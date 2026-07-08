Подозреваемая в покушении на Ермолаева законно въехала на Украину

Подозреваемая в покушении на Ермолаева законно пересекла украинскую границу

Tекст: Мария Иванова

Предполагаемая участница покушения на украинского бизнесмена прибыла на родину без нарушений, передает РИА «Новости».

«Подозреваемая в совершении резонансного преступления в Княжестве Монако въехала на территорию Украины законным способом через один из пунктов пропуска», – заявили в погранслужбе.

В ведомстве уточнили, что 1 июля ограничений на въезд для женщины не существовало. Во время прохождения паспортного контроля система не показала ее нахождения в международном розыске.

Ранее местные издания сообщили об обнаружении тела подозреваемой под Киевом. Прокуратура подтвердила информацию об убийстве, позже задержав двух фигурантов дела. Ими оказались действующий сотрудник военной разведки и бывший силовик.

Взрыв в Монако произошел 29 июня, тогда пострадали три человека. Прокуратура княжества отказалась квалифицировать инцидент как теракт. При этом французская пресса отмечала, что покушение могло быть организовано спецслужбами в качестве предупреждения для предпринимателя.

Накануне сообщалось, что двух украинцев, сотрудника украинской разведки и бывшего правоохранителя, задержали по подозрению в убийстве женщины, которая могла организовать взрыв в Монако, связанный с покушением на Вадима Ермолаева.

Власти Монако назвали причиной теракта заминированную посылку. Замгенпрокурора княжества Морган Раймон заявил о дистанционном подрыве бизнесмена.