ссылкой на местные власти.

    «В результате удара баллистической ракеты пылает здание производственного предприятия и автомобили», – приводят авторы заявление представителей областной военной администрации.

    В прошлом году власти Одессы сообщили о возгорании промышленного здания после серии взрывов.

    В мае текущего года Министерство обороны России нанесло массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины.

    В начале июня ракетные комплексы «Искандер-М» поразили ряд промышленных и военных объектов противника.

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    8 июля 2026, 07:30 • Новости дня
    В Таганрогском заливе атакованы два танкера

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Таганрогском заливе повреждения получили два пустых танкера, направлявшихся в Ростов-на-Дону, пострадали два человека, сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь.

    Разлива нефтепродуктов удалось избежать, указал губернатор в Max.

    В результате инцидента два человека получили легкие ранения, им оказали медицинскую помощь, однако от госпитализации оба отказались.

    С одного из судов пришлось эвакуировать экипаж.

    Также Слюсарь отметил, что дроны ВСУ атаковали 11 районов области, а также города Новошахтинск и Каменск-Шахтинский.

    Напомним, в ходе ночной атаки украинских БПЛА в Саратовской области погиб мирный житель.

    В ночь с воскресенья на понедельник над Россией уничтожили 519 украинских беспилотников.

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    8 июля 2026, 07:58 • Новости дня
    Нанесен удар по производящему ракеты «Фламинго» заводу «Самсунг-Украина» в Киеве
    Нанесен удар по производящему ракеты «Фламинго» заводу «Самсунг-Украина» в Киеве
    @ dsns

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные нанесли групповой удар по нескольким объектам украинского военно-промышленного комплекса, включая завод «Самсунг-Украина», где производились компоненты для ракет «Фламинго», сообщило Минобороны.

    «В результате удара поражены: промышленное предприятие компании «Самсунг-Украина», на котором осуществлялось производство и хранение комплектующих для крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго», – говорится в сообщении ведомства в Max.

    Отмечается, что удар пришелся по Киеву.

    Также поражен цех сборки беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности.

    Удары проводились в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру в России.

    Несколькими днями ранее ВС России нанесли массированный удар по Киеву. Был поражен целый ряд заводов и производств в украинской столице.

    Ранее Министерство обороны отчиталось об уничтожении десяти военных предприятий в городе.

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    7 июля 2026, 14:49 • Новости дня
    Президент Польши Навроцкий отказался от встречи с Зеленским
    Президент Польши Навроцкий отказался от встречи с Зеленским
    @ Newspix/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Польши Кароль Навроцкий пока не хочет встречаться с Владимиром Зеленским на фоне героизации Киевом нацистских преступников, следует из слов главы бюро международной политики канцелярии польского лидера Марчина Пшидача.

    Президент Польши Кароль Навроцкий пока не планирует встречаться с Владимиром Зеленским из-за продолжающейся на Украине героизации нацистских преступников, сообщил глава бюро международной политики канцелярии польского лидера Марчин Пшидач.

    Во вторник Навроцкий отправился в Стамбул для участия в саммите НАТО. «Нет такой непосредственно запланированной встречи. В то же время в ходе сегодняшнего ужина скорее всего будет Зеленский, хоть Украина и не является членом НАТО», – пояснил Пшидач, отвечая на вопрос о возможных переговорах политиков.

    Представитель канцелярии подчеркнул, что ранее украинская сторона неоднократно отвергала предложения о контактах, включая телефонные разговоры и визит в Варшаву с уже согласованной датой, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Зеленский отменил запланированную поездку в Гданьск. Пшидач отметил, что встреча ради встречи не имеет смысла, напомнив об отсутствии результатов после недавних переговоров глав МИД двух стран. Для улучшения отношений Киев должен прекратить героизацию коллаборантов, добавил чиновник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Владимир Зеленский дважды отказался от контактов с Каролем Навроцким.

    Организаторы конференции по восстановлению Украины в Гданьске не пригласили польского лидера на это международное мероприятие.

    Из-за прославления украинских националистов президент Польши лишил главу киевского режима Ордена Белого Орла.

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    7 июля 2026, 20:34 • Новости дня
    Мэр Ивано-Франковска спрогнозировал усиление ударов по западу Украины
    Мэр Ивано-Франковска спрогнозировал усиление ударов по западу Украины
    @ MARKIIAN LYSEIKO/EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Удары по западным регионам Украины могут усилиться в ближайшее время, заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. По его словам, город уже приступил к усилению систем ПВО.

    «Мы видим, что происходит в Киеве. Прогнозирую, что в ближайшее время будет чрезвычайно сложный период. Россия будет бить именно по западу нашей страны», – заявил мэр, видео его выступления публикует украинское издание «Страна».

    «Я не могу всего рассказывать, но мы готовимся к этому вызову, вынуждены усиливать противовоздушную оборону. То, что происходит в Киеве, может повториться в Ивано-Франковске», – пояснил глава города.

    По его словам перед городскими властями сейчас стоят две задачи: достроить котельные к зиме и усилить ПВО областного центра.

    «Нет ни одного города Украины, который полностью является безопасным», – подчеркнул Марцинкив.

    В мае российские военные нанесли массированный удар по объектам критической инфраструктуры на западе Украины. Позже Вооруженные силы России приступили к системным атакам по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве.

    Зимой Марцинкив призывал жителей Ивано-Франковска готовиться к серьезным перебоям с электроснабжением.

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    8 июля 2026, 09:24 • Новости дня
    Захарова: Отказ Киева забрать тела убитых не имеет аналогов в истории
    Захарова: Отказ Киева забрать тела убитых не имеет аналогов в истории
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отказ киевского режима забирать тела убитых военных ВСУ абсолютно уникален в мировой истории, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Отказ киевского режима забирать тела погибших бойцов Вооруженных сил Украины абсолютно уникален в историческом контексте, передает радио Sputnik.

    «Они не забирают своих. Пленных, раненых и убитых. Нет такого образования, социальной группы в истории, я даже про народ не хочу говорить – образования такого не было, которое бы своих не забирало», – заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Дипломат также отметила, что традиция забирать тела павших соплеменников существовала у людей еще до возникновения мировых религий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подполье сообщило об отказе Киева забирать тела погибших из Константиновки.

    Отмечалось, что Киев отказался забирать тела ради подготовки к саммиту НАТО.

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что Киев не хочет забирать погибших солдат ВСУ из информационных соображений.

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    8 июля 2026, 10:06 • Новости дня
    Залужный заявил о полном отсутствии перспектив у НАТО
    Залужный заявил о полном отсутствии перспектив у НАТО
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший главнокомандующий ВСУ и посол Киева в Лондоне Валерий Залужный выразил уверенность в том, что Североатлантический альянс утратил свои перспективы из-за недостаточной сплоченности вокруг Украины.

    Валерий Залужный опубликовал авторскую статью, в которой подверг резкой критике текущее состояние Североатлантического альянса, передает Lenta.Ru.

    По мнению украинского дипломата, военный блок не смог в полной мере объединиться для поддержки Киева.

    «Такой подход НАТО не имеет перспективы ни в техническом, ни в политическом плане. Не потому, что НАТО плохо, а потому, что это альянс Старого Света, которого уже не существует», – объяснил Залужный.

    Бывший главнокомандующий ВСУ также подчеркнул, что будущая архитектура безопасности напрямую зависит от тех сил, которые сейчас защищают целую страну в центре Европы. Он уверен, что именно эти субъекты будут определять контуры нового миропорядка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Валерий Залужный объявил о намерении баллотироваться на пост президента на Украине.

    В экспертных кругах обсуждали возможные сценарии развития политической ситуации вокруг Залужного.

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    8 июля 2026, 09:03 • Новости дня
    Польский депутат порвала флаг УПА в Европарламенте

    Польский депутат Ева Зайончковская порвала флаг УПА в Европарламенте

    Польский депутат порвала флаг УПА в Европарламенте
    @ Ewa Zajaczkowska

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Депутат Европарламента Ева Зайончковская-Герник, представляющая Польшу, порвала флаг УПА (экстремистская организация, запрещенная в РФ) на заседании ЕП.

    Во время выступления на заседании Европарламента польский политик Ева Зайончковская-Герник разорвала флаг запрещенной в России экстремистской организации УПА, передает РИА «Новости». Видеозапись этого резкого демарша прямо у трибуны была опубликована в социальных сетях.

    «Марш Украины в ЕС с серийными убийцами на своих знаменах – это позор. Как полякам, нам нельзя соглашаться с вхождением Украины в ЕС. Долой бандеризм и нацизм!» – заявила депутат.

    Инцидент стал реакцией на недавнее решение Верховной рады. Первого июля украинские парламентарии поддержали инициативу Владимира Зеленского о создании национального пантеона, куда планируется включить членов ОУН-УПА (запрещенные в РФ организации).

    По данным министерства культуры страны, мемориальный комплекс разместят на территории Киево-Печерской лавры, которая является памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня польские политики предложили Европарламенту осудить преступления украинских националистов.

    Президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА (экстремистская организация, запрещенная в РФ).

    Власти республики потребовали от украинского руководства отменить решение о присвоении подразделению ВСУ имени этой экстремистской организации.

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    7 июля 2026, 21:54 • Новости дня
    Бухарест потребовал от Киева обеспечить самоподрыв сбившихся с курса дронов
    Бухарест потребовал от Киева обеспечить самоподрыв сбившихся с курса дронов
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Румыния потребовала от Украины оборудовать морские беспилотники системой автоматического самоуничтожения на случай их попадания в территориальные воды страны.

    С соответствующим заявлением выступил исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируцэ, передает RT.

    Поводом для обращения стали участившиеся инциденты на побережье Черного моря. В начале июня неподалеку от румынской Констанцы взорвался украинский морской беспилотник. После этого в прибрежной зоне были обнаружены еще четыре ударных морских дрона Украины.

    Ранее исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируцэ выступил с инициативой об автоматическом уничтожении украинских аппаратов.

    В начале июня в румынском порту Констанца взорвался новейший украинский безэкипажный катер. Этот морской беспилотник входил в группу из пяти потерянных дронов.

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    8 июля 2026, 12:18 • Новости дня
    Эксперт: Samsung знал о производстве ракет «Фламинго» на заводе «Самсунг-Украина»

    Эксперт Онуфриенко: Киев сделал Samsung соучастником конфликта с Россией

    Эксперт: Samsung знал о производстве ракет «Фламинго» на заводе «Самсунг-Украина»
    @ Lee Jae-Won/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Мировые компании знают о выпуске военной продукции их гражданскими заводами, расположенными на Украине. Это дает России право считать подобные корпорации прямыми соучастниками конфликта, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. Ранее российские силы поразили предприятие «Самсунг-Украина», производящее комплектующие для крылатых ракет «Фламинго».

    «Выпуск военной продукции на мощностях зарубежных предприятий – это давняя украинская практика. На заводе «Самсунг-Украина», вероятно, производилась или собиралась поступающая с Запада электроника для систем коррекции, управления и наведения ракет «Фламинго». Это профильное предприятие, обладающее необходимой технологической базой, станками, другим оборудованием», – отметил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    Спикер полагает также, что на предприятии были задействованы западные специалисты. «Собственными ресурсами для такой работы Украина практически не обладает», – подчеркнул он. «Уверен, материнская компания не просто знала о перепрофилировании завода, но также технически и консультационно участвовала в процессе. Все это с полным правом позволяет России назвать подобные корпорации прямыми соучастниками конфликта», – подчеркнул спикер.

    Он напомнил, что западные страны и производственные объединения уже открыто сообщают о создании совместных с Киевом предприятий для выпуска ракет, дронов, боеприпасов. «Украина обладает довольно внушительным ресурсом для размещения на своей территории военных производств, в том числе – путем перепрофилирования гражданских площадок», – заметил собеседник.

    По его словам, все эти объекты должны становиться целями российских ударов. «Поражение «Самсунг-Украина» говорит о хорошей работе нашей разведки и высокой точности ВКС. Но это не значит, что Киев утратил возможность производить компоненты для «Фламинго». Уверен, выпуск продукции в кратчайшие сроки будет перенесен на другую аналогичную площадку», – добавил эксперт.

    «Кроме того, российскую задачу по уничтожению так называемого украинского ВПК осложняет то, что приобретшие военное значение гражданские предприятия размещены в непосредственной близости от жилых кварталов», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее Минобороны России в своем канале в Max сообщило, что в ночь на среду был нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве. В результате было поражено предприятие компании «Самсунг-Украина», на котором производились и хранились комплектующие для крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго». Также был уничтожен цех по сборке БПЛА большой и средней дальности.

    Двумя днями ранее Россия поразила киевские предприятия, производящие БПЛА большой и средней дальности, средства телеметрии, электронного и оптического оборудования, РЛС и РЭБ, а также артиллерийские катера. Военный эксперт Юрий Кнутов пояснял газете ВЗГЛЯД, что удары по украинскому ВПК носят комплексный характер, направленный на уничтожение «глаз и рук» ВСУ.

    Видео последствий ударов по объектам ВПК в Киеве смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    8 июля 2026, 11:45 • Новости дня
    Газпром заявил о сохранении поставок газа в Турцию после атаки Украины на «Голубой поток»
    Газпром заявил о сохранении поставок газа в Турцию после атаки Украины на «Голубой поток»
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Накануне вечером объекты экспортной магистрали «Голубого потока» подверглись налету дронов, однако благодаря оперативным мерам транзит газа турецким потребителям не пострадал, сообщил Газпром.

    Инцидент на компрессорной станции «Краснодарская» произошел 7 июля в 19.51, сообщает Газпром. Этот инфраструктурный объект является важнейшим звеном в цепочке экспорта энергоносителей по газопроводу «Голубой поток».

    «Атака была направлена на срыв бесперебойных поставок российского газа в Турцию», – подчеркнули в компании.

    В настоящее время технические специалисты устраняют повреждения, полученные станцией после удара беспилотников. Оперативные действия профильных служб позволили предотвратить остановку транзита, прокачка голубого топлива продолжается в штатном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле компания «Газпром» сообщила об атаке беспилотников на компрессорную станцию «Русская».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о росте интенсивности ударов украинских дронов по береговым объектам газопроводов.

    В феврале Владимир Путин поручил усилить антитеррористическую защищенность энергетической инфраструктуры страны.

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    7 июля 2026, 21:59 • Новости дня
    Песков: Зеленский начал спорить на первой встрече с Путиным в Париже в 2019 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский лидер Владимир Зеленский во время первой встречи с президентом России Владимиром Путиным в 2019 году попытался изменить заранее согласованный текст документа по минским договоренностям, рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    По его словам, Зеленский начал оспаривать содержание документа, который ранее уже утвердили специалисты, передает РИА «Новости».

    «Тогда в Париже было обсуждение минских договоренностей и был проект совместного заявления, который был согласован экспертами до встречи», – сказал Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche. В беседе также участвовали бывший президент Франции Франсуа Олланд и экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель.

    Песков уточнил, что глава российского государства удивился поведению собеседника и указал на недельную работу экспертов над текстом. Представитель Кремля назвал эту ситуацию очень ярким примером первого опыта общения двух политиков.

    Саммит прошел 9 декабря 2019 года. После общих переговоров лидеры России и Украины провели первую отдельную личную встречу.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила об отказе украинского лидера утверждать заранее подготовленный итоговый документ на парижской встрече.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил о кривляниях политика во время пресс-конференции по итогам данного саммита.

    Президент России Владимир Путин позже ознакомился с видеокадрами несерьезного поведения оппонента за столом переговоров.

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    8 июля 2026, 08:23 • Новости дня
    За ночь над Россией нейтрализовали 415 дронов ВСУ
    За ночь над Россией нейтрализовали 415 дронов ВСУ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь со вторника на среду дежурные средства ПВО поразили 415 украинских БПЛА самолетного типа, сообщило Минобороны.

    Дроны перехватили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской областями, указало ведомство в Max.

    Также их уничтожили над Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской областями, Московским регионом, Кубанью, Крымом, Татарстаном и над Азовским и Черным морями.

    Напомним, в ходе ночной атаки дронов ВСУ в Саратовской области погиб человек. В Ростовской области повреждения получили два танкера, также ранены два человека.

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